Еду на горнолыжный склон: какую страховку выбрать? Чем поможет? Чем отличаются спортивные от туристических и какую оформлять, если едешь в горы?
Инструкция по выбору.
Сноубординг и катание на горных лыжах – это свобода, скорость, летящий снег. А еще это очень травматичные виды спорта. Мы собрали вопросы, основанные на реальных случаях из опыта сноубордистов и лыжников, чтобы понять, как нужно действовать перед поездками на склон.
Как страховаться, чтобы гарантированно вернуть деньги за лечение? Как выбирать правильную страховку и ее покрытие? В каких случаях она не нужна? Ответить на эти вопросы нам помогли эксперты страховой компании «Пульс».
Что может произойти на склоне?
К сожалению, неуязвимых людей не бывает: на склоне можно неудачно упасть на руки, колени или копчик, осваивая технику катания или разучивая трюк, и получить сильный ушиб, растяжение или перелом. Вы можете быть уверенным райдером, но это не поможет, если вас собьет неопытный лыжник, не справившийся с управлением.
Есть и более страшные случаи: райдеры врезались в деревья, попадали под лавины и выбирались с порванными связками…
Как правильно действовать, если получил травму?
Необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, даже если травма, на первый взгляд, не существенная – диспетчер также сможет дополнительно проконсультировать по поводу оказания первой помощи, пока вы дожидаетесь медиков.
Важные моменты:
- При подозрении на сотрясение головного мозга внимательно следить за состоянием пострадавшего до приезда скорой, не давать ему вставать, падать и засыпать (последнее усложнит постановку диагноза).
- Если человек не может двигаться, потерял чувствительность – не трогать его и не перемещать, так как речь может идти о переломе позвоночника.
- Если есть рана или открытый перелом, которые привели к сильному кровотечению – сразу же наложить жгут или тугую повязку (использовать можно все, что есть под рукой, ремень или обычную ткань, сложенную в несколько слоев – футболку, рубашку, тряпичные штаны) на 5 см выше раны (то есть ближе к телу), если она на животе или шее – надавить на рану, перед этим наложив стерильную повязку (если ее нет, можно использовать любую чистую ткань, например майку).
- Если есть подозрение на закрытый перелом – зафиксировать конечность, примотав к лангете (при этом лангетой может быть все, что угодно, даже доска). Спросите у диспетчера скорой помощи или спасателей, дожидаться вам медиков на месте или как можно скорее добраться в медицинский пункт курорта.
- Если движения конечностей не нарушены, а боль терпима, отека и кровотечения нет, можно самостоятельно добраться до дома и затем обратиться в травмпункт – помимо уточнения диагноза там зафиксируют травмы.
Полис ОМС с собой на склон брать не нужно. С 1 июля 2022 года можно обращаться в медицинские учреждения только с паспортом – данные о полисе хранятся в цифровом реестре. В экстренных случаях, угрожающих жизни, медики окажут бесплатную скорую помощь любому, кто находится на территории России, даже если у человека нет полиса ОМС.
Чудесно, а страховку зачем тогда покупать?
Чтобы это понять, нужно разобраться в существующих видах страхования.
ОМС – обязательное медицинское страхование, которое гарантирует бесплатное лечение на всей территории России. Действует так: вы прикрепляетесь к поликлинике по месту проживания, а если переезжаете в другой город, то прикрепляетесь к новому месту.
ДМС – добровольное медицинское страхование, по сути расширенная и чуть более удобная версия ОМС. С ДМС не нужно ждать, когда в поликлинике появится номерок к врачу, по звонку вас запишут в любую платную клинику на удобное время, оплату приема возьмет на себя страховая.
Эти два вида страхования лучше всего помогают на той стадии, когда вам нужно в своем городе проживания обратиться в медицинскую организацию для лечения.
Если же вы едете кататься в горы в другом регионе России или в другой стране, вам понадобится страховка путешественника или полис ВЗР (выезжающего за рубеж). Они помогут организовать лечение в моменте. Даже на территории России страховка путешественника обычно помогает получить помощь в более комфортабельных клиниках и получить дополнительные сервисы, которые не предоставляются по ОМС.
Есть еще один вид страхования, который как раз и нужен спортсменам. Он отличается от предыдущих видов принципом действия – выступает как дополнительная финансовая помощь, а не как способ организовать лечение.
Это страхование от несчастного случая и спортивная страховка. Страхование от несчастного случая поможет, если вы ведете обычную жизнь, но иногда занимаетесь фитнесом и активно отдыхаете. Например, если вы получите травму в быту, поскользнетесь на улице, упадете на катке или получите травму, катаясь на ватрушке. Спортивная страховка нужна тем, кто занимается экстремальным спортом или участвует в спортивных соревнованиях. Она может понадобиться для допуска к соревнованиям или занятий в спортивной секции. Эти страховки работают по принципу получения компенсации за травму. Страховая не будет оплачивать лечение, ей все равно, на что именно вы потратите эти деньги – это именно финансовая помощь.
- В страховой компании «Пульс» это продукты «Пульс.Движение» и «Пульс.Спорт».
- «Пульс.Движение» – страховка от несчастных случаев, в которой также есть сервисы для организации помощи – быстрый прием травматолога и дополнительная компенсация затрат на лекарства.
- «Пульс.Спорт» – разновидность страховки от несчастного случая, которая также покрывает случаи, когда травма была получена на соревновании или тренировке. Эта страховка действует 24/7 и также покрывает травмы, полученные в обычной жизни. Оформить ее можно и для взрослого, и для ребенка.
Какую сумму выплатят по страховке от несчастного случая?
Это будет зависеть в первую очередь от того, какую страховую сумму вы выбрали при покупке страховки. Чем больше сумма страхового покрытия, тем выше цена страховки и итоговая выплата.
Каждая травма имеет вес в процентах от страховой суммы (посмотреть их можно в правилах страхования). Например, при переломе пальца человек получит 5% от страховой суммы. Если сумма покрытия составляла 100 тысяч рублей, выплата составит 5000 руб., если сумма была 1 миллион рублей, выплата – 50 000 рублей.
Соотнесите эти выплаты с возможными затратами на лечение. При катании на сноуборде наиболее частые травмы – растяжения и переломы запястья, ушибы и вывихи локтя. В среднем лечение перелома запястья без оперативного вмешательства обойдется в 15 000 руб. в частной клинике, а больничный нужно будет взять на срок до 30 дней. Размер больничного будет зависеть от вашего стажа работы: если он меньше 8 лет, вы недополучите от работодателя от 20% до 40% месячной заработной платы. Если стаж больше 8 лет, сумма выплат по больничному все равно не сможет превысить 2736,99 руб. в день.
Выплата от страховой за перелом запястья составляет 10% от суммы страхового покрытия. Следуя этой логике, страховую сумму для катания на сноуборде лучше выбрать от 600 000 рублей.
Что сделать, чтобы точно получить компенсацию?
Нужно обязательно зафиксировать факт получения травмы, обратившись в городской травмпункт или получив заключение врача в бесплатной или платной поликлинике.
Что делать, если вы оформили страховку на один день спортивных соревнований, а травма была не явной и в травмпункт вы обратились на следующий день или через неделю? Вы все равно сможете получить компенсацию, если врач подтвердит в заключении, что травма была получена именно в день действия полиса. Желательно прописать дату и название соревнования, на котором была получена травма. Вид спорта, по которому проводились соревнования, должен быть вписан в страховку.
Полученная травма должна быть в перечне травм, который прилагается к полису. Иногда в документах отдельно указан перечень исключений – форс-мажорных случаев, не являющихся страховыми.
Некоторые виды спорта, например, фрирайд (катание вне трасс) страховые обычно не включают в покрытие, так как не могут заранее оценить уровень риска на неразмеченных трассах.
Помните, что все указанные выше страховки относятся к вашему здоровью и не покрывают поломку оборудования. Компенсацию за сломанные лыжи и борд можно получить, если в день поломки у вас была действующая страховка имущества.
Так какую все-таки страховку покупать?
Едете на горнолыжный склон в том же городе, где живете? Покупайте спортивную страховку, чтобы дополнить ОМС или ДМС.
Едете кататься в горы в другой регион России? Покупайте страховку путешественника и спортивную страховку. Иногда курорты предлагают оформить страховку при покупке ски-пасса – в таком случае обязательно стоит обратить внимание на таблицу травм, страховую сумму и период действия страховки. Она действует в рамках одного курорта и должна покрывать весь день катания или все дни пребывания. Также обратите внимание на достаточность страховой суммы и включение рисков смерть и инвалидность.
Едете кататься за границу? Покупайте страховку путешественника, действующую на территории выбранной страны, и спортивную страховку.
- Цена на краткосрочные спортивные страховки в СК «Пульс» – самые низкие на рынке. На годовой полис «Пульс.Спорт» для наших читателей действует скидка 15% по промокоду SPORTS.
- СК «Пульс» показывает все условия использования страховки при оформлении, а в случае урегулирования страхового случая требует минимальное количество подтверждающих документов. Визит в офис не требуется – все решается в электронном виде.
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Фото: unsplash.com/Federico Persiani, Colin Lloyd, Hamish Duncan
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