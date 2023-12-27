У Ковальчука – 2 гола в 2 матчах! А еще привоз и незабитый буллит – и «Спартак» проиграл в Нижнем

«Торпедо» спасли Атанасов и Кульбаков.

Летом казалось, что матчи «Торпедо» и «Спартака» станут главным зрелищем нового сезона: атакующий хоккей Ларионова против схем Жамнова, которые тоже не предусматривают автобуса у ворот. И правда – эти игры получались яркими, вот только почти без интриги: красно-белые выиграли у Нижнего трижды подряд. И только во вторник, на четвертый раз, «Торпедо» удалось забрать победу (2:1 б) – во многом благодаря вратарю Ивану Кульбакову и нападающему Василию Атанасову. Хотя сама игра не стала феерией.

Ковальчук снова забил, привез, а еще не реализовал попытку на буллитах

Этот матч был вторым для Ильи Ковальчука после возвращения на лед. Но на этот раз он сыграл только 10:29, зато нанес 3 три броска в створ, один из которых оказался голевым. С передачи Андрея Локтионова (работает связка!) Ковальчук мощно направил шайбу между щитками вратаря и забил единственный гол «Спартака» в этот вечер.

Эпизод произошел еще в первом периоде – и казалось, что Илья получит больше времени, раз идет бросок. Но, по сравнению с прошлым матчем, Ковальчук провел на льду на 4 минуты меньше, а в третьем периоде и вовсе присел на скамейку.

Главный тренер Алексей Жамнов после матча пояснил, что «Спартак» просто не перегружает Ковальчука и постепенно вводит его в игровой процесс: «Конечно, игровой ритм совсем другой. Тренировка тренировкой, а это совсем другое. Думаю, через игры от поймает игровой ритм».

Отметим, что Ковальчук был на льду и при единственном голе «Торпедо» – и к игре в своей зоне могут возникнуть вопросы. Сначала нападающий дал обыграть себя на синей линии – Орлов пробросил шайбу мимо заслуженного игрока и прошел сам, а дальше Илья смотрел, как бросает по воротам Гончарук – игрок, накрывать которого должен был, похоже, Ковальчук. Все тот же Орлов превратил отскок в этом эпизоде в гол.

На послематчевые буллиты Илья вышел первым из игроков «Спартака» – и свою попытку не реализовал. И это беда не только Ковальчука, а команды – все три матча, в которых доходило до буллитов, она проигрывала. «Спартак» не использовал ни одной из 15 попыток в сериях.

Жамнов признает проблему, но работать над ней красно-белые не планируют: «Это не наш конек. Будем думать, но уделять внимание этому на тренировках мы не будем. Любой тренер скажет, что буллиты – это лотерея. Не надо доходить до буллитов, надо решать в основное».

Атанасов практически стал антигероем матча, а Кульбаков одержал первую победу по буллитам

Самым ярким игроком вечера стал Василий Атанасов, который сначала ассистировал Орлову, а позже реализовал победный буллит.

Но между двумя этими событиями нападающий успел неплохо поиграть на нервах болельщиков: в концовке третьего периода после силового от Николая Голдобина молодой игрок не сдержал эмоций – снес Александра Бурмистрова. За это Атанасов получил удаление, а «Торпедо» за минуту до конца основного времени при 1:1 осталось в меньшинстве.

В итоге команде выстояла в концовке матча и удержала счет в овертайме. А Атанасов исправил ошибку в буллитов, реализовав шестую попытку «Торпедо».

Исход матча во много решила игра вратарей. Три предыдущие встречи со «Спартаком» Игорь Ларионов ставил на ворота Адама Гуску – и «Торпедо» проигрывало. Сегодня в рамке вышел Иван Кульбаков.

«Мы с Колей [Хабибулиным] говорили и приняли решение, что оба вратаря сыграют по матчу, – объяснил выбор Игорь Ларионов. – Следующая игра с «Локомотивом», но мы пока не обсуждали. Радует, когда есть два вратаря, на которых ты можешь положиться».

Кульбаков доверие по-настоящему оправдал – на его счету 31 спасение и шесть отраженных буллитов.

Игра против «Спартака» стала для него второй в сезоне с буллитной серией: ноябрьская против СКА (3:4 б) также затянулась до послематчевых бросков, но тогда Кульбаков не затащил команду, дважды пропустив.

Для «Торпедо» это седьмая победа в восьми последних матчах – нижегородцы располагаются на пятом месте Запада с 57 очками. Столько же – у СКА, но у армейцев больше побед и потому выше строчка. От третьего места отделяет всего 2 очка – а там «Локомотив», последний соперник «Торпедо» в 2023 году.

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Фото: vk.com/spartakhc , vk.com/torpedonn