Джоуи Бартон такой Джоуи Бартон! Провел матч ЛЧ в фан-секторе «Марселя» и показал фак фанам «Тоттенхэма»

Мы уж было поверили, что Джоуи Бартон пробует измениться и ищет гармонию в садоводстве, как главный бэдбой английского футбола напомнил о себе.

В Лондон на матч Лиги чемпионов приехал «Марсель», в котором Бартон 10 лет назад провел один сезон. Неважно, что это была аренда и что за 25 матчей в Лиге 1 он не забил ни разу. Главное, что Бартон привязался к французскому клубу, а болельщики отвечают ему взаимностью.

В середине августа Бартон с теплотой вспоминал о марсельском этапе карьры: «КПР» – если честно, это было в основном из-за финансов. Слишком хорошее предложение, чтобы отказываться, но мне там пришлось нелегко. Затем они отдали меня в «Марсель», где мне очень понравилось. Я хотел бы вернуться туда в качестве тренера, у меня были потрясающие отношения с фанатами».

Конечно, англичанин не мог пропустить приезд любимой команды. Перед игрой с «Тоттенхэмом» 40-летний тренер залетел в паб, где фанаты «Марселя» встретили его песнями и кричалками.

После этого Бартон отправился на стадион в фанатской футболке с надписью «Оранжевая революция». Оранжевый – цвет ультрас «Марселя» из-за их антифашистских взглядов. Подробнее о появлении этого цвета на трибунах клуба можно прочитать здесь.

По пути Бартон собрал вокруг себя примерно всех приехавших фанатов «Марселя».

На стадионе англичанин, конечно, сел в гостевом секторе. Все было хорошо: Бартон болел рядом с голыми по торс фанатами, они заряжали кричалки в его честь и фотографировались.

Но в какой-то момент Джоуи все же не выдержал и показал соперникам средний палец.

«Тоттенхэм» ответил на поле: в последние 15 минут Ришарлиссон отметил дебют в ЛЧ дублем. Лондонцы победили 2:0, но Бартон не сильно расстроился. В соцсетях он залил кучу фото и видео с матча, в том числе кадр, где его сын размахивает флагом марсельских фанов.

«Спасибо болельщикам «Марселя». Вы лучшие. Благодаря вам мы с сыном чувствовали себя как дома. Навсегда в моем сердце. Вперед, «Олимпик», – написал Джоуи на французском.

Бартон уже болел за «Марсель» в фан-секторе «Эмирейтс»

А ведь уже в субботу у Бартона выездная игра в английской Лиге 1 (тут это третий дивизион). Болельщики «Бристоль Роверс» наверняка немало удивились, когда увидели по телевизору своего тренера в фан-секторе «Марселя». После 7 туров «Роверс» идут на 16-м месте из 24 команд.

Но они должны понять любовь Бартона: он сидел в фан-секторе марсельцев еще в 2013-м, как только вернулся из Франции в Англию. Тогда «Марсель» приехал в Лондон на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом» – и игрок «КПР» пробрался на трибуну гостей.

Марсельцы и тогда проиграли 0:2, но Бартон рад был просто повидаться: «Мерси, Winners (фан-движ «Марселя» – Sports.ru) . Было приятно вас всех увидеть».

Средний палец – пустяк. Однажды Бартон показал фанатам голую задницу

Вся карьера Бартона кипит от скандалов: драки, длительные дисквалификации, почти миллион штрафа, тюрьма и ДТП. Мы вспомним лишь два случая.

• В 2006 году Джоуи показал голую задницу фанатам «Эвертона» после гола «Сити» на последних минутах. Кадр попал в эфир, и ФА оштрафовала полузащитника на 2 тысячи фунтов.

А в 2012-м Бартон удалился в решающем матче за спасение в АПЛ: ударил в лицо Тевеса, пнул коленом под зад Агуэро и почти подрался с Компани. ФА забанила его на 12 матчей и выписала штраф в 75 тысяч фунтов. «КПР» взыскал с него 500 тысяч и отобрал капитанскую повязку. После этого Бартон отправился в «Марсель», но не успокоился и назвал Тиаго Силву толстым трансом.

Бартон-тренер тоже псих, однако теперь он много работает над собой.

Подробнее о его попытках читайте в тексте ниже:

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; REUTERS/David Klein