132 комментария

Болото-поле в Сочи: игроки жалуются на содранную кожу и забитые ноги. Проблемы повторяются каждое лето, команда тренируется на поле для любителей

Последние матчи в Сочи вернули российский футбол в раннюю весну – или скорее даже в начало 2000-х. Поле стадиона «Фишт» настолько плохое, что РПЛ рекомендовала не использовать его целый месяц, а потом утвердила перенос матча со «Спартаком» (команды поменялись кругами: 16 сентября сыграют в Москве, в апреле – в Сочи).

Решение приняла комиссия РПЛ, которая 1 сентября исследовала поле «Фишта». Незадолго до этого «Сочи» разрешили провести три подряд матча – с «Ростовом» (4:0) и «Локомотивом» в РПЛ (0:1) и ЦСКА в Кубке России (0:0). Но после кубкового матча несколько игроков обеих команд назвали газон ужасным. И дело не только в кусках грязи и травы, которые вылетали из-под бутс.

Один из участников игры «Сочи» – ЦСКА объяснил Sports.ru, с какими именно сложностями столкнулись футболисты: «Это худшее поле, на котором я играл. Оно похоже на болото или огород. Ты делаешь передачу низом, она идет как надо, а за метр до товарища мяч подпрыгивает или уходит вообще в другую сторону. То же самое, когда передача идет тебе: ты рассчитываешь на один отскок, а мяч отскакивает на грудь или колено. Плюс ноги забиваются в 3-4 раза быстрее, чем на обычном поле, потому что бегаешь как по воде с песком».

А вот впечатления другого участника – из команды-соперника: «Хуже поля в России я не видел. Оно в ужасном состоянии. Если кто-то падал или шел в подкат, кожа сдиралась напрочь. Грунт не держал, постоянно ехали ноги. Земля вырывалась огромными кусками».

Проблемы возникают в Сочи много лет. Газон был неидеальным даже во время чемпионата мира. Александр Головин вспоминал, что перед четвертьфиналом с Хорватией сборной России не разрешили провести на стадионе предыгровую тренировку, а в одном эпизоде поле помешало ему сделать опасную передачу на Смолова.

После ЧМ-2018 ФК «Сочи», который тогда только релоцировался из Санкт-Петербурга, проводил первые матчи в ФНЛ на старом стадионе имени Метревели. «В августе мы все-таки вернулись на «Фишт», сыграли там с «Нижним». Поняли, что газон – ужасный, и снова уехали на Метревели до середины сентября», – рассказывает Sports.ru бывший пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев (подписывайтесь на его телеграм-канал).

Осенью сложности не закончились. В октябре 2018-го после игры Лиги наций с Турцией газон критиковал Артем Дзюба: «Поначалу казалось, будто под водой бежишь. Очень много песка, моментально сели ноги». В сентябре 2020-го похожими словами поле описывал тренер «Краснодара» Мурад Мусаев: «Это просто ужас. Играть тяжело, так еще и ноги садятся».

По словам Груднева, ситуация повторялась ежегодно: «В ноябре-декабре всегда было круто, в апреле-мае – тоже. Летом – постепенно хуже и хуже. Каждый раз газон приходилось переделывать. Несколько раз приглашали журналистов, рассказывали им, как все исправляли».

Бывший пресс-атташе говорит, что проблемы случались не только на «Фиште», но и на базе клуба. Хотя и не так часто: «Бывало, что на стадионе поле убогое, а на базе вообще офигенное. Хотя она тоже находится у моря».

По информации Sports.ru, сейчас оба поля на базе «Сочи» непригодны для тренировок. Из-за этого команда занимается в разных частях города. Например, к игре с «Локо» она готовилась в футбольном центре «Мацеста», но два местных поля не понравились сотрудникам. Теперь «Сочи» тренируется на стадионе «Медик» в районе аэропорта. Это поле не предназначено для профессионального клуба: на нем растет обычная (а не футбольная) трава и очень твердый грунт.

Sports.ru провел расследование, чтобы разобраться: что именно происходит с полями в Сочи каждое лето, кто в этом виноват и как все исправить?

Версия №1: во всем виноват песок, который неправильно насыпали перед ЧМ-2018

Один из самых популярных спикеров по теме футбольных полей в России – Альберт Ченибалаян. Агронома «Ростов Арены» уволили весной 2023-го после жалоб Валерия Карпина, но тот не растерялся и жестко ответил тренеру. С тех пор журналисты звонят Ченибалаяну по любому вопросу, связанному с газонами, а он подробно отвечает.

В конце августа агроному позвонил «Матч ТВ». «В Сочи такая же проблема, как в Ростове – некорректный профиль поля. Из-за этого вылезают различные болячки», – сказал Ченибалаян.

Sports.ru заинтересовала формулировка «некорректный профиль поля» – мы тоже связались с Альбертом.

«Если объяснять простым языком, то все как с дендрарием: под каждый вид растения там готовят соответствующие условия – почвы, температуры, водного баланса. С полями то же самое. Под каждое нужен соответствующий профиль, то есть структура почвы, которая зависит от климата, освещения на стадионе и других факторов. В идеале нужно вырастить траву так, чтобы у нее была мощная корневая система. Без этого нормальное развитие газона невозможно», – рассказывает Ченибалаян.

– Что не так с профилем поля в Ростове и Сочи?

– Качественный профиль – это когда верхний слой сухой, а на определенной высоте залегания есть влага. Почва должна одновременно и пропускать воду, чтобы при сильном дожде поле не заплыло, и удерживать ее в глубине. Поля в Ростове и Сочи сделаны на песке с минимальным количеством торфа. Из-за этого воду держит в себе только самая верхняя часть газона. Но со временем из-за слоя органики (отмерших частиц травы) она становится непроницаемой и заиливается. Ниже вода не проходит. А та, что все-таки проходит, сразу падает – в песке не задерживается. И куда деваться растению, если у него нет воды и питания? Зачем ему расти вниз и развивать корневую систему, если все питание остается наверху?

Ченибалаян говорит, что знает о проблемах «Фишта», потому что посещал стадион и «щупал поле руками». По его словам, поля в Сочи и Ростове-на-Дону строила одна организация, поэтому на них «та же прошивка и тот же песок».

В целом версия с излишками воды на поверхности (ее не пропускает вниз слой органики) и слабой корневой системой (из-за избытка песка, который не задерживает воду внизу) звучит убедительно. И Дзюба в 2018-м, и Мусаев в 2020-м, и спикеры Sports.ru в 2023-м говорили о тяжелом поле и беге как по воде с песком, а на фото и видео заметно, как после передач и ударов отваливаются куски дерна.

С похожей проблемой сталкивался еще один стадион ЧМ-2018 – «Ак Барс Арена». «Рубин» несколько раз уезжал на стадион «Центральный», а газон словесно уничтожал Леонид Слуцкий. Осенью 2021-го в Казани сменился подрядчик по подготовке поля. Новый – компания «Футбольные поля» (готовила газоны на «Арене Химки» и базе в Новогорске) – детально объяснил, что не так с казанским полем.

«Во-первых, накоплена органика на верхнем слое футбольного поля, что мешает качественному росту газона и его развитию. Также в отрицательную сторону сыграл песок в основании поля – крупный, с небольшими непросеянными камнями. Он делает поле не таким стабильным и плотным. Современные поля на больших стадионах начали ударными темпами строить к чемпионату мира, и они полностью состоят из песка, а еще прошиты искусственными нитями с волокном стабилизации», – рассказывал гендиректор «Футбольных полей» Александр Долматов.

– Фактора травматичности, о которой говорили в «Рубине», теперь быть не должно? – уточнил у него журналист.

– Это работа на долгую перспективу. Есть нюансы с песчаным основанием. 10-15 сантиметров под газоном – та зона, с которой предстоит поработать.

По сути, те же слова – но только о «Фиште» – произнес Ченибалаян. Даже способ, как все исправить, у него тот же: «Нужно снять около 7 сантиметров почвы, подобрать калибровку песка, торфа, все это перемешать, равномерно внести, посадить траву, а сверху засыпать еще слоем песка. Плюс поле надо вычесывать – удалять органику, чтобы оно не заиливалось и пропускало влагу в нижние слои корневой системы».

Для подтверждения этой версии Sports.ru связался с руководством «Фишта».

«Про песок – большое заблуждение, – отвечает директор сочинского стадиона Вениамин Богомолов. – Поле делали под жестким контролем STRI, подрядчика ФИФА. Каждая машина, которая привозила песок на стадион, проверялась сотрудниками подрядчика. Они не просто изучали сертификаты, а подходили к нему и смотрели. Поэтому нельзя сказать, что песок какой-то не такой или его больше, чем нужно. Поле и так на 95% состоит из песка».

Похожая реакция на теорию Ченибалаяна и у Николая Ключко, генерального директора Engo Russia, одной из ведущих компаний страны по строительству, реконструкции и обслуживанию футбольных полей. «Про песок далеко не правильное утверждение. При чем тут он? Большинство профессиональных футбольных полей делаются с максимальным количеством песка», – сказал Ключко Sports.ru.

По словам Богомолова, сравнивать сочинский песок с ростовским тоже бессмысленно, потому что при закладке важны нюансы. Влияет даже то, как он вносился и утрамбовывался: «У нас часто люди делают выводы, обобщая все, хотя каждый случай индивидуален. Например, на «Ростов Арене» при ударах или рывках песок не летел как сублимированная структура, не летел кусками, а летел фракциями – то есть как сухой песок с руки. Если посмотреть любой из последних трех матчей в Сочи – у нас песок отрывался вместе с корневой системой».

Претензию по поводу заиливания поля в Сочи тоже не принимают. Директор «Фишта» сам затронул эту тему еще до вопроса Sports.ru: «Не так давно мы решили вопрос с лишним органическим слоем. Если вы посмотрите матчи августа-сентября прошлых лет, увидите, что на поле было много черноты. В этом году ее нет, потому что у нас минимум органического слоя».

По информации Sports.ru, на «Фиште» действительно нет проблем с цикличным обслуживанием поля (то есть его вычесывают и удаляют слой органики по нормативам), а избыток песка и минимальный плодородный слой не могли привести поле к сегодняшнему состоянию. А если бы и могли, подобные проблемы возникли бы не только в Сочи. Собеседник Sports.ru, знакомый с технологией укладки полей на ЧМ-2018, говорит, что все они построены «примерно по одному стандарту». Различалось только качество материалов.

Одно из уголовных дел по мотивам подготовки к ЧМ-2018 возбудили против владельцев группы компаний «Сумма» братьев Магомедовых. В декабре 2022-го Зиявудина и Магомеда Магомедовых приговорили к 19 и 18 годам колонии. В обвинение легли несколько эпизодов, в том числе о хищениях на поставке песка при возведении стадиона в Калининграде. По версии суда, компания Магомедовых присвоила себе 750 миллионов рублей, поставляя дешевый песок низкого качества.

Похожее уголовное дело возбудили в Ростовской области. За поставку дешевого песка (ущерб оценили в 223 миллиона рублей) условный срок получил бывший министр строительства региона Николай Безуглов. Как позже выяснилось, некачественный песок лежал и в основании поля «Ак Барс Арены».

Собеседник Sports.ru полагает, что в Сочи тоже могли сэкономить на песке, но добавляет, что этот песок не влияет на качество поля: «Он нормальный, с ним можно работать». По его версии, проблема в Казани была связана не столько с песком, сколько с проведением нефутбольных мероприятий: ради них на поле устанавливали бетонные конструкции, которые продавливали почву. «Конкретно песок был крупнее, чем требовалось, работать с ним нужно было по-другому (уплотнять, а не рыхлить), но в целом даже после смены подрядчика песок в Казани остался тем же», – заключает собеседник.

Версия №2: во всем виноваты жара и влажность. На «Фиште» говорят, что во всем мире есть три зоны с такими проблемами

Важное замечание: проблемы Сочи агроном Ченибалаян объясняет не только профилем поля или слоем органики. Он часто говорит про климат, а на вопрос, что первично, отвечает: «Все вместе. Так складываются условия».

О сложных климатических условиях рассказывает и гендиректор «Фишта» Вениамин Богомолов. По его словам, на качество газона влияет агрессивная среда влажных субтропиков. В нескольких интервью он озвучил версию, что «таких зон, как у нас, в мире всего три».

В разговоре со Sports.ru Богомолов детализирует: «Это юго-восток Америки: штаты Миссисипи, Алабама, Луизиана и Джорджия, там используют искусственный газон. И юг Франции – Ницца, где лежит рулонный газон, который меняют каждый год, а в самые жаркие месяцы сотрудники все равно сталкиваются с проблемами (в России рулонный газон есть только на аренах в Петербурге и в Грозном; по сути, это искусственный ковер с редким ворсом, через который проращивают семена натурального газона – Sports.ru). Тут можно спросить, почему бы нам не положить рулонный газон. Но будет ли решен вопрос? Ближайшая ферма, где делают рулонный газон, – Волгоград. Привезешь его, а может быть, проблема не уйдет».

Стадион в Ницце

– В комментариях писали про Испанию, Италию и Португалию, где погода несильно отличается от Сочи – тоже жарко и влажно.

– Там в основном полусухой средиземноморский климат. Я понимаю, это сложно осознать. Но самый простой пример – бамбук. Он активно растет в Сочи, но если вы отъедете на 100 километров по побережью в сторону Туапсе – там его практически нет. А если поедете в сторону Краснодара – там вообще нет. Все потому, что в Краснодаре умеренно-континентальный климат, а в Сочи – субтропический.

За разговор директор «Фишта» несколько раз просит не сравнивать Сочи с другими городами и рассказывает, как на стадионе пытались выращивать зарубежные семена для жарких стран. В итоге они не прижились, потому что на газон влияет не только сама жара или влажность, но и ночные температуры и продолжительность теплых периодов.

«Сейчас у нас так: температура почвы – 30 градусов при норме в 20-22 градуса, а влажность – 80%. У травы шоковое состояние, корневая система просто разваривается, поэтому трава отлетает пластами. Помочь могли бы умеренные ночные температуры – поле бы остыло. Но в августе они доходили до 29 градусов – в таких условиях почва даже ночью не могла терять тепло», – рассказывает Богомолов.

Бывший пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев вспоминает, что за 4 года работы в клубе слышал от агрономов такие же объяснения: «Они рассказывали, что перегревается почва – и все начинает гнить».

О похожем эффекте высоких температур говорит и собеседник Sports.ru, знакомый с технологией ухода за футбольными полями: «Когда скошенная трава лежит в куче, она подвергается естественным процессам: нагревается, желтеет, преет и воняет. То же самое происходит с корнями – они просто горят. Плюс обычно агрономы поливают поле, чтобы его охладить. А влажная среда еще хуже, чем сухая».

По словам Богомолова, со стороны может показаться, что на «Фиште» смирились с проблемой или работают некомпетентные сотрудники. «Такие вопросы возникали много раз», – признается он и добавляет, что работники ищут решение проблемы и применяют разные технологии.

Одна из наработок – «паруса «Фишта». Они выглядят как огромные куски белого материала, который натягивается поперек поля и укрывает его от излишнего ультрафиолета. По правилам укрывать поле нужно на уровне газона. Богомолов говорит, что в этом случае нормы не работают – снова из-за климата. Если бы поле на «Фиште» укрывали на нулевом уровне, под парусами создался бы парниковый эффект – и трава погибла бы. По этой причине укрытия подвешивают на уровне третьего этажа.

Бывший пресс-атташе «Сочи» Груднев подтверждает: тент помогает, в первые пару лет без него трава просто выгорала.

Собеседник Sports.ru, знакомый с работой агрономов на «Фиште», тоже вспомнил тент, когда услышал вопрос о компетентности местных сотрудников: «Они одни из первых стали применять эту технологию в России».

Логичный вопрос: почему Паруса «Фишта» не помогли летом 2023-го? Богомолов снова указывает на ночные температуры. По его словам, тент нужно снимать за несколько дней до матча. За это время поле резко прогревается, а затем – даже если находится под укрытием – не успевает охладиться из-за ночной жары. «Плюс посмотрите на интенсивность игр. Три матча за полторы недели – это сложно даже для здорового газона. А тут газон, который переживает стресс», – говорит директор стадиона.

Версия №3: виновата система охлаждения, которая устарела. А на самом деле ее просто нет!

Руководитель «Фишта» и другие собеседники Sports.ru уверены: основная проблема сейчас и в прошлые годы – температура почвы. Чтобы ситуация не повторилась в 2024-м, почву нужно охлаждать.

На опубликованных фото и видео видно, что по периметру поля в Сочи расставлены ветровые пушки. По словам Богомолова, особого эффекта они не дают: «Они дуют, чтобы просто не застаивался воздух. Это, по сути, большой вентилятор».

Источники Sports.ru утверждают, что эффект от пушек есть (существуют также пушки с орошением / водяным туманом), но небольшой – в основном их используют в регионах вроде Москвы, где поля охлаждают в том числе простым поливом.

Инсайдер Иван Карпов написал, что для исправления проблем РФС и РПЛ еще в прошлом году советовали «Сочи» реконструировать поле, но клуб пожалел 100-150 миллионов рублей: «Поэтому сейчас лига и союз убедительно просят южан зимой все-таки провести реновацию газона и модернизировать систему охлаждения, как это сделали, к примеру, в Грозном».

Но все не так просто. В посте есть ряд неточностей.

Во-первых, «Сочи» и «Фишт» – разные организации. Клуб живет в основном на деньги Бориса Ротенберга, стадион – государственный и финансируется за счет дотаций из бюджета Краснодарского края. «Сочи» не может просто зайти и сделать что угодно.

Зимой 2023-го в Грозном действительно проводили реконструкцию поля (не реновацию; реновацию, то есть когда снимают верхний слой, проводили и в Сочи), но она не касалась системы охлаждения. В рекомендации РФС значилось только поле, а из инженерных сооружений компания Engo реконструировала лишь систему автоматического полива. «На стадионе в Грозном отсутствует система охлаждения, есть только система подогрева», – подтвердил Sports.ru генеральный директор Engo Russia Николай Ключко. Кстати, все работы на «Ахмат Арене» проходили за счет РФС.

Возможно, главная нестыковка: модернизировать систему охлаждения на «Фиште» невозможно. Потому что ее нет.

«Если бы была, мы бы пользовались. Но есть только подогрев поля и система аэрации, а она тут не поможет», – говорит Вениамин Богомолов.

– То есть при строительстве под поле нужно было заложить систему охлаждения, а ее не сделали?

– Да-да-да. Возьмем пример Катара, я недавно общался с коллегами оттуда. Там стоит жара, но на всех стадионах есть система кондиционирования. Насколько помню, на одном стадионе охлаждение происходило с почвы, в остальных случаях был холодный контур вокруг поля.

– Почему систему не заложили на «Фиште», если про климат Сочи все давно известно?

– Делали так, как везде в России. Решили, что зачем в Сочи по-другому. Видимо, в тот момент не было очевидно, что уедешь на 350 км к Краснодару – и получается совсем другой климат. Но я понимаю логику. Пока сам в это не погрузился, не думал, что в августе буду радоваться холоду и дождю.

На отсутствие охлаждения поля указывает и Николай Ключко: «В Сочи есть только система аэрации, но она некорректно подобрана и изначально спроектирована неправильно».

Собеседник Sports.ru, знакомый с технологией укладки полей на ЧМ-2018, подтверждает, что все арены готовили к турниру одинаково и не учитывали климатические особенности регионов: «Их делали под летний период. Под июнь-июль. Задача была отыграть – и забыть».

Выше Богомолов говорит, что на «Фиште» нет системы охлаждения (только система аэрации), и называет несколько способов охлаждения в Катаре. Здесь необходим ликбез.

Система аэрации есть на всех современных стадионах. Она необходима для высасывания лишней влаги и нагнетания воздуха под газон (для проветривания, насыщения кислородом). В некоторых случаях она способна охлаждать почву, но только не на стадионе в Сочи. «Как работает система аэрации: она забирает воздух с улицы и подает его в корневой слой. Но на «Фиште» нет охлаждения воздуха для обратной подачи. Там используется обычный уличный воздух, а он теплый, – объясняет Николай Ключко. – Плюс мощность всасывания и обратной подачи (в корневой слой) очень низкая, потому что стоят маломощные движки. В жаркую погоду такая система бесполезна».

Если упрощать: при 30 градусах на улице сочинская система аэрации направит под поле именно 30-градусный воздух и окончательно добьет газон.

Помимо системы аэрации существует система охлаждения. Она бывает двух видов: подпочвенная и надпочвенная. Надпочвенная создает холодный контур прямо над полем – по сути, работает как гигантский кондиционер.

Подпочвенная охлаждает почву изнутри. «Ее интегрируют в систему подогрева: ставят дополнительный теплообменник, в который подается холодный теплоноситель – пропиленгликоль. Он забирает часть тепла, и поверхность остывает. В совокупности с подпочвенным поддувом (аэрацией) система работает неплохо», – говорит Sports.ru источник, знакомый с технологией.

«Все так: два контура и два теплообменника. Один – на подогрев зимой, летом эта же система с другим теплообменником работает на охлаждение», – подтверждает Ключко.

Собеседники не смогли указать, на скольких стадионах России работает подобная система. Вероятно, она есть только в Краснодаре.

«В городе установилась жаркая погода – воздух прогревается до 32-37 градусов тепла. При таких климатических условиях корневая система газона нуждается в особом уходе: для здорового роста травы температура почвы не должна быть выше 24 градусов. Уникальная для России система, которой оснащен газон нового стадиона ФК «Краснодар», может не только нагревать почву, но и охлаждать ее. Для этого под футбольным полем проложено около 30 километров труб, в которых циркулирует специальная жидкость – пропиленгликоль. В зависимости от погоды агрономическая служба стадиона рассчитывает, какую температуру система контроля должна передавать полю», – презентовала систему охлаждения пресс-служба «Краснодара» в июне 2016-го.

Что дальше? В Сочи срежут поле, директор борется со стереотипами, при этом систему охлаждения все еще можно установить

После обмена кругами со «Спартаком» у служб «Фишта» появился месяц на приведение газона в норму. Следующий домашний матч «Сочи» – 7 октября против «Зенита».

Бывший пресс-атташе Груднев вспоминает, что после летних проблем поле всегда восстанавливалось: «Агрономы снимали верхний слой, чья корневая система прогнила, и засевали поле новой травой – старая уже не росла. На сколько она вырастала к следующему матчу, на том и играли. В первое время она была очень-очень редкая. Если включить матч «Сочи» с «Ростовом» в октябре 2020-го – там будто поле с минимумом травы. Кстати, из-за того, что поле постоянно подсаживали, у нас всегда голуби были. Они ели эти семена».

Получается, «Сочи» сыграет против «Зенита» на новом газоне. Но что делать следующим летом, когда снова придет жара?

«Стадиону необходима система охлаждения, – говорит собеседник Sports.ru. – Если бы она работала, температура почвы была бы 25 градусов, а не 35».

«Даже система аэрации с охлаждением была бы эффективна. А если сделать ее совместно с системой охлаждения с помощью пропиленгликоля, то гораздо эффективнее. Тогда охлаждение пошло бы с двух сторон – за счет подачи холодного воздуха и жидкости, которая шла бы по трубам», – добавляет Николай Ключко.

По его словам, систему можно интегрировать на «Фишт», но это «трудозатратно и дорого»: «Необходим полный демонтаж всех систем, которые есть, и установка новых. По цифрам говорить не готов, сначала нужно все спроектировать. Но предварительно это более 150 миллионов рублей. По срокам – зависит от того, как считать. Сами работы ­– одно. Вместе с заказом материалов и поиском комплектующих – другое. Если брать только сами работы, в среднем – 90 дней».

Другой собеседник уверяет, что вылечить все проблемы сочинского поля системой охлаждения, как таблеткой, невозможно. Его мнение: агроному помогают все системы. Правильно он пользуется ими или нет – человеческий фактор.

Два анонимных источника допускают, что, возможно, агрономы «Фишта» делают работу неправильно или несвоевременно, но со стороны судить не берутся. Богомолов этот аргумент отвергает: «Ребята – профессионалы. С 2017 года поменялось пять агрономов и две подрядные организации (сейчас полем занимается внутренняя служба, а не сторонняя компания), но проблема как была, так и есть. Значит, не в людях дело».

– Почему тогда они часто менялись?

– Кто-то ушел на новую работу, кто-то – из-за смены организации. Но здесь всегда было понимание, все ребята делали правильно.

На вопрос, правда ли, что РФС еще в прошлом сезоне рекомендовал «Фишту» добавить систему охлаждения, директор Богомолов тоже отвечает отрицательно: «Не помню, чтобы стоял такой вопрос, хотя мы всегда на связи с РФС и РПЛ. Глобально нам каждый год приходится что-то придумывать с полем. Мы каждый год внедряем новое, и это помогает. Но не с тем эффектом, с которым хотелось бы. Не так кардинально меняет картину. В этом году жара и интенсивность матчей не дали набраться сил».

Богомолов говорит, что недавно руководство «Фишта» запросило взгляд на решение проблемы у компаний, которые занимаются полями и оборудованием: «Возможно, будет решение, которое позволит и при 30 градусах выращивать газон. Но пока мы ждем».

– Если предложат систему за 150 млн – согласитесь?

– Будем смотреть. У нас задача не сэкономить, а оптимально подходить к вопросу.

Одна из компаний, к которой обратился Богомолов, – Engo. Ее гендиректор Ключко уверен, что система охлаждения «может в корне решить проблему с газоном». При этом он поясняет, что возможно пойти и более экономным и неспешным путем: сделать разрез профиля поля, взять образцы, отправить их в лабораторию, найти глубинную проблему и решать ее. «Но в результате все равно можно прийти к серьезной реконструкции и большим тратам», – говорит Ключко.

По словам директора Богомолова, сейчас его задача – не только найти решение, но и объяснить всем, что климат Сочи уникален: «В средней полосе России обычно говорят: потеплеет – и будет нормально. А мы говорим, что похолодает – и будет нормально. «Почему трава не растет летом» – этот стереотип надо менять. Хочется, чтобы люди относились с пониманием. Как зимой относятся с пониманием к полям в других городах. Мне самому больно, но что сделать».

Фото: pfc-cska.com/Аксёнова А.; Jan Huebner/Hufnagel, IMAGO/Jonathan Moscrop, Serguei Fomine/Global Look Press, Alexander Kulebyakin/Global Look Press/Global Look Press; vk.com/pfcsochi; sglsystem.com; fckrasnodar.ru; Телеграм-канал «L.V.Grass»; engorussia.ru; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths; East News/KARIM JAAFAR / AFP; РИА Новости/Григорий Соколов, Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Михаил Мокрушин