Еще один великий финиш «Баварии»: 22 года назад она выиграла Бундеслигу последним ударом

«Шальке» был чемпионом 4 минуты 38 секунд.

В этом году чемпионская интрига в Германии дожила до последнего тура. «Боруссии» было достаточно домашней победы над «Майнцем», но она эпично сыграла вничью c «Майнцем» (2:2), чем воспользовалась «Бавария» – повалила «Кельн» (2:1) и взяла Бундеслигу 11-й раз подряд.

18 лет назад баварцы пережили еще один великий момент. Главный конкурент «Шальке» отставал на три, но имел лучшую разницу мячей, которая считается главным критерием при равенстве очков в Бундеслиге.

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«Бавария»-2001 – законченный шедевр От тма ра Хитцфельда. Он создавал ее три года: отошел от схемы 1-4-2-3, так как попрощался с либеро Маттеусом, после чего, укрепляя центр обороны, приобрел в «Гладбахе» (худшей команде в Германии на тот момент) шведского защитника Патрика Андерссона. На место Йенса Йеремиса в опорную зону пришел молодой универсал Оуэн Харгривз.

Не хватало брутального лидера в центре полузащиты, и Хитцфельд привел в команду Эффенберга, рядом с которым мужественным становился даже рожок ванильного мороженого. Нужно было постараться, чтобы найти в лиге двух настолько непохожих друг на друга футболистов, как Янкер (12+2 в сезоне-00/01) и Элбер (15+6), но у Оттмара они регулярно набирали очки и крайне эффективно взаимодействовали. На полную мощность заработали фланги – Саньоль и Лизаразю активно поддерживали атаку в новой схеме 5-2-1-2 (5-2-3). Сезоном ранее «Бавария» выиграла чемпионат и Кубок Германии.

Однако «Шальке» дважды был сильнее рекордмайстера по ходу чемпионата (3:2 и 3:1), завершил первый круг на первом месте и побил рекорд лиги по количеству сухих матчей за сезон (13). Это было поколение тех самых евробойцов, которые в 97-м выиграли Кубок УЕФА. Олаф Тон, Иржи Немец, Радек Латал, Майк Бюскенс добыли первый международный трофей в клубной истории и были уверены, что им покорится и первое чемпионство в Бундеслиге. «Если я сейчас не стану чемпионом Германии, то другой возможности у меня уже не будет», – говорил Бюскенс.

В «Гельзенкирхене» собралась лучшая атака лиги: датский нападающий Эббе Санд в итоге стал главным бомбардиром (22+10), Анди Меллер, рискнувший перейти в «Шальке» из «Дортмунда», – лучшим распасовщиком (1+11). Эмиль Мпенза, трансфер которого обошелся клубу в рекордные на тот момент 8 млн евро, провел лучший сезон в карьере (13+11), а игру Йорга Беме (10+8) долго ставили в пример всем следующим левым полузащитникам «Шальке». Меллеру, Мпензе и Санду вообще не нужны были партнеры. Они втроем придумывали голевые атаки, иногда обыгрывая по 6-7 соперников.

После зимнего перерыва атакующий монстр стал задыхаться (4 матча без забитых голов) – «Шальке» пропустил вперед не только «Баварию», но и «Дортмунд» с «Байером». Отставание от лидера к 27-му туру возросло до 6 очков. «Меня называют жестким специалистом, но это не так, – главный тренер «Шальке» Хуб Стевенс объяснял секрет преображения команды. – Просто если игроки меня не понимают, мой голос становится громче». К 30-му туру гельзенкирхенцы уже лидировали и опережали «Баварию» на 2 балла.

Драма начала зарождаться в предпоследний игровой день. «Шальке» и «Бавария» делили первое место. У «Гельзенкирхена» была лучше разница мячей – он играл на выезде со «Штутгартом», борющимся за выживание. Мюнхенцы же принимали дома крепкий «Кайзерслаутерн». После 90 минут в обоих матчах была ничья. Стевенс решил сохранить приемлемый расклад перед последним туром и стал удерживать счет. На 91-й минуте «Шальке» пропустил гол от Красимира Балакова (итоговое поражение 1:0), а через 7 секунд после гола болгарина в параллельной встрече на «Олимпиаштадионе» Александер Циклер пустил ракету в «Лаутерн» – 2:1.

19 мая 2001 года – Гельзенкирхен

Состав «Шальке» в последнем туре против «Унтерхахинга».

«В тот день была отличная погода, около 20 градусов, – вспоминает Манни Бройкманн, радиокомментатор и фанат «Шальке». – Мы понимали, что чемпионами нам уже не стать, но второе место все воспринимали как отличное достижение. Собрались ребята из нескольких фан-клубов, мы общались и шутили. Я представить не мог, что матч, на который мы вместе отправляемся, отнимет у меня несколько лет жизни».

Оригинал серебряной салатницы привезли в Гамбург, а дубликат отправился в Гельзенкирхен.

19 мая 2001 года – Гамбург

Состав «Баварии» в последнем туре против «Гамбурга».

Игра в Гамбурге никак не может начаться – все ждут пока Оливер Кан очистит штрафную от брошенных с трибун бананов. (Хейтеры называли Олли гориллой из-за неправильного прикуса и грубого поведения). «Я знал, что фанаты «Гамбурга» не захотят видеть триумф «Баварии» на своем поле и был готов к такой реакции», – скажет Кан после матча.

У «Баварии» все лучшие – в основе. Хозяева доигрывают сезон и их единственная мотивация – сделать Сергея Барбареса лучшим снайпером лиги (босниец ведет заочную борьбу с форвардом «Шальке» Эббе Сандом – у обоих по 21 мячу).

Гельзенкирхен

«Шальке» пропускает уже на 3-й минуте. «Унтерхахинг» благодаря этому голу временно поднимается из зоны стыковых матчей на спасительное 15-е место. Но одной победы в Гельзенкирхене «Хахингу» мало, ему нужно, чтобы «Энерги» потерял очки в матче против «Мюнхена-1860». Андре Брайтенрайтер забивает клубу, в который он через 14 лет придет главным тренером. 0:1.

Гамбург

Тренер «Баварии» Хитцфельд по реакции фанатов понимает, что у «Шальке» проблемы, но остается спокойным. Его клуб пока не может наладить игру в атаке и за первые 10 минут мюнхенцы не создают ни одного опасного момента. 0:0.

Гельзенкирхен

Плотность в таблице настолько высока, что «Шальке» падает сразу на третью строчку, так как «Дортмунд» повел в матче против «Кельна». Гельзенкирхенцы на первых минутах даже центр поля переходят с трудом. 0:1.

Гамбург

Вилли Саньоль и Джоване Элбер создают первый голевой момент у ворот «Гамбурга» на 14-й минуте, но бразилец бьет выше. «Бавария» забирает себе мяч, однако Хитцфельд все равно нервничает и постоянно подсказывает игрокам с бровки. 0:0.

Гельзенкирхен

Польский нападающий «Хахинга» Миро Спишак на 27-й минуте удачно подставляет ногу под прострел Марко Хабера и забивает второй гол. Подвиги гостей пока не имеют смысла – их конкуренты из «Коттбуса» ведут 1:0. Хуб Стевенс качает головой, берет блокнот в руки и оставляет пару заметок. Генменеджер «Гельзенкирхена» Руди Ассауэр достает из хьюмидора очередную сигару. 0:2.

Гамбург

Гостевой сектор на «Фолькспаркштадионе» заряжает: «Хахинг! Хахинг!». Ули Хенесс недовольно смотрит на табло стадиона, где появляются онлайн-результаты. Позже он признается: «Наши игроки фактически бросили играть после того, как узнали, что «Шальке» проигрывает 0:2».

Общая расслабленность накрывает и тренерский штаб «Баварии». Хитцфельд успокаивается и садится в кресло, его ассистент Михаэль Хенке проверяет, ровно ли подстрижены его ногти. Мысленно они уже готовятся к церемонии награждения. Тем временем Кан с трудом достает мяч из девятки после удара Барбареса. «Бавария» начинает проигрывать центр поля. 0:0.

Гельзенкирхен

Телеканал WDR берет по ходу матча флэш-интервью у одного из болельщиков «Шальке». Он призывает команду собраться: «Вы можете не стать чемпионами, но вы не имеете права играть в такой дерьмовый футбол». Нико ван Керкховен на 44-й минуте сокращает отрыв, а буквально через минуту Джеральд Асамоа сравнивает счет. Перерыв. 2:2.

Гамбург

«Бавария» организует свой лучший момент – Карстен Янкер выходит один на один, но Маттиас Шобер справляется с ударом. Это его лишь второй матч за сезон в основе. Основной вратарь Ханс-Йорг Бутт остался вне заявки. Воспитанник «Шальке» Шобер перед началом того сезона был взят у гельзенкирхенцев в аренду. Первый тайм завершен и здесь. 0:0.

Гельзенкирхен

Олаф Крафт, барабанщик на фан-секторе «Шальке», отмечает, что второй тайм все фанаты ждут с воодушевлением: «В перерыве ко мне подошел мой друг и сказал: «У нас все получится сегодня. «Гамбург» нам поможет».

Гамбург

«Бавария» забивает из офсайда на 59-й минуте. Янкер считает, что у него украли гол. «Не могу поверить, что судья решает за нас судьбу чемпионства», – скажет немец после того, как его поменяют на Александра Циклера. 0:0.

Гельзенкирхен

«Шальке» пропускает третий от «Унтерхахинга» на 70-й минуте. 2:3.

Гамбург

Кан начинает тянуть время, подолгу вводя мяч в игру. Защитники «Баварии» проигрывают все верховые дуэли Сергею Барбаресу, а босниец ловко сбрасывает мячи моторным Хайнцу и Прэгеру. «Гамбург» ближе к забитому мячу. 0:0.

Гельзенкирхен

Хозяева снова за две минуты возвращаются в игру. Дубль Йорга Беме впервые в матче выводит «Шальке» вперед. Кажется, «Хахинг» сломался и смирился. 4:3.

Фанаты «Шальке» достают карманные радиоприемники и слушают репортаж из Гамбурга.

Гамбург

До конца матча 5 минут. Весь тренерский штаб «Баварии» на ногах. Баварцы, оставшиеся вне заявки и пришедшие на матч в костюмах специально для церемонии награждения, сняли пиджаки и обеспокоенно смотрят на поле. Салихамиджич делает это через силу.

На поле Томас Уйфалуши наглухо закрывает Элбера. Бразилец играет один из худших матчей в карьере. 0:0.

Гельзенкирхен

Эббе Санд – 5:3!

Гамбург

89-я минута. Сергей Барбарес после навеса с фланга от Марека Хайнца отправляет мяч в сетку, в очередной раз выиграв борьбу у Патрика Андерссона. Нападающий «Гамбурга» догоняет Эббе Санда в споре бомбардиров. У Бундеслиги теперь официально два голевых короля. Комментатор матча Ханси Кюппер говорит в эфире: «Встречайте нового чемпиона – «Шальке-04».

Кан берет мяч в руки и бежит к центру поля: «Продолжайте! Продолжайте!» – кричит он растерянным одноклубникам.

Вице-президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в этот момент поворачивается к Францу Беккенбауэру и выдыхает: «Это конец». 1:0.

Гельзенкирхен

Диктор объявляет, что счет в Гамбурге открыт. Толпа взрывается. Некоторые запасные «Шальке» вскидывают руки вверх и начинают кружить вокруг поля, хотя матч здесь еще продолжается. 5:3.

Гамбург

93-я минута. Томас Уйфалуши в борьбе подсовывает мяч своему вратарю и тот, не разобравшись, берет его в руки. Маркус Мерк фиксирует свободный удар.

Кан бежит в чужую штрафную. Сначала он лбом отодвигает стенку на положенное расстояние, провоцирует стычку со Стигом Тефтингом и просит Эффенберга дать ему пробить этот свободный. «Ты в своем уме? – Штефан категорически против. – Успокойся. Мы должны быть сконцентрированы, сейчас нельзя поддаваться панике. Бить будет самый хладнокровный». После чего Эффенберг подходит к Патрику Андерссону и объясняет шведскому защитнику, куда нужно отправить мяч.

«Это удивительно, но я вообще не волновался, – сказал потом Андерссон. – В «Гладбахе» я часто исполнял штрафные, и перед ударом у меня была внутренняя уверенность, что все будет хорошо. Только потом я осознал, что это был, пожалуй, самый важный момент в моей карьере». 1:0.

Гельзенкирхен

Звучит финальный свисток, «Шальке» побеждает 5:3, и под залпы салюта на поле выбегают 20 000 фанатов.

Репортер Premiere (сейчас – Sky Deutschland) Рольф Фурманн на волне всеобщей эйфории думает, что матч в Гамбурге уже закончился, и поздравляет в микст-зоне менеджера «Шальке» Андреаса Мюллера. Мюллер в футболке «Гамбурга» с фамилией Ковач на спине уже пьет спонсорское пиво и посылает любовные приветы в вольный ганзейский город: «Гамбург, я пью за тебя!».

«Потом трансляцию матча вывели на большой экран, и я увидел, что «Бавария» готовит свободный удар, – сокрушался Фурманн. – Я связался с помощником и мне подтвердили, что это прямой эфир».

Гамбург

До ворот всего 8 метров. В стенке – почти все полевые игроки обеих команд. Андерссон разбегается и посылает мяч в брешь между Барбаресом и Фишером.

Это был первый и единственный гол Патрика за все время выступлений за «Баварию». Мерк практически сразу дает финальный свисток.

1:1. «Бавария» – 17-кратный чемпион Германии!

Кан бежит к угловому флажку и исполняет то самое легендарное празднование. «Мои товарищи были далеко, поэтому я поделился радостью с тем, что было поблизости», – отшучивался Олли.

«Те, кто имел проблемы с сердцем, думаю, не переживут этот день. А у тех, у кого не было сердечных проблем, после этого тура они обязательно появятся», – лучшее резюме финиша сезона от Джоване Элбера.

Гельзенкирхен

Слезы фанатов переливаются через чашу «Паркштадиона». 62 тысячи человек собираются перед центральной трибуной, чтобы поаплодировать команде, которая подарила им мечту. Никто не уходит домой.

«Я старался не показывать эмоции, – говорит Хуб Стевенс. – Но когда они запели YNWA, сдержать слезы было невозможно».

Что было дальше?

Раздевалка «Шальке» приняла на себя всю боль утраты титула. «Стулья, телевизоры, двери, скамейки, шкафчики – крушили все, что попадалось под руку, – вспоминает Марко ван Хоогдалем. – Хорошо, что клуб вошел в положение и не стал выставлять нам за это счет». Может быть, из-за того, что это был последний матч на старом стадионе. Через месяц «Шальке» переедет на современную «Фелтинс-Арену».

На следующий день Руди Ассауэр приехал на базу около полудня. Он вышел к журналистам с красными глазами после бессонной ночи, но был как всегда энергичен: «Вчера я посмотрел матч в Гамбурге и был потрясен, когда увидел на трибуне рядом с Беккенбауэром и Румменигге президента лиги Герхарда Майера-Форфельдера, который ликовал вместе с баварцами. Очень странное поведение для человека, который должен быть беспристрастным и вести себя сдержанно в такие моменты. Но пусть это останется на его совести».

Потом Ассауэр вышел к болельщикам и произнес речь, от которой мурашки бегут до сих пор. «Мы гордимся вами, а вы можете гордиться парнями. Мы вторые, но это великая команда».

Руди однажды сказал: «Либо я сделаю «Шальке», либо «Шальке» сделает меня». Он так и не застал чемпионство главного клуба своей жизни. В феврале этого года Ассауэр скончался от прогрессирующей болезни Альцгеймера.

«Шальке» закончил тот сезон победой в Кубке Германии. «Бавария» через четыре дня выиграла Лигу чемпионов. Патрик Андерссон летом перешел в «Барселону», но из-за череды травм за три года сыграл только 19 матчей, после чего завершил карьеру. Сейчас он занимается развитием женского футбола в Швеции.

Автор: Павел Зиновьев

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein/Bongarts; Holde Schneider/Bongarts; Andreas Rentz/Bongarts; Sandra Behne/Bongarts