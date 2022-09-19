Гимнастика для глаз: работает ли и кому есть смысл ее делать?

Гимнастика для глаз – это упражнения, которые рекомендуют выполнять при проблемах со зрением. Однако далеко не при всех состояниях это имеет эффект, более того, не все виды гимнастики на самом деле могут принести пользу. Как работает гимнастика для глаз, кому стоит ее делать регулярно, а кому лучше проконсультироваться со специалистом? Разбираемся вместе с Алесей Ардамаковой , к.м.н., врачом-офтальмологом, лазерным хирургом клиники «МедикСити».

При каких состояниях гимнастика может помочь

Как объясняет офтальмолог Алеся Ардамакова, гимнастику есть смысл делать при:

сухости в глазах;

избыточном напряжении аккомодации (способность глаза фокусироваться на предметах, которые находятся на разном расстоянии);

астенопии (дискомфорте глаз при утомляемости).

А вот вернуть зрение при близорукости или дальнозоркости при помощи каких-либо упражнений не получится : в этом может помочь только лазерная коррекция зрения.

Что не так с популярными комплексами упражнений

По запросу «гимнастика для глаз» в сети можно найти несколько авторских методик: комплексы Норбекова, Бейтса, Жданова. В се они обещают восстановление зрения при целом ряде заболеваний, при этом ни одна из них не выдерживает научной критики .

Перечисленные комплексы отличаются друг от друга незначительно. Помимо упражнений (движений глаз в разные стороны, «рисования» глазами фигур и так далее), упор делается на психологическую составляющую, проведение аутотренингов. В частности, рекомендуется делать гимнастику в хорошем настроении и в расслабленном состоянии. По мнению авторов, если устранить привычку чувствовать себя слабым, нездоровым, плохо видящим, зрение будет улучшаться. Все это не имеет никакого отношения к доказательной медицине.

Какая гимнастика действительно работает

При этом ряд упражнений все же имеет доказанную эффективность. По словам офтальмолога Алеси Ардамаковой, существует гимнастика для интраокулярных, то есть внутриглазных, и экстраокулярных, внешних, мышц.

Внутриглазные мышцы тренируются упражнением “метка на стекле”. «На оконное стекло необходимо прикрепить круглую метку. Она должна располагаться на уровне глаз. Сядьте на расстоянии 30 сантиметров от нее. Переводите глаза с метки на удаленный объект за стеклом. Например, на дерево, машину, дом. Повторяйте эти действия в течение пяти минут», – советует врач. Упражнение позволяет получить более четкое и ясное зрение за счет лучшей работы аккомодационных мышц, подчеркивает специалист.

Экстраокулярные мышцы можно тренировать быстрым морганием и движениями глазными яблоками в разных направлениях , говорит Алеся Ардамакова. «Это позволяет улучшить качество слезной пленки и кровоснабжение глаза, уменьшить двоение или в определенных случаях даже не дать развиться косоглазию за счет равномерного тонуса всех мышц», – объясняет офтальмолог.

Когда нельзя делать гимнастику для глаз

Для людей, которые не проходят лечение от инфекционных заболеваний и травм глаз, а также тех, кому врач не запретил гимнастику по другим причинам, противопоказаний нет.

Также обязательна консультация специалиста перед выполнением упражнений при восстановлении после операции на глаза.

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Фото: unsplash.com/Josh Calabrese, Adolfo Felix, Hamish Duncan