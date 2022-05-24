Что обязательно должно быть в домашней аптечке

Кто-то держит целые ящики разных лекарств на все случаи жизни и возит с собой дополнительную сумку препаратов в отпуск, а у кого-то дома не найдется даже перекиси водорода и пластыря.

Чем действительно стоит закупиться, чтобы чувствовать себя более подготовленным к любым неприятностям, а что лишь занимает место или даже может нанести вред, рассказывает медицинский редактор Sports.ru Маргарита Климанова.

Собираем аптечку: основные правила

Учитывайте хронические болезни и прошлые диагнозы

Невозможно защититься от всего и собрать абсолютно универсальный набор лекарств, но нужно учитывать особенности своего здоровья и иметь дома все прописанные врачом лекарства. Для больных атеросклерозом и ишемической болезнью сердца , например, это нитроглицерин.

Покупайте только средства с доказанной эффективностью

Многие БАДы и средства народной медицины неэффективны, используя их вы упускаете время для оказания первой помощи и даже рискуете навредить себе. Так, например, нельзя использовать масла и нестерильные компрессы при лечении свежего ожога: это может ухудшить состояние и даже привести к инфицированию пораженного участка. Насторожить должны пометки «гомеопатия», «БАД», «не является лекарственным средством». На недоказанную эффективность указывают и отсутствие конкретных противопоказаний, побочных эффектов и максимальной безопасной дозы: у любого действительно эффективного лекарства измеряют и обязательно фиксируют эти параметры.

Закупайте только то, что может потребоваться в экстренном порядке

В аптечке нужно держать только то, за чем не получится выбежать в ближайшую аптеку или подождать до утра, когда она откроется: болеутоляющие, антисептики, средства, которые нужны при рвоте и поносе.

Чем меньше ненужных лекарств, тем лучше вы знаете, что у вас есть и где это искать : в критической ситуации, особенно если помощь приходится оказывать себе самостоятельно, найти лекарство на захламленной полке или в огромной сумке с множеством упаковок будет сложно.

Следите за сроком годности лекарств

Использовав просроченное средство вы можете потерять здоровье и даже жизнь: активные вещества в лекарственных средствах с течением времени могут изменять химическую структуру, реагируя между собой, с кислородом и водой из воздуха. В лучшем случае эффекта от просроченного лекарства не будет, в худшем – вы рискуете серьезно отравиться.

Учитывайте условия хранения

Если есть возможность выбрать из двух взаимозаменяемых средств, выбирайте менее требовательный к условиям и химически устойчивый препарат, храните его строго по инструкции, а если такой возможности нет, откажитесь от его использования или покупки: есть риск навредить себе.

Например, средний срок годности стерильных бинтов и ваты – 5 лет, ибупрофена – 3 года, парацетамола – 2 года. Если учесть время, которое средство провело на полке аптеки, получается, что аптечку нужно «перетряхивать» как минимум раз в год , а каждые несколько лет выбрасывать не пригодившиеся перевязочные материалы. Особенно это касается дачной, автомобильной и рабочих аптечек, которые часто лежат нетронутыми годами.

«Про запас» стоит держать только лекарства, которые отпускаются без рецепта (кроме тех, что предписано хранить по указанию лечащего врача). Строго запрещено одалживать чужие рецептурные препараты, например дедушкин нитроглицерин. Лекарства, не предназначенные для использования без контроля врача, могут нанести непоправимый вред здоровью.

Медицинские приборы и расходные материалы

Составленный на основе рекомендаций МЧС, Минздрава и международных организаций по сбору аптечек для первой помощи список включает в себя:

градусник;

жгут кровоостанавливающий;

лейкопластыри (бактерицидный и рулонный);

бинты марлевые медицинские стерильные;

салфетки марлевые медицинские стерильные;

вата стерильная;

ножницы – нужны, чтобы быстро открыть упаковки, отрезать бинты, лейкопластыри;

салфетки антисептические.

Обезболивающие

При мышечных и менструальных болях, болях в спине и после ушибов, зубной боли можно использовать препараты, в состав которых входят нестероидные противовоспалительные агенты (НПВП) и другие активные вещества, например:

ацетилсалициловая кислота (аспирин);

ибупрофен;

парацетамол;

нимесулид;

кеторолак;

анальгин (метамизол натрия).

Большинство таких препаратов необходимо применять с осторожностью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта , при наличии диагноза стоит уточнить у лечащего врача, какие обезболивающие разрешены в вашем случае.

Необходимо помнить, что в связи со способностью аспирина разжижать кровь его использование при ранах, порезах и менструации строго запрещено.

Если у вас артрит, артроз или другие заболевания ревматоидной природы и в ваших назначениях уже есть обезболивающие, заменять их на обычные обезболивающие не имеет смысла или даже вредно – придерживайтесь рекомендации врача .

Средства для лечения повреждений кожи: ран, порезов, ожогов

Антисептики и противоинфекционные

При любом повреждении кожного покрова в первую очередь необходимо обеззаразить область раны с помощью антисептика.

Кажется, что об антисептиках знает любой ребенок, но на самом деле в этой теме много сюрпризов. Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в примерный перечень основных лекарственных средств – список всех жизненно важных лекарств с доказанной эффективностью, «которые удовлетворяют первоочередные потребности населения в области охраны здоровья» – вносит только 3 средства:

хлоргексидин;

этанол (этиловый спирт);

повидон-йод.

Важно отметить, что в аптеках чаще встречается 95%-ный и 99%-ный раствор этанола. Его использовать для дезинфекции ран не рекомендуют : если семидесятипроцентный раствор хорошо проникает в ткани и подходит для обработки ран, то в высокой концентрации спирт обладает дубящими свойствами и, по некоторым данным, является даже более слабым антисептиком .

В рекомендациях Роспотребнадзора фигурирует перекись водорода: с ее помощью предлагают обрабатывать саму рану (в отличие от этанола и йода, которыми можно обрабатывать только поверхность кожи и края раны, «заливать» их в саму рану нельзя ).

А вот привычная нам зеленка (раствор бриллиантового зеленого) применяется как антисептик исключительно в странах СНГ, и то больше по привычке – нет убедительных доказательств, соответствующих критериям доказательной медицины, которые бы позволили судить об эффективности бриллиантового зеленого в этом качестве , хуже того, отсутствует даже предположительный механизм антисептического действия .

Другое дело, что продается он в виде спиртового раствора, а 70%-ный этанол внесен в вышеупомянутый перечень, то есть раствор работает именно за счет спирта. Если нет необходимости как-то пометить место повреждения (например, это рекомендуют делать при ветрянке для определения периода заразности), то нет нужды «разукрашивать» себя «зеленкой» – купите любой антисептик из списка выше, например хлоргексидин.

Спиртовой раствор йода тоже лучше заменить на повидон-йод, который переносится куда лучше .

В этом перечне, составленном ВОЗ, также есть список препаратов, которые эффективно предотвращают инфицирование поврежденного участка кожи:

крем с однопроцентным сульфадиазином серебра («Дермазин», «Сульфаргин»);

крем или мазь с двухпроцентным мупироцином («Бактобан», «Бондерм», «Супироцин»);

раствор перманганата калия.

Тут тоже нужна оговорка: Американская дерматологическая ассоциация, например, не рекомендует использовать эти крема при ожогах и порезах , так что главное – купить антисептики и при первых признаках воспаления раны обратиться к врачу.

Средства для заживления

При любом повреждении поверхности кожи – от порезов и ожогов до расчесанных укусов комаров – реклама рекомендует использовать различные крема, заявленные как ранозаживляющие. Здесь нужно обращать внимание на состав лекарства: например, «Пантенол» содержит в составе декспантенол, ранозаживляющее, противовоспалительное и увлажняющее действие которого удалось подтвердить в клинических исследованиях. А вот популярный «Спасатель» содержит в составе эфирные масла – несмотря на наличие в показаниях ожогов, использовать его на них не рекомендуется.

Тем не менее, этих средств и их компонентов нет ни в перечне жизненно важных лекарств, составленном ВОЗ , ни в рекомендациях международных и национальных организаций. Национальная служба здравоохранения Великобритании также упоминает , что антисептика и закрытия повязкой/пластырем достаточно для самостоятельного заживления пореза или небольшого ожога, острой необходимости иметь ранозаживляющие средства под рукой нет .

Исключение – солнечный ожог, при котором рекомендованы крема с алоэ вера и пантенолом. Также встречаются советы использовать при порезах медицинский клей бф-6 или вазелин.

Помимо уже перечисленных средств, можно присмотреться к ранозаживляющим повязкам от разных производителей.

Они наклеиваются на поверхность ожога или раны так же легко, как пластырь, и легко снимаются, содержат в составе антисептические компоненты, заживляющие средства и обезболивающее – по сути, все средства первой помощи в одном.

Пластыри от мозолей

Помимо обычных бактерицидных пластырей, которые нужны, чтобы закрыть рану или ожог и защитить поврежденную кожу от заражения, полезно иметь в быстром доступе и пластыри от мозолей.

В целом мозоли делятся на 2 вида: сухие (натоптыши) и влажные (мозольные пузыри). Рецидивирующие сухие мозоли требуют консультации врача, но помочь себе можно пластырем с салициловой кислотой, которые, как показало рандомизированное контролируемое исследование , не менее эффективны, чем хирургическое решение проблемы.

Для мозольных пузырей рекомендуют использовать гидрогелевые пластыри, хотя их эффективность в лечении влажных мозолей требует дальнейших исследований: единственное исследование на эту тему, представленное на сайте производителя таких пластырей, не опубликовано в базе данных медицинских и биологических текстов PubMed и не является рандомизированным, то есть выборка не была случайной. Также в исследовании нет контрольной группы, а данные собирали с помощью опросника.

Средства для лечения ушибов и травм

Эффективно снимут боль при травмах и растяжениях крема с нестероидными противовоспалительными компонентами, например с кетопрофеном или диклофенаком.

Чтобы уменьшить синяки или помочь им рассосаться быстрее, можно использовать мази с гепарином натрия, которые мешают свертыванию крови и способствуют рассасыванию тромбов. Использовать такие мази можно только на неповрежденной коже, предварительно внимательно прочитав список противопоказаний.

А вот часто рекомендуемый «Траумель-С» относится к гомеопатическим препаратам и не имеет доказанной эффективности .

То же касается и популярного (и довольно часто встречающегося в советах разных онлайн-изданий) средства, которое называют «Мумие», происхождение которого все еще остается предметом споров.

Жаропонижающие

С точки зрения современной доказательной медицины не рекомендуется сбивать температуру ниже 38 °C.

Температуру выше 38-38,5 °C чаще всего советуют сбивать парацетамолом или ибупрофеном.

При такой высокой температуре, требующей приема жаропонижающих, необходимо вызвать на дом врача, даже если ее удалось сбить: своевременная диагностика и правильно назначенное лечение снижают риск развития осложнений.

Помните, что для маленьких детей средства во взрослой дозировке, как и отказ от своевременного обращения к специалисту, могут быть смертельно опасны. Всегда консультируйтесь с педиатром при высокой температуре ребенка, если необходимо – звоните в службу скорой или неотложной помощи. Покупайте только предназначенные для детей лекарства и следите за дозировкой.

Лекарства при расстройстве желудочно-кишечного тракта

При рвоте и поносе

Так как с рвотой и поносом происходит потеря большого количества воды и электролитов, ВОЗ рекомендует использовать растворы для пероральной регидратации. Их можно как приготовить самостоятельно, так и приобрести в аптеке. Несмотря на некоторые отличия коммерческих растворов от стандартов ВОЗ, они достаточно эффективны .

Почти во всех статьях про отравление и энтеровирусные инфекции встречается рекомендация использовать адсорбенты при пищевых отравлениях.

Активированный уголь действительно имеет доказанную эффективность , но применяется он при отравлениях химическими веществами (причем при отравлениях некоторыми из них, например литием, он неэффективен). На данный момент нет поводов говорить о способности активированного угля помогать при расстройствах пищеварения, например при диарее, вздутии и рвоте, а также при похмелье.

Такие препараты, как «Энтеросгель» и «Полисорб» вообще не имеют доказанной эффективности , причем у последнего производителем даже не заявлен механизм действия.

Если рвота долго не прекращается или сопровождается температурой или нарушениями сознания, а также содержит вкрапления крови, это повод незамедлительно вызвать врача. Домашняя аптечка – не панацея, не занимайтесь самолечением!

Останавливать ли понос? Вызванная инфекцией диарея – защитная реакция организма, а средства от поноса (чаще всего – на основе лоперамида) замедляют перистальтику кишечника, мешая выведению инфекционных агентов. Решать вам: эти лекарства отпускаются без рецепта, однако применение средства на протяжении более чем 48 часов строго запрещено .

При боли в желудке

Периодическая боль в желудке – повод обратиться к врачу-гастроэнтерологу, но возникший, например, из-за слишком острой пищи или обострения гастрита приступ боли могут снять средства из группы антацидов, нейтрализующие кислоту в желудке:

«Ренни», «Тамс» и другие антациды, компоненты которых всасываются после реакции с кислотой в кровь. Такие препараты могут вызывать нарушение кислотно-щелочного баланса в организме, поэтому применять их необходимо с большой осторожностью.

и другие антациды, компоненты которых всасываются после реакции с кислотой в кровь. Такие препараты могут вызывать нарушение кислотно-щелочного баланса в организме, поэтому применять их необходимо с большой осторожностью. «Фосфалюгель», «Маалокс» и другие средства, которые содержат невсасывающиеся антациды. Использование таких средств для снижения кислотности более безопасно.

А вот принимать обезболивающие, относящиеся к нестероидным противовоспалительным средствам (ибупрофен, аспирин), при боли в желудке не стоит: они, наоборот, раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и могут усугубить состояние.

При запоре

Такая проблема может возникнуть по множеству причин, например из-за смены рациона, воды и климата. В зависимости от возраста и особенностей здоровья могут пригодиться:

свечи глицериновые ректальные;

мягкое слабительное.

Если проблема возникает регулярно, необходима консультация специалиста: отказ от лечения может привести к таким проблемам, как геморрой, опущение или даже выпадение кишки.

Капли для глаз

В глаз попали пыль или песок? Случайно закапали в глаза вместо увлажняющих капель средство для линз с похожим дизайном упаковки? Необходимо убедиться, что под рукой есть средство, чтобы промыть глаза – дома стоит держать офтальмологический раствор или глазные капли нейтрального состава (то есть капли от сухости глаз не подойдут). На случай попадания в глаз инородных предметов пригодятся капли с антисептическим эффектом.

Помните, что в случае травмы глаза любой природы – механической или химической – обращение к врачу строго обязательно, домашняя аптечка нужна для оказания первой помощи себе и близким.

Средства при ОРВИ и простуде

Насморк и боль в горле могут застигнуть врасплох любого. Чтобы не пришлось в таком состоянии бежать в аптеку, имеет смысл держать дома:

леденцы для рассасывания при боли в горле;

спрей от боли в горле;

мягкие одноразовые носовые платки (при инфекционных заболеваниях использование многоразовых платков не рекомендовано).

Нельзя ни в коем случае самостоятельно использовать сосудосуживающие капли для носа, как бы не хотелось быстрее поправиться: привыкание развивается моментально , избавиться от него очень трудно и невозможно без медицинской помощи. Поэтому показания к сосудосуживающим может определить только врач. Не советуют эксперты и увлекаться промываниями носа без особой необходимости: так вы разрушаете защитный барьер, высушиваете слизистую, мешая организму бороться с инфекцией.

Особенно внимательным нужно быть родителям маленьких детей: даже назначенные врачом в детской дозировке сосудосуживающие капли могут быть опасны для ребенка, а от передозировки может наступить смерть (например, если случайно использовать препарат во взрослой дозировке).

Нельзя самостоятельно принимать антибиотики, а к растворам и мазям для горла нужно относиться с осторожностью : средства на спиртовой основе, например, могут вызвать ожог слизистой.

Лекарства при аллергии

Контакт с животным, на шерсть которого у вас аллергия, букет цветов, новые духи, укусы комаров, специи в ресторанном блюде, цветение растений весной – все это может стать причиной аллергии.

Справляться с сыпью, слезящимися и чешущимися глазами и текущим носом помогают антигистаминные препараты, большинство из которых отпускаются без рецепта. Главное – убедиться, что в инструкции нет запрета на вождение машины, что средство не вызывает сонливость, заторможенность : в таком случае садиться за руль и выполнять травмоопасные виды работ строго запрещено, а с ежедневными задачами могут возникнуть сложности.

Если возникла аллергия на укусы комаров, то можно приобрести мази и крема на основе антигистаминных препаратов, например с диметинденом, а также различные охлаждающие и успокаивающие спреи и мази.

Дополнительно антигистаминные препараты могут потребоваться и в других ситуациях, например при ожогах .

Если аллергия вызывает у вас отек Квинке, то дома (и всегда с собой) обязательно нужно иметь средство, которое позволит купировать приступ, даже если встреча с аллергеном маловероятна. Проконсультируйтесь с лечащим врачом-аллергологом на предмет того, что именно стоит держать на этот случай. Например, в Европе и США популярен «Эпипен» – шприц-ручка для внутримышечных инъекций с эпинефрином.

Успокоительные

В статьях про домашнюю аптечку часто встречаются странные советы, которым лучше не следовать, например совет держать в аптечке успокоительные. Мы уже объясняли в отдельной статье , что безрецептурные успокоительные либо не имеют доказанной эффективности, либо вообще вредны для здоровья, а препараты, отпускаемые по рецепту, опасно пить без назначения врача .

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Необходимо помнить, что никакая аптечка не заменит консультацию специалиста – важно уметь вовремя признать, что вы уже не справляетесь самостоятельно, и вызвать неотложную помощь или скорую до того, как станет слишком поздно.

Фото: pexels.com/Suzy Hazelwood, Sora Shimazaki, cottonbro, Polina Tankilevitch; unsplash.com/Volodymyr Hryshchenko, Diana Polekhina; commons.wikimedia.org/Vadim Akopyan; East News/Eric Audras