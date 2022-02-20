Где взрослым учиться кататься на коньках в Санкт-Петербурге? Составили список школ

Научиться уверенно стоять на коньках – мечта многих взрослых. Сейчас открывается все больше школ, где готовы учить желающих любых возрастов с нуля. Профессиональные тренеры помогают освоить не только технику скольжения, но сложные вращения и даже прыжки. Выбрали школы в Санкт-Петербурге с наиболее приятными ценами и хорошими отзывами.

А если вы из Москвы – читайте эту статью.

Центр фигурного катания «Огни Питера»

Сайт: ogni-pitera.ru

Адрес: ул. Фучика, д.2, ТРЦ РИО

Обучение взрослых – главное направление работы этой школы. Здесь обещают научить кататься на коньках с нуля. У тех, кто уже освоил базовые элементы, есть возможность поработать с хореографом над постановкой программы и поучаствовать в соревнованиях. Тренировки не ограничиваются только занятиями на льду, есть также специальная физическая подготовка (СФП). Она включает работу на твинере – тренажере для развития вестибулярного аппарата, который используют профессиональные спортсмены.

Цена: пробная тренировка при последующей покупке абонемента бесплатно (без – 500 рублей). Групповые тренировки (8-10 человек) проходят в вечернее время в будни и утром в воскресенье, абонемент на 4 занятия в месяц обойдется в 6 000 рублей, на 8 занятий – в 10 000 рублей. Индивидуальная тренировка стоит 1 000 рублей без учета аренды льда, за нее нужно доплатить от 500 до 800 рублей.

Клуб фигурного катания «Лидер»

Сайт: lider-spb.ru

Адрес: клуб функционирует на двух площадках.

каток «Таврический Сад», ул. Потемкинская, д. 4а;

тренировочный центр «Континент», ул. Бухарестская, д. 30/32.

Заниматься могут как те, кто совсем не уверен в своих способностях стоять на коньках, так и те, кто хочет усовершенствовать навыки. Как правило, каждая тренировка состоит из двух частей: общая физическая подготовка в зале (ОФП) и лед. Желающие могут также принять участие в любительских соревнованиях.

Цена: есть два вида месячных групповых абонементов (либо 4 занятия ОФП + 4 занятия на льду, либо 4 занятия ОФП + 8 занятий на льду). Первый стоит 7 000 рублей, второй – 11 000 рублей. Разовая тренировка (зал+лед) обойдется в 2 500 рублей. Если после разовой тренировки приобрести абонемент, то на него сделают скидку 800 рублей. Заморозка действующего абонемента на одну тренировку – 500 рублей.

Школа фигурного катания «Спартак»

Сайт: spartak-fs.ru

Адрес: ул. Большая Озерная, д.56

Тренеры школы поставят правильную технику скольжения, научат вращениям и даже прыжкам. Занятия проходят по вторникам и воскресеньям и длятся 1 час и 45 минут. Тренировки состоят из двух частей: хореография/ОФП + лед. Периодически организуются любительские соревнования.

Цена: 11 200 рублей в месяц.

Школа фигурного катания «Каскад»

Сайт: kaskad-fs.ru

Адрес: спортивный комплекс «Динамит», пер. Челиева, д.13

В этой школе обещают помочь раскрепоститься на льду, усовершенствовать чувство ритма и пластичность. Программа предусматривает освоение основных элементов фигурного катания и оттачивание техники скольжения. Ждут желающих с любым уровнем подготовки. Тренирует взрослую группу кандидат в мастера спорта Екатерина Маджара. Соревнования для взрослых также проводятся.

Цена: разовое посещение 1 300 рублей, есть система абонементов. 4 занятия в месяц – 4 500 рублей, 8 занятий – 8 500 рублей. Индивидуальная тренировка обойдется в 1 400 рублей + оплата входных билетов на лед.

«СпортАкадемия»

Сайт: спортакадемия.рф/service/spb-ice-skating

Адрес: ледовые катки в пределах КАД, место занятий обговаривается индивидуально.

С нуля на коньки здесь ставят за 3-5 тренировок. Обучают поворотам, разворотам, правильной стойке, катанию спиной вперед, видам торможения и, что немаловажно, безопасным падениям. Занятия проходят по будням в вечернее время, а в выходные в дневное и вечернее время. Также есть занятия по фигурному катанию, где учат шаги, вращения и прыжки.

Цена: индивидуальное занятие – 1 700 рублей в будни и 1 800 рублей в выходные. Сплит (два человека) – 2 200 и 2 400 рублей соответственно. На первое занятие действует скидка 500 рублей.

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В Петербурге не так трудно найти школу фигурного катания для взрослых, где обучат не только уверенно стоять на коньках, но и выполнять сложные элементы. В любом возрасте можно принимать участие и в соревнованиях. Как говорится, было бы желание!

Если у вас есть дополнения и советы, в какие школы стоит идти, поделитесь опытом в комментариях.