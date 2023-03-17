7 комментариев

Фанаты «Марселя» всегда отличались буйным нравом и страстной любовью к команде, но после ничьей со «Страсбуром» сложилась уж совсем абсурдная ситуация.

Болельщик объявил голодовку, пока защитник «Марселя» не уйдет из клуба

На 29-й минуте матча со «Страсбуром» защитник «Марселя» Леонардо Балерди получил прямую красную карточку за фол против Хабиба Диалло, выбегавшего один на один с вратарем. После этого команда Игора Тудора забила два гола, но «Страсбур» вырвал ничью в самой концовке – 2:2.

Один из фанатов «Олимпика» был настолько раздосадован потерей очков, что объявил голодовку – так хотел, чтобы Балерди покинул команду. На следующий день он появился возле тренировочного центра «Марселя» с табличкой, на которой было написано: «Жители Марселя больше не хотят тебя видеть. Прояви к нам уважение».

Сотрудники клуба, которым фанат что-то выговаривал, кажется, вообще ничего не поняли.

На этом инициативный болельщик не остановился.

•Он успел поспорить с Маттео Гендузи – полузащитник «Марселя» на повышенных тонах дискутировал с болельщиком и справедливо заметил, что ошибаются все – не только Балерди.

Фаната это не остановило, и он переключился на Нуну Тавареша. Пока португалец фотографировался с болельщиками и раздавал автографы, безумный фан подсунул ему баннер с петицией о том, что Балерди должны выгнать из клуба. Ничего не подозревающий Тавареш расписался на баннере.

В среду мужчина ждал, когда на тренировку приедет Балерди, но его известили, что защитник пропустит занятие из-за похода к стоматологу. Вот что на это ответил фанат: «Я в это не верю. Думаю, они просто пытаются его уберечь. Стоматолог? Его зубы и так белые, брат».

У Балерди правда сложный период. Не только из-за красной

Красная против «Страсбура» – не единственный повод для грусти.

1 марта «Марсель» сенсационно вылетел из четвертьфинала Кубка Франции, Балерди отметился решающим нереализованным пенальти в послематчевой серии с «Аннеси» (второй дивизион). Очень обидно, учитывая, что «Марсель» до этого прошел крепкий «Ренн» и даже «ПСЖ».

Еще чуть раньше – 26 февраля – Балерди выдал посредственный матч против «ПСЖ» в Лиге 1, «Марсель» получил 0:3 на родном «Велодроме» и не использовал шанс приблизиться к лидеру чемпионата.

Но маловероятно, что этим перфомансом болельщик добьется желаемого. Контракт Балерди с «Марселем» истекает только в 2026-м – придется терпеть.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe; globallookpress.com