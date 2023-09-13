14 комментариев

Дело в произношении.

5 августа Расмус Хейлунд стал игроком «МЮ»: перешел за 75+10 млн евро. Это самая дорогая покупка манкунианцев летом 2023-го.

Но футболки с фамилией датчанина появятся в клубном магазине только сейчас. По информации Daily Mail, причина в том, что в магазине не было букв «ø», необходимых для написания фамилии Хейлунда (Højlund). Да, дело в одном символе!

На днях в «Манчестер Юнайтед» сообщили, что необходимые для нанесения на форму буквы недавно прибыли, и теперь футболки появятся в продаже.

Нападающий уже дебютировал за новый клуб в АПЛ в матче против «Арсенала» – для него заветная буква нашлась. Теперь фирменная футболка появится и у болельщиков.

Что за буква? И почему обычной «О» ее заменить нельзя?

Старший преподаватель кафедры скандинавских, нидерландского и финского языков переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Марина Мельникова в интервью Sports.ru характеризовала ее так: «Ø» – огубленный звук, нечто среднее между «о» и «ё» c вытянутыми губами. Как немецкое «о» с умлаутом».

Кроме датского эта буква используется в норвежском, фарерском и саамских языках (распространены на юге Скандинавии). В датском алфавите буква «Ø» идет предпоследней (всего 29), после нее тоже буква с диакритическим знаком – «Å». Шведы в качестве альтернативы используют как раз немецкий вариант с умлаутом.

В случае с Хейлундом буква «О» не подойдет в качестве замены, потому что она содержит другой звук: лабиализованный [о], тогда как «Ø» представляет комбинацию «о» [о] и «ё» [й’о]. Например, именно поэтому фамилия Месута Озила (закрепившийся в русском вариант) на самом деле транскрибируется иначе (ˈøːzil]) и начинается с буквы «Ö» (умлаут, про который говорила Мельникова).

Если новичка «МЮ» называть с обычной «О», то произношение будет расходиться с оригинальным – получится «Хойлунд» вместо нормативного «Хейлунда».

Фото: Gettyimages.ru/Ash Donelon/Manchester United; East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / AFP