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Бегать на результат или ради атмосферы? А в дождь выйдете на дистанцию? Проходите тест про бег

Мы знаем, как провести ближайшие выходные! 18 сентября пройдет Московский марафон – главное беговое событие страны. Пройдите тест, чтобы узнать, как вам кайфануть в это воскресенье, как влюбиться в бег и поддержать других бегунов. В конце теста – подарок, скидка в 15 % на спортивное питание.

Как поддержать родных и друзей на дистанции марафона с помощью пожеланий

  • Отправьте фото и послание бегунам через фотостенд Яндекс Маркета в стартово-финишном городке марафона в Лужниках (записывать пожелания и фотографии будут в дни работы ЭКСПО до старта – 16 и 17 сентября).
  • Отправьте послание онлайн через специальную форму на сайте Яндекс Маркета. Необходимо указать имя бегуна, стартовый номер и сообщение, а также приложить свое фото. Сделать это можно до вечера субботы – прием пожеланий закроется 17 сентября в 19:00.

Ваши пожелания будут транслироваться на большом экране, расположенном на 41 км дистанции.

Как поддержать бегунов на трассе забега: присоединяйтесь к болельщикам на одной из точек поддержки.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков, Владимир Астапкович, Максим Блинов, Илья Питалев, Григорий Сысоев, Рамиль Ситдиков, Кирилл Каллиников

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