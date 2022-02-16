«Круто видеть, как тренируются твои друзья, и соревноваться с ними». Как начать заниматься спортом, если вы никогда этого не делали?

Sports.ru и Яндекс.Маркет объясняют.

Начать регулярно заниматься спортом, даже если вы никогда этого не делали, сегодня гораздо проще, чем раньше. Коньки, лыжи, сноуборд – в большинстве городов России есть возможность проводить зимние выходные активно. Однако часто бывает трудно начать: вдруг ничего не получится? Да и стыдно прийти на каток или склон, не умея кататься...

Сделать первый шаг гораздо проще, если уже в начале пути почувствовать себя частью спортивного комьюнити, найти единомышленников, вдохновиться на цель и поверить, что в вашем увлечении все серьезно, по-настоящему.

Мы поговорили с участниками челленджа Atomic x Yandex.Market winter sports на Strava, который помогает вдохновиться на занятия зимним спортом. С 4 по 28 февраля нужно набрать 300 минут тренировок – можно выбрать коньки, беговые или горные лыжи, сноуборд, бэккантри. Участники получат купон на скидку 2 000 рублей на покупку зимних спортивных товаров на Яндекс.Маркете. Также будут разыграны пять промокодов на скидку 20 000 рублей.

Чтобы поучаствовать, нужно всего лишь поставить приложение Strava, зарегистрироваться и присоединиться к челленджу по ссылке – хотя челлендж уже начался, еще достаточно времени, чтобы набрать необходимые минуты.

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Участники челленджа рассказали Sports.ru, в чем кайф регулярных занятий спортом, как участие в рейтинге помогает не терять мотивацию, почему важна поддержка спортивного сообщества и как преодолеть страх первой тренировки и осуждающих взглядов.

Как челленджи мотивируют вас тренироваться?

Илья Сёмкин, 43 года, на сноуборд встал четыре года назад, также катается на беговых лыжах: «Круто видеть, как тренируются твои друзья, и соревноваться с ними. Создавать челленджи и приглашать туда других или участвовать в чужих и прогрессировать, накручивая все больше километров каждый месяц... Это очень захватывает. Приведу простой пример. Как-то я заметил, что один из моих друзей начал слишком часто тренироваться. Оказалось, он готовился к лыжному марафону – и через месяц я тоже пробежал свой первый полумарафон».

Андрей Полуяхтов, 35 лет, встал на беговые лыжи в прошлом году, также занимается бегом: «В челленджах есть рейтинги, и они вдохновляют на то, чтобы еще усерднее тренироваться. Хотя любые рейтинги нужно оценивать трезво, учитывать, люди какого уровня подготовки в нем участвуют».

Почему важно почувствовать себя частью спортивного комьюнити?

Илья: «Как раз на прошлой неделе обсуждали с друзьями после тренировки роль сообществ в нашей жизни. Это очень важно, встретить людей со схожими интересами и целями. Они рядом, даже если находятся в другой стране. Вы ставите друг другу лайки за хорошую тренировку, пишете слова поддержки, сочувствия или просто “Браво!”. И появляется чувство, что вы в этом не одни».

Андрей: «Ощущение, что я не один, помогло мне справиться с боязнью выйти на первую тренировку. Думал, все будут на меня смотреть и смеяться, что я такой неумеха, но этого не было, меня поддержали».

Вспомните время, когда в каком-то из видов спорта вы были новичком. В чем удовольствие от занятий в такие моменты?

Илья: «Расскажу про сноуборд. На новой работе все коллеги давно катались. Конечно, я тоже полез на гору при первой же возможности. Люблю все новое. И я просто обалдел от ощущения скорости, оттого, что стали получаться повороты, трюки, которые никогда в жизни не делал. Даже улетая в сугроб и переворачиваясь, я вскакивал и старался рвануть дальше. Это трудно описать, это азарт».

Андрей: «В 2021 году я впервые встал на лыжи и почувствовал удовольствие с первого же занятия. В школе и в институте я их избегал, так как нас никто не учил правильно кататься, и, соответственно, ничего не получалось. В лыжах многое зависит от техники, и каждый раз, когда удается ее улучшить, гордишься собой. Это придает сил. Вообще, получать удовольствие от дела очень важно. Это же любительский спорт. Если не заходит какой-то вид, зачем терпеть? Жизнь коротка, а можно попробовать столько всего».

Был ли страх, когда вы только начинали заниматься спортом?

Илья: «Страх был, конечно, странно это скрывать. Но я отчаянный человек. Есть какое-то внутреннее чувство, что могу и все».

Андрей: «Было страшно, когда начинал бегать. Чувствовал комплекс, будто я неправильно бегу, неправильно одет да и вообще плохо выгляжу, а все на меня смотрят. Но когда на финише раз за разом понимал, что я не последний, стал успокаиваться. Теперь всегда стараюсь подбадривать на дистанции тех, кто отстает, кому тяжело или кто стесняется».

Что вам дают тренировки?

Илья: «Мне нравится быть в форме, я люблю чего-то достигать и хвалить себя за это. Бывают тяжелые дни, но пересиливая себя, я иду на тренировку, работаю там изо всех сил, а потом обнаруживаю на лице счастливую улыбку. Удовольствия от процесса явно больше, чем разочарования от каких-то неудач. Я провел целый год вообще без спорта по состоянию здоровья, но каждый день думал о том, что вернусь. Так и вышло».

Андрей: «Я практически все время работаю за компьютером, и физические тренировки мне просто необходимы. Занятия спортом помогают эмоционально разгрузиться».

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Поставленная цель и комфортные условия в начале пути мотивируют двигаться дальше. А вдохновляться, если что, всегда можно единомышленниками: сообщество начинающих профессионалов открыто и доброжелательно.

Все это помогает преодолевать страх неудачи, замечать даже минимальный прогресс и радоваться любому успеху. Ведь момент, когда спустя годы колебаний впервые удалось съехать с трассы или развернуться на коньках, – особенный, сравнимый со значимой победой в большом спорте. Чувствовать азарт, осознавать, как с каждым разом растет уверенность, исполнять ранее недостижимые элементы – настоящее наслаждение. Не стоит себя его лишать.

Многообразие и доступность товаров для спорта, а также поддержка челленджами разных тренировок открывают море возможностей для самореализации: если в одном виде спорта не получилось, всегда можно начать в другом. Главное не лениться и верить в себя!

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