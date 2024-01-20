Почему у ЦСКА такой слабый сезон – все причины: провал лидеров, игра вратарей, психология

Федоров защищает игроков. После двух чемпионств этот сезон для ЦСКА складывается неудачно. Клуб занимает седьмое место на Западе и набрал всего 58 очков. У команды Сергея Федорова уже 25 поражений (21 в основное время) – столько было во всей прошлой регулярке.

На спад повлияли четкие причины, которые и объясняют тяжелый путь ЦСКА в сезоне-2023/24.

ЦСКА постоянно проваливается отрезками и потерял стабильность в игре

После 52 матчей на счету ЦСКА 27 побед и 25 поражений. Дело не только в количестве выигранных матчей. Год назад команда банально выступала стабильнее. Тогда ЦСКА выдавал победную серию из 11 матчей и хотя бы приближался к тому, чтобы повторить успех чемпионского сезона-2018/19 – 18 игр без поражений. В этой же регулярке лишь один раз набралось четыре победы подряд.

Легче всего ЦСКА даются игры с аутсайдерами, но даже там всплывают проблемы. Например, в матчах с «Адмиралом» у команды Федорова по одному поражению и одной победе. В играх с принципиальными соперниками тоже не все гладко. ЦСКА ни разу не выиграл у «Ак Барса», московского «Динамо» и СКА. От «Авангарда» (4:6) и СКА (2:6) клуб пропускал больше всего.

В регулярке-2023/24 ЦСКА разгромно проигрывает в принципиальных матчах.

Основной вопрос – ЦСКА часто пропускает первым. Почти в половине игр счет открывал соперник.

Часто ЦСКА пропускает несколько голов подряд за короткий отрезок. Показательным получился первый матч сезона, когда команда принимала «Ак Барс» (2:5). В середине игры Казань заработала преимущество в две шайбы всего за 31 секунду. На старте третьего периода, когда ЦСКА еще мог сравнять, подвели удаления. Александр Радулов и Вадим Шипачев забили там с разницей в минуту.

Похожая ситуация была и с «Авангардом» (4:6). Первые две шайбы команде забросили в первом периоде с разницей в полторы минуты. Максим Мамин отыграл одну, но уже на старте второго периода ЦСКА вновь получил два гола подряд за две минуты.

В прошлом сезоне ЦСКА был самой бросающей командой лиги. При этом и показатель реализации бросков оставался довольно высоким – 9,2%. Выше были только «Торпедо» (9,8), «Авангард» (9,8) и СКА (10,6). Сейчас ЦСКА продолжает много бросать, но результата уже нет.

Связано это с отсутствием креатива при розыгрыше шайбы. На фоне необычных идей от соперников консервативная позиционная атака ЦСКА с отбросом на синюю линию смотрится предсказуемо.

Для понимания положения ЦСКА важна психология. Из нее вытекает все остальное

ЦСКА – команда, которая обычно делает результат на характере. Практически каждый игрок ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина, а некоторые брали его дважды или трижды. Сформированное мышление чемпиона долго помогало ЦСКА в решающих матчах.

Это единственный клуб в истории лиги, который прошел 27 матчей за Кубком Гагарина. Три из четырех серий плей-офф КХЛ-2022/2023 доходили до седьмого матча. И в каждой из них ЦСКА в итоге побеждал. Показательным выдался финал против «Ак Барса» (4:3 в серии). В решающей игре ЦСКА дважды уступал, пока в середине матча за минуту не забил две шайбы и забрал победу.

Актуальным вопрос психологии признавал и лучший бомбардир ЦСКА (39 очков) в регулярке-2023/24 Константин Окулов: «Когда нужно было сравнивать счет, у нас хватало сил, ни у кого не вставали ноги. Просто то, что мы делали в концовках, нужно было делать с первого периода. В плане физики не вижу проблем. Дело было в психологии, это основная проблема».

В дерби со «Спартаком» (3:5) ЦСКА дважды приближался к камбэку, но едва догонял – снова пропускал. Иногда команда банально теряет мотивацию в конце матча. В игре против «Ак Барса» (1:4) ЦСКА пропустил в пустые ворота даже с вратарем на льду. Иван Федотов просто отдал передачу нападающему соперника Артему Галимову.

ЦСКА плох в неравных составах: команда хуже играет в меньшинстве и не забивает в большинстве

В прошлом сезоне ЦСКА показывал вполне неплохое меньшинство: занимал второе место по проценту сдерживания спецбригад соперника (85,6%). Клуб лидировал в КХЛ и по голам в меньшинстве (10).

Теперь игра ЦСКА в меньшинстве смотрится гораздо скромнее: 17-е место в лиге при надежности в меньшинстве (78%). До матча с «Барысом» (5:2) не было и ни одной заброшенной шайбы. На статистическое падение повлияли матчи против «Динамо». В декабрьской игре (1:4) клуб пропустил все четыре шайбы при численном преимуществе соперника.

При этом и большинство ЦСКА тоже страдает: 19-е место в лиге (реализация – 17,8%). В прошлом году процентовка была чуть лучше (20,2%) и на фоне других команд армейцы выглядели сильнее – 5-е место. При этом команда, даже имея на одного игрока больше, позволяет сопернику доминировать. Пять раз в этом сезоне ЦСКА пропускал при игре в большинстве – от «Металлурга», СКА, «Амура» и дважды от «Авангарда».

Игра с «Авангардом» (4:6) выдалась показательной. Рид Буше сначала перехватил шайбу на выходе из зоны. Затем воспользовался тем, что все игроки ЦСКА сместились на один фланг, а потом обыграл Ивана Федотова. Во втором периоде все тот же Буше превратил в гол пас Дамира Шарипзянова. Тот в зоне атаки ЦСКА сам перехватил неточную передачу соперника.

У ЦСКА слабая вратарская линия: Федотов – 38-й в лиге по проценту отраженных бросков

Ключевая проблема ЦСКА – вратари (хотя Федоров ее опровергает). Пропустивший год из-за отъезда в армию Иван Федотов до сих пор набирает форму. Лучший вратарь плей-офф-2021/22 в этом сезоне пропускает легкие шайбы. В матче против СКА (1:2) Андрей Чивилев воспользовался ошибкой и забил в пустой ближний угол.

Почти половина пропущенных Федотовым голов случились из-за слабой игры ловушкой. В той же игре против СКА Василий Глотов мощным броском попал в девятку прямо над ловушкой Ивана.

Сейчас у Федотова 16 побед и 16 поражений, а его статистика отраженных бросков не впечатляет (91,1%). Это 38-е место в лиге. С самого старта сезона ЦСКА верит, что ошибки Федотова временны.

Константин Окулов рассуждал в интервью «Чемпионату» : «Пусть ошибается, но через эти игры и ошибки он быстро нагонит упущенное. Не думаю, что дальше будут какие-то проблемы. Он спокойно выйдет на свой уровень». Сергей Федоров вообще говорит, что Федотов уже спрогрессировал.

ЦСКА часто использовал в регулярке-2023/24 трех вратарей: Федотова, Шарыченкова и Гамзина. Похожая ситуация с ротацией была в чемпионский сезон-2021/22. В той регулярке Федотов чередовался с Адамом Рейдеборном, а его показатели были чуть лучше, чем сейчас – 14 побед, 10 поражений, 91,9% отраженных бросков. Основным он стал только в плей-офф, где уже по-настоящему выручал: 22 игры, 16 побед и 93,7% ОБ.

Летом Сергей Федоров уверял, что Федотов наберет форму к декабрю: «Думаю, благодаря мышечной и просто памяти все вернется. Конечно, не без ошибок, но в декабре, как мне кажется, мы должны увидеть того голкипера, который отлично стоит в воротах как в ЦСКА, так и в сборной».

Очевидно, что при таком раскладе ЦСКА не мог постоянно ставить Федотова основным. Поэтому команда много задействовала бэкапа Александра Шарыченкова. В регулярке-2023/24 тот провел 12 игр и выиграл в пяти из них. Провальный декабрьский матч с «Динамо» (1:4) привел к тому, что ЦСКА выставил Шарыченкова на драфт отказов.

Третий голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин показывает хорошую статистику. Шесть из девяти встреч с его участием закончились победами ЦСКА – пять игр в основное время и одна по буллитам. В матче против минского «Динамо» (4:0) 20-летний вратарь впервые отстоял на ноль.

Гамзин показал амбиции еще на предсезонном турнире, став лучшим вратарем Кубка мэра Москвы. Две игры, на которые Гамзин завлялся основным, ЦСКА завершил победами. Из-за неопытности молодого вратаря ЦСКА редко пока редко привлекает его к игре в КХЛ. В основном выпускает на матчи с середняками: «Сочи», «Амуром», «Барысом», «Сибирью» и минским «Динамо».

ЦСКА подводят лидеры: топ-игроки не вышли на прежний уровень, пока молодые спасают игру

После второго чемпионства подряд ЦСКА максимально сохранил состав, сделав ставку на опытных игроков. Стабильности не хватает и им. Лучший бомбардир ЦСКА в сезоне-2022/23 Константин Окулов на старте этого сезона 7 матчей подряд не набирал очки. Сейчас ситуация выровнялась (39 очков,13+26), но от этого не легче.

ЦСКА забил в сезоне всего 150 голов – это уровень такого же неожиданно проблемного «Торпедо».

Сергей Плотников стал третьим бомбардиром по итогам прошлой регулярки, но в этом все не так хорошо. За 52 матча он набрал всего 24 (13+11) очка. Место лучшего снайпера ЦСКА занимает Михаил Григоренко, который за 44 игры забил 14 голов. На втором вместе находятся Сергей Плотников и Константин Окулов (по 13). Для сравнения: Рид Буше из «Авангарда» забил уже 36 голов и лидирует в снайперском списке КХЛ.

На матч с «Локомотивом» (2:3) сразу 8 важных игроков ЦСКА выбыли из основы. Тогда их заменили молодые хоккеисты. Сергей Федоров говорил о том матче: «В таком составе мы играли в первый раз. Ждем ребят из основного состава. Молодые сыграли достойно».

Во встрече с «Трактором» (1:3) единственный гол ЦСКА организовали эти же таланты. В той игре забросил Кирилл Долженков, а ассистировали ему Тахир Мингачев и Артем Барбоша. Если для Мингачева этот сезон – четвертый в ЦСКА, то 19-летний Долженков проводил всего 17-ю игру в КХЛ. Для такого же 19-летнего Барабоши тот матч вовсе стал вторым во взрослой лиге. Позже он забил дебютный гол в КХЛ в ворота СКА.

Перед стартом регулярки-2023/24 Федоров обозначил цель: 6-10 заигравших в основе молодых хоккеистов. В тот момент он явно не думал, что на них ляжет столько ответственности.

В таком ЦСКА можно найти плюсы: команда идет в зоне плей-офф из-за качественной обороны

По надежности оборона ЦСКА – шестая в лиге (122 гола). Во многом это заслуга Никиты Нестерова, который справляется не только с ролью защитника, но и бомбардира. Нестеров за 45 матчей заработал 27 (9+18) очков. За 23 игры в ЦСКА отличился и Колби Уильямс (8 очков, 1+7). Новый защитник играет за матч в среднем по 18 минут.

Не зря ЦСКА находится в числе лидеров лиги по играм без пропущенных голов (6). Больше только у «Ак Барса» и СКА (по 7). Положительный момент: ЦСКА выдает сухие матчи не только с середняками и аутсайдерами. Выделяются встречи с «Локомотивом» (3:0), «Спартаком» (3:0) и «Металлургом» (3:0). Это хороший признак для будущей игры в плей-офф, куда ЦСКА все равно попадет.

При этом Сергей Федоров действительно признавал проблему с ведущими хоккеистами: «Наши опытные игроки делали вещи, которые нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Тем более, когда на тебя смотрят молодые игроки». Такая атмосфера в клубе в декабре создавала основу для чего-то нового. Здесь ЦСКА все-таки находил подходящее решение.

Временное отсутствие Нестерова заставляло клуб выбирать другого капитана. Им становился Павел Карнаухов. Тот проводит восьмой сезон в ЦСКА, но никогда за это время не был лидером. Этот сезон Павел начал ярко – в конце сентября он делил первое место среди бомбардиров ЦСКА вместе с Нестеровым, набрав 8 (4+4) очков. По итогам 52 игр на его счету 21 (10+11) очко.

Есть проблемы и вне хоккея: мешает конфликт с Федотовым и ситуация с фанатами

Скандал с дисквалификацией Ивана Федотова до сих пор остается нерешенным. КХЛ сначала не признавала контракт Федотова действительным, но позднее приняла его. ИИХФ встала на сторону НХЛ и «Филадельфии», установив санкции против клуба и вратаря. В декабре орган отклонил апелляцию лиги и ЦСКА, но Федотов по-прежнему играет за клуб даже после дисквалификации.

На трибунах «ЦСКА-Арены» складывается нездоровая атмосфера. Пять лет дома ЦСКА играл без поддержки активных фанатов, которые объявили бойкот президенту клуба Игорю Есмантовичу. В августе болельщики анонсировали возвращение, но отказались от 206-го фанатского сектора.

В какой-то момент у ЦСКА появилось сразу два домашних сектора активной поддержки. Теперь сектор остался один – с теми самыми людьми, которые пять лет бойкотировали игры из-за Есмантовича.

Игроки ЦСКА оценили возвращение активных болельщиков. Максим Мамин делился эмоциями: «Наконец-то мы дождались возвращения наших активных фанатов на хоккей, столько лет этого ожидали. И игра другая пошла по накалу на льду, и на стадионе другая атмосфера стала. Будем надеяться, что они будут продолжать ходить и к ним присоединится больше людей».

Такая реакция хоккеиста оскорбила тех, кто не прекращал поддерживать ЦСКА на фан-секторе все эти годы. Из-за этого Мамин даже дополнительно обратился к фанатам в социальных сетях: «Ценим поддержку каждого – 206-го, 506-го секторов, любого болельщика, кто приходит болеть за нас!»

Середина сезона позади. Итог: 58 очков и седьмое место на Западе. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров признавал: «Да, мы не удовлетворены местом в таблице. И мы понимаем, что это поправимо».

Возвращение хорошей физической и моральной формы он обещал в январе. Все еще ждем.

Фото: РИА Новости /Сергей Гунеев, Максим Богодвид