Почему электронные сигареты вредны и какими могут быть последствия курения

Электронные сигареты (вейпы) позиционируются как более безопасная альтернатива традиционным. Они не содержат табака – вместо него используется нагреваемая жидкость, так что при курении выделяется пар, а не дым. Кроме того, в жидкости обычно добавляют различные ароматические добавки, что делает электронные сигареты более привлекательными, чем обычные. Некоторые люди верят, что переход на вейпы поможет бросить курить. Но так ли это? И какой вред несет вейпинг? И можно ли его минимизировать? Отвечают Анастасия Шустова, врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением Клиники МЕДСИ в Котельниках, и Анастасия Сафонова, врач-терапевт клиники CDM г. Клин.

Что такое электронные сигареты

Электронные сигареты – это устройства с аэрозолем, который вдыхает человек. Они вырабатывают пар, нагревая специальную жидкость. В состав вейпа входит мундштук, батарея и атомайзер, включающий нагревательный элемент, картридж или резервуар с наполнителем. Процесс курения электронных сигарет называется вейпингом.

Электронные сигареты принято считать более безопасными, чем обычные, потому что они не содержат табака и, как следствие, токсичных побочных продуктов его сжигания. Однако подтвердить, что вейпы наносят меньше вреда здоровью, ученые пока не могут. Дело в том, что мало изучены долгосрочные последствия от применения жидкости, которая используется в вейпах. Она состоит из пропиленгликоля, растительного глицерина, никотина (необязательный компонент), ацетата витамина Е, металлов и химических добавок для ароматизации.

В исследовании американских ученых 2018 года говорится, что в процессе нагревания жидкости образуются токсичные компоненты (формальдегид и карбонилы), похожие на те, которые выделяются при курении обычных сигарет. Кроме того, хотя электронные жидкие материалы не содержат табака, они могут содержать никотин и некоторые другие вещества, полученные из табака, и, следовательно, образованные из них нитрозамины (имеют токсический эффект и канцерогенное действие).

Важно и то, что не существует стандарта для производителей электронных сигарет, поэтому контролировать состав сложно. Как выяснили в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, часто состав на этикетке не вполне соответствует реальному.

Что вреднее: вейп или обычные сигареты

«Если коротко, то и то и другое опасно. Только опасно по-разному. Дело в том, что состав обычных сигарет и электронных в значительной степени отличается друг от друга, а значит и последствия для организма также будут различны. И если последствия использования обычных сигарет уже достаточно хорошо изучены, так как прошло много времени с начала их использования людьми, то вред от электронных сигарет (особенно долгосрочный) только начинает изучаться, и многое для нас все еще остается неясным», – подчеркивает Анастасия Шустова.

С ней соглашается Анастасия Сафонова: «При курении обычных сигарет человек вдыхает дым (продукт горения табака и смеси ядов), при курении электронных сигарет – пар. Да, там нет табака, а в некоторых вейпах нет и никотина, но в жидкости, которая нагревается, также содержится смесь опасных для организма веществ. И то, и другое опасно для жизни и наносит непоправимый вред здоровью. Я бы сказала, что от вейпинга вред порой и больший, так как многие думают, что он безвреден, и используют их бесконтрольно».

Известно, что курение обычных сигарет оказывает пагубное воздействие практически на все органы организма. Последствия курения – инсульт, ишемическая болезнь, хронический бронхит, эмфизема и рак легких, интерстициальные болезни, пневмонии, изжога, язвенная болезнь, рак желудка и поджелудочной железы, нарушения потенции, снижение репродуктивной функции, выкидыши, бесплодие, новообразования матки и яичников, остеопороз, атеросклероз, артриты и артрозы.

По словам Анастасии Сафоновой, обычная сигарета содержит более 4000 опасных веществ и химических соединений, среди которых полиароматические углеводороды, метанол (используется в ракетном топливе), ацетон (жидкость для снятия лака), мышьяк (яд), никотин (пестицид), монооксид углерода (выхлопные газы), смола ( твердые частицы продуктов горения, которые оседают в легких), кадмий (используется в батарейках и токсичен для почек), бензопирен и нитрозамин (вызывают рак), свинец, аммиак (растворитель и холодильный агент), бензол, толуол(технические растворители), формальдегиды (токсичная жидкость, которую используют для консервации биологического материала). «Все это является ядами. Курение сокращает жизнь на 15-20 лет. Кроме того, никотиновая зависимость – это психическое и поведенческое расстройство», – говорит врач.

Чисто на уровне ощущений курение электронных и обычных сигарет кроме зависимости вызывают и кашель. Его объясняет как раз состав сигарет и жидкостей, так как вышеперечисленные вещества раздражают слизистую дыхательных путей.

«В одном из докладов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было показано, что содержание токсичных веществ, формальдегида, а также металлов в аэрозоле электронных сигарет может быть равно или даже больше, чем в дыме от обычных сигарет. Все это, попадая к нам в легкие, вызывает раздражение рецепторов, и организм рефлекторно пытается избавить от попавших в него веществ с помощью кашля», – рассказывает Анастасия Шустова.

Раздражают слизистую дыхательных путей и могут вызвать аллергическую реакцию неочищенные глицерин и пропиленгликоль (растворитель). Сами по себе эти вещества не опасны, но важно, чтобы они были качественно обработаны. В противном случае они способны поражать самые мелкие структуры легких. «Они вызывают трудно излечимые интерстициальные заболевания легких. Со временем человек просто не сможет дышать полной грудью», – замечает Анастасия Сафонова.

Какие болезни связаны с электронными сигаретами

По словам Анастасии Шустовой, ученые продолжают изучать долгосрочные последствия использования электронных сигарет для здоровья. Пока нет достоверных данных о повышении риска развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний у людей, использующих электронные сигареты, однако доказано, что:

Использование электронных сигарет с никотином приводит к появлению симптомов никотиновой зависимости , хотя уровень риска и серьезность зависимости при использовании электронных сигарет ниже, чем при употреблении обычных сигарет. На это влияют характеристики самого изделия (концентрация никотина, ароматизаторы, тип и марка устройства).

, хотя уровень риска и серьезность зависимости при использовании электронных сигарет ниже, чем при употреблении обычных сигарет. На это влияют характеристики самого изделия (концентрация никотина, ароматизаторы, тип и марка устройства). Электронные сигареты могут взрываться и вызывать ожоги и травмы при использовании аккумуляторов низкого качества, ненадлежащем хранении или модификации пользователями.

при использовании аккумуляторов низкого качества, ненадлежащем хранении или модификации пользователями. Использование электронных сигарет у подростков ассоциируется с обострением бронхиальной астмы . Также масла, которые содержатся в электронных сигаретах, могут вызывать тяжелый бронхоспазм и острую дыхательную недостаточность.

. Также масла, которые содержатся в электронных сигаретах, могут вызывать тяжелый бронхоспазм и острую дыхательную недостаточность. В вейпе содержатся тяжелые металлы (никель, свинец). Повышенное содержание никеля в организме ведет к снижению иммунитета, повышению риска развития злокачественных образований в легких . Свинец является токсичным для нервной системы и может приводить к гипертонии, а у беременных женщин может вызывать выкидыши.

. Свинец является и может приводить к гипертонии, а у беременных женщин может вызывать выкидыши. Преднамеренный или случайный контакт с жидкостями для электронных сигарет (от употребления внутрь до контакта с глазами или кожей) может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья.

«Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщалось о вспышке тяжелейшего поражения легких, связанной с использованием электронных сигарет и вейпингом – EVALI. По состоянию на 2020 год, CDC было зарегистрировано более 2500 случаев в 50 штатах с почти 60 подтвержденными смертями. В качестве химического вещества, предположительно вызывающего EVALI, был назван витамин E-ацетат, содержащийся практически по всех вариантах электронных сигарет», – добавила специалист.

Может ли вейпинг помочь бросить курить

По словам специалистов, нет. Поскольку большинство вейпов содержат никотин, они не могут помочь преодолеть зависимость.

«Электронные сигареты могут позиционироваться некоторыми производителями, как средства никотинзаместительной терапии, помогающей отказаться от курения. Но фактически это может способствовать распространению никотиновой зависимости во всем мире. ВОЗ никогда не рекомендовала и не рекомендует использовать электронные сигареты в качестве средства отказа от курения», – объясняет Анастасия Шустова.

Важно знать, что использование одновременно и обычных, и электронных сигарет может значительно увеличивать риски заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы по сравнению с курением только обычных.

Опасен ли для окружающих дым от электронных сигарет

Считается, что вред от пассивного курения вейпов ниже, однако это все-таки представляет определенный риск для здоровья.

«Пользователи электронных сигарет вдыхают аэрозоль непосредственно из устройства и частично выдыхают его обратно в воздух, подвергая окружающих пассивному воздействию аэрозоля, – объясняет Анастасия Шустова. – В проведенных исследованиях было показано, что в окружающую среду при этом выделяются летучие органические соединения, никотин, а также увеличивается концентрация переносимых по воздуху твердых частиц. Концентрация этих веществ в воздухе увеличивается с увеличением числа людей в ограниченном пространстве.

Воздействие на здоровье окружающих токсичных веществ при этом достоверно ниже по сравнению с дымом обычных сигарет, но выше по сравнению с бездымным уровнем, рекомендованным конвенцией ВОЗ по борьбе с раком. В настоящий момент экспертами ВОЗ предполагается, что выдыхаемый аэрозоль представляет определенный риск для здоровья окружающих, хотя и на более низких уровнях, чем вторичный табачный дым».

Как минимизировать вред от электронных сигарет

Лучший способ – совсем отказаться от курения. Однако если пока это не представляется возможным, стоит выполнять необходимый минимум действий, говорит врач-терапевт Анастасия Шустова:

Выбирайте сертифицированные товары;

Не совмещайте использование электронных сигарет с обычными, так как это значительно увеличит вероятность неблагоприятных последствий;

Не используйте электронные сигареты в качестве средства отказа от курения. Нет никаких достоверных данных о том, что это может помочь. Для этого есть сертифицированные препараты, эффект которых доказан;

Ни в коем случае не модифицируйте устройства самостоятельно, не добавляйте туда не предназначенные для этого вещества;

Воздержитесь от использования электронных сигарет в тех местах, где курение запрещено.

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Фото: unsplash.com/Vaporesso, RELX, Chiara Summer, Elsa Donald, Elsa Olofsson