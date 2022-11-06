В Катаре Персидский залив называют Арабским. Из-за спора с Ираном срываются трансферы и турниры

Sports.ru топонимический.

Часто привычные нам названия далеких стран, регионов и морей могут смутить жителей в других частях света. Так, например, случилось с Персидским заливом, который на некоторых картах называют Арабским. Разбираемся, как правильно, при чем тут Израиль и кому спор о топониме помешал сменить клуб.

Залив называли Персидским еще в древности. Арабский тогда тоже существовал, но находился в другом месте

В последнем туре группового этапа сыграют Иран и США, между странами – дипломатическая пропасть, о которой мы уже подробно рассказывали. Но есть вопрос, по которому у Вашингтона и Тегерана общая позиция: в Соединенных Штатах залив к северо-востоку от Аравийского полуострова тоже называют Персидским. И это при том, что другие государства региона, с которыми у США налажены более дружеские отношения, именуют его Арабским. Топонимический спор отражает давнюю вражду Ирана с другими странами мусульманского мира.

Слово «Персидский» применительно к заливу встречалось на картах еще в античные времена. Известно, что его использовали уже в 400 году до н.э. Живший через 600 лет на территории современного Египта ученый Клавдий Птолемей в труде «Руководство по географии» тоже подписал эту часть Индийского океана Персидским заливом.

В его время уже не существовало Персидской империи – той самой, что проиграла при Марафоне, сражалась со царем Спарты Леонидом, а через два столетия была уничтожена Александром Македонским. Но персы как народ не исчезли, и вместе с ним сохранилась историческая традиция, связанная с названием для залива. К тому же в III веке н.э. здесь возникло еще одно могущественное государство – Новоперсидское царство. Оно захватило огромные территории – от Евфрата до Индии и от Кавказа до нынешнего Йемена, поэтому акватория залива все также ассоциировалась у современников с иранскими народами.

К слову, Клавдий Птолемей упомянул в трактате не только Персидский, но и Арабский залив – в честь населявших Ближний восток семитских народов. Правда, тогда так называли современное Красное море. Путаницы добавляет то, что сегодня на картах встречается еще и Аравийский залив. Причем он находится далеко от Аравии – в месте, где Нил впадает в Средиземное море.

На работу Птолемея европейцы ориентировались столетиями – вплоть до эпохи Великих географических открытий. И если топоним «Арабский залив» в Средние века часто заменяли на привычное нам сегодня «Красное море», то с Персидским все было более-менее однозначно. Что-то новое в плане топонимики предложили лишь турки. В XVI веке Османская империя продвинулась на юго-восток и достигла города Басры (сегодня – главный порт Ирака). Из-за этого на турецких картах Персидский залив до сих пор называют заливом Басры.

Переименовать залив предложил англичанин. Его идею оценили после того, как Иран поддержал израильтян

Вопрос о правильном наименовании залива не вызывал ожесточенных споров до середины XX века. Столетиями в дипломатической переписке, документах и картах даже арабских стран фигурировало название «Персидский». Ничего не поменялось и в 1935 году, когда Персия переименовалась в Иран.

Залив продолжали называть точно так же, как на карте античного географа, пока в дело не вмешался англичанин. После Первой мировой территорию многих современных арабских государств контролировали британцы. Так, советником шейха Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы стал выпускник Оксфорда Чарльз Белгрейв. Он служил при монархе и его преемнике почти 30 лет, и благодаря ему в стране нашли нефть, появились современный суд и полиция. И именно Белгрейв предложил переименовать залив, когда в 1955 году, незадолго до отставки, опубликовал статью в журнале «Голос Бахрейна». На южном берегу к новому названию отнеслись с интересом, к тому же в то время укрепились идеи панарабизма. В 1952-м в Египте свергли короля Фарука, и к власти пришел президент Гамаль Насер. Он считал, что мусульманские страны Северной Африки и Ближнего Востока в будущем должны объединиться. Переименование залива хорошо вписывалось в эту концепцию.

Впрочем, панарабизм проиграл движению за национальную идентичность, а карты переписывались медленно. В течение следующих 20 лет многие продолжали называть залив Персидским даже на Аравийском полуострове. Поводом побыстрее отказаться от прежнего топонима стали события 1973 года, когда разгорелась Война судного дня. Соседи Израиля попытались вернуть утраченные в предыдущих конфликтах территории, но проиграли. Удивительно, но в этом конфликте Иран не был на стороне мусульманских государств: до Исламской революции 1979-го Тегеран тесно контактировал с Вашингтоном и Тель-Авивом, поэтому поддержал Израиль.

К тому же у Ирана и соседей по заливу всегда было достаточно причин для конфронтации. Самый очевидный – это разные религиозные течения: в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ проживают в основном сунниты, а на северном берегу – преимущественно шииты. Кроме того, до Исламской революции Иран выглядел слишком светской страной (бывало и такое), да и стороны регулярно предъявляли друг другу территориальные претензии по поводу островов в заливе. Противоречия отразились на географии: в 1970-х «Арабский залив» стал вытеснять «Персидский», и к этому вопросу государства региона теперь относятся очень ревностно. В большинстве стран мира по-прежнему используют старый топоним, но, например, ООН в документах чередует их в зависимости от языка: на арабском – только «Арабский залив», а на всех остальных – «Персидский».

В честь залива названы несколько футбольных турниров. А из-за спора вокруг топонима капитану сборной Ирана запретили играть в ОАЭ

Один из старейших турниров ближневосточного региона называется Кубком наций Арабского залива. Соревнование учредили еще в 1970 году, а в 2016-м из него выросла новая структура – Федерация кубка арабского залива, в которую входят восемь государств: Ирак, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Йемен. Сборные этих стран участвуют в турнире, который проводят раз в несколько лет – иногда каждый год, а иногда и с большими перерывами. Название турнира часто переводят на другие языки так, чтобы было понятно, о каком именно регионе идет речь. Поэтому в некоторых справочниках он фигурирует как Кубок наций Персидского залива, но чаще – просто как Кубок залива.

К слову, Кубок Персидского залива тоже существовал – так назывался чемпионат Ирана с 2006 года. В 2014-м слово «Кубок» заменили на «Про-лигу», и под этим брендом соревнование проводится до сих пор. Для второго по значимости турнира выбрали куда более банальное название – Кубок Хазфи, что в переводе буквально означает «Кубок на выбывание».

Путаницу добавили ОАЭ, где в 2013 году местный чемпионат назвали Лигой Арабского залива. Вскоре переименование подкрепили соглашением о титульном спонсорстве с компанией Arabian Gulf Development. Как раз тогда из-за ребрендинга сорвался трансфер Джавада Некунама, который провел больше шести лет в «Осасуне». Легенде и капитану сборной Ирана предложил контракт клуб из ОАЭ. Сделку с «Аль-Шарджа» оценили в $2 млн, но переход заблокировала федерация. Ее глава Али Кафашьян не раскрыл причины, а лишь отметил: «Мы должны были помешать ему перейти в Эмиратскую лигу». Иранские медиа посчитали, что дело в переименовании чемпионата ОАЭ. Некунам в Лиге Арабского залива так и не сыграл, а в 2021-м турнир вновь сменил имя после контракта с Национальной нефтяной компаний Абу-Даби.

В 2010-м должны были пройти Исламские игры солидарности. Их отменили из-за упоминания залива на медалях

В Иране очень ревностно относятся к названию залива не только в футболе. В стране каждый год 30 апреля даже отмечают праздник – День Персидского залива. Его учредили в 2005 году, чтобы пресечь попытки арабов убедить остальные государства отказаться от топонима.

В 2012-м власти Ирана раскритиковали Google за то, что тот вообще убрал название залива на картографическом сервисе. Сейчас поисковик использует оба топонима, но принятый у арабских стран спрятан в скобки.

Есть и более абсурдные примеры того, как Иран отстаивает позицию. Например, в 2010 году Тегеран предупредил, что не пустит в воздушное пространство самолеты тех авиакомпаний, которые используют термин «Арабский залив» у себя на сайтах и на бортовых мониторах.

Угроза прозвучала через месяц после другого скандала. Тегеран и другие города Ирана должны были принять Исламские игры солидарности. Иронично, но как раз солидности между участниками явно не хватало.

В региональном аналоге Олимпиады соревнуются сборные стран, где доминирует мусульманская вера. Впервые Игры прошли в 2005 году в Мекке, и Иран благополучно на них выступил (футбольная сборная даже выиграла бронзу). Спустя четыре года соревнования планировали повторить, но перенесли на год. Все из-за названия залива: Саудовская Аравия и другие арабские государства негодовали по поводу медалей, ведь на них фигурировало неприемлемое для участников словосочетание «Персидский залив».

Спор так и не уладили, и вторые Исламские игры отменили.

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Фото: en.wikipedia.org; globallookpress.com/Liao Yujie/Xinhua, Tofik Babayev/Xinhua