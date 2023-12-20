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Великое доминирование СКА над «Сочи» – 66 бросков за матч: вратарь почти установил рекорд КХЛ по сэйвам

Сочи Сочи
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Марат Хайруллин Марат Хайруллин
Максим Третьяк Максим Третьяк
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
СКА СКА
Михаил Воробьев Михаил Воробьев
Хоккей Хоккей

«Когда в воротах Третьяк, сложно забить».

СКА обыграл «Сочи» (7:2). Две предыдущие встречи этих команд заканчивались поражением СКА с одним и тем же счетом – 4:5. Сегодня СКА сделал рекордные в сезоне 66 бросков, тем самым обеспечив себе первую победу над «Сочи».

Первый период показал уникальное соотношение бросков – 33:1 в пользу СКА. При такой статистике команда Романа Ротенберга забила лишь однажды. Марат Хайруллин отправил шайбу в ближний угол и вот так открыл счет в матче.

Во втором периоде ситуация немного изменилась. «Сочи» не перебросал СКА, но хотя бы нанес 9 бросков и один из них реализовал. Сергей Попов в большинстве сыграл на подправлении и забил.

Самый результативным выдался третий период, когда СКА забросил 6 шайб с 14 бросков. Ротенберг даже назвал такую игру тики-такой. Лидером по броскам за всю игру стал Хайруллин – у него 9 попаданий, 2 гола и голевая передача. Дублем отличился и Михаил Воробьев, который превратил в голы 2 из 5 попыток.

Чаще всего основным у «Сочи» в этом сезоне выходил вратарь Михаил Бердин – на его счету 31 матч. Против СКА в воротах был Максим Третьяк, который проводил 11-ю игру в регулярке-2023/24. Он пропустил 7 шайб, но впечатлил надежностью главного тренера СКА Романа Ротенберга: «Сегодня лучший игрок в составе «Сочи» – Третьяк однозначно. Когда в воротах Третьяк, сложно забить».

Максим Третьяк не просто провел хороший матч – он установил личный рекорд в КХЛ. До этого рекордные 50 сейвов Максим делал в конце прошлой регулярки тоже в матче против СКА. Тогда все закончилось поражением «Сочи: СКА забил в овертайме и забрал победу со счетом 6:5. 

Теперь Третьяк впервые в карьере отразил 59 бросков. До рекорда всей КХЛ (62), который установил Юха Метсола в сезоне-2018/19, ему не хватило всего 3 сейва. Финский голкипер добивался лучшего результата в лиге в матче «Салавата» и «Авангарда» (3:2).

В игре против СКА Третьяк не раз выручал «Сочи» в сложных ситуациях. Пример: в первом периоде он сделал два сэйва за раз. Сначала отразил бросок от синей линии, а потом коньком остановил шайбу на углу. Еще он дважды отбивал шайбу шлемом.

Почему Максим Третьяк не ушел на скамейку при крупном счете? Объяснение от главного тренера «Сочи» Дмитрия Кокорева: «Мыслей [по замене] не было, Макс провел хорошую игру. Да, счет крупный, но было очень много бросков, он сделал много спасений и в концовке просто подустал. Играет вся команда, так что где-то надо было блокировать броски, чтобы вратарю впоследствии было легче».

Матчи против «Сочи» для СКА часто получаются качественными в плане бросков. Максимальное количество в этом сезоне команда делала именно в гостях у «Сочи» – 54. Та игра как раз и закончилась поражением СКА со счетом 4:5. В следующий раз с «Сочи» СКА нанес меньше бросков (35), а победить снова не удалось (такие же 4:5).

Первая в этом сезоне победа над «Сочи» принесла СКА важные два очка. Клуб сместил «Торпедо» и вышел на 4 место на Западе, а также сравнялся по количеству очков с «Локомотивом» – 53. Оба конкурента параллельно проиграли собственные матчи: «Спартаку» (2:5) и «Северстали» (0:1).

СКА – Сочи 7:2 (1:0, 0:1, 6:1)
Дата проведения
19 декабря, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Хайруллин (Никишин, Глотов)
1:1 – 30 Попов (Грэм, Тянулин)
2:1 – 41 Воробьев (Толчинский)
3:1 – 42 Рендулич ()
3:2 – 44 Хафизов ()
4:2 – 46 Хайруллин (Фальковский, Гальченюк)
5:2 – 49 Грицюк (Рендулич, Зинченко)
6:2 – 52 Воробьев (Фальковский, Толчинский)
7:2 – 54 Глотов (Хайруллин)
Вратари: Маттссон 15/17 – Третьяк 59/66.

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Сергей Гунеев

2 комментария
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Забавно, статья есть а статистика с авторами шайб до сих пор нет) у меня показывает счёт 2-1
+3
0
+3
Ответ Roulette
Забавно, статья есть а статистика с авторами шайб до сих пор нет) у меня показывает счёт 2-1
Там просто не подгрузилось сразу. Сейчас все хорошо.
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0
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