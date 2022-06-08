Количество меланина влияет на цвет кожи, волос и глаз. Каковы причины недостатка или избытка этого пигмента?

Меланин – пигмент, который обуславливает различные оттенки кожи, волос и глаз человека. Он защищает кожу от вредного ультрафиолетового излучения, а с нарушениями его синтеза связаны некоторые заболевания, например альбинизм. Но как меланин синтезируется в организме? Насколько опасны его дефицит и избыток? И есть ли продукты, употребление которых способствует выработке этого пигмента? Разбираемся вместе с врачом-дерматологом Еленой Филатовой.

Что такое меланин и для чего он нужен

Меланин вырабатывается меланоцитами, клетками нижнего слоя кожи, и накапливается в специальных органеллах – меланосомах. По специальным отросткам меланосомы постепенно мигрируют в кератиноциты – основные клетки эпидермиса, и определяют цвет кожи. Также меланин определяет цвет волос и глаз.

В коже, волосах и радужной оболочке глаза присутствуют два вида меланина. Эумеланин (или ДОФА-меланин) придает коже, волосам и глазам темный цвет. Феомеланин отвечает за красные и желтые оттенки.

Считается, что естественный уровень меланина определяется генетикой, хотя есть и другие важные факторы. Например, уровень воздействия ультрафиолета, наличие воспалений, гормональный фон, возраст.

Основная функция меланина – защитная. Согласно данным, полученным в ходе исследования американских ученых, меланин защищает организм от пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей разной жесткости. Меланин поглощает излучение вместо ДНК и тем самым защищает генетический материал клеток кожи от повреждения. Так как повреждение ДНК связано с накоплением мутаций и риском рака, люди с темной кожей (то есть с большим количеством в ней меланина) реже болеют онкологическими кожными заболеваниями.

Избыток меланина

При этом слишком активная неравномерная выработка меланина часто приводит к возникновению эстетических недостатков, что доставляет психологический дискомфорт.

Например, она провоцирует меланодермию (гиперпигментированные пятна, симметрично расположенные на лице, шее, реже – на руках), лентиго (коричневые или светло-коричневые пятна, слегка возвышающиеся над поверхностью кожи, главным образом в области лица и рук), веснушки, черный акантоз (гиперпигментация кожи, обычно расположенная в складках тела).

Причин развития патологий, связанных с избытком меланина, может быть несколько. По словам врача-дерматолога Елены Филатовой, к ним относятся:

– Генетические факторы.

«Биохимический путь образования меланина из меланоцитов находится под сложным генетическим контролем. Некоторые гены и их формы были идентифицированы как причина специфических нарушений гиперпигментации.

Существуют различия в проявлении мелазмы (доброкачественной пигментации кожи) у разных рас, прослеживаются пигментные расстройства в семейном анамнезе», – отмечает Елена Филатова.

– Хроническое воздействие ультрафиолета.

«Это причина накопления меланоцитов и меланина в коже, которое приводит к появлению и темных пигментных пятен, и морщин, и шероховатостей. Кожа в таких случаях теряет упругость и тонус. Предполагается, что под действием ультрафиолетового излучения в коже возникают воспалительная реакция и повреждения базальной мембраны», – объясняет дерматолог.

– Изменения гормонального фона.

По словам специалиста, меланодермия чаще всего встречается у женщин репродуктивного возраста, а очаги поражения часто появляются после приема оральных контрацептивов, беременности, менопаузы или заместительной гормональной терапии. Также предполагается связь между дисфункцией щитовидной железы и мелазмой у женщин.

Лечение избытка меланина

Возможность устранения гиперпигментации зависит от ее вида и локализации, однако общие принципы, по словам врача, тоже можно выделить.

Лечение основного заболевания

Поможет, если меланодермия вызвана системной патологией.

Защита от воздействия УФ-излучения

Не стоит находиться на улице между 11:00 и 16:00 (пиковые часы солнечной активности), стоит носить защитные аксессуары и закрытую одежду (например, широкополые шляпы и рубашки с длинными рукавами), а также рекомендовано использование солнцезащитного крема широкого спектра действия с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30.

Косметический камуфляж

Физически блокирующие непрозрачные солнцезащитные кремы, особенно те, которые содержат оксид железа, имеют двойное преимущество: маскируют гиперпигментацию и предотвращают фотоиндуцированное потемнение. Многие из этих физических блокаторов теперь выпускаются в тонированных смесях, помогающих в маскировке.

Местная терапия

С отложениями меланина в эпидермисе (например, меланодермия, поствоспалительная гиперпигментация) можно успешно бороться местными средствами для осветления кожи. Это азелаиновая кислота, койевая кислота, третиноин и несколько комбинаций местных средств. .

«В концентрации до 4% гидрохинон он одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения гиперпигментации в составе крема Tri-luma, но необходимо помнить, что у него есть противопоказания и побочные эффекты. В более высокой концентрации гидрохинон не применяют. Лечение следует проводить под наблюдением специалиста. Остальные компоненты имеют высокую доказательную базу, но также требуют в лечении врачебного контроля», – объясняет дерматолог.

Химические пилинги

Действие обусловлено наличием в составе альфа-гидроксикислот (например, гликолевой кислоты), бета-гидроксикислот (например, салициловой кислоты), трихлоруксусной кислоты, раствора Джесснера (салициловая, молочная кислоты и резорцин) и ретиноидов.

Лазерная терапия

Лазеры также широко используются при коррекции гиперпигментаций, а современное оборудование позволяет использовать широкий спектр настроек и подбирать их индивидуально в зависимости от типа проблемы и кожи.

При этом врач-дерматолог Елена Филатова подчеркнула, что, с точки зрения доказательной медицины, необходимо получить больше данных, чтобы достоверно оценить эффективность разных методов лечения.

Дефицит меланина

Выработка этого пигмента в коже может снижаться на фоне аутоиммунных, неврологических заболеваний, из-за нехватки антиоксидантов в эпидермисе (верхнем слое кожи), активации врожденного иммунного ответа, также прослеживается генетическая предрасположенность, как поясняет специалист.

Недостаточный синтез меланина в организме возникает , в частности, при таких заболеваниях, как витилиго (нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи), альбинизм (генетически наследуемое заболевание, характеризующееся у человека полным или частичным отсутствием меланина в волосах, коже и глазах) и пьебалдизм (проявляется в виде появления белой пряди волос).

Кроме того, замедление выработки меланина является естественным процессом при старении организма.

Доказательных методов профилактики связанных с дефицитом меланина заболеваний, в частности, витилиго, не существует. Тем не менее, некоторые исследования дают надежду на излечение, если заболевание уже возникло. В качестве примера врач приводит результаты двух представленных на ежегодном собрании Американской академии дерматологии в 2022 году рандомизированных контролируемых испытаний: наблюдалась значительная репигментация (восстановление пигментации) очагов витилиго через год применения крема на основе ингибиторов янус-киназ/

Врач пояснил, что, согласно клиническим рекомендациям 2020 года, в России в лечении витилиго используют: наружную гормональную терапию, наружную терапию ингибиторами кальциневрина, фототерапию, комбинированную терапию (УФВ + наружные ингибиторы кальциневрина), системную терапию.

Уровень меланина и диета

Распространенное мнение о том, что употребление определенных продуктов может повысить уровень выработки меланина, является заблуждением. То есть налегать на морковь, тыкву, абрикосы, мандарины и апельсины – бессмысленно .

По словам врача-дерматолога Елены Филатовой, это действительно может вызвать окрашивание кожных покровов в желтушный цвет (или каротинодермию), однако выработка меланина здесь ни при чем. Просто бета-каротин, который содержится в перечисленных продуктах, имеет свойство накапливаться в коже.

Готовимся к здоровому лету вместе со Sports.ru

Фото: Gettyimages.ru/Rich FuryФото: pexels.com/Armin Rimoldi; unsplash.com/Nsey Benajah, Jennifer Marquez