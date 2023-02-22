Инструкция по выбору.

Сноубординг и катание на горных лыжах – это свобода, скорость, летящий снег. А еще это очень травматичные виды спорта. Мы собрали вопросы, основанные на реальных случаях из опыта сноубордистов и лыжников, чтобы понять, как нужно действовать перед поездками на склон.

Как страховаться, чтобы гарантированно вернуть деньги за лечение? Как выбирать правильную страховку и ее покрытие? В каких случаях она не нужна? Ответить на эти вопросы нам помогли эксперты страховой компании «Пульс».

Что может произойти на склоне?

К сожалению, неуязвимых людей не бывает: на склоне можно неудачно упасть на руки, колени или копчик, осваивая технику катания или разучивая трюк, и получить сильный ушиб, растяжение или перелом. Вы можете быть уверенным райдером, но это не поможет, если вас собьет неопытный лыжник, не справившийся с управлением.

Есть и более страшные случаи: райдеры врезались в деревья, попадали под лавины и выбирались с порванными связками…

Как правильно действовать, если получил травму?

Необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, даже если травма, на первый взгляд, не существенная – диспетчер также сможет дополнительно проконсультировать по поводу оказания первой помощи, пока вы дожидаетесь медиков.

Важные моменты:

При подозрении на сотрясение головного мозга внимательно следить за состоянием пострадавшего до приезда скорой, не давать ему вставать, падать и засыпать (последнее усложнит постановку диагноза).

Если человек не может двигаться, потерял чувствительность – не трогать его и не перемещать, так как речь может идти о переломе позвоночника.

Если есть рана или открытый перелом, которые привели к сильному кровотечению – сразу же наложить жгут или тугую повязку (использовать можно все, что есть под рукой, ремень или обычную ткань, сложенную в несколько слоев – футболку, рубашку, тряпичные штаны) на 5 см выше раны (то есть ближе к телу), если она на животе или шее – надавить на рану, перед этим наложив стерильную повязку (если ее нет, можно использовать любую чистую ткань, например майку).

Если есть подозрение на закрытый перелом – зафиксировать конечность, примотав к лангете (при этом лангетой может быть все, что угодно, даже доска). Спросите у диспетчера скорой помощи или спасателей, дожидаться вам медиков на месте или как можно скорее добраться в медицинский пункт курорта.

Если движения конечностей не нарушены, а боль терпима, отека и кровотечения нет, можно самостоятельно добраться до дома и затем обратиться в травмпункт – помимо уточнения диагноза там зафиксируют травмы.

Полис ОМС с собой на склон брать не нужно. С 1 июля 2022 года можно обращаться в медицинские учреждения только с паспортом – данные о полисе хранятся в цифровом реестре. В экстренных случаях, угрожающих жизни, медики окажут бесплатную скорую помощь любому, кто находится на территории России, даже если у человека нет полиса ОМС.

Чудесно, а страховку зачем тогда покупать?

Чтобы это понять, нужно разобраться в существующих видах страхования.

ОМС – обязательное медицинское страхование, которое гарантирует бесплатное лечение на всей территории России. Действует так: вы прикрепляетесь к поликлинике по месту проживания, а если переезжаете в другой город, то прикрепляетесь к новому месту.

ДМС – добровольное медицинское страхование, по сути расширенная и чуть более удобная версия ОМС. С ДМС не нужно ждать, когда в поликлинике появится номерок к врачу, по звонку вас запишут в любую платную клинику на удобное время, оплату приема возьмет на себя страховая.

Эти два вида страхования лучше всего помогают на той стадии, когда вам нужно в своем городе проживания обратиться в медицинскую организацию для лечения.

Если же вы едете кататься в горы в другом регионе России или в другой стране, вам понадобится страховка путешественника или полис ВЗР (выезжающего за рубеж). Они помогут организовать лечение в моменте. Даже на территории России страховка путешественника обычно помогает получить помощь в более комфортабельных клиниках и получить дополнительные сервисы, которые не предоставляются по ОМС.

Есть еще один вид страхования, который как раз и нужен спортсменам. Он отличается от предыдущих видов принципом действия – выступает как дополнительная финансовая помощь, а не как способ организовать лечение .

Это страхование от несчастного случая и спортивная страховка. Страхование от несчастного случая поможет, если вы ведете обычную жизнь, но иногда занимаетесь фитнесом и активно отдыхаете. Например, если вы получите травму в быту, поскользнетесь на улице, упадете на катке или получите травму, катаясь на ватрушке. Спортивная страховка нужна тем, кто занимается экстремальным спортом или участвует в спортивных соревнованиях. Она может понадобиться для допуска к соревнованиям или занятий в спортивной секции. Эти страховки работают по принципу получения компенсации за травму. Страховая не будет оплачивать лечение, ей все равно, на что именно вы потратите эти деньги – это именно финансовая помощь.

В страховой компании «Пульс» это продукты «Пульс.Движение» и «Пульс.Спорт».



«Пульс.Движение» – страховка от несчастных случаев, в которой также есть сервисы для организации помощи – быстрый прием травматолога и дополнительная компенсация затрат на лекарства.

– страховка от несчастных случаев, в которой также есть сервисы для организации помощи – быстрый прием травматолога и дополнительная компенсация затрат на лекарства.

«Пульс.Спорт» – разновидность страховки от несчастного случая, которая также покрывает случаи, когда травма была получена на соревновании или тренировке. Эта страховка действует 24/7 и также покрывает травмы, полученные в обычной жизни. Оформить ее можно и для взрослого, и для ребенка.

Какую сумму выплатят по страховке от несчастного случая?

Это будет зависеть в первую очередь от того, какую страховую сумму вы выбрали при покупке страховки. Чем больше сумма страхового покрытия, тем выше цена страховки и итоговая выплата.

Каждая травма имеет вес в процентах от страховой суммы (посмотреть их можно в правилах страхования). Например, при переломе пальца человек получит 5% от страховой суммы. Если сумма покрытия составляла 100 тысяч рублей, выплата составит 5000 руб., если сумма была 1 миллион рублей, выплата – 50 000 рублей.

Соотнесите эти выплаты с возможными затратами на лечение. При катании на сноуборде наиболее частые травмы – растяжения и переломы запястья, ушибы и вывихи локтя . В среднем лечение перелома запястья без оперативного вмешательства обойдется в 15 000 руб. в частной клинике, а больничный нужно будет взять на срок до 30 дней. Размер больничного будет зависеть от вашего стажа работы: если он меньше 8 лет, вы недополучите от работодателя от 20% до 40% месячной заработной платы. Если стаж больше 8 лет, сумма выплат по больничному все равно не сможет превысить 2736,99 руб. в день.

Выплата от страховой за перелом запястья составляет 10% от суммы страхового покрытия. Следуя этой логике, страховую сумму для катания на сноуборде лучше выбрать от 600 000 рублей .

Что сделать, чтобы точно получить компенсацию?

Нужно обязательно зафиксировать факт получения травмы, обратившись в городской травмпункт или получив заключение врача в бесплатной или платной поликлинике.

Что делать, если вы оформили страховку на один день спортивных соревнований, а травма была не явной и в травмпункт вы обратились на следующий день или через неделю? Вы все равно сможете получить компенсацию, если врач подтвердит в заключении, что травма была получена именно в день действия полиса. Желательно прописать дату и название соревнования, на котором была получена травма. Вид спорта, по которому проводились соревнования, должен быть вписан в страховку.

Полученная травма должна быть в перечне травм, который прилагается к полису. Иногда в документах отдельно указан перечень исключений – форс-мажорных случаев, не являющихся страховыми.

Некоторые виды спорта, например, фрирайд (катание вне трасс) страховые обычно не включают в покрытие, так как не могут заранее оценить уровень риска на неразмеченных трассах.

Помните, что все указанные выше страховки относятся к вашему здоровью и не покрывают поломку оборудования. Компенсацию за сломанные лыжи и борд можно получить, если в день поломки у вас была действующая страховка имущества.

Так какую все-таки страховку покупать?

Едете на горнолыжный склон в том же городе, где живете? Покупайте спортивную страховку, чтобы дополнить ОМС или ДМС.

Едете кататься в горы в другой регион России? Покупайте страховку путешественника и спортивную страховку. Иногда курорты предлагают оформить страховку при покупке ски-пасса – в таком случае обязательно стоит обратить внимание на таблицу травм, страховую сумму и период действия страховки. Она действует в рамках одного курорта и должна покрывать весь день катания или все дни пребывания. Также обратите внимание на достаточность страховой суммы и включение рисков смерть и инвалидность.

Едете кататься за границу? Покупайте страховку путешественника, действующую на территории выбранной страны, и спортивную страховку.

Цена на краткосрочные спортивные страховки в СК «Пульс» – самые низкие на рынке. На годовой полис «Пульс.Спорт» для наших читателей действует скидка 15% по промокоду SPORTS .

для наших читателей действует скидка 15% по промокоду .

СК «Пульс» показывает все условия использования страховки при оформлении, а в случае урегулирования страхового случая требует минимальное количество подтверждающих документов. Визит в офис не требуется – все решается в электронном виде.

erid: Pb3XmBtztB66HE7RwAHVku93pyF4TLM7BfNCWYN

Фото: unsplash.com/Federico Persiani, Colin Lloyd, Hamish Duncan