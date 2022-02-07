«Лыжня России» пройдет 11 февраля 2023 года. Регистрация, дистанции, условия участия

«Лыжня России» – ежегодное спортивное мероприятие для любителей беговых лыж. Это самая крупная по числу участников лыжная гонка не только в России, но и в Европе. Каждый год на старт выходит более 500 тысяч человек из более чем 70 субъектов страны.

«Лыжня России» проводится с 1982 года. К старту в гонке допускаются как любители, так и профессиональные спортсмены. Участие в мероприятии бесплатное.

Дата и место проведения. Регистрация на старт

Традиционно «Лыжня России» проводится во вторую субботу февраля: в 2023 году старт запланирован на 11 февраля. Для удобства участников гонка проводится отдельно по районам и городам каждого региона страны. Так удается избежать давки на трассе и создать комфортные условия для проведения мероприятия.

Если вы планируете участвовать в «Лыжне России 2023», отслеживайте новости на сайте районной администрации, в местном комитете по физкультуре и спорту или в группе единомышленников во «Вконтакте». Уже совсем скоро должна появиться информация о проведении гонки в каждом регионе страны.

Москва и область

Больше всего участников ожидается на трассе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в подмосковных Химках. Там ежегодно собирается от 5 до 15 тысяч человек. Регистрация на гонку в Московской области уже открыта на сайте RussiaRunning.

Для проживающих в ЮЗАО 11 февраля проведут соревнования на трассе в «Битце». Регистрация открыта на сайте RegPlace.

Для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов этап «Лыжни России» проведут 11 февраля на территории городской спортивно-оздоровительной базы «Лесная» (г. Троицк, мкр. В, дом 15). Дистанции, возрастные группы и контакты организаторов можно посмотреть на сайте Москомспорта.

Санкт-Петербург и область

Для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области регистрация на «Лыжню России» будет происходить на сайте O-time. В 2023 году главная гонка региона пройдет в поселке Орехово на территории гоночной трассы в рамках Зимнего фестиваля «Игора Драйв» 2023.

Для любителей лыж из Выборгского района Санкт-Петербурга местный этап «Лыжни России» проведут на базе СПб ГБУ СШОР в Парголово на неделю раньше – 4 февраля. Предварительные заявки подаются путем заполнения формы на сайте O-time или сообщением на электронный адрес smm_cfksz.vyb@mail.ru с указанием ФИО и даты рождения. Заявки принимаются до 31.01.2023.

В Петродворцовом районе города соревнования пройдут 11 февраля в Английском парке Петергофа. Зарегистрироваться для участия можно в офисе Центра Спорта или получить стартовый номер в день проведения мероприятия. Подробности и контакты в официальной группе Центра Спорта Петродворцового района.

Дистанции «Лыжни России»

Министерство спорта Российской Федерации установило для мужчин и женщин (2004 г.р. и старше) дистанцию в 10 км, а для юношей и девушек (2005 г.р. и моложе) – 5 км.

На практике дистанция гонки варьируется от региона к региону. Например, в Химках все возрастные группы побегут дистанцию 10 км, а в других регионах возможно сокращение трассы до 2,5 км, исходя из возможностей организаторов и количества участников. Для самых юных спортсменов отдельно проводятся детские старты на дистанциях от 400 до 3 000 метров.

Обычно всех участников делят на стартовые группы: в самых ранних бегут профессиональные спортсмены и юные лыжники из спортшкол, далее – любители, которые не борются за призы, а участвуют в мероприятии ради хорошего настроения и активного отдыха.

«Лыжня России» – это не только лыжная гонка, но и спортивный фестиваль под открытым небом. Обычно в день старта также проводятся концерты, конкурсы, спортивные игры, организуются фотозоны и горячее питание для участников и гостей соревнований.

Какие призы дают на «Лыжне России»

Победители гонки в каждой возрастной категории награждаются кубками. Участники соревнований, занявшие места с 1 по 3 в возрастных категориях, также награждаются памятными дипломами и медалями.

Все участники соревнований получают сувениры от организаторов – фирменную шапочку и нагрудный номер-майку.

Кто может принять участие в гонке

К участию в «Лыжне России» допускаются граждане Российской Федерации и иностранных государств.

Участники в возрасте до 17 лет включительно допускаются на старт только при наличии медицинской справки, от 18 лет и старше – при наличии справки или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за здоровье.

Также необходимо предоставить в комиссию по допуску участников полис ОМС и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Читайте также

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Гальперин, Павел Львов, Максим Богодвид; instagram.com/Юлия Пухкал