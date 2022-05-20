Фанаты «Эвертона» дважды выбежали на поле. Сначала праздновали камбэк, потом – невылет из АПЛ

«Эвертон» остался в Премьер-лиге. Было сложно, но команда Фрэнка Лэмпарда справилась. Все благодаря победе над «Кристал Пэлас» в предпоследнем матче сезона – и при большом содействии болельщиков.

После первого тайма «Эвертон» дома проигрывал 0:2 – пропустили по голу от Жан-Филиппа Матета и Джордана Айю. На перерыв весь стадион уходил в плохом настроении.

Но во втором тайме ливерпульская команда пришла в себя. Майкл Кин и Ришарлисон сравняли счет к 75-й минуте. Даже ничья не особо устраивала «Эвертон» – тогда в последнем туре пришлось бы обыгрывать «Арсенал» (или надеяться на неудачи конкурентов).

За пять минут до конца основного времени Доминик Калверт-Льюин замкнул подачу Демарая Грэя со штрафного.

И на стадионе началось безумие. Болельщики выбежали на поле – да, прямо на 85-й минуте!

Команды все-таки доиграли матч – хозяева удержали 3:2. После финального свистка на поле начался праздник. Редкая команда отмечает чемпионство так, как «Эвертон» – невылет из АПЛ.

Все-таки умеют в Ливерпуле праздновать. Те же соседи «Эвертона» из красной половины Мерсисайда уже объявили, что в любом случае проведут парад после финала Лиги чемпионов, чтобы отметить победы в кубках и чемпионство двухлетней давности (если других трофеев в этом сезоне не будет).

Болельщики «Эвертона» устраивали диверсии для гостевых команд – мешали им спать

Фанаты действительно постарались по максимуму, чтобы «Эвертон» остался в АПЛ. Дело не только в поддержке на стадионе – хотя и там ребята рвали глотки на полную. Болельщики максимально осложняли гостевым командам подготовку к матчам.

И «Челси», и «Брентфорд» приезжали в Ливерпуль за день до матча – соответственно, ночевали в местных отелях. Болельщики «Эвертона» начинали запускать фейерверки под окнами гостиницы в 3 часа ночи.

В «Челси» не признали, что такое «гостеприимство» как-то повлияло на команду – поражение 0:1 объяснили чисто футбольными причинами.

А вот «Брентфорду» фейерверки вообще не помешали – дерзкие новички АПЛ победили на «Гудисоне» 3:2. Защитник Понтус Янссон твитнул: «Ребят, могли бы позапускать подольше 10 секунд».

«Кристал Пэлас» уже знал, к чему готовиться. Патрик Вийера не хотел, чтобы ему и его футболистам мешали спать, поэтому клуб позаботился о каком-то секретном месте, в котором разместилась команда.

Но «Эвертон» справился и так.

Теперь в борьбе за выживание всего два клуба – «Бернли» и «Лидс»

«Эвертону» надо было набрать 3 очка за три последних тура – они с задачей справились (пусть и таким нервным способом). Вылет больше не грозит.

Теперь последнее место в АПЛ прямо на финише сезона разыграют «Бернли» и «Лидс». Первые встретятся с «Ньюкаслом», вторые – с «Брентфордом». При этом «Бернли» достаточно сыграть не хуже конкурентов – у «Лидса» сильно хуже разница мячей.

В последнем туре Премьер-лиги веселой будет борьба не только за первое место, но и за последнее спасительное!

Фото: Gettyimages.ru/Gareth Copley, Michael Regan, Gareth Copley; REUTERS/Carl Recine, Phil Noble