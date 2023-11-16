Киллер из «Убийцы» Финчера занимается йогой. Разобрали с преподавателем его асаны

И его личность.

10 ноября на Netflix вышел «Убийца» – триллер Дэвида Финчера, снятый по графическим новеллам Алексиса Нолена. Его смотреть советовал Кибер.

Художник также известен как Matz; по его комиксам снят, например, «Неудержимый» Уолтера Хилла со Сталлоне.

Главный герой кинокомикса – невозмутимый киллер, которого играет Майкл Фассбендер. Хардкорный нуар под завязку набит монологами и размышлениями главного героя о своем ремесле и жизни. Он – выхолощенный идеал, от которого не осталось и толики эмоций, которые лишь иногда вспыхивают в самые тяжелые моменты. Он хладнокровно выполняет все необходимое.

(Осторожно, дальше будут спойлеры!)

Между убийствами и постоянными перемещениями киллер не забывает и о физической форме. В самом начале фильма есть продолжительная сцена, в которой Убийца выполняет асаны и медитирует. Этому спокойному и размеренному делу Финчер отводит очень много времени: герой Фассбендера играет мышцами, потягивается и повторяет свои основные правила о том, что жалость бессмысленна, нужно предугадывать, а не импровизировать.

После всей этой тщательной подготовки цель киллера наконец-то приезжает в поместье. Убийца вновь размеренно достает снайперскую винтовку, повторяет «волшебные» слова и... допускает ошибку. Цель не ликвидирована, он спасается бегством, размеренность сменяется поспешностью.

После просмотра всей ленты возникает две гипотезы: 1) Финчер просто глумится над перфекционизмом и восточным хладнокровием убийцы, демонстрируя, что никогда ничего не может пройти идеально; 2) или режиссер показывает, что если не потерять себя и не отходить от пути духовных практик, то в конце добьешься своего и баланс сил будет восстановлен.

Что точно нельзя оспорить: сцена с упражнениями и медитацией в начале – самая длинная в фильме. Больше герой Фассбендера ни разу так скрупулезно не готовился и не тренировался.

Какую роль играет йога в фильме и что за асаны выполняет безымянный герой, мы решили обсудить с преподавателем йоги Ольгой Панькиной – надеемся, вам это поможет лучше погрузиться в контекст.

Ольга Панькина: «Это все золотые асаны йоги, база для ежедневной практики.

Первые две, разгибание и наклон – позы, компенсирующие друг друга. Сокращение спины в чакрасане (позе колеса) и растяжение ее же в уттанасане (с санскрита переводится как интенсивное вытяжение). Все направлены на работу с дугой позвоночника, позволяют увеличить его подвижность и добиться контроля корпуса мышцами. Также в уттананасе отлично растягивается задняя поверхность ног, что подтверждает ее задачу интенсивно вытянуть тело.

Ардха чакрасана

Уттанасана

Вирабхадрасана (ниже), она же поза война, считается балансовой. Вира переводится с санскрита как воин, а бхадра как доблестный.

Вирабхадрасана

Вирабхадрасана

Триконасана, поза треугольника, работает на вытяжение бока корпуса и раскрытие грудного отдела и таза.

Планка выполняет те же функции, что и в фитнесе — укрепляет крупные мышечные группы.

Кумбхакасана

Кумбхакасана

Все представленные асаны позволяют базово проработать разные направления подвижности, укрепить тело и тем самым избавить его от дискомфорта перед медитацией, что и делает герой в конце практики.

Сукхасана

Сукхасана

Если же смотреть на персонажа как на человека, практикующего хатха-йогу, то он весьма противоречив. Он живет по постулатам ниямы – духовным принципам йоги, определяющим отношение к себе . Герой существует отстраненно от внешнего мира, старается быть безоценочным, погружен в себя, он дисциплинирован, аскетичен, несмотря на то, что у него есть много денег. Он практикует классические асаны йоги, умеет медитировать, концентрироваться и переживать скуку.

При этом постулаты ямы, которые регламентируют отношения с другими, он не соблюдает . Он вредит людям и одержим местью. В самом начале фильма он заявляет, что кармы не существует, хотя сам же желает, чтобы его врагов настигла расплата.

Таким образом, герой нашел спокойствие внутри себя с помощью практики йоги, что соответствует восточной философии. Но внешнее его проявление – это следование западным догмам, он же их и транслирует, повторяя одни и те же установки в течение всего фильма.

К «восточному» отношению к действительности он возвращается только в конце картины. На парковке он видит изображение Будды, его взгляд словно меняется и он становится милосердным к своему главному обидчику. Смешно, что его главная цель – нелепый хипстер, который вообще не понимает, как устроен криминальный мир, а все его прошлые жертвы встречали смерть патетическими речами. В финале ленты герой как бы принимает в себе восточное отношение к жизни уже полностью, говоря, что он один из многих, хотя ранее казалось, будто он считает себя исключительным».

Фото: imdb.com