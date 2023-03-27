15 комментариев

His foot
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В 2018-м суд Гааги потребовал ареста босса футбола ЦАР. Его подозревают в военных преступлениях

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Нгаиссону обвиняют в убийствах журналистов и детей.

Иногда футбол сплетается с теми областями жизни, где его ждут в последнюю очередь. В игру заносит таких удивительных людей, что в одном предложении вы можете прочитать про ФИФА и Международный уголовный суд в Гааге. 

Заинтригованы?

Серия гражданских войн в Центральноафриканской республике длится уже 20 лет. За это время в стране возникали и исчезали повстанческие отряды, группы и даже армии. Одно из крупнейших формирований создал теперь уже бывший глава Федерации футбола ЦАР, которого задержали по решению Международного уголовного суда в Гааге. 

Рассказываем подробнее. 

В ЦАР живут христиане и мусульмане. Две враждующие группировки появились как раз на почве религии  

Центральноафриканская республика страдает от тех же проблем, что и большинство соседей по континенту. Государство провозгласило независимость от Франции в 1960 году и почти сразу попало под жесткое авторитарное правление. В 1965-м первого президента страны свергли военные, и к власти пришел полковник Жан Бедель Бокасса.

Он прославился людоедством и провозглашением Центральноафриканской империи. При нем страна погрязла в коррупции, столкнулась с серьезными экономическими проблемами, и в итоге Бокасса тоже стал жертвой переворота. Так власть переходила из рук политиков к военным и обратно несколько раз, пока в 2003 году ЦАР не возглавил Франсуа Бозизе. Он тоже сверг предшественника, а заодно реабилитировал правление Бокассы, назвав период «империи» чуть ли не золотым веком для страны.

Но у Бозизе тоже было достаточно противников. В 2004-м началась Гражданская война, продлившаяся три года. По ее итогам несколько повстанческих групп договорились с правительством о прекращении огня, но большинство боевиков не сложило оружие.

Республика обладает богатыми месторождениями алмазов, газа и других полезных ископаемых, поэтому контроль за ними – один из мотивов в борьбе за власть. Но есть и дополнительные противоречия – на религиозной почве. ЦАР находится на стыке мусульманской и христианской частей Африки. Большинство местных – протестанты, но около 20% – мусульмане. У тех и у других есть вооруженные группы. Одних подпитывают соседи с юга, других – с севера.

Районы с наибольшей долей мусульманского населения расположены на севере ЦАР

Вторая в XXI веке гражданская война в ЦАР во многом отразила этот раскол. В 2013 году Бозизе свергла мусульманская группировка «Селек», и с этим не смирилось движение «Антибалака» (существует с 1990-х). Его участники называли себя союзниками свергнутого президента Бозизе и силами самообороны христиан. Но на деле за ними закрепилась репутация военных преступников, прославившихся террором, убийствами и погромами, а вера в Иисуса Христа смешалась с языческими и шаманскими обрядами. Известно о нескольких массовых бойнях. Например, в январе 2014 года более сотни мусульман погибли во время резни в Боссемпертеле, небольшом городке на западе страны. Многие из них пытались укрыться в католической церкви.

Также боевиков «Антибалаки» обвинили в смерти французской фотожурналистки Камиль Лепаж, которая пыталась привлечь внимание к гражданской войне в ЦАР. Есть и свидетельства каннибализма, а также ритуальных убийств, в том числе детей.

Патрис-Эдуар Нгаиссона сам признался, что создал «Антибалаку». Ранее он работал в правительстве и десять лет руководил местным футболом

Движение «Антибалака» неоднородно и состоит из множества самостоятельных группировок. Из-за этого не всегда очевидно, кто стоит во главе повстанцев. Одним из лидеров называют Патриса-Эдуара Нгаиссона по прозвищу Рэмбо. В ЦАР у него был строительный бизнес, но власти еще в 2000-м сомневались в его легальности. Тогда предпринимателя обвинили в отмывании денег и даже арестовали. Вскоре Патриса-Эдуара отпустили, а через несколько лет, когда президентом стал Франсуа Бозизе, он даже оказался в руководстве ЦАР. В 2013 году Нгаиссона назначили министром спорта и молодежной политики. Правда, через два месяца главу государства свергли, и пост пришлось покинуть.

Нгаиссона действительно имел отношение к спорту. В начале 2000-х он был президентом «Стад Сентрафрикаин» – столичного клуба, который в 2008-м выиграл чемпионат страны. На волне успеха Нгаиссона избрали президентом Центральноафриканской федерации футбола. И он справлялся с задачей. Например, в 2009 году ЦАР принимала и даже выиграла Кубок КЕМАК – турнир Экономического сообщества стран Центральной Африки, где выступали сборные, составленные из игроков местных чемпионатов.

Сборная ЦАР – очень слабая, она никогда не попадала на крупные турниры и часто просто отказывалась от квалификации. Например, снялась перед стартом отбора на ЧМ-2006 и ЧМ-2010. Нгаиссона настоял на том, чтобы команда не пропускала отбор, и кое-что ей даже удавалось. Например, в квалификации Кубка африканских наций-2012 ЦАР дважды сыграла вничью с Марокко и сенсационно уложила Алжир, но все-таки не попала на турнир. Тем не менее в рейтинге ФИФА ЦАР поднималась очень быстро: если в 2008-м до прихода нового босса она замыкала вторую сотню, то в 2012-м закрепилась уже на 52-м месте.

То, что футбол не единственное увлечение Патриса-Эдуара, не было секретом. В январе 2014-го он подтвердил, что фактически возглавляет «Антибалаку», где, по его словам, состояли 60-70 тысяч человек, и добавил, что планирует вести политическую борьбу и в легальном поле. Через год Нгаиссона создал Центральноафриканскую партию единства и развития, которая отреклась от связей со свергнутым президентом Бозизе и в 2015-м получила несколько мест в парламенте. Сам Патрис-Эдуар до думского кресла так и не добрался: избирательная комиссия аннулировала его мандат по формальным причинам.

Нгаиссона арестовали в Париже по требованию Международного уголовного суда. ФИФА от него открестилась

Патрис-Эдуар особо не скрывался. Он оставался боссом футбола ЦАР, а в феврале 2018-го даже избирался в исполком Африканской конфедерации футбола – на фоне протестов африканских правозащитных организаций. До этого Нгаиссона получил должность и от ФИФА – его пригласили в оргкомитет клубного чемпионата мира.

Все изменилось в ноябре 2018-го, когда Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест лидера «Антибалаки». Через месяц его задержали в Париже, где проживала его семья, а к концу года экстрадировали в Нидерланды.

Нгаиссона обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности в 2013 и 2014 годах. Речь об убийствах, нападениях на гражданское население, депортациях, лишениях свободы, пытках, вербовке детей и прочих злодеяниях. Следствие утверждает, что по вине лидера «Антибалаки» около 190 тысяч мусульман были вынуждены уехать в соседние Камерун и Чад. Всего было предъявлено 111 обвинений.

ФИФА отреагировала на арест только через год. Комитет по этике запретил Патрису-Эдуару как-либо работать в футболе в течение шести лет и восьми месяцев, а также выписал ему штраф в 500 тысяч швейцарских франков.

В Международном суде процесс еще не завершен. Сейчас обвинение представляет доказательства и заслушивает показания свидетелей. Сам экс-глава федерации находится в следственном изоляторе и почти ежедневно появляется на заседаниях.

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Фото: Gettyimages.ru/Keystone/Hulton Archive, Ashley Vlotman/Gallo Images; eastnews.ru/Koen van Weel/Pool Photo Via AP; wikipedia.org

15 комментариев

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кракадил
спортс накидывает как может
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RealFlector
Ответ danilevich
Да уж . Почти 60 лет войн и полная остановка в развитии. А ведь когда были «рабами гнилого запада» там была действительно цветущая цивилизация , да и континент в целом.
типичная точка зрения белого колонизатора.
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Борис Гигачад
удивился, когда не нашёл эту прекрасную страну в перечне дружественных России государств
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BigPapa
Ответ Roman Dementiev
"Речь об убийствах, нападениях на гражданское население, депортациях, лишениях свободы, пытках, вербовке детей и прочих злодеяниях" Простите, а о ком именно речь идет?
о плешивом и его ближайшем окружении
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MstAndreev
Было сложно привязать повесточку, но спортс сумел)
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Евгений Цыбулин
Для перспективности ветки,добавлю:МУС в Гааге,выдает еще и скрытые(от общественности) ордера на арест)
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danilevich
Да уж . Почти 60 лет войн и полная остановка в развитии. А ведь когда были «рабами гнилого запада» там была действительно цветущая цивилизация , да и континент в целом.
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Гоша Петров
Вообще это чисто политический жест, поэтому ордера и выданы открыто, хотя обычно выдавались в режиме секретности. Понятно, что никто не будет арестован, но зато ордерами дана политическая оценка. Собственно, в том числе и поэтому, юрисдикция МУС не признана не только Россией, но и еще многими странах, включая США. Ранее МУС выдавался ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира, его обвинили в геноциде из-за предполагаемых этнических чисток в ходе одного из конфликтов на юге страны. Несмотря на ордер, аль-Башир продолжал зарубежные поездки, в том числе в страны, которые ратифицировали Римский статут, то есть признали юрисдикцию МУС. Ибо главу государства арестовать нельзя, тут даже обсуждать нечего. Это все политические оценки, которые и так вообщем-то были ранее даны.
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Metalloid
Ответ Ocelot
в свете недавних событий перспективная ветка :D
Учитывая, что его юрисдикцию признают только британия и франция, даже тут перспектив особых нет.
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Metalloid
Ответ Павел Ларичев
Спортс, че так долго?
Ну ты представляешь как тяжело было отрыть эту информацию? )
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Roman Dementiev
"Речь об убийствах, нападениях на гражданское население, депортациях, лишениях свободы, пытках, вербовке детей и прочих злодеяниях"
Простите, а о ком именно речь идет?
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gukmamop
повестки не существует, повторяю, не существует
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Павел Ларичев
Спортс, че так долго?
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Dinamo_Tb
Щас у некоторых товарищей тут начнется воспламенение пятой точки... :)
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Ocelot
в свете недавних событий перспективная ветка :D
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