«Можно качать мышцы пресса, а можно – мышцы бесстрашия». Предприниматель Саша Жаркова о смелости начинать новое и спорте в удовольствие

Александра Жаркова – сооснователь коммуникационного агентства SETTERS, CEO образовательного проекта SETTERS EDUCATION и сооснователь wellness-бренда re-feel.

В Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ) на Александру подписаны 167 тысяч человек. Она рассказывает о своей жизни, делится успехами и переживаниями, показывает рутину. Особенное внимание она уделяет спорту: бегает, занимается в тренажерном зале, вейксерфит, катается на горных лыжах.

В эксклюзивном интервью Sports.ru Александра рассказала, как вписывать регулярные тренировки в плотный рабочий график, какие цели перед собой важно ставить в любительском спорте и почему важно постоянно пробовать новое.

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Я никогда не блистала спортивными достижениями. Нормативы выполняла со слезами на глазах, болью и через не хочу.

А теперь мы с друзьями смеемся на забегах, вспоминаем, что удивлялись, когда в школе говорили о кроссе на два километра – тогда это казалось нереальным. Сейчас я могу пробежать и 10, и 15 километров, а еще трижды в неделю хожу на силовые и функциональные тренировки с тренером.

Время на спорт всегда можно найти. Человек создан, чтобы двигаться – ходить пешком, ездить на велосипеде по городу, тренироваться, а не сидеть по 8-12 часов в сутки за компьютером или лежать на диване. У нас всех 24 часа в сутках, и если думать о том, что нужно вести активный образ жизни, возможности найдутся. Если много работы днем, есть утро или вечер. А один мой друг раньше ходил на тренировки в обеденный перерыв.

Иногда кто-то оправдывает себя тем, что рядом нет фитнес-клубов. Я знаю много людей, которым для занятий спортом достаточно перекладины. Спорт – это не всегда про модные гантели, бассейны. Можно сделать гимнастику дома или надеть кроссовки и побегать.

Я могла бы воспринимать каждую тренировку как что-то, что стоит у меня в списке дел, но я отношусь иначе: окружаю себя мелочами и наслаждаюсь. Думаю о том, что буду ехать на тренировку и слушать музыку, о том, что у меня красивая форма и я хочу сделать новые фотки.

Самая большая ошибка – ассоциировать спорт с жертвой, преодолением, наказанием

В жизни важно иметь способы разгрузки и отвлечения, которые не связаны с работой и служат источником энергии. Сна недостаточно – нужно что-то, что будет вдохновлять. Спорт для этого очень подходит.

Самая большая ошибка – ассоциировать спорт с жертвой, преодолением, наказанием.

Мы наконец-то уходим от идеализированных рекламных кампаний, герои которых – это обязательно накаченные люди с идеальным прессом. Заниматься спортом ведь важно не ради мышц и похудения, а для того, чтобы тело стало крепче, чтобы как можно дольше чувствовать себя здоровым и полным сил .

Важно слушать и слышать себя. Бывает, что я плохо себя чувствую и не хочу на тренировку. Понимаю, что для меня она будет скорее мучением, чем наслаждением – тогда отменяю занятие.

Стараюсь не ставить целей, которые меня разрушают

Моя цель – всегда прогрессировать. Есть приложения, в которых можно отслеживать прогресс. Например, в силовых тренировках приятно видеть, когда в начале цикла поднимал 10 килограммов, а в конце – 50.

Очень часто мне пишут в Direct: «Ты так много занимаешься, где твои кубики пресса?». Так у меня и нет такой цели . Мое тело, может, для этого и не предназначено. Зато мышцы становятся сильнее, и я это чувствую.

В беге моя цель – дистанция и скорость. В первом забеге цель была – просто добежать, во втором – пробежать с определенным результатом. Я не загоняю себя в рамки, не собираюсь становиться олимпийской чемпионкой. Понимаю, что я любитель и делаю это для себя. Стараюсь не ставить целей, которые на меня давят и разрушают.

При этом, конечно, иногда что-то не получается. Но для меня неудачи – это всегда повод сделать вывод. Лучше попробовать и не получить желаемого, чем не попробовать и мучать себя вопросом: «А смогла бы я?» Если я сойду с дистанции, я буду знать, что мне есть куда расти, что надо больше тренироваться.

Хайкинг и яхтинг – также способы открывать для себя новое

Взять палки и ходить по горам – способ по-новому открывать для себя города. Не только гулять в центре, но и посещать красивые смотровые площадки за их пределами. Мой первый хайкинг был в Лос-Анджелесе в 2017 году, мы ходили по голливудским горам.

Недавно мы ездили на Камчатку и ходили на вулканы – маршруты везде комфортные.

Еще я иногда занимаюсь яхтингом – я пока не шкипер, но пробую себя. Классно чувствовать под собой судно, которые двигается не только за счет двигателя, но и за счет природных ресурсов, а ты им можешь управлять. Конечно, важна физическая подготовка, но больше важны знания, куда дует ветер, как работать с парусом, и техника безопасности.

Нигде не написано, что, начиная и пробуя что-то, нужно обязательно стать в этом профессионалом

Страх в начале есть всегда. Что не понравится, что зря потратишь время, что тебя не примут в новом сообществе. Но чем больше пробуешь нового, тем меньше боишься. Можно качать мышцы пресса, а можно – мышцы бесстрашия .

Мы все привыкаем к определенному образу жизни, создаем зону комфорта. Новые занятия дают возможность знакомиться с людьми, расширять кругозор и чувствовать себя новичком – это делает жизнь интереснее и динамичнее.

Я хочу заняться плаванием, потому что не умею хорошо плавать. Хочу, помимо лыж, кататься на сноуборде и играть в большой теннис. Хочу попробовать разные стили танцев – от хип-хопа до бальных. Хочу закончить кулинарные курсы и больше заниматься музыкой, научиться играть еще на чем-то, кроме барабанов. Хочу рисовать, потому что понимаю, что это прокачивает творческие навыки.

Нигде не написано, что, начиная и пробуя что-то, нужно обязательно стать в этом профессионалом. Мне больше нравится концепция любознательности и разнообразия. Так можно, потому что никто не сказал, что так нельзя.

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