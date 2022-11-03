Прокрастинация: чем она отличается от лени и может ли быть полезной?

Прокрастинация – относительно новое, но уже ставшее общеупотребительным понятие, которое означает откладывание важных дел на потом. Вероятно, нет человека, который бы не сталкивался с этой проблемой, а после не ощущал на себе тяжесть негативных последствий. Но почему эта склонность вообще возникает? Как с ней бороться? И может ли прокрастинация быть полезной? Отвечаем на основные вопросы.

Что такое прокрастинация

Прокрастинация в переводе с английского – «промедление». В психологии так называют склонность к постоянному откладыванию выполнения важных дел, которая приводит к появлению проблем в разных сферах жизни.

Прокрастинация проявляется, в частности, в том, что человек начинает пренебрегать обязательными должностными обязанностями, постоянно отвлекаясь на посторонние дела. В той или иной мере это знакомо каждому и является нормой до момента, пока не превращается в обычное состояние, в котором человек пребывает большую часть дня. В результате, пропустив все дедлайны, человек либо пытается переделать все в короткий промежуток времени (что обычно невозможно), либо вовсе отказывается от дел.

Дальше портятся отношения с коллегами и начальством, начинаются должностные взыскания, выговоры, штрафы, и кончиться все может потерей работы. Хотя все это вызывает чувство вины, неудовлетворенности собой, это отнюдь не толкает к попыткам все исправить, а лишь провоцирует новую волну прокрастинации. У человека появляются усталость, неуверенность в себе и нежелание развиваться. Обычно в связке с прокрастинацией идут выгорание, повышенную тревожность, ухудшение состояния физического здоровья.

По оценкам исследователей, пятая часть взрослого населения Земли регулярно сталкивается с хронической прокрастинацией.

Причины прокрастинации

Прокрастинация – сложное явление, его обычно вызывает совокупность нескольких следующих факторов:

низкая самооценка (человек боится неудачи, поэтому не берется за новое дело);

перфекционизм (человек нацелен только на некий идеальный результат и боится, что не сумеет его достичь, а потому просто игнорирует дело);

отсутствие навыков планирования (человек не может грамотно распределить время, необходимое для выполнения той или иной задачи);

самоограничение (человек подсознательно боится успеха при выполнении работы, потому что ему с детства внушали, что выделяться – плохо);

отсутствие внутренней мотивации (человек не понимает, для чего ему браться за то или иное дело, или он не согласен с тем, что должен это сделать);

вера в собственный успех при любых обстоятельствах (человек убежден, что способен качественно выполнить все дела в последний момент);

непонимание или отрицание негативных последствий (человек верит, что сумеет избежать тех или иных санкций за невыполнение работы);

неумение принимать решения (человек старается каждый раз переложить ответственность на кого-то другого).

Виды прокрастинации

Прокрастинация бывает нескольких видов. Так, английский психолог Ноах Милграм в работе «Прокрастинация: болезнь современности» выделяет пять типов склонности откладывания дел на потом:

бытовая (откладывание регулярных повседневных дел, таких как уборка и стирка);

прокрастинация принятия решений (постоянное затягивание выбора по любым, даже самым малозначительным вопросам, когда все условия и информация для принятия решения уже имеются);

невротическая (затягивание важных решений, имеющих долговременные последствия: выбор учебного заведения, профессии, партнера);

академическая (откладывание выполнения учебных заданий);

компульсивная (сочетание откладывания выполнения дел с откладыванием принятия решений, сложившееся в постоянное устойчивое поведение).

Кроме того, всех прокрастинирующих можно условно разделить на группы по другому принципу: на пассивных и активных. Пассивные откладывают выполнение задач под воздействием негативных переживаний, а активные комфортно себя чувствуют в состоянии стресса, им нравится работать под давлением приближающихся сроков, так что они намеренно затягивают выполнение задач.

Пассивных прокрастинирующих также делят на нерешительных и избегающих. Первые боятся совершить ошибку в силу ложного представления о своей некомпетентности, поэтому просто не берутся за дела. А вторых пугает оценка, которую общество может дать их действиям в случае, если они за дело все-таки возьмутся.

При этом советский социальный психолог Юрий Шайгородский также отмечает, что существует политическая прокрастинация (откладывание принятия тех или иных политических решений, потенциально конфликтных). По мнению ученого, это явление объясняется отсутствием у представителей власти четкого плана общественного развития, стратегии действий и желания брать на себя ответственность.

Чем прокрастинация отличается от лени

Лень – это не прокрастинация, а прокрастинация – это не лень. У этих явлений разная основа, поэтому заменять в речи одно слово другим неверно.

Дело в том, что лень – это пассивное состояние, а прокрастинация – активное. При лени человек отказывается от тех или иных действий, потому что искренне не считает их важными. При прокрастинации человек осознает значение дела, но откладывает его по различным причинам. Прокрастинирующий человек, как правило, всегда осознает иррациональность своих действий и знает, что они неминуемо приведут к разного рода неприятностям.

Кроме того, лень у человека обычно не вызывает негативных эмоций (или вызывает их гораздо меньше, чем прокрастинация). Ленивые люди не страдают угрызениями совести, они просто не делают того, чего не хотят. Прокрастинация же сопровождается постоянным чувством вины. Другими словами, ленивые люди куда более беспечны, чем прокрастинирующие. Появление стресса, вызванное откладыванием дел, является ключевой характеристикой прокрастинации.

Как бороться с прокрастинацией

Прокрастинация не позволяет ни работать, ни отдыхать. Это довольно деструктивная склонность, потенциально приводящая к истощению. Так что в случаях, когда прокрастинация занимает большую часть вашего времени, очень важно научиться распознавать ее и эффективно с ней бороться. Вот, что можно предпринять, чтобы помочь себе.

Поставьте жизненные цели: определитесь с приоритетами и с тем, чего бы вы хотели достичь глобально. Ставьте краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели, фиксируйте их в виде заметок в ежедневнике или на телефоне и периодически заглядывайте в список. Это придаст мотивации и поможет навести порядок в мыслях.

Откажитесь от лишнего: есть вероятность, что вы тратите энергию на то, что вам не так уж нужно. Например, вы ругаете себя за то, что откладываете на потом изучение второго иностранного языка, но действительно ли вам недостаточно одного?

Ежедневно сортируйте дела: составляйте план того, что необходимо сделать за день и располагайте дела в порядке важности. Лучше всего распределить их в зависимости от стоящих дедлайнов, при этом нужно учитывать, сколько примерно времени и сил займет выполнение каждого.

Исключите отвлекающие факторы: при выполнении сложного дела выключите уведомления от неважных приложений в телефоне, закройте окна, если на улице шумят, попросите коллег разговаривать тише. Так вы сможете лучше сконцентрироваться и закончить с намеченным быстрее.

Ищите позитив в сложностях: не забывайте, каким приятным бывает чувство выполненного дела, воспринимайте это как тренировку силы воли и профессионализма. Каждое выполненное дело, которое хотелось отложить, обязательно упадет в копилку вашего опыта – концентрируйтесь на этом.

Отдохните: возможно, работа объективно отнимает у вас большое количество сил, а восстановлению вы не придете значения. Есть шанс, что после отдыха желание выполнять самые сложные дела вернется. Если нет возможности уйти в отпуск или взять выходной, можно устроить получасовую прогулку и сконцентрироваться на том, что происходит вокруг.

Может ли прокрастинация быть полезной?

Несмотря на очевидный негативный эффект, в прокрастинации при желании можно найти плюсы, считает американский тренер по тайм-менеджменту Стив Макклетчи.

Во-первых, прокрастинация дарит энергию для выполнения дел. «Если вы ждете, пока к работе подтолкнет страх последствий, то адреналиновая волна заставит вас тут же взяться за дело. И все знают, что начать проект, который не хочется делать, – самое сложное. Если вам нужно чувство страха, то вы получите его с помощью прокрастинации. И бам! Вы начали дело, а значит, вы уже на пути к его завершению», – пишет он в книге «От срочного к важному: система для тех, кто устал бежать на месте».

Во-вторых, она помогает сосредоточиться. Стресс, который появляется после некоторого времени прокрастинации, может способствовать более быстрому и успешному выполнению дел. «Страх может пробудить вас и дать такую ясность ума, какая бывает после хорошего сна или дозы кофеина», – убежден Макклетчи.

В-третьих, прокрастинация толкает к более быстрому выполнению работы, так как сроки начинают поджимать. И, наконец, на преодоление задачи после прокрастинации требуется меньше самодисциплины, так как на раскачку просто не остается времени. «Вам не приходится собирать энергию, чтобы заставить себя начать проект», – объясняет американец.

При этом осознанно использовать прокрастинацию как способ побудить себя к работе все-таки вряд ли стоит: оправданность этой меры вызывает сомнения. А еще нельзя забывать, что все индивидуально и дать универсальный совет просто невозможно – если проблема мешает вам в работе и жизни, необходима консультация специалиста. Чем раньше удастся определить причины такого состояния и научиться с ним жить, чем выше будет качество жизни.

Читать далее

Фото: unsplash.com/Magnet.me, Pedro da Silva, Thomas Bormans, Daniel Chekalov, Adrian Swancar, krakenimages