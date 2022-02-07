«Лыжня России» пройдет 11 февраля 2023 года. Регистрация, дистанции, условия участия
«Лыжня России» – ежегодное спортивное мероприятие для любителей беговых лыж. Это самая крупная по числу участников лыжная гонка не только в России, но и в Европе. Каждый год на старт выходит более 500 тысяч человек из более чем 70 субъектов страны.
«Лыжня России» проводится с 1982 года. К старту в гонке допускаются как любители, так и профессиональные спортсмены. Участие в мероприятии бесплатное.
Дата и место проведения. Регистрация на старт
Традиционно «Лыжня России» проводится во вторую субботу февраля: в 2023 году старт запланирован на 11 февраля. Для удобства участников гонка проводится отдельно по районам и городам каждого региона страны. Так удается избежать давки на трассе и создать комфортные условия для проведения мероприятия.
Если вы планируете участвовать в «Лыжне России 2023», отслеживайте новости на сайте районной администрации, в местном комитете по физкультуре и спорту или в группе единомышленников во «Вконтакте». Уже совсем скоро должна появиться информация о проведении гонки в каждом регионе страны.
Москва и область
Больше всего участников ожидается на трассе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в подмосковных Химках. Там ежегодно собирается от 5 до 15 тысяч человек. Регистрация на гонку в Московской области уже открыта на сайте RussiaRunning.
Для проживающих в ЮЗАО 11 февраля проведут соревнования на трассе в «Битце». Регистрация открыта на сайте RegPlace.
Для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов этап «Лыжни России» проведут 11 февраля на территории городской спортивно-оздоровительной базы «Лесная» (г. Троицк, мкр. В, дом 15). Дистанции, возрастные группы и контакты организаторов можно посмотреть на сайте Москомспорта.
Санкт-Петербург и область
Для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области регистрация на «Лыжню России» будет происходить на сайте O-time. В 2023 году главная гонка региона пройдет в поселке Орехово на территории гоночной трассы в рамках Зимнего фестиваля «Игора Драйв» 2023.
Для любителей лыж из Выборгского района Санкт-Петербурга местный этап «Лыжни России» проведут на базе СПб ГБУ СШОР в Парголово на неделю раньше – 4 февраля. Предварительные заявки подаются путем заполнения формы на сайте O-time или сообщением на электронный адрес smm_cfksz.vyb@mail.ru с указанием ФИО и даты рождения. Заявки принимаются до 31.01.2023.
В Петродворцовом районе города соревнования пройдут 11 февраля в Английском парке Петергофа. Зарегистрироваться для участия можно в офисе Центра Спорта или получить стартовый номер в день проведения мероприятия. Подробности и контакты в официальной группе Центра Спорта Петродворцового района.
Дистанции «Лыжни России»
Министерство спорта Российской Федерации установило для мужчин и женщин (2004 г.р. и старше) дистанцию в 10 км, а для юношей и девушек (2005 г.р. и моложе) – 5 км.
На практике дистанция гонки варьируется от региона к региону. Например, в Химках все возрастные группы побегут дистанцию 10 км, а в других регионах возможно сокращение трассы до 2,5 км, исходя из возможностей организаторов и количества участников. Для самых юных спортсменов отдельно проводятся детские старты на дистанциях от 400 до 3 000 метров.
Обычно всех участников делят на стартовые группы: в самых ранних бегут профессиональные спортсмены и юные лыжники из спортшкол, далее – любители, которые не борются за призы, а участвуют в мероприятии ради хорошего настроения и активного отдыха.
«Лыжня России» – это не только лыжная гонка, но и спортивный фестиваль под открытым небом. Обычно в день старта также проводятся концерты, конкурсы, спортивные игры, организуются фотозоны и горячее питание для участников и гостей соревнований.
Какие призы дают на «Лыжне России»
Победители гонки в каждой возрастной категории награждаются кубками. Участники соревнований, занявшие места с 1 по 3 в возрастных категориях, также награждаются памятными дипломами и медалями.
Все участники соревнований получают сувениры от организаторов – фирменную шапочку и нагрудный номер-майку.
Кто может принять участие в гонке
К участию в «Лыжне России» допускаются граждане Российской Федерации и иностранных государств.
Участники в возрасте до 17 лет включительно допускаются на старт только при наличии медицинской справки, от 18 лет и старше – при наличии справки или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за здоровье.
Также необходимо предоставить в комиссию по допуску участников полис ОМС и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Гальперин, Павел Львов, Максим Богодвид; instagram.com/Юлия Пухкал
Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью.
К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела.
Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе.
Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения.
Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость.
В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт.
Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях.
Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной.
Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?!
Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея.
Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники.
Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение.
Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани.
Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили!
Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель.
Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей.
Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок.
Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью.
Связаться со мной, АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать, перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ. Или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru. И еще у нас есть петиция, если не затруднит вас подпишите.https://www.change.org/p/это-русским-людям-помощь-картингу-в-г-сызрани. Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.