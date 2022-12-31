Легкоатлетические манежи Санкт-Петербурга: доступность для бегунов, режим работы, стоимость

На улице мороз, метель, снежная каша или слякоть? Добро пожаловать в манеж – крытый легкоатлетический стадион, который становится домом для тысяч бегунов на период холодов и непогоды.

Мы собрали перечень манежей Санкт-Петербурга с актуальным расписанием и ценами.

Спорткомплекс им. В.И. Алексеева

Сайт: alexclub.ru

Адрес: проспект Раевского, дом 16

Манеж расположен внутри большого спортивного комплекса, где помимо беговых дорожек есть тренажерный зал и площадки для игровых видов спорта. В распоряжении бегунов три стандартные дорожки с виражами протяженностью 200 метров, а также три прямые для спринтерского бега. Внутри круга расположены сектора для прыжков в длину, высоту и с шестом, а также для толканий и метаний.

Спорткомплекс оснащен удобными раздевалками со шкафчиками, есть душевые и сауны. Также есть два кафе, спортивный магазин и студия красоты.

Так как в манеже периодически проводятся соревнования, рекомендуем отслеживать изменения в расписании в сообществе спорткомплекса во «Вконтакте».

Режим работы:

пн-вс 6:00–1:00

Стоимость услуг:

Разовое посещение – 390 руб. (с 10:00 до 15:00 – 370 руб.)

Четыре занятия в месяц – 1 330 руб., восемь занятий – 2 190 руб.

В стоимость входит не только посещение манежа, но также тренажерного зала и сауны.

Все варианты абонементов можно посмотреть в прейскуранте по ссылке.

Манеж «Газпром»

Сайт: directory.spb.ru/legkoatleticheskiy_manej

Адрес: Теннисная аллея, дом 3а

Самый современный манеж Санкт-Петербурга, оснащенный всем необходимым для занятий легкой атлетикой. На стадионе имеется шесть круговых дорожек длиной 200 метров с виражами, а также восемь прямых длиной 60 метров.

Большая часть времени в манеже отдается для тренировок спортивных школ и членов сборных города, поэтому для сторонних бегунов вход закрыт. Для индивидуальных занятий выделены определенные часы утром и вечером, при этом стоит заранее уточнять, не проводится ли в это время соревнований. Контактный телефон для связи: (812) 507-01-64

График работы:

пн-пт 7:00–8:30, 20:00–21:45

сб 7:00–8:30, 18:15–19:45

вс 9:00–10:30

Стоимость услуг:

Разовое посещение – 200 руб.

Зимний стадион

Сайт: alaspb.ru

Адрес: Манежная площадь, дом 2

Зимний стадион, расположенный в здании бывшего Михайловского манежа, был построен в конце 18 века. С 1949 года используется в качестве крытого легкоатлетического стадиона, поэтому это один из старейших манежей страны.

В манеже четыре дорожки стандартной длины в 200 метров с виражами, а также пять прямых для спринтерского бега. Внутри круга расположены секторы для прыжков в высоту, с шестом и длины. Сектор для толкания ядра расположен отдельно в дальней части манежа.

Режим работы:

пн-пт 9:30–14:00, 15:30–20:00

в субботу и воскресенье манеж закрыт для посещения, так как проводятся соревнования

Стоимость услуг:

Попасть в манеж самостоятельно проблематично. Раньше допуск в него имели только члены сборной и учащиеся спортшкол. Сейчас можно оформить пропуска на организованную группу, если ваш тренер является членом сборной города или работает тренером в спортивной школе. Лучше всего уточнить информацию у своего тренера (если он есть) или в клубах, которые занимаются на Зимнем стадионе («Второе дыхание», клуб No Limits Марии Бабич, PROБЕГ, школа I Love Supersport).

Крытая беговая дорожка на стадионе «Динамо»

Сайт: dinamouss.ru

Адрес: проспект Динамо, дом 44

Под крышей спортивного комплекса «Динамо» рядом с одноименным стадионом располагается три прямые дорожки длиной чуть более 100 метров. Покрытие дорожек достаточно жесткое. Иногда бывает очень тесно, особенно если кто-то отрабатывает спринт или барьерный бег. В конце прямой располагается яма с песком для прыжков в длину.

Есть раздевалки и душевые. Летом можно заниматься на открытом стадионе.

Режим работы:

пн-вс 8:00–23:00

Стоимость услуг:

Разовое посещение для взрослых – 250 руб./час, для школьников – 150 руб./час

Велотрек на Крестовском (Центр велоспорта «ЛОКОСФИНКС»)

Сайт: velodrom.spb.ru

Адрес: Северная дорога, дом 12А

Недалеко от манежа «Газпром» расположен велотрек, на котором также есть беговые дорожки, но проход на трек возможен только в составе тренировочной группы под руководством тренера, поэтому прийти целенаправленно побегать не получится.

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Фото: vk.com/alexclubspb, directory.spb.ru, t.me/alaspb, dinamouss.ru, velolive.com