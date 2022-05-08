Гонщик «Ф-1» обернул шлем в баскетбольный мяч для Гран-при в США. И взорвал интернет

Вау!

Пилот «Макларена» Ландо Норрис представил специальный шлем для Гран-при Майами – под баскетбольный мяч.

«Однажды я увидел, как люди играют в баскетбол, и подумал, черт возьми, из этого получился бы крутой шлем», – объяснил Норрис. Кстати, за пару дней до презентации Ландо интересовался, кто хочет поиграть.

«Я знал, что все пойдут за пальмами и другими скучными вещами. Я просто хотел сделать что-то отличающееся. Не элегантно и вау, а просто и по-другому».

И Ландо отлично справился! Баскетбол – главный вид спорта в городе, а «Майами Хит» – один из самых успешных и стабильных клубов НБА: за последние 20 лет у них три титула, два из которых завоеваны вместе с Леброном Джеймсом. Сейчас клуб играет во второй стадии плей-офф и снова претендует на чемпионство.

Шлем определенно заметили – в соцсетях тут же появилось множество шуток. Например, «Альпин» отфотошопила промо-фотографии своего мерча для Гран-при Майами, заменив баскетбольный мяч на шлем Ландо.

Один из пользователей «Твиттера» отметил, что Норрис быстро сменил теннисный мяч на баскетбольный (имея в виду расцветку классического шлема Ландо на этот сезон).

Другой – предположил что будет делать Даниэль Риккардо, если британец оставит шлем в гараже без присмотра.

Нашли шпионское фото Ландо в Майами:

Если серьезно, шлем получился выдающимся. Во-первых, классная идея, которая отражает характерную черту города. Во-вторых, качественное исполнение: удачный, «фирменный» дизайн – черные линии повторяют эскиз шлемов Норриса. Нет лишних деталей, поэтому визуально смотрится лаконично и по оттенку оранжевого подходит к болиду.

Нет лишних деталей, поэтому визуально смотрится лаконично и по оттенку оранжевого подходит к болиду. Побольше бы таких шедевров!

Фото: globallookpress.com/Xavi Bonilla/Dppi, Panoramic/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI; REUTERS/Brian Snyder, Ricardo Arduengo, John David Mercer-USA TODAY Sports; twitter.com/LandoNorris; twitter.com/alpinef1team