Страшному цунами в Индонезии – 18 лет. История мальчика, который выжил в море, подружился с Роналду и попал в «Спортинг»

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А теперь ведет блог на ютубе.

26 декабря 2004 года в Юго-Восточной Азии случилось мощное землетрясение, а затем и цунами. Катастрофа унесла жизни более 200 тысяч человек. Тогда прогремела история индонезийского мальчика Мартуниса Сарбини, который несколько недель провел в море, но выжил. Он фанател от Криштиану Роналду, а после того, как о Сарбини узнал весь мир, подружился с кумиром.

Рассказываем историю Сарбини, который пытался заиграть в Португалии, а теперь набирает просмотры на ютубе и даже пробуется в политике.

Землетрясение 2004-го – одно из самых мощных в истории. Волна дошла даже до ЮАР

Камчатка в 1952-м, Чили в 1960-м, Аляска в 1964-м, Япония в 2011-м и страны Юго-Восточной Азии в 2004-м – за последние 100 лет зафиксировано лишь пять землетрясений магнитудой более 9,0. То, что произошло 18 лет назад, пожалуй, самое страшное, так как случилось в одном из наиболее густонаселенных районов Земли. Отсюда и чудовищные жертвы: если в марте 2011-го в Японии погибли полтора десятка тысяч человек, то за шесть лет до этого утонули или умерли под завалами от 200 до 300 тысяч. 26 декабря 2004-го мощные толчки уничтожили города Индонезии, Таиланда, Малайзии, Мьянмы, Бангладеш и других стран. А позже их накрыла серия 30-метровых цунами.

Эпицентр находился в Индийском океане – в 160 километрах к западу от острова Суматра. Магнитуда составила 9,2, а объем высвободившейся энергии – 110 пикоджоулей. Это примерно как 1500 сброшенных на Хиросиму атомных бомб. Толчки были настолько сильными, что их ощущали на западе Индии и в Австралии, а волна цунами достигла Кении, Мадагаскара и даже ЮАР. К Южно-Африканской республике ее высота составила 1,5 метра, но даже там из-за нее погибли двое.

Большинство пострадавших были индонезийцами – около 130 тысяч. 35 тысяч проживали на Шри-Ланке, 12,5 тысяч – в Индии, более пяти – в Таиланде. Тела прибивало к берегу даже спустя несколько месяцев после трагедии. Например, летом 2005 года на Яве спасатели обнаружили трупы ста человек.

Последствия цунами оказались серьезным экономическим и социальными испытанием. В Индии и на Шри-Ланке без жилья остались более миллиона человек. В разных частях региона вспыхивали болезни, что привело к новым жертвам. Общий материальный ущерб катастрофы оценили в $34 млрд. Но даже в таком хаосе нашлись хорошие новости. Например, закончилась гражданская война на Суматре. Вооруженные повстанцы провинции Ачехе боролись за независимость с середины 1970-х, но после разрушительного землетрясения договорились с правительством о мирном соглашении.

7-летний Мартунис Сарбини потерял во время цунами почти всю семью. Мальчика спасли в открытом море через 21 день

Трагедия в Юго-Восточной Азии – это тысячи драматичных и печальных историй, некоторые из которых стали известны всему миру. Так произошло с индонезийцем Мартунисом Сарбини, который родился в городе Банда-Ачех на Суматре. По одной из версий, 26 декабря 2004 года семилетний мальчик собирался поиграть с друзьями в футбол. Мартунис был в паленой футболке главного кумира детства – Криштиану Роналду. К тому моменту Криш уже выступал за сборную и взял серебро домашнего Евро. Сарбини носил как раз джерси португальской сборной.

Мартунис с отцом

Чтобы спастись, они вместе с матерью, братьями и сестрами сели в соседскую машину, но уехать не удалось. Автомобиль стал тонуть, семья попыталась выбраться, но получилось только у Мартуниса. Волна тут же отбросила его в сторону, а вскоре он оказался в открытом море. Сарбини плавать не умел, поэтому цеплялся за все, что было поблизости. Поначалу его удерживал на воде ствол вырванного с корнями дерева, затем старый матрас, но дольше всего он цеплялся за стул.

В море он искал не только что-то плавающее и надежное, но и съедобное. Ему повезло найти упаковки с лапшой, которую утащила с берега волна. Попадались бутылки с водой. Так продолжалось три недели, но к 19-му дню запасы кончились, и, как вспоминал сам мальчик, в этот момент ему пришлось тяжелее всего. К тому же его окружала ужасающая картина: рядом плавали обломки домов, мусор и десятки мертвых тел.

На 21-й день его спасли. Мартуниса прибило к берегу, где его тут же накормили и напоили местные жители , а затем осмотрели врачи. Почти сразу к нему пришла и известность. Оказавшиеся рядом британские журналисты снимали репортаж о последствиях цунами и рассказали историю чудом спасшегося ребенка.

В Индонезии Роналду называют приемным отцом Мартуниса, хотя это не так. В 2015-м парня позвали в «Спортинг», но заиграть помешала травма

Кадры из репортажа посмотрели по всему миру. Многих впечатлила стойкость, с которой мальчик прожил ужасные дни. Сам он рассказывал, что не отчаиваться ему помогли надежда поскорее увидеть родных и любовь к футболу. К счастью, отец Мартуниса выжил, но дом был разрушен. Восстановить его помогла внезапная известность Сарбини. История юного поклонника Криштиану Роналду дошла до Лиссабона, поэтому строительство жилья для мальчика и его папы профинансировала Португальская футбольная федерация.

Вскоре Мартунис познакомился с футбольными кумирами. Сарбини встречался с Луишем Фигу, Нуну Гомешем, Луисом Фелипе Сколари, но самое сильное впечатление на него произвел Криштиану Роналду, с которым он впервые пообщался летом 2005 года. Сегодня индонезийские медиа иногда возвращаются к этой истории и регулярно называют Мартуниса приемным сыном Криша. Естественно, опеку над индонезийским мальчиком португалец не брал – хотя бы потому что жив его настоящий отец. К тому же их разница в возрасте – 12 лет. Периодически в текстах мелькает словосочетание «крестный отец», что особенно нелепо, учитывая, что Сарбини, как и большинство жителей Индонезии, – мусульманин.

Тем не менее очевидно, что встреча с Мартунисом стала для Роналду чем-то большим, чем просто очередным актом благотворительности. Они регулярно виделись, Криштиану дарил подарки, приглашал к себе, обещал помочь с футбольной карьерой и настойчиво рекомендовал учить английский.

Сарбини действительно был близок к профессиональному контракту: в 2012-м он попал в академию одного из клубов на Суматре, а в 2015-м его позвали в молодежку «Спортинга». Писали, что для того, чтобы заиграть за лиссабонцев, нападающий получил португальский паспорт, но сам он это опровергал. Закрепиться в Европе помешала травма колена и проблемы с адаптацией. Как позже рассказывал индонезиец, английский ему не особо пригодился, потому что у него в команде были в основном бразильцы и африканцы, которые его почти не понимали.

В «Спортинге» футболисту платили 440 долларов в месяц, позже сумма выросла до 660. Повышение, возможно, его и подвело: контракт Сарбини был рассчитан на год, за это время он получил предложения из США и Катара, но отвергал их из-за менее привлекательных условий. Правда, после травмы колена остался лишь один вариант продолжения карьеры – ехать домой.

Теперь Сарбини – ютуб-блогер. На его канале 320 тысяч подписчиков, а самый популярный ролик – кусок эфира магазина на диване

Нападающий лечил колено в Джакарте, но надеялся продолжить футбольную карьеру – пусть уже на родине. План был такой: поступить в полицейское училище, чтобы попасть в клуб «Бхаянгкара». Это команда находится под патронажем МВД, выступала в высшей лиге и в 2017-м впервые взяла золото чемпионата. Сыграть за нее у Сарбини не вышло – он провалился на экзаменах.

Закончив с футболом, Мартунис стал видеоблогером. Первые видео на его ютуб-канале появились в 2017-м, а сегодня на него подписаны 320 тысяч человек. Почти весь контент – на индонезийском, и, судя по всему, Сарбини долго не мог определиться с форматом и жанром. То он выпускает кавер на песню местной рок-группы Noah, то записывает влог из поездки в Джакарту, но популярность ему принесли ролики про Криштиану и дружбу с ним. Даже канал называется Martunis Ronaldo, и почти все, что на нем выходит, так или иначе связано с португальцем.

Самое популярное видео набрало почти 6 млн просмотров. Это запись (причем прямо с экрана смартфона) прямого эфира сингапурского магазина на диване Shopee. Криш был приглашенной звездой, и ведущая позвала в студию людей, которых Роналду когда-то вдохновил. Среди них был Мартунис. Реакцию Криштиану на появление старого друга (и заодно на кринжовый танец с телефонами) можете посмотреть тут:

Кстати, у этого танца есть и полноценный ремастер, где Криштиану Роналду станцевал в рекламе Shopee уже на стадионе.

Также Мартунис выложил ролик с поездки в Италию на матч «Ювентуса», когда за туринцев играл Криштиану (1,9 млн просмотров)/ Правда, остальные видео набирают заметно меньше и в основном состоят из болтовни об игре, мотивации и, конечно же, дружбе с Роналду.

Побороть зацикленность на Крише должно помочь новое увлечение Мартуниса. Год назад он занялся в политикой, когда вступил в Демократическую партию Индонезии – оппозиционное движение, которое, впрочем, представлено в парламенте.

Сарбини 25 лет, у него еще многое впереди, хотя сейчас кажется, что главные события в его жизни уже случились.

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Фото: Gettyimages.ru/Dimas Ardian, Patrick M. Bonafede