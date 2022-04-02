На крыше итальянской церкви нашли десятки старых мячей. Даже аргентинский Tango с ЧМ-1978

Магия уличной игры.

В Италии сделали очень колоритное фото: на нем изображена церковь, крышу которой долго не чистили. Это исправили и прямо на ней нашли десятки футбольных мячей.

На фото – церковь Сан-Томмазо-Апостоло: построена еще в 11 веке, носит название площади, на которой находится.

На землю спустили десятки разных мячей: одни сохранились лучше, другие – хуже, потому что часто подвергались влиянию стихии. Все они оказались на крыше из-за максимальной любви итальянских детей к футболу: раньше играли там, где придется, в том числе и на площадях.

Нашли даже аргентинский мяч Tango, который изготовили к чемпионату мира 1978 года. Его назвали в честь главного аргентинского танца. Тогда в adidas перестраховались и создали несколько моделей Telstar-1978, но волнения оказались напрасными: визуальный облик Tango покорил всех. Это был первый из семейства мячей, которые использовались еще и на Евро с Олимпийскими играми вплоть до 1998-го.

Все мячи на чемпионатах мира: в финале-1930 сыграли двумя разными, классику-1970 назвали в честь спутника, «джабулани»... Ох, «джабулани»!

В городе ностальгируют и хотят вернуть итальянский футбол на улицы

Сан-Томмазо-Апостоло построена в небольшом городке Асколи-Пичено: находится в итальянском регионе Марке, население – примерно 50 тысяч человек.

Сильнее всех по прошлому ностальгирует Советник по спорту муниципалитета Асколи Нико Сталлоне. Раньше он профессионально занимался футболом: прошел три главных дивизиона в итальянском футболе, играл в Серии А за родной «Асколи» (сейчас выступают в серии B). С Серией D Сталлоне теперь тоже знаком – тренирует небольшой клуб «Гроттаммаре» (базируется в провинции Асколи-Пичено).

«Неудивительно, что все эти мячи очень устарели, – рассказывает Сталлоне. – Могу представить горе тех, кто не смог достать их в то время, потому что мячей было не так много. Но это были хорошие времена, и, возможно, возвращение к игре на улице может принести пользу как для социализации молодежи, так и для итальянского футбола».

Нико вспоминает прошлое с большой теплотой: «Мы жили и росли на улице, но опасностей было меньше. Сегодня родители предпочитают отдавать детей, даже в самом раннем возрасте, в футбольные школы и спортивные клубы: они чувствуют себя в большей безопасности».

Епископ из Асколи-Пичено Джанпьеро Пальмиери подтверждает: «В Асколи было много мест, где играли на улице. Но в скольких крупных городах молодым людям не дают играть в парках, в скольких дворах многоквартирных домов происходит то же самое. Когда такое случается, возможно, нам всем чего-то не хватает. Нужно поразмышлять: эти мячи свидетельствуют о том, что раньше молодежь свободнее использовала разные пространства и постоянно встречалась друг с другом».

Из Асколи в Серию А выбрались Дестро («Дженоа») и Орсолини («Болонья»)

На уличных площадях Асколи впервые ударили по мячу десятки парней, которые потом добрались до Серии А. Например, Пеппе Якини, который сейчас тренирует «Парму» вместе с ассистентом Пеппе Карильо.

Еще из этого городка выбрались Лоренцо Скарафони, Пьетро Дзайни, Мариано Фиораванти, Антонио Алоизи, Маттиа Дестро (сейчас играет за «Дженоа»), Освальдо Манчини, Риккардо Орсолини (блистает в «Болонье») и Доминик Агостини, который, выступая за «Асколи», забил один из самых красивых голов Серии А. Он пробил вратаря «Пизы» ударом через себя в сезоне-1987/88.

Шикарный мяч можете заценить на 1:05.

Вероятно, все они в детстве пуляли мячи на крыши соседних зданий. Будет грустно, если эти крыши когда-нибудь опустеют.

Фото: repubblica.it; East News/imago sportfotodienst