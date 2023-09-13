14 комментариев

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«МЮ» месяц не продавал футболки Хейлунда из-за отсутствия буквы «Ø». А почему она так важна?

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Дело в произношении.

5 августа Расмус Хейлунд стал игроком «МЮ»: перешел за 75+10 млн евро. Это самая дорогая покупка манкунианцев летом 2023-го.

Но футболки с фамилией датчанина появятся в клубном магазине только сейчас. По информации Daily Mail, причина в том, что в магазине не было букв «ø», необходимых для написания фамилии Хейлунда (Højlund). Да, дело в одном символе!

На днях в «Манчестер Юнайтед» сообщили, что необходимые для нанесения на форму буквы недавно прибыли, и теперь футболки появятся в продаже.

Нападающий уже дебютировал за новый клуб в АПЛ в матче против «Арсенала» – для него заветная буква нашлась. Теперь фирменная футболка появится и у болельщиков.

Что за буква? И почему обычной «О» ее заменить нельзя?

Старший преподаватель кафедры скандинавских, нидерландского и финского языков переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Марина Мельникова в интервью Sports.ru характеризовала ее так: «Ø» – огубленный звук, нечто среднее между «о» и «ё» c вытянутыми губами. Как немецкое «о» с умлаутом».

Кроме датского эта буква используется в норвежском, фарерском и саамских языках (распространены на юге Скандинавии). В датском алфавите буква «Ø» идет предпоследней (всего 29), после нее тоже буква с диакритическим знаком – «Å». Шведы в качестве альтернативы используют как раз немецкий вариант с умлаутом.

В случае с Хейлундом буква «О» не подойдет в качестве замены, потому что она содержит другой звук: лабиализованный [о], тогда как «Ø» представляет комбинацию «о» [о] и «ё» [й’о]. Например, именно поэтому фамилия Месута Озила (закрепившийся в русском вариант) на самом деле транскрибируется иначе (ˈøːzil]) и начинается с буквы «Ö» (умлаут, про который говорила Мельникова).

Если новичка «МЮ» называть с обычной «О», то произношение будет расходиться с оригинальным – получится «Хойлунд» вместо нормативного «Хейлунда».

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Фото: Gettyimages.ru/Ash Donelon/Manchester United; East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / AFP

 

14 комментариев

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Alexander Adamich
ANDREI KANCHELЬSKIS
+4
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#SharkTeam
Нормативный Хейлунд, а ненормативный Х#йлунд
+3
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Max9999
Сольскьяер!
+2
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Ram
Ну мы то знаем как его будут называть хейтеры МЮ
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Fedor Avedeniy
кто то недоработал, могли зарание подсуетиться когда было уже понятно что трансфер состоится, а если и нет осталось бы на будущее. ведь в первое время после трансфера самый бум по продаже футболок
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Cearvm
Ответ Mbest77
Странно конечно… если будет играть Семёнов, то на футболке напишут Semënov? 🤔
В датском пишут на латинице, разве там есть буква ё? А в РПЛ никто не запрещает)
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Утя Ваткин
Нет бы нашу "ё" взять. У нас все реже используется. А миру пригодилась бы.
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TAGAY
можно было продавать так, "Haylund" пока та буква не приeдет) или же просто приклеить на "О" эту "/" ) скорее всего его футболки особого спроса и не вызывали, потому и не спешили
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technic
характеризовала ее так: «Ø» – огубленный звук, нечто среднее между «о» и «ё» c вытянутыми губами...
... умлаут
Спасибо, что разъяснили человеческим языком.
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Fallenstar
Ответ Mbest77
Странно конечно… если будет играть Семёнов, то на футболке напишут Semënov? 🤔
Там Semyonov устоявшаяся транскрипция. И не очень далекая (ну, насколько вообще русский английским передать можно)
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Верховный Лорд
Ответ Ram
Ну мы то знаем как его будут называть хейтеры МЮ
Ну если он будет так же полезен как и Хари, то и самые преданные фанаты будут называть его так же
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Vitto
Ответ Утя Ваткин
Нет бы нашу "ё" взять. У нас все реже используется. А миру пригодилась бы.
Вы сами эту ё упёрли...
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Fallenstar
Ответ TAGAY
можно было продавать так, "Haylund" пока та буква не приeдет) или же просто приклеить на "О" эту "/" ) скорее всего его футболки особого спроса и не вызывали, потому и не спешили
Haylund будет Хэйлунд, а не Хёйлунд, очень далеко.
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