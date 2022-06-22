Баллак встречается с 21-летней моделью – раньше она дружила с его сыном, который погиб в ДТП

В прошлом году Михаэль Баллак понес тяжелую потерю: у легендарного немецкого полузащитника погиб 18-летний сын Эмилио – парень не справился с управлением квадроцикла. Транспорт упал на Баллака-младшего сверху, врачи не сумели спасти парня.

Трагедия случилась неподалеку от виллы Михаэля в Португалии. Там он собрал трех своих детей для семейного барбекю.

Известно, что Баллак тяжело переживал смерть сына – например, обращался за помощью к психологам. Переживала тогда и модель София Шнайдерман, с которой Баллак-младший дружил с раннего детства.

Между Баллаком и Шнайдерман – 24 года разницы. Пока они не афишируют отношения

Потеря Эмилио сблизила Баллака-старшего и Шнайдерман. Сначала немецкое издание Bild заметило пару в Берлине и даже поймало поцелуй. Потом Михаэль и Эмилия вместе посетили и художественную выставку «Арт Базель» в Швейцарии.

Баллак признавался, что давно коллекционирует произведения искусства: «Сначала это был просто интерес. Но чем больше я исследовал тему, тем сильнее хотелось самому владеть прекрасными произведениями». Поэтому увидеть Михаэля на художественной выставке – вполне обычное дело.

Но в этот раз он пришел туда с молодой спутницей: Софии всего 21 год, в то время как Баллаку уже 45. Влюбленные пока не комментируют отношения, но знакомые уже подтвердили: они действительно встречаются и разница в возрасте (24 года) никого не смущает.

Баллак развелся с женой в 2012-м – сейчас изредка работает на ТВ и жалеет об уходе из «Челси»

Карьера Баллака – длинный путь. Поиграл за «Байер», «Баварию» и «Челси», завоевал много трофеев: четыре раза становился чемпионом Германии, трижды брал кубок страны и один раз – Кубок немецкой лиги. В Англии Михаэль тоже зажег: взял АПЛ, выиграл три национальных Кубка, один Суперкубок и Кубок английской Лиги.

Есть и другая сторона: два поражения в финалах ЛЧ, поражение в финале ЧМ-2002, поражение в финале Евро-2008.

Немец закончил с футболом в октябре 2012-го в «Байере» – после тяжелейшей травмы большеберцовой кости левой ноги. В том же году Михаэль развелся с Симоной Ламбо – первой и единственной женой, матерью троих его детей.

После завершения карьеры Баллак иногда светится на ТВ – в качестве эксперта приходит на BBC, Sky Sports, ESPN и BT Sport.

Частенько Михаэль рефлексирует о своей карьере в медиа. Даже не о поражениях в больших финалах – а о контракте с «Челси», который он отказался продлевать после сезона-2009/10. Тогда Баллак хотел получить 2-летний контракт, но лондонцы предложили лишь годовое соглашение – в руководстве клуба делали так со всеми возрастными игроками.

«Сейчас я могу сказать, что, может быть, это было неправильно, я должен был остаться хотя бы на один год. Я никогда не мог представить, что вернусь в Леверкузен, до последнего дня думал, что мы найдем выход с «Челси», – поделился Баллак в подкасте Sky Sports.

Фото: globallookpress.com/Marcel Engelbrecht; Instagram/soph_sls