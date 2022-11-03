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«Марсель» не знал, что ничьей хватает для ЛЕ? Похоже, тренер утаил расклады на концовку

Тоттенхэм Тоттенхэм
Игор Тудор Игор Тудор
Марсель Марсель
Шансель Мбемба Шансель Мбемба
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Коммуникационная неудача.

У нас есть повод вновь вернуться в ЛЧ-вторник, чтобы еще раз понять, как распуталась самая безумная группа с «Тоттенхэмом», «Айнтрахтом», «Спортингом» и «Марселем».

Потому что появилась безумная деталь о развязке.

Напомним: на последних минутах «Марсель» и «Тоттенхэм» играли 1:1, что выводило «Айнтрахт» (10 очков) и «Тоттенхэм» (9) в плей-офф ЛЧ, а «Марсель» (7) – в плей-офф ЛЕ. Но в компенсированное время французы рисковали, чтобы забить и остаться в Лиге чемпионов – и на 95-й минуте пропустили от Пьер-Эмиля Хейбьерга. Проиграли и опустились на последнее место, в Лигу Европы вместо них пошел «Спортинг».

После матча всех удивил автор единственного гола «Марселя» Шансель Мбемба. «На скамейке запасных знали, что происходит со «Спортингом». Но нам не хватило общения, – заявил конголезец в интервью beIN Sports. – Мы должны были держаться вместе, чтобы хорошо управлять нашей игрой. Вот что такое мелкие детали. Это футбол, но это очень больно». 

Главный тренер марсельцев Игор Тудор после матча утверждал противоположное: «Я говорил игрокам оставаться сзади, но они не услышали из-за трибун. Было слишком шумно».

Похоже, хорват ради этого даже выскочил на поле.

Всеми силами пытался притормозить своих, но не смог. В кадре как раз старт голевой атаки «Тоттенхэма».

RMC Sport подтверждает версию Мбемба.

По их информации, спортивный директор Давид Фриио под конец матча специально спустился с трибун и убедился, что персонал в курсе виртуального третьего места и выхода в плей-офф ЛЕ.

А вот главный тренер Тудор решил не говорить игрокам о результате паралелльной игры, которая из-за длительной остановки матча в Марселе завершилась раньше. Он посчитал, что это может испорить игру. Только в самый последний момент, когда французы оставили слишком большие прорехи в обороне, Тудор попытался сообщить футболистам о раскладах в группе. Но именно тогда «Тоттенхэм» забил победный.

Сообщается, что игроки «Марселя» узнали обо всем уже в раздевалке – и им жутко не понравилось, что тренерский штаб утаил от них расклады по ходу матча.

Коммуникационная неудача привела к последнему месту в группе.

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Фото: globallookpress.com/Panoramic

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