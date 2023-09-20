Иван Проведель только что забил в Лиге чемпионов – хотя он вратарь.

А вот футболисты дороже 80 млн евро, их задача – забивать, но они без голов за свои клубы в новом сезоне.

Михаил Мудрик

Расмус Хейлунд

Неймар

Антони

Гонсалу Рамуш

Джек Грилиш

Усман Дембеле

🤷‍♂️

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh / Freier Fotograf, Michael Regan / Staff, Shaun Botterill / Staff; IMAGO//www.imago-images.de, IMAGO/Jez Tighe, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press