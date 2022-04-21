Льюис Хэмилтон хочет купить акции «Челси». А ведь он с детства за «Арсенал»

Как-то неловко получается.

«Челси» и «Арсенал» в эти дни объединил не только очный матч, но и (неожиданно) Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион «Ф-1» рассказал, что хочет стать миноритарным акционером «Челси». Вместе с Сереной Уильямс они готовы вложить 20 млн фунтов (по 10 млн каждый) в проект группы, которую возглавляет экс-президент «Ливерпуля» Мартин Бротон.

Коротко напомним, что 75-летний бизнесмен Бротон собрал мощный консорциум для покупки клуба. Он всю жизнь болеет за «Челси» и держит абонемент. Его кандидатура должна впечатлить: в 2010-м он содействовал продаже «Ливерпуля» Fenway Sports Group (FSG).

А вот Хэмилтона вряд ли можно назвать поклонником «Челси», о чем поспешил напомнить Макс Ферстаппен: «Мне казалось, что Льюис болельщик «Арсенала». Так что попытка стать совладельцем «Челси», при этом считаясь болельщиком «Арсенала», кажется мне весьма интересной. То есть я, как болельщик «ПСВ» Эйндховен, никогда бы не пытался приобрести акции «Аякса». А еще, если бы я решился на покупку футбольного клуба, то хотел бы быть полноценным владельцем. Тогда я бы сам мог принимать решения, а не просто быть совладельцем с небольшим количеством акций».

Достойный подкол от Макса. А что, Хэм и правда за «Арсенал»?

Да! Он даже играл против Анри в матче легенд

У Льюиса давняя любовь к «Арсеналу», он болеет за него с 5 лет. «Примерно в то время я влюбился в команду Иана Райта, – признавался гонщик в интервью Sky Sports. – В детстве я неплохо играл в футбол, так как был очень энергичным».

В 2015-м у Хэмилтона появилась возможность доказать это: он сыграл в одной команде с легендами «Арсенала» Солом Кэмпбеллом, Рэем Парлором и Робером Пиресом. Звездный состав проиграл по пенальти аналитикам Sky Sports, но это было простительно, ведь за соперников выступали Джейми Каррагер, Джейми Реднапп, Пол Мерсон и сам Тьерри Анри.

Льюис выглядел здорово: отдал несколько голевых, реализовал пенальти и заслужил похвалу от легенд. «Хэмилтон удивил меня. Он оказался крепким парнем и противостоял крутым подкатам Каррагера и Реднаппа. Понятно, почему он – чемпион мира», – говорил Кэмпбелл.

Мерсон добавлял: «Он неплох. Мог бы играть в футбол, честно».

Сам Хэмилтон был в восторге: «Это здорово, мое сердце нещадно билось. Так удивительно играть со всеми этими парнями после стольких лет наблюдения за ними, это очень сюрреалистично».

Венгер звал Хэмилтона на тренировки, у него даже тату в честь клуба

Да, гонщик знаком и с Арсеном Венгером: «Я имел честь встречаться с ним пару раз. Он приглашал меня потренироваться с командой, чего мне пока не удалось сделать. Но было здорово встретиться с боссом нашей команды. Я всегда восхищался Арсеном. Его лояльность и верность ценностям, которую он проявлял на протяжении всех взлетах и ​​падениях клуба, потрясающая».

Иногда Хэмилтона можно увидеть на «Эмирейтс» в футболке «Арсенала» и в компании игроков лондонской команды, а недавно он делился фото татуировок на руках – обратите на безымянный палец на левой. Очень знакомая буква.

В Микеля Артету гонщик тоже верит: «Я давно наблюдаю за «Арсеналом», переживая все успехи и неудачи вместе с ним. Если не успеваю следить за игрой, то мой лучший друг звонит мне и обо всем рассказывает. У нас сильная команда, очень надеюсь на большие успехи».

Так почему же Хэмилтон в итоге собрался в «Челси»? В соцсетях болельщики «Арсенала» выражают только одно шутливое предположение – он задумал развалить конкурента изнутри.

Фото: mercedesamgf1.com; Instagram/lewishamilton