«К счастью, это был не полицейский». Жозе отпраздновал гол с первым встречным – им оказался болбой!

Жозе Моуринью не дает скучать в Италии (и себе, и нам): троллит Маурицио Сарри, получает удаления за пародии на соперников и вырывает победы в концовках.

Одна из таких побед случилась на прошлых выходных: «Рома» и «Удинезе» большую часть матча играли 1:1, но Пауло Дибала на 81-й минуте и Стефан Эль-Шаарави на 90-й зажгли 3:1.

После третьего гола Жозе расслабился и побежал обниматься с... болбоем! (видео)

«Я праздновал, потому что этот гол закончил игру, – объяснил после матча Моуринью в интервью DAZN. – После замен мы потеряли оборонительную интенсивность, поэтому я не чувствовал себя в полной безопасности. Когда я понял, что гол убил матч, я расслабился и обнял ребенка возле скамейки запасных. Мне пришлось обнять первого человека, которого я увидел. К счастью, это был не полицейский или что-то в этом роде».

Парень, которого обнял Жозе – 16-летний Маттео Малафронте. В этом сезоне полузащитник сыграл в семи матчах лиги U-17, но в основном выходит с замены.

А «Рома» уже ворвалась в топ-5 Серии А и вернулась в борьбу за зону ЛЧ после проваленного старта сезона (одна победа в шести турах и 16-е место – худший результат в карьере Жозе). Особенно хорошо римлянам удаются концовки: забили больше всего голов (9) в Серии А в последние 15 минут.

«Чувствую, что мы пытаемся побить рекорды по мячам, забитым в последние минуты. Кажется, мы еще предпочитаем забивать в ворота, находящиеся под Курва Суд (фанатский сектор)», – заметил Моуринью. Правда, перед матчем с «Удинезе» тренер отметил, что его команде не хватает характера:

«Как команде, нам не очень комфортно на выезде. Некоторым больше нравится домашний уют, они скучают по маме, папе, по бабушкиным пирогам. У меня были команды, которые провоцировали людей еще в автобусе, до того, как мы добирались до стадиона. Нам нужно совершенствоваться в этом отношении. Обычно бандитами рождаются, а не становятся. Я определенно родился футбольным бандитом, и я пытаюсь влиять – посмотрим, получится ли у меня».

Моуринью и сам был болбоем! Теперь респектует пацанам, которые хорошо читают игру

У Жозе особые отношения с болбоями – он придает им важное значение в игре. Например, в январе 2017-го португалец сменил весь состав детей с мячами на «Олд Траффорд», потому что они не читали игру. А после гола Трента в полуфинале ЛЧ с «Барсой» первым объяснил, что ничего бы не было без четкой работы болбоя. Более того – сам Жозе в детстве подавал мячи.

«Я был топовым болбоем! И даже знал, в какую часть углового сектора нужно поставить мяч, чтобы подающему не надо было его трогать. В серьезном футбольном клубе важна каждая деталь, а подавший Тренту мяч мальчик – очень умный. Я не знаю, игрок он академии или нет, но ребенок точно знал, что нужно делать».

Пример идеального болбоя Моуринью нашел в «Тоттенхэме»: в ноябре 2019-го лондонцы горели «Олимпиакосу» 0:2, а победили 4:2. Камбэку помогла своевременная работа болбоя.

50-я минута, «Тоттенхэм» пока проигрывает 1:2. Мяч улетает за боковую, но греки еще не успели сесть в глубокую оборону. Моуринью напоминает болбою: надо действовать.

Мяч оказывается в руках Орье в течение секунды, Жозе сигналит: бросай немедленно. Контратака продолжается: Моура разгоняется по флангу, простреливает, Кейн сравнивает счет.

Тренер благодарит героя.

После матча Моуринью выписал парню кучу комплиментов:

«Я люблю умных болбоев, каким был и я. Этот парень великолепен. Он прочитал игру, все понял и сделал важную голевую передачу. Это важный момент для него, он никогда этого не забудет. Я хотел позвать его в раздевалку, но он куда-то пропал после финального свистка».

Но Каллума Хайнса (именно так зовут прославившегося болбоя) в итоге быстро нашли: Жозе пригласил его на совместный ужин с командой. Парень был в восторге: «Это сделало мой день и мою жизнь. Я люблю «Тоттенхэм», и это был потрясающий момент, который я никогда не забуду».

Во время следующей игры с «Борнмутом» (3:2) Моуринью снова отпраздновал гол с Каллумом.

Жозе как никто другой умеет делать болбоев счастливыми.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; Alfredo Falcone/Global Look Press