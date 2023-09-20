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Они забили меньше Проведеля: Неймар, Дембеле, Мудрик, Хейлунд

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Иван Проведель Иван Проведель
Лацио Лацио
Футбол Футбол

Иван Проведель только что забил в Лиге чемпионов – хотя он вратарь.

А вот футболисты дороже 80 млн евро, их задача – забивать, но они без голов за свои клубы в новом сезоне.

Михаил Мудрик

Расмус Хейлунд

Неймар

 

Антони

Гонсалу Рамуш

Джек Грилиш

Усман Дембеле

🤷‍♂️

Вратарь «Лацио» сравнял на 95-й минуте с «Атлетико»! Что это было, Иван Проведель?! 🔥

«Я наполовину русский, наполовину – итальянец». Кто такой вратарь Иван Проведель, забивший «Атлетико» на 90+5

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh / Freier Fotograf, Michael Regan / Staff, Shaun Botterill / Staff; IMAGO//www.imago-images.de, IMAGO/Jez Tighe, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

3 комментария

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milya ololo
Уровень Элитной журналистики! Спасибо автору за проделанную кропотливую работу!
Думаю человек работающим над этим материалом и вправду в кругу близких, родных, друзей может сказать с гордостью что работает журналистом.
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Danil Motruk
Какой-то идиотский пост
Нашли аж целых 7 игроков группы атаки, которые не забивали голов в новом сезоне. И ладно бы это в декабре вышло, но так сезон только начался
А если посмотреть в деталях, то это вообще смех - Неймар, Дембеле, Рамуш и Хейлунд перешли в новые клубы и только адаптируются. Хейлунд ещё даже чистых 90 минут не отыграл. Грилиш сыграл только два матча и отлетел с травмой. Антони тоже успел сыграть всего-ничего и уехал решать проблемы с женщинами. Ну Мудрик да, тут сложнее оправдывать
Короче, позорная работа автора
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