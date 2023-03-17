7 комментариев

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Фанат «Марселя» объявил голодовку, чтобы клуб выгнал слабого защитника. Самая абсурдная история недели

Марсель Марсель
Маттео Гендузи Маттео Гендузи
Леонардо Балерди Леонардо Балерди
Нуну Тавареш Нуну Тавареш
болельщики болельщики
Футбол Футбол

Фанаты «Марселя» всегда отличались буйным нравом и страстной любовью к команде, но после ничьей со «Страсбуром» сложилась уж совсем абсурдная ситуация.

Болельщик объявил голодовку, пока защитник «Марселя» не уйдет из клуба

На 29-й минуте матча со «Страсбуром» защитник «Марселя» Леонардо Балерди получил прямую красную карточку за фол против Хабиба Диалло, выбегавшего один на один с вратарем. После этого команда Игора Тудора забила два гола, но «Страсбур» вырвал ничью в самой концовке – 2:2.

Один из фанатов «Олимпика» был настолько раздосадован потерей очков, что объявил голодовку – так хотел, чтобы Балерди покинул команду. На следующий день он появился возле тренировочного центра «Марселя» с табличкой, на которой было написано: «Жители Марселя больше не хотят тебя видеть. Прояви к нам уважение». 

Сотрудники клуба, которым фанат что-то выговаривал, кажется, вообще ничего не поняли.

На этом инициативный болельщик не остановился. 

•Он успел поспорить с Маттео Гендузи – полузащитник «Марселя» на повышенных тонах дискутировал с болельщиком и справедливо заметил, что ошибаются все – не только Балерди.

Фаната это не остановило, и он переключился на Нуну Тавареша. Пока португалец фотографировался с болельщиками и раздавал автографы, безумный фан подсунул ему баннер с петицией о том, что Балерди должны выгнать из клуба. Ничего не подозревающий Тавареш расписался на баннере.

В среду мужчина ждал, когда на тренировку приедет Балерди, но его известили, что защитник пропустит занятие из-за похода к стоматологу. Вот что на это ответил фанат: «Я в это не верю. Думаю, они просто пытаются его уберечь. Стоматолог? Его зубы и так белые, брат».

У Балерди правда сложный период. Не только из-за красной

Красная против «Страсбура» – не единственный повод для грусти. 

1 марта «Марсель» сенсационно вылетел из четвертьфинала Кубка Франции, Балерди отметился решающим нереализованным пенальти в послематчевой серии с «Аннеси» (второй дивизион). Очень обидно, учитывая, что «Марсель» до этого прошел крепкий «Ренн» и даже «ПСЖ». 

Еще чуть раньше – 26 февраля – Балерди выдал посредственный матч против «ПСЖ» в Лиге 1, «Марсель» получил 0:3 на родном «Велодроме» и не использовал шанс приблизиться к лидеру чемпионата.

Но маловероятно, что этим перфомансом болельщик добьется желаемого. Контракт Балерди с «Марселем» истекает только в 2026-м – придется терпеть.

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe; globallookpress.com

7 комментариев

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Misha Ivankov
Забить на этого фаната, пусть голодает. Это его проблемы, нашёлся умник
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Kanonir152
То что Гендузи разговаривал на повышенных вообще не удивляет. Тактичности там 0.
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krokodilych
Любовь к футболу - это, конечно, хорошо, но в данном случае она явно за рамками здравого смысла. Успокоиться бы этому болельщику.
+4
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+3
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Pikachu Pikachu
Напоминает Гомера Симпсона, который голодал, чтобы доказать, что бейсбольную команду перевезут Альбукерке
+5
0
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Павел Ларичев
Ахахаха, да Тавареш осознанно расписался.)
+14
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Даниил Могилёв
Парень просто пиарит свой аккаунт в спэпчате, где куча рекламы ставок. Не более.
+4
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Alex Legend
Какой-то больной фанатик
+40
-2
+38
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