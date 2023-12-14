Новая точка на карте биатлона: эту арену с нуля построили родители швейцарского суперталанта

На этой неделе в международном биатлоне большая премьера – швейцарский Ленцерхайде впервые принимает Кубок мира.

В местечке, находящемся на юго-востоке страны на высоте около 1400 метров над уровнем моря, уже проводили лыжную многодневку «Тур де Ски» и этапы КМ по горным лыжам – теперь приехали лучшие биатлонисты мира.

Для Швейцарии это вообще первый биатлонный старт топ-уровня (этапы Кубка мира, чемпионаты мира и Олимпиады) со времен женского ЧМ-1985 в Эгг-ам-Этцеле.

На «Роланд Арене» (так называется стадион) уже проводили этапы юниорского и взрослого Кубков IBU (начиная с 2016-го), юниорский чемпионат мира (в 2020-м) и чемпионат Европы (в 2023-м). В следующем году швейцарцы станут хозяевами чемпионата мира – а после Олимпиады-2026 наверняка закрепятся в кубковом календаре.

Появлением на карте Кубка мира Ленцерхайде во многим обязан Кароле и Михаэлю Хартвег – родителям победителя молодежного зачета КМ в прошлом сезоне Никласа Хартвега (а в общем зачете он занял 11-е место, стоял на подиуме в личных гонках).

Ниже – перевод материала Федерации лыжных видов спорта Швейцарии о том, как любовь к биатлону и готовность вкладываться в него в кратчайшие сроки сделали из «местечковой» арены объект уровня Кубка мира и ЧМ.

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Карола и Михаэль Хартвег внесли решающий вклад в то, чтобы вывести биатлон в Швейцарии на новый уровень. Без них было бы трудно представить премьеру Кубка мира в Ленцерхайде.

Потребовались целеустремленность и энтузиазм нескольких неутомимых людей, чтобы в течение примерно двух десятилетий сначала поднять швейцарский биатлон со смертного одра, а затем, шаг за шагом, вывести его на нынешний уровень.

Стоит вспомнить Маркуса Регли, который на добровольных началах возглавлял биатлон с момента интеграции этого вида спорта в швейцарскую лыжную федерацию в сезоне-2004/05 до весны 2018-го. В эпоху Регли федерация увеличила первоначально скудный бюджет на биатлон в 10 раз – до 1,8 миллиона франков.

Но то, что Ленцерхайде получил этап Кубка мира, – во многом заслуга Михаэля и Каролы Хартвег.

За последние 10 лет супруги вложили миллионы в развитие швейцарского биатлона. Не будет преувеличением утверждать, что без их огромных финансовых и временных затрат, без их пламенной страсти к этому виду спорта в Швейцарии до сих пор не было бы объектов уровня Кубка мира.

Михаэль Хартвег был одним из четырех основателей Leonteq (швейцарская финтех-компания – Sports.ru) в 2007-м и разбогател благодаря этой компании. Leonteq вложилась в строительство биатлонной арены Ленцерхайде, которая открылась в 2013-м и на тот момент состояла из стрельбища, административного здания и лыжероллерной трассы.

Это был первый объект в Швейцарии для проведения международных соревнований. Но до домашнего этапа Кубка мира было еще далеко. Требовался второй проект расширения, однако финансирование застопорилось.

«Мы были болельщиками на чемпионате Швейцарии в Ульрихене (в 2014-м – Sports.ru), когда директор швейцарской федерации по работе с молодежью Хартвиг Биррер рассказал нам об этом», – вспоминает Михаэль.

Через три года после открытия биатлонной арены Ленцерхайде, в конце 2016-го, достроили новый центральный объект – Nordic House (административное здание, включающее гостиницу, кафе, раздевалки и другие помещения – Sports.ru), в основном профинансированный Хартвегами.

Прежде чем вложить значительные средства в биатлон, Карола и Михаэль наблюдали, как этот вид спорта процветает на их родине в Германии. «Мы всегда были убеждены, что Швейцария, с ее большой любовью к стрельбе, лыжным гонкам и зимним видам в целом, была биатлонной страной, сама того не подозревая», – говорит Михаэль.

С самого начала супруги заботились о всесторонней поддержке биатлона. Компания Leonteq, которую Михаэль покинул 8 лет назад, также вовлечена в работу с юными биатлонистами и остается именным спонсором серии национальных соревнований.

Хартвеги не были удовлетворены тем, что Ленцерхайде – или, точнее, коммуна Ланч-Ленц – благодаря их вмешательству получила современную инфраструктуру. «Каким был бы объект без спортсменов?» – спрашивает Карола.

Они с мужем хотели создать настоящую базу.

В 2015-м Карола Хартвег и Иван Лехталер основали биатлонную базу Восточная Швейцария (BSO) для молодых спортсменов из пяти региональных ассоциаций.

Карола Хартвег по-прежнему президент этой фабрики талантов, которая, помимо ее сына Никласа, подготовила Себастьяна Штальдера, Эми Басергу и Лею Майер. База сократила разрыв между лыжно-биатлонными клубами и сборной страны.

В 2016-м в Ленцерхайде переехали Селина, Элиза и Аита Гаспарин. Условия тренировок дома в Энгадине были неудовлетворительными, кроме того, сестры больше не могли позволить себе общего частного тренера. Хартвеги помогли спортсменкам с поиском жилья. Сейчас большая часть швейцарской команды живет неподалеку от арены.

Следующим важным шагом в усилиях Хартвегов по всестороннему улучшению условий для швейцарских спортсменов стало основание в 2017-м фонда Mission Biathlon.

«Мы видели, как конкуренты в соседних странах получают выгоду от бесчисленных государственных должностей для спортсменов и тренеров, и захотели сделать что-то, чтобы уменьшить этот недостаток», – объясняет Карола. Фонд оказывает помощь швейцарским биатлонистам не только напрямую, но и финансирует другие проекты, направленные на улучшение тренировочных условий.

Главной целью четы Хартвег всегда было сделать Ленцерхайде (и, следовательно, Швейцарию) местом проведения этапов Кубка мира по биатлону. Для этого пришлось немало потрудиться, но Хартвеги и их команда проделали работу в рекордно быстром темпе.

2020-й стал годом большого прорыва. В январе в Ленцерхайде состоялся чемпионат мира среди юниоров, который соответствовал самым высоким стандартам.

«На ужине с членами правления IBU нам с Урсом Леманном (глава Федерации лыжных видов спорта Швейцарии – Sports.ru) сказали, что мы должны подать заявку на проведение ЧМ-2025. Мы были ошеломлены, но когда нам рассказали о неоднозначной ситуации с заявкой Беларуси (Раубичи также претендовали на проведение ЧМ-2025 – Sports.ru), нам с Урсом стало ясно, что нужно ухватиться за этот шанс»», – рассказывает Михаэль.

В ноябре того же года Ленцерхайде получил право провести ЧМ-2025, а в феврале 2021-го попал в календарь Кубка мира на сезон-2023/24.

1 мая 2022-го Карола и Михаэль Хартвег продали объект, ныне переименованный в «Роланд Арену», Федерации лыжных видов спорта Швейцарии. И хотя Михаэль недавно ушел из совета директоров арены, они с женой сохраняют энтузиазм.

«Швейцарский биатлон еще долго будет делом нашего сердца. Мы надеемся, что с помощью BSO и нашего фонда сможем внести свой вклад в его дальнейшее развитие», – говорит Михаэль.

Но сначала они в полной мере насладятся большой премьерой. Это будет домашний этап Кубка мира в более узком смысле, потому что Карола и Михаэль давно чувствуют себя как дома в Ленцерхайде – так же, как и в Воллерау, где живут.

Фото: Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com/Global Look Press ; arosalenzerheide.swiss/Federico Modica, Arosa Lenzerheide; .biathlon-arena-lenzerheide.ch; instagram.com/gasparinselina