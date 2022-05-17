Тромбоз вен: почему он возникает, как его распознать и лечить

Тромбоз вены – это полное или частичное перекрытие просвета вены сгустком крови (тромбом). Также возможен тромбоз артерии – при этом тромб закупоривает артериальный сосуд. Это может быть смертельно опасно, поэтому важно как можно раньше распознать патологию и начать лечение.

О том, почему образуются тромбы, чем именно они опасны, как распознать тромбоз и как его лечить, рассказывает врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины).

Почему образуются тромбы

Тромб – это плотный сгусток крови, а сам механизм тромбообразования выработался в ходе эволюции для того, чтобы спасать жизнь. Кровяной сгусток в норме образуется при повреждении стенки сосуда, чтобы остановить кровотечение в нем – фактически он становится «заплаткой» на дырке в сосуде.

Тромбообразование в сосуде проходит в три этапа:

1 этап. В месте повреждения сосуда активируется один из факторов свертывания крови – тканевой тромбопластин. Этот белок запускает каскад реакций в плазме крови, в результате чего из белка-предшественника тромбина (протромбина) образуется фермент, вызывающий тромбоз – тромбин. Факторы свертывания – белки, которые в норме присутствуют в тканях, плазме крови и на поверхности тромбоцитов, но в неактивном состоянии. Первым при повреждении эндотелия «просыпается» тромбопластин, который и запускает эту цепочку реакций.

2 этап. Образовавшийся тромбин оказывает воздействие на фибриноген – в обычном состоянии это растворенный в плазме крови белок, но под действием тромбина он превращается в свою нерастворимую форму, фибрин. Из нитей фибрина образуется основа будущего тромба.

3 этап. В нитях фибрина «запутываются» кровяные пластинки (тромбоциты) и другие клетки крови, образуется зрелый, плотный кровяной сгусток, закрывающий собой дефект сосудистой стенки.

В некоторых случаях механизм образования тромбов дает сбой, и сгустки крови возникают без кровотечений, что обусловлено различными патологическими изменениями стенки сосуда. Для вен таким провоцирующим фактором выступает воспаление (флебит). Артериальные тромбы могут возникать вокруг атеросклеротических бляшек – вокруг них возникает воспаление, запускаются процессы свертывания крови, формируется тромб.

Кроме того, есть ряд факторов, которые способствуют образованию тромбов – под их воздействием активизируются механизмы свертывания крови:

беременность – во время вынашивания ребенка и в течение нескольких недель после родов повышается свертываемость крови, это нормальное явление и оно проходит самостоятельно;

– во время вынашивания ребенка и в течение нескольких недель после родов повышается свертываемость крови, это нормальное явление и оно проходит самостоятельно; возраст старше 40 лет – с годами склонность крови к образованию тромбов постепенно нарастает, увеличиваясь в два раза каждые 10 лет;

– с годами склонность крови к образованию тромбов постепенно нарастает, увеличиваясь в два раза каждые 10 лет; ожирение – при индексе массы тела более 30 риск тромбоза существенно возрастает;

– при индексе массы тела более 30 риск тромбоза существенно возрастает; прием оральных контрацептивов и гормональная терапия – при повышении уровня эстрогенов в крови свертываемость крови также повышается;

– при повышении уровня эстрогенов в крови свертываемость крови также повышается; прием некоторых лекарственных препаратов (диазепам, ванкомицин, амиодарон);

(диазепам, ванкомицин, амиодарон); острые и хронические инфекции, сепсис – воспалительный процесс в организме повышает свертываемость крови;\

– воспалительный процесс в организме повышает свертываемость крови;\ системные заболевания соединительной ткани (волчанка, васкулиты) – в стенках сосудов развивается воспалительный процесс и, как следствие, возрастает риск образования тромбов;

(волчанка, васкулиты) – в стенках сосудов развивается воспалительный процесс и, как следствие, возрастает риск образования тромбов; варикозное расширение вен – стенки вен теряют тонус и просвет сосудов расширяется, что создает предпосылки для застоя крови и ее свертывания;

– стенки вен теряют тонус и просвет сосудов расширяется, что создает предпосылки для застоя крови и ее свертывания; сердечная недостаточность – она сопровождается застоем крови в венах и отеками ног, из-за чего риск образования тромбов повышается;

– она сопровождается застоем крови в венах и отеками ног, из-за чего риск образования тромбов повышается; болезни, травмы, операции, из-за которых возникает необходимость постельного режима в течение трех и более дней , – отсутствие физической активности приводит к застою крови в венах;

, – отсутствие физической активности приводит к застою крови в венах; малоподвижный образ жизни, сидячая или стоячая работа – постепенно приводят к варикозному расширению вен и создают предпосылки к тромбозу;

– постепенно приводят к варикозному расширению вен и создают предпосылки к тромбозу; частые длительные авиаперелеты – в самолете пассажиры вынуждены долгое время находиться в сидячем положении;

– в самолете пассажиры вынуждены долгое время находиться в сидячем положении; онкологические заболевания – развитие опухоли провоцирует повышение свертываемости крови, кроме того, риск образования тромбов повышают лучевая и химиотерапия;

– развитие опухоли провоцирует повышение свертываемости крови, кроме того, риск образования тромбов повышают лучевая и химиотерапия; некоторые тяжелые заболевания легких (астма, дыхательная недостаточность) провоцируют изменения в системе гомеостаза и повышение свертываемости крови;

(астма, дыхательная недостаточность) провоцируют изменения в системе гомеостаза и повышение свертываемости крови; сахарный диабет – повышенный уровень сахара в крови со временем приводит к нарушению функционирования тромбоцитов;

– повышенный уровень сахара в крови со временем приводит к нарушению функционирования тромбоцитов; обезвоживание при поносе, рвоте, высокой температуре – при дефиците жидкости в организме неизбежно сгущается кровь, что приводит к повышению вероятности образования тромбов;

при поносе, рвоте, высокой температуре – при дефиците жидкости в организме неизбежно сгущается кровь, что приводит к повышению вероятности образования тромбов; генетическая предрасположенность – доказано, что свойства крови, в том числе ее способность к свертыванию, передаются по наследству, поэтому если родители страдали тромбозом вен, его вероятность у детей повышается;

– доказано, что свойства крови, в том числе ее способность к свертыванию, передаются по наследству, поэтому если родители страдали тромбозом вен, его вероятность у детей повышается; курение – продукты распада никотина повышают вязкость крови, «склеивают» между собой тромбоциты, кроме того, уже известно, что курение повреждает некоторые гены, что может вызывать воспаление сосудистой стенки;

– продукты распада никотина повышают вязкость крови, «склеивают» между собой тромбоциты, кроме того, уже известно, что курение повреждает некоторые гены, что может вызывать воспаление сосудистой стенки; некоторые генетические заболевания, связанные с нарушениями системы свертывания крови.

Тромбоз вен: каким он может быть

В зависимости от того, в какой вене образовался или находится тромб, выделяют:

тромбоз поверхностных вен – эти сосуды проходят под кожей и у худощавого человека могут быть хорошо видны;

– эти сосуды проходят под кожей и у худощавого человека могут быть хорошо видны; тромбоз глубоких вен – эти сосуды проходят в глубине конечностей, ближе к костям, этот тип тромбоза обычно сложнее диагностировать, чем закупорку тромбом поверхностной вены.

Также по механизму образования выделяют два варианта тромбирования вен:

Флеботромбоз , или первичный тромбоз, когда тромб образуется в вене без предшествующего воспаления сосудистой стенки. Тромб при флеботромбозе непрочно прикреплен к стенке вены, вероятность того, что он оторвется и с током крови попадет в жизненно-важный орган, очень велика.

, или первичный тромбоз, когда тромб образуется в вене без предшествующего воспаления сосудистой стенки. Тромб при флеботромбозе непрочно прикреплен к стенке вены, вероятность того, что он оторвется и с током крови попадет в жизненно-важный орган, очень велика. Тромбофлебит, или вторичный тромбоз, когда тромб образуется на фоне воспаления венозной стенки. Такие тромбы прочно фиксированы к сосуду и отрываются крайне редко. Чаще всего тромбофлебит развивается в поверхностных венах.

Почему тромбоз вен так опасен

Образовавшийся в вене тромб создает в основном локальный дискомфорт и боль и, пока он прикреплен к стенке вены, здоровью в целом не угрожает. Но если тромб отрывается и его уносит ток крови, он превращается в реальную угрозу не только здоровью, но и жизни.

В частности, смертельно опасным осложнением тромбоза вен является тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – состояние, когда оторвавшийся тромб перемещается с током крови в легочную артерию и закупоривает ее саму или ее ветви. При отсутствии срочной медицинской помощи пациент с ТЭЛА может умереть буквально в считанные часы.

Другим осложнением тромбоза вен является посттромбофлебитический синдром – хроническое состояние, которое развивается у больных, перенесших ранее тромбоз глубоких вен. Для этого синдрома характерны отеки, вторичное расширение подкожных вен, которые развились из-за нарушения кровотока в глубоких венах конечности, а также ухудшение кровоснабжения кожи. Посттромбофлебитический синдром не угрожает жизни больного, но существенно снижает ее качество и с трудом поддается лечению.

Как проявляется тромбоз вен

Существует закономерность: чем более крупная вена тромбирована, тем ярче клинические проявления тромбоза. Объяснение этому простое: более крупный сосуд собирает кровь с большего участка тела, из-за боль сильнее, а поражение конечности очевиднее. При этом в отдельных случаях флеботромбоз глубоких вен протекает бессимптомно до тех пор, пока тромб не оторвется и не достигнет легочной артерии, вызвав ТЭЛА.

К симптомам тромбоза вен относятся:

боль в пораженной конечности при движении и в покое;

отечность пораженной конечности;

локальное повышение температуры кожи в области поражения;

синюшность или покраснение кожи пораженной конечности;

болезненность при ощупывании, уплотнение подкожных вен;

расширение подкожных вен;

нарушение функционирование конечности – хромота, уменьшение объема движений в конечности.

При тромбоэмболии легочной артерии клинические проявления также зависят от того, какой именно сосуд закупорил оторвавшийся тромб: симптомы могут варьировать от незначительных (кашель, небольшое – до 37-38°C – повышение температуры тела) до крайне выраженных (одышка, потеря сознания, резкое падение артериального давления). ТЭЛА – смертельно опасное осложнение тромбоза вен, поэтому при малейшем подозрении на него человеку, имеющему предрасположенность к тромбообразованию, нужно немедленно обратиться к врачу.

Как распознать тромбоз вен

Диагностика тромбоза вен всегда начинается с опроса больного и внешнего осмотра. Затем врач назначает ряд лабораторных и инструментальных исследований для уточнения диагноза. К лабораторным исследованиям, которые могут быть информативны при тромбозе, относятся:

общеклинические анализы крови и мочи – по ним можно определить наличие воспаления в организме;

– по ним можно определить наличие воспаления в организме; биохимический анализ крови – позволяет оценить состояние печени и почек;

– позволяет оценить состояние печени и почек; коагулограмма – дает представление о наличии патологии системы свертывания крови;

– дает представление о наличии патологии системы свертывания крови; анализ на D-димер – позволяет подтвердить наличие процесса тромбообразования.

Также могут проводиться следующие инструментальные исследования:

Ультразвуковое сканирование вен конечностей – позволяет оценить состояние их стенок,, а также визуализировать тромб, уточнить его характер.

– позволяет оценить состояние их стенок,, а также визуализировать тромб, уточнить его характер. Рентгенография легких – проводится при подозрении на ТЭЛА.

– проводится при подозрении на ТЭЛА. Ретроградная флебография с контрастированием – рентгеновский снимок конечности, на котором виден четкий рисунок вены благодаря заполнению ее контрастным веществом – позволяет четко оценить анатомию вены и визуализировать тромб в ней.

Также больному могут быть назначены другие исследования для выявления причин тромбоза и уточнения диагноза. Точный перечень исследований определяет врач в индивидуальном порядке.

Как лечат тромбоз вен

Есть методики как хирургического, так и консервативного лечения тромбоза. Врач выбирает оптимальный способ лечения в зависимости от того, в какой вене расположен тромб, как давно он образовался, есть ли осложнения, как себя чувствует больной. При этом важно устранить не только тромб, но и факторы, которые спровоцировали его появление. Поэтому, даже если проводится хирургическое вмешательство, после него обычно проводится курс лечения, направленного на снижение вязкости крови.

Тромбоз поверхностных вен обычно лечится консервативно, госпитализации не требуется. Больному назначаются препараты для разжижения крови, а также нестероидные противовоспалительные средства, особенно если присутствуют признаки воспаления вен, есть боль.

Помимо общей терапии назначается местная в виде мазей с гепарином. Гепарин способствует рассасыванию тромбов, оказывает локальное кроворазжижающее и противовоспалительное действие, улучшает микроциркуляцию крови и таким образом уменьшает отечность тканей.

Важной частью лечения тромбозов поверхностных вен является ношение компрессионного трикотажа. Компрессионное белье формирует «внешний каркас» вокруг пораженной конечности, предотвращая избыточное растяжение стенки вен, снижают вероятность отрыва тромба. Подбирать компрессионные изделия должен врач или консультант-специалист в индивидуальном порядке.

Тромбоз глубоких вен требует лечения под контролем врача. Лечение проводят антикоагулянтами (препаратами для разжижения крови), например гепарином и его аналогами. Такая терапия требует тщательного лабораторного контроля показателей крови и состояния ЖКТ, так как антикоагулянты могут провоцировать желудочно-кишечные кровотечения. Выбор препаратов для лечения тромбоза, расчет их дозировки проводит врач.

В некоторых случаях целесообразно провести хирургическое лечение тромбоза вен. Существует несколько способов хирургического лечения при венозном тромбозе:

тромболизис – растворение тромба, находящегося в вене, специальным препаратом, который вводится непосредственно в сосудистое русло;

– растворение тромба, находящегося в вене, специальным препаратом, который вводится непосредственно в сосудистое русло; тромбэктомия – удаление тромба из вены через разрез на ее стенке;

– удаление тромба из вены через разрез на ее стенке; установка кава-фильтра – специальной внутривенной «ловушки» для тромба; перевязка или удаление тромбированных подкожных вен.

Как предотвратить тромбоз вен

Тромбоз вен – одно из тех заболеваний, которые можно эффективно предотвратить, соблюдая несколько простых правил:

сохранять физическую активность – как минимум каждый день гулять, если работа сидячая, делать гимнастику, стараться отдыхать активно;

контролировать массу тела;

пить достаточное количество жидкости;

отказаться от курения;

не носить сдавливающую конечности одежду, обувь;

по согласованию с врачом носить компрессионное белье и принимать разжижающие кровь препараты, если есть серьезные предпосылки к тромбозу (варикозное расширение вен, генетическая предрасположенность).

Берегите себя, будьте внимательны к своему организму и он непременно отплатит вам крепким здоровьем и долгой молодостью!

Фото: Gettyimages.ru/Manuel Medir, Mario Tama; globallookpress.com/Ahmed Gomaa; en.wikipedia.org; unsplash.com/Klara Kulikova