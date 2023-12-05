Лыжный марафон Николов Перевоз Вело 1: отличный классический старт для начала сезона

Русская «Марчалонга» или причем здесь велосипеды.

Информация о старте:

Дата проведения: 20 февраля 2024 г.

Место проведения: г. Дубна, Московская область

Дистанции: марафон 56 км, полумарафон 33 км, короткая гонка на 17 км, все классическим стилем

Ссылка на регистрацию: не открыта

Официальный сайт: russialoppet.ru/events/perevoz-velo-2024.html

Telegram-канал организаторов: t.me/loppetru

Чат участников в Telegram: t.me/+mDXn4O1-JBU5OTVi

Контакты для связи: info@russialoppet.ru (по организационным вопросам), registration@russialoppet.ru (по вопросам регистрации и рейтинга RL)

Особенности трассы

Марафон линейный, то есть старт и финиш будут находиться в разных местах. Трасса проходит вдоль канала имени Москвы по туристическому маршруту для велосипедистов из столицы в Петербург, отсюда и название «ВЕЛО 1».

Профиль трека на всем протяжении почти плоский, однако участников ждут другие препятствия: гуляющие местные жители, выезды на трассу на снегоходах, пересечение автомобильных дорог, непредсказуемая погода. Например, у пункта питания «Мельдино» нужно будет перейти дорогу, сняв лыжи. А вокруг Шлюза №2 трасса проходит по узкому мосту (длина 1 км) – будет сложно расходиться с другими лыжниками, зато вокруг будет красиво. Также местные жители могут испортить лыжню на трассе, выезжая на причалы «Ударная», «Мельдино» и в месте пересечения канала реки Сестра. Будьте внимательны на этих участках.

На марафоне бывает очень ветрено, поэтому рекомендуется взять бафф, жилетку, а также тейпы для лица, чтобы сберечь щеки от обморожения при сильном морозе. Сразу на финише теплых раздевалок не будет, нужно еще доехать на трансфере до офиса соревнований, поэтому нужно сложить вещи для переодевания в мешок с вашим номером (входит в стартовый пакет) и отдать его перед стартом волонтерам. Вещи доставят на финиш и вы сможете сразу переодеться в сухое в палатке, чтобы не заболеть.

Организаторы предупреждают, что лыжня может быть мягче, чем обычно – лучше взять палки с большими лапками. Длина палок должна соответствовать правилам классического хода – не более 83% от роста спортсмена в ботинках, на финише будет проверка длины выборочно.

Если с вашими палками что-то случится на трассе, то будет возможность поменять их на пунктах питания «Гарское лесничество» (16 км) и «Мельдино» (29 км).

Никита Юдов: «Удовольствия от гонки не получил. Трасса была плохо укатана, сильно провалилась лапки. К тому же, отрезок со снятием лыж – так себе решение. На мой взгляд старт/финиш можно было перенести. Или уж организаторам засыпать этот участок.

Марафон этот бегаю давно. Раньше ждал его, кайфовал от этого марафона. В этом году сильно подумаю бежать этот марафон или нет. Прошлогодний формат «Вело 1» – точно нет».

Возможно организаторы прислушаются к мнению участников и поставят на участок трассы с пересечением дороги волонтеров, которые при приближении лыжников будут накидывать снег на асфальт, такая практика существует на европейских стартах.

В программу помимо полной дистанции 56 км также добавили полумарафон 33 км и короткую гонку на 17 км.

Пункты питания

Распределение сил на дистанции – важная составляющая успеха. Внимательно ознакомьтесь с меню пунктов питания и возьмите с собой что-то дополнительно, если нужно. На марафоне планируется 3 пункта с перекусом и напитками, а также горячий обед на финише:

9 км, деревня Надмошье

Стол только с напитками: чай с лимоном, изотоник, вода.

16 км, Гарское лесничество

Примерное меню: чай с лимоном, изотоник, вода, бутерброд с колбасой, черный хлеб с солью, цитрусовые.

29 км, переправа Мельдино

Примерное меню: морс/кисель, изотоник, вода, бутерброд с колбасой, черный хлеб с солью, цитрусовые.

На финише можно будет восполнить силы и согреться обедом: солянка по-дубненски, черный хлеб с салом, соленые огурцы, бананы, цитрусовые, печенье, чай с лимоном.

Обратите внимание, что на трассе между 16 км и 29 км (13 км) пункта питания не будет, так как его технически невозможно организовать. Поэтому в стартовом пакете будут лежать гели POWERUP, можно также взять с собой жидкое питание (в стартовом городке в ДС «Радуга» будут стоять бойлеры с горячей водой).

Регистрация

Регистрация на марафон еще не открыта. Следите за обновлением информации на сайте Russialoppet.ru и в Teleram-канале серии.

Зарегистрироваться на гонку могут участники от 19 лет. Возраст определяется на 31 декабря 2024 года. Регистрация будет открыта вплоть до начала соревнований или до того момента, когда все слоты будут раскуплены.

Стоимость участия

В 2023 году слот на марафон стоил на старте продаж 4000 рублей и далее цена повышалась два раза на 500 рублей.

Скидка 50% предоставлялась студентам и пенсионерам, а также инвалидам и ветеранам военных действий. При наличии паспорта Russialoppet цена на слот была дешевле на 20%.

Получение стартовых пакетов

Офис соревнований находится во дворце спорта «Радуга» (улица Макаренко, д. 46, г. Дубна). Координаты: 56.753482, 37.157846.

Здесь можно найти:

парковку для личного транспорта,

место посадки на трансфер к старту гонки,

теплые раздевалки и туалеты,

спортивный зал, в котором будет проходить регистрация, выдача стартовых пакетов, награждение победителей,

кафе, где можно будет подкрепиться.

Чтобы получить стартовый пакет, нужно предъявить:

паспорт;

оригинал и копию медицинской справки по форме из Приложения № 2 к Приказу Минздрава РФ № 1144н от 23.10.2020 г. Срок действия справки – 6 месяцев с момента выдачи. Копию отдаете, оригинал забираете себе;

полис ОМС (можно копию);

полис страхования жизни, здоровья и инвентаря от несчастных случаев в день проведения мероприятия;

расписку об ответственности за состояние своего здоровья, физической и технической подготовки, прохождения инструкции безопасности – ее подписывают все участники на выдаче стартовых пакетов.

В стартовый пакет участника входит:

холщовая сумка,

номер-майка,

футболка финишера с фирменной символикой,

мешок для вещей,

спортивное питание,

трансфер до места старта от ДС «Радуга» и обратно от места финиша.

Вот так выглядел стартовый пакет в 2023 году:

Как добраться

На машине. Из Москвы до Дубны примерно 120 км, путь займет около двух часов.

На электричке. Из Москвы электрички в Дубну отправляются с Савеловского вокзала. Время в пути займет почти три часа. Поэтому встать придется рано, если вы хотите поехать в день старта. Чтобы все успеть, нужно сесть на электричку в 4:32 (прибытие в 7:27). Следующая электричка отправится в 6:17 и приедет в 9:08, но тут придется все делать очень быстро. Стоимость билета 462 рубля.

Трансфер. В 2023 году в день соревнований был организован трансфер из Москвы до Дубны от метро Алтуфьево (отправление в 7:30, обратно в 16:30). Билет туда-обратно стоил 1200 рублей. Если нет своего автомобиля, то это самый удобный способ.

Что посмотреть

В 1932 году началось строительство канала имени Москвы. В месте его слияния с рекой Волгой появился поселок Иваньково, получивший в 1956 году статус города, а название «Дубна» – в 1954. Сейчас город стал наукоградом, в котором проводят ядерные исследования, разрабатывают и производят крылатые ракеты. Интересные объекты города также связаны с физиками и каналом.

Например, стоит обратить на памятник В.И. Ленину, размер которого в Дубне – второй по величине в мире. Еще один гигант города – стул. Подойдите к нему и почувствуйте себя муравьишкой. Гуляя по городу, можно встретить милый памятник двум физикам Понтекорво и Джелепову, один из них с велосипедом. А еще в городе есть аллея Высоцкого и памятник ему.

Интересно будет заглянуть в Музей истории крылатых ракет. А если военная техника вас не интересует, то отправляйтесь искать Малый Волжский и Большой Волжский маяки, прогуляйтесь по плотине Иваньковской ГЭС.

Любителям искусства следует прогуляться в сквере у ДК «Мир» и ДК «Октябрь», где находятся мозаичные работы Нади Леже. Художница изобразила людей, внесших вклад в развитие науки и культуры мира. Среди работ вы найдете Майю Плисецкую, Владимира Маяковского и Льва Толстого.

Говорят, что в Дубне каждый таксист – прирожденный экскурсовод, готовый говорить о своем городе бесконечно. Возьмите на заметку.

Отзывы участников о марафоне

Лилия Погребная: «Про марафон «Николов Перевоз ВЕЛО 1» могу сказать, что мне очень понравилось: интересная локация, линейность – маршрут из точки А в точку Б, без рельефа, можно даблполить. Для начала сезона хороший вариант, так как форму еще не набрали, объемы на горках не накатали.

Тем, кто собирается участвовать, хочу посоветовать утеплить ноги, надеть чехлы на ботинки, если будет мороз. Потому что при езде даблполингом ноги почти не двигаются и быстро замерзают.

Я особо не капризная, мне все нравится. Единственный момент – при пересечении асфальтовой дороги долго провозилась, снимая и надевая лыжи. Меня даже догнал парень, которого я на дистанции давно обогнала. Оказалось, что он не снимал лыжи на этом участке.

Ну а так, все здорово там. Были раздевалки, место, где вещи оставить, покормили хорошо. Я люблю такие марафоны, где не надо круги мотать.Таких стартов по пальцам посчитать: один из них – Сахалинский марафон, он, конечно, сложный и нужна подготовка, но очень понравился.

Еще «Николов Перевоз» мне нравится тем, что находится рядом, мне удобно добираться. За меня приехали поболеть мои родственники с детьми, очень меня поддерживали и это тоже добавило положительных впечатлений.

Если в этом сезоне получится, то я с удовольствием еще раз приеду на него».

Олег Рогозин: «Выбрал этот марафон по нескольким причинам: новый старт, близкая доступность, не было других важных знаковых марафонов, поскольку начало зимы. Самое привлекательное – это возможность проехать из точки в точку, как на известных европейских стартах.

Надо признать, что трасса была плохо подготовлена. Но это было ожидаемо, поскольку трасса в другое время не готовится, а ратрак, готовивший ее, легкоходный. Почти у всех участников проваливались палки.

Здорово, что старт дали волнами. В итоге не было никакой давки на старте. При этом участники были заранее ранжированы согласно их рейтингу в серии Russialoppet.

Здорово, когда на финише работает ведущий, создается праздничная атмосфера.

Ехать 42 км по абсолютной равнине достаточно скучно, но неидеальность трассы постоянно заставляла думать и выбирать более оптимальную технику передвижения. Справа иногда встречались шлюзы с красивой архитектурой, но в общем смотреть было не на что».

Андрей Коломийцев: «Главной особенностью марафона является то, что он проходит из точки в точку. Такой формат уникален для нашей страны, при том, что он очень популярен во всем мире. Самые крупные и популярные марафоны – Васалоппет в Швеции и Марчалонга в Италии проводятся именно в формате классический стиль передвижения по линейной трассе. В 2023 году впервые проводился такой старт в России, и я принял в нем участие.

Трасса проходит по одному из участков строящегося велосипедного маршрута из Москвы в Питер «Вело 1». На момент проведения организаторы смогли задействовать 40 км маршрута. Насколько я знаю, дистанцию планируют увеличить уже в этом году. Маршрут полностью проходит вдоль канала имени Москвы. Перепад высот нулевой. Это одновременно и упрощает и усложняет гонку. С одной стороны, нет подъемов и всю гонку работаешь равномерно по равнине, но с другой очень не хватает спуска, где можно было бы передохнуть, сбросить нагрузку.

Целей на марафон у меня не было, просто было любопытно принять участие в таком формате. Впечатления остались только положительные. Хоть было и не просто из-за ночного снегопада, усложнившего скольжение, и из-за гуляющих вдоль канала ветров. Планирую и дальше участвовать в данном мероприятии».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Песня, Владимир Вяткин