«Феррари» вернула культовую расцветку из 1990-го: добавила черный, включила агрессию

Та машина так и не выиграла титул «Ф-1».

Самая знаменитая команда «Формулы-1» который год начинает с надеждой перезапустить цикл побед и впервые с 2007-го вернуть чемпионский кубок в Маранелло. В этот раз у «Феррари» чуть больше поводов для оптимизма: с новым техническим регламентом все команды начинают с нуля, а инсайдеры пророчат Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу невероятно инновационный болид с «супербыстрым» и «сверхлегким» мотором.

Что ж, новая машина действительно выглядит смело – а по расцветке, пожалуй, лучше своих предшественников минимум лет за семь.

Одна из составляющих успеха – простота структуры. Больше нет белых плашек 2017-2018-го или ужасного зеленого клейма из 2021-го. «Феррари» перешла на бесхитростную, но сильную схему: красное тело болида с обеих сторон завершается полностью черными антикрыльями. Их мощь здорово подчеркнули зачисткой от спонсоров. Почти все наклейки расположились на боковых поверхностях крыльев, и спереди открывается лаконичная черно-красно-черная картина, в которую идеально вписалось гало.

Болельщики, видевшие «Феррари» 30-летней давности, сразу узнали дизайн. Черно-красная ливрея с небольшими вариациями жила больше десятилетия, однако в первую очередь ассоциируется с болидом Алена Проста 1990 года. Француз ближе других подошел к личному титулу, который «Феррари» ждала с 1979-го – но в итоге проиграл Айртону Сенне, а трофей приехал в Маранелло лишь во времена Михаэля Шумахера. Тем не менее, вице-чемпионскую расцветку любят тифози, она регулярно попадает в подборки лучших ливрей всех времен.

В 2022-м изменился и основной цвет – он стал чуть темнее и насыщеннее. Менее оранжевый оттенок красного выглядит солиднее и хорошо сочетается с черным. Визуальный шум тоже стал тише: меньше белых наклеек, они распределены грамотно, сбалансировано. Очень удачно расположенные желтые фрагменты связывают болид воедино, придают ему дерзости и яркую изюминку за счет сочетания с густым красным.

Возможно, даже важнее оказалась форма болида. Дело и в переходе на машины нового поколения, и в особенностях самого F1-75. После смены регламента очертания в «Ф-1» стали более плавными, а Скудерия еще и выбрала крайне тонкий нос, который делает машину действительно гоночной и злой. А помните, насколько широкими были бивни «Феррари» все последние годы? Боевой имидж подходит мощной цветовой схеме – и просто смотрится лучше. Настоящая красная стрела!

С такой простой и удачной ливреей можно гоняться долгие годы, дорабатывая детали. Но до культового статуса еще далеко: во-первых, совсем не очевидно, что F1-75 поедет за титулом или хотя бы за победами. Да и визуально есть где прибавить – взять хотя бы странный градиент на гребне болида. На столь смелую ливрею словно пробрался маленький кусочек неуверенности: черный цвет на плавнике вроде есть, а вроде и нет. Вероятно, дизайнеры пытались сохранить плавность линий и здесь, но вышло неудачно.

Номера гонщиков плохо распознаются из-за черного цвета на темном красном. Судя по цифрам на комбинезоне, которые расположены ниже пояса, «Феррари» поработала с символами довольно формально – «главное, чтобы не портили наш дизайн». Они и не портят, но и не считываются. Белые номера смотрелись бы не хуже и облегчили бы идентификацию пилотов.

Кстати, сами комбинезоны получились стильными и в одном стиле с болидом.

Но эти странности слабо сказались на общем впечатлении, и фанаты Скудерии поставили ливрее жирный «плюс». Как и Сайнс, описавший F1-75 в одной фразе: «Болид выглядит агрессивно, радикально и красиво».

И не поспоришь.

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Фото: сайт «Феррари»; Gettyimages.ru/Pascal Rondeau; сайт «Ф-1»; твиттер «Ф-1»; твиттер «Феррари»