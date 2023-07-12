11 комментариев

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Кто и сколько заработал на Хвиче? Расследование великой схемы

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Хвича Кварацхелия элитно ворвался в европейский футбол. В дебютном сезоне 22-летний грузин официально стал лучшим игроком Серии А и лучшим ассистентом лиги, выиграл чемпионство (первое за 33 года для «Наполи»), получил прозвище Кварадона (в честь легендарного Диего Армандо) и прокачал трансферную стоимость до 85 миллионов евро. Во столько его оценивает Transfermarkt – и сумма не выглядит завышенной.

Представить такой прорыв еще полтора года назад было нереально. В феврале-марте 2022-го Хвича толкался с «Рубином» внизу таблицы РПЛ: проигрывал «Ростову» Карпина и вынимал 6 мячей от ЦСКА Березуцкого.

После этого разгрома все изменилось.

К уходу Хвичи из «Рубина» много вопросов: клуб отпустил бесплатно вместо заморозки контракта, босс темнил, агент увез в Грузию к друзьям

После 24 февраля ФИФА разрешила иностранцам из чемпионата России заморозить контракты и доиграть сезон в другой лиге. Опцией воспользовались более 30 игроков и тренеров.

Сильнее других в РПЛ пострадали «Краснодар» (уехали главный тренер, его штаб и почти все легионеры) и «Рубин» (уехали почти все легионеры). Но если Дрейер, Бегич, Уремович, Хакшабанович, Хван Ин Бом и Абильгор приостановили контракты с Казанью, то Хвича разорвал его и как свободный агент перешел в «Динамо» Батуми.

Причем сначала генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов говорил именно про заморозку контракта. «Хвича будет играть в «Динамо» из Батуми? Вполне себе допускаю. УЕФА же предоставил им возможность, может воспользоваться», – говорил Сайманов в конце марта 2022-го.

Уже через неделю пресс-служба «Рубина» сообщила, что контракт расторгнут:

«Изначально контракт был приостановлен. После дополнительных переговоров мы пошли навстречу игроку и приняли решение расторгнуть контракт с Хвичей. Во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе. Также это решение принято в интересах дальнейшей судьбы футболиста».

В Батуми Хвича попал из-за дружбы своего агента Мамуки Джугели с руководством «Динамо»: с гендиректором Баладзе они играли в 90-х (Баладзе – за Батуми, Мамука – за Поти), со спортивным директором Двалишвили просто отлично общаются.

В «Динамо» Хвича провел 11 матчей и уже летом 2022-го перешел в «Наполи». Официально о стоимости сделки не сообщали, но спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли говорил о 10 миллионах евро и победе в гонке над «Ювентусом», «Ромой» и «Реалом Сосьедад».

***

Чем быстрее Хвича превращался в суперзвезду, тем сильнее хотелось прояснить два вопроса:

1. Зачем «Рубин» бесплатно отпустил игрока, за которого еще осенью 2021-го просил 30 миллионов евро (об этом говорили Джунтоли и владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис)?

2. Кому достались деньги от «Наполи», учитывая бесплатный уход из «Рубина», расторопность Мамуки и прокладку в виде «Динамо»?

Ответы есть.

Как все было на самом деле: «Наполи» заплатил за Хвичу 13 млн евро. 3,7 млн оставили в «Динамо» Батуми, еще почти 10 млн, похоже, ушли на счет самого Хвичи

Летом 2023-го на сайте батумского «Динамо» появился документ «Финансовая отчетность за 2022 год и информация о суммах, выплаченных агентам и посредникам». Сначала я подумал, что это отписка или что-то вроде данных ФНС о российских клубах – там раскрыты общие доходы и расходы, но без деталей.

Отчет «Динамо» Батуми не такой. На восьми листах клуб раскрывает сотни статей расходов, рассказывает о задолженностях и балансе, а также сравнивает цифры с 2021 годом.

Билеты, спонсорство, призовые за еврокубки и поступления от федерации / муниципалитета принесли «Динамо» около 8 миллионов лари (2,8 млн евро). Примерно об этой цифре весной 2022-го говорил мне в интервью гендиректор Баладзе.

И только в одной категории доходы выросли значительно – «продажа товаров». В 2021-м «Динамо» продало товаров на 0 лари, в 2022-м – на 39 миллионов (13,8 млн евро). Очевидно, именно в эту строку клуб занес выручку от трансферов.

В 2022-м Батуми продал трех футболистов. Ираклий Азаров за 300 тысяч евро (+20% от перепродажи) перешел в «Црвену Звезду», Торнике Гаприндашвили – за 200 тысяч в польский «Заглембе». Остается Хвича.

Со слов бывшего спортивного директора «Наполи» Джунтоли и журналистов La Gazzetta dello Sport считается, что «Наполи» заплатил за Хвичу 10 миллионов евро. Из финансового отчета «Динамо» следует: реальная цена – 13 млн евро.

А что с тратами?

В 2021-м операционные расходы официально составили около 11 миллионов лари (3,8 млн евро). Это расходы по основной деятельности: зарплатам, премиям, организации матчей, сборов и перелетов. В 2022-м цифра вдруг выросла на 350%.

Операционные расходы «Динамо» в 2022-м – почти 39 миллионов лари (13,6 млн евро). Из них 35 млн лари (12,4 млн евро) записано в категорию «футболисты – зарплата и компенсация». Это в 4,5 раза больше, чем в 2021-м.

Неужели все деньги ушли на зарплату Хвичи? Слово гендиректору «Динамо» Баладзе, с которым мы говорили в прошлом году: 

– Дать Кварацхелии условные 70-100 тысяч евро мы не могли. 

– То есть у вас Хвича получал стандартную зарплату – несколько тысяч лари? 

– Да. Все, что сверху, – это Мамука.

Даже если предположить, что в разговоре со мной в 2022-м Баладзе не знал деталей и на самом деле «Динамо» платило Хвиче рыночную зарплату, трудно представить, что за 3 месяца игрок заработал 9,7 миллионов евро. Даже после переподписания контракта с «Наполи» его зарплата – всего 2,5 миллиона евро в год.

Так на что «Динамо» потратило почти 10 миллионов?

– Скорее всего, речь про выплату Хвиче процента от его продажи. При заключении контракта с Батуми он мог сказать: «Я хочу, чтобы 70% стоимости моего трансфера заплатили мне». Это вполне себе способ вывода агентских денег из клуба, – говорит Sports.ru источник, знакомый с деталями агентского бизнеса.

– Такой способ – легальный?

– Да.

Мог ли Хвича прийти в Батуми и сделать подобный пункт в контракте? Конечно, мог, тем более из «Рубина» он перешел за ноль. Мог ли «Наполи» купить игрока за 13 миллионов евро? Мог. Мог ли Батуми выплатить игроку 70% от трансфера? Мог.

Все законно, если деньги ушли на счет футболиста. У ФИФА есть правило, которое запрещает третьим лицам владеть правами на игроков и получать процент от перепродажи. Это могут делать только футболист и его бывший клуб, а агент или какой-нибудь инвестфонд – не могут. Кстати, интересно, оставило ли «Динамо» за собой процент от следующего трансфера – скажем, 20%. Если да, это будет фантастическая сделка. Его продадут за 100-150 миллионов, и Батуми получит 20-30 миллионов. Но и без этого они все сделали по красоте.

Из 13 миллионов евро в «Динамо» осталось 3,7 млн. Убыток клуба в 3 миллиона лари в 2021 году (1,1 млн евро) сменился прибылью в 9,4 млн лари (3,3 млн евро), что даже больше оборота за 2021 год.

Но вернемся к почти 10 миллионам. Не отпускает вопрос: какова вероятность, что деньги ушли не только на счет Хвичи, а были выведены через других игроков? «Такая сумма может быть только процентом от перепродажи. Если кого-то продали за 300 тысяч, ему не могли выплатить миллион», – говорит источник.

Что случилось с деньгами дальше: Хвича мог перевести их агенту – в футболе так делают

Еще один показательный документ в финансовом отчете «Динамо» Батуми – письмо в грузинскую федерацию футбола. В нем клуб отчитывается, что в 2022 году выплатил агентам 50 тысяч евро.

Мизерная сумма, учитывая объем работы, которую проделал Мамука: бесплатно привел главного игрока Грузии, платил ему зарплату (по словам гендиректора «Динамо»), продал в «Наполи». И за все это – 50 тысяч евро, которые, возможно, получил даже не Джугели, а другой агент за другой трансфер (имя агента в письме не указано).

Уточняю у источника, мог ли Хвича перевести часть денег или все деньги агенту. По его словам – мог:

«Мы, конечно, этого не узнаем, если только не увидим банковские проводки. Но вполне реальна ситуация, что Хвича сказал: «Мамука дал мне заем – 10 миллионов евро. Я должен вернуть». Это законно? Законно».

– Вывод агентских денег через футболиста – распространенная ситуация?

– Если хочешь вывести деньги из клуба, лучше всего создать обязательство, по которому клуб обязан заплатить деньги. Составить агентский договор, например. Клуб продает футболиста, а агент получает долю по этому договору. По правилам ФИФА это незаконно, но по гражданскому законодательству – вполне.

Через футболистов не все агенты любят переводить. Когда молодой человек получает 10 миллионов на счет, он может сойти с ума и перестать брать трубки. Но это не случай Хвичи, потому что он персонально близок с Мамукой.

Объясняя уход Хвичи, Сайманов говорил, что многие игроки «Рубина» ушли практически бесплатно (это не так) и что у них в любом случае закончились бы контракты (это тоже не так)  

В начале текста я задавал два вопроса: зачем «Рубин» бесплатно отпустил главный актив и кто заработал на его трансфере в Италию. Частично мы ответили на второй: 30% суммы ушло «Динамо» Батуми, остальное – игроку или, возможно, его агенту.

Чтобы дополнить эту версию и ответить на первый вопрос, обратим внимание на еще одного героя истории – бывшего гендиректора «Рубина» Рустема Сайманова. 

Сайманову – 60. В «Рубин» он попал в 2006-м, заняв должность спортивного директора. При его участии клуб начал закупку статусных игроков: подписал лидера сборной Украины Сергея Реброва, игроков сборной Турции Гекдениза Карадениза и Хасана Кабзе, лучшего бомбардира Евро-2000 Саво Милошевича. С ними в составе в 2008-м «Рубин» впервые в истории выиграл чемпионат России. 

На чемпионском банкете Сайманова не было: в мае 2008-го его арестовали по подозрению в причастности к серии убийств, совершенных в 1990-х (в суде речь шла о 20 убийствах и 3 похищениях, совершенных в составе ОПГ). Сайманов получил 8,5 лет колонии общего режима (ему инкриминировали убийство 7 человек в составе группы), но в 2012-м вышел по УДО. 

Когда в 2017-м Курбан Бердыев вернулся в Казань, он пришел в связке с Саймановым. Бывший спортивный директор занялся расчисткой состава и входящими трансферами. Уже через год Сайманова повысили до генерального директора. Он остался на должности даже после ухода Бердыева. 

Летом 2019-го Сайманов осуществил, вероятно, лучший трансфер в жизни – переманил из «Локомотива» 18-летнего суперталанта Хвичу Кварацхелию. Как позже рассказывал в большом интервью Мамука, он «отдал» Хвичу в «Рубин» именно из-за личности гендиректора: «Если бы в «Рубине» не было Сайманова, я бы не отдал туда ни Кварацхелию, ни Зурико, ни Микеладзе, ни Кипиани. Именно из-за директора клуба все так получилось. У нас близкие отношения, он человек слова. Футболисты его любят сильно, все его уважают». 

В интервью Мамуки были и другие комплименты в адрес друга: 

– «Сайманов разбирается в грузинском характере, не зря он их [Хвичу и Давиташвили] взял. Мне тоже удобнее было устроить их в «Рубин», потому что в Казани грузины хорошо адаптируются, как и в «Локомотиве»; 

– «Сайманов – хороший менеджер, он все видит, сам выбирает игроков. Не я к нему пришел: «Рустем, смотри, какой хороший футболист», – он и без меня это знал»;

– «Для нас, грузин, Бердыев и Рустем Сайманов очень много сделали. Вообще, «Рубин» – мой любимый клуб. Я всегда болел за него, но не потому, что там четыре грузина»;

– «Мне нравится Сайманов: он очень легко выслушает просьбу, обсудит ее и, скорее всего, быстро найдет решение».

В интервью Нобелю Арустамяну летом 2022-го Мамука хвалил Сайманова не меньше, чем до этого. «Мы с Рустемом друзья, и я не собираюсь с ним заканчивать дружбу. Дай нам 100 лет жить, друзьями останемся», – объяснял Джугели.

Весной 2022-го еще гендиректор Сайманов бесплатно отпустил клиента своего друга из «Рубина». В январе 2023-го он покинул руководящую должность (позже сказал: «Сложно работать в ситуации без денег. Я уже устал порядочно от этого»), в марте – перестал быть его владельцем, в апреле заявил, что уже работает в «Ростове».

За полтора года Сайманов так и не объяснил, почему отпустил Хвичу бесплатно, а это особенно интересно на фоне слов «Сложно работать без денег». Хотя несколько раз журналисты интересовались, заработает ли «Рубин» на трансфере Хвичи в «Наполи». 

Ниже – ответы Сайманова.  

Май 2022-го: «Получит ли «Рубин» деньги за Хвичу? Все будет зависеть от УЕФА. У нас есть договоренность, если решение будет положительное, то получим».

Сентябрь 2022-го:

– Надеемся, что получим.

– Это будут солидарные выплаты?

– Да, но надеемся, что будут и другие деньги.

Июнь 2023: «Безусловно, обидно, что Хвича ушел бесплатно. Как и за Дрейера, Хакшабановича. Очень много хороших футболистов было, и все они ушли практически бесплатно. Но Хвича – самый яркий пример. Был уверен, что он будет играть в хорошей команде. Рад за него. Но что поделаешь, это жизнь».

Если суммировать: Сайманов, который с 2006 года работает в футболе, вместе с Бердыевым и Сарсанией создавал чемпионский «Рубин», бесплатно отпустил Хвичу, но до последнего не признавал это, надеясь на какую-то договоренность. Спустя почти год он признал бесплатный уход, заявив, что это жизнь.

Но, кажется, простого пересказа высказываний бывшего гендиректора недостаточно. Разберем их подробнее.

Например, слова об УЕФА. Когда Сайманов говорил о некоей договоренности, которая помогла бы «Рубину» получить деньги за Хвичу, он добавил, что организация – хитрецы: «Они же сейчас не скажут, что мы освободим или сделаем игроков свободными агентами. Они скажут: мы продлеваем решение [о приостановке контрактов]. А ведь у многих уже закончатся контракты».

Во-первых, весной 2022-го правило приостановки контрактов ввела ФИФА, а не УЕФА.

Во-вторых, предугадать, как ФИФА поступила бы с замороженными контрактами, было невозможно. Весной 2022-го контракты приостанавливались лишь на три месяца. Вторая приостановка была на один сезон. В конце сезона ФИФА решала, что делать дальше (каждый раз – в зависимости от политической обстановки). Специалисты на агентском рынке, опрошенные Sports.ru, считают, что по-прежнему реально продление контрактов на срок приостановки (условно, контракт замораживается на два года и дальше не истекает, а действует те же два года сверху). 

В этот момент кто-то скажет: а если бы Хвича успел заморозить, «Рубин» в любом случае ничего за него не получил бы.

Собеседник Sports.ru, участвующий в разных трансферных сделках, говорит, что ситуация сложнее, чем кажется: «Через год, то есть летом 2023-го, у Хвичи (его контракт истекал только летом 2024-го – Sports.ru) в любом случае возникла бы проблема, потому что ни один большой клуб, в том числе «Наполи», не взял бы его. Посмотри на судьбу всех футболистов, которые заморозили контракты. Хоть с одним произошло что-то хорошее? Все в итоге уходили или в старые клубы, или в промежуточные. Только Хвича, став свободным, пошел на повышение. И это не потому, что игроки плохие. Игроки – хорошие».

– Почему большие клубы не берут игроков с замороженными контрактами?

– Потому что непонятно, что произойдет через год. Будет ли ФИФА продлевать правило или нет, закончится ли ##### или нет. Закончится – ФИФА скажет всем: «Расходимся». Получится, ты наигрывал какого-то игрока, а он ушел. Тут Хвича – яркий пример. «Наполи» наигрывал его целый год, он с 10 миллионов скакнул до 100. Если бы у него был заморожен контракт, он мог бы сказать: «Спасибо, пацаны, я пошел».

Игровое время – это ресурс. Этого ресурса ограниченное количество, поэтому даже в аренду берут с правом выкупа. Если игрок заиграл – ты не зря его заигрывал. Большие клубы не будут тратить ресурс на того, кто им не принадлежит. А всякие «Норчепинги» и «Мидтьюлланды» могут рискнуть.

– Тогда представим, что Хвича перешел в «Норчепинг». «Рубин» все равно не получил бы за него денег.

– Каждое продление заморозки – отдельная история. В любой момент могло произойти что-то, что принесло бы «Рубину» деньги. 

Все объяснения сейчас – это оправдание глупости. Клуб тратил деньги: платил агентские за переход из «Локомотива», платил зарплату. В итоге не отбил даже этого. Получит только копеечные выплаты солидарности от ФИФА.

Солидарные выплаты – специальный механизм УЕФА для всех трансферов за деньги. Его суть – поощрить все клубы и школы, за которые игрок выступал с 12 до 23 лет. Финальная сумма зависит от времени, проведенном в клубе/школе в разном возрасте (у каждого года на отрезке 12-23 своя стоимость в процентах от сделки). Всего на солидарные выплаты уходит 5% суммы трансфера.

К моменту выхода этого текста пресс-служба «Рубина» не ответила, сколько клуб получит или уже получил за трансфер Хвичи в «Наполи». Но ее можно легко рассчитать. 

Хвича провел в Казани три сезона с 18 по 21 год. Клуб должен заработать 1,5% (по 0,5% за каждый год) от 13,3 миллиона, выплаченных «Наполи». То есть 200 тысяч евро. 

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Еще одна цитата Сайманова – про бесплатные уходы футболистов. По мнению бывшего гендиректора «Рубина», «практически бесплатно» ушло «много хороших футболистов», в том числе Дрейер и Хакшабанович.

Это манипуляция.

Во-первых, ситуации Хвичи и Дрейера с Хакшабановичем – разные. Грузина «Рубин» отпустил свободным агентом, а датчанина, шведа и остальных легионеров – нет (Уремович расторг контракт после вылета клуба в ФНЛ). Они заморозили контракты весной 2022-го, но почему-то в логике Сайманова стоят в одном ряду с Кварацхелией.

Во-вторых, «Рубин» получил за трансфер Дрейера в «Мидтьюлланд» около 5 миллионов евро. Точно ли эта сумма подходит под понятие «практически бесплатно»? Кстати, Хакшабанович ушел в «Селтик» за деньги («СЭ» писал о сумме «меньше 6,5 млн евро, за которые его покупали»), Тальби в «Лорьян» тоже за деньги (французские медиа писали про 1,5 млн евро). Их корректно сравнивать с Хвичей, который ушел за ноль?

По словам источника, знакомого с агентским рынком, деньги за Хвичу можно было выручить несколькими способами: «Представим, что игрок пришел и просит отпустить. Говорит, что не может больше в России, и замораживает контракт. Как минимум ему можно сказать: «Хорошо, уходи бесплатно, но с новым клубом мы заключим соглашение, что 40% от перепродажи получает «Рубин». Обрати внимание, ни в «Рубин», ни в любом другом клубе ни один значимый игрок не ушел по подобной схеме. Все или приостанавливали контракты, или искали компромиссы, как «Зенит» и Юри Альберто. Только Хвича ушел бесплатно. В нормальной ситуации люди находят выход – не так, что ты стоишь 30 миллионов евро, но давай я выкину их в окно. Нет ни одной причины, почему «Рубин» должен был сказать: «Уходи бесплатно».

Слуцкий говорил, что «Рубин» отпустил Хвичу бесплатно из-за разбитой машины и разбитых окон в Грузии. Мы проверили эту версию – она похожа на ложь

Сообщая о разрыве контракта с Хвичей, «Рубин» написал, что изначально стороны думали о его приостановке. Но поменяли решение, когда «игрок и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе».

Позднее общие фразы обросли подробностями. Например, в мае 2022-го тогда еще главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что семья футболиста подверглась нападению: «Когда тебя каждый день хейтят, когда каждый день в окна летят камни, когда у папы разбили машину – наверное, ты уедешь».

Вскоре историю подтвердил бывший спортивный директор клуба Олег Яровинский. Правда, в его варианте машина была уже не разбитой, а сожженной: «Да, все было. Когда сожгли автомобиль, Хвича пришел и честно об этом рассказал».

У источника, знакомого с агентским рынком, эта версия вызывает смех: «Тогда почему других футболистов не отпустили бесплатно? Многим футболистам звонили из посольств своих стран и говорили: «Не уедете из России – можете больше не приезжать». Клубы же не говорил им: «Ну, раз вам звонили, идите домой. Вот вам билеты на самолет». Они искали компромиссы. Или это потому, что им машины не сожгли?»

Похожая реакция у другого собеседника Sports.ru, топ-менеджера клуба РПЛ: «Ага, такие угрозы были, что в «Рубине» решили: «Зачем нам деньги, пусть другие заработают». Я не верю в то, что они рассказывают. Как можно разорвать контракт? Подарить игрока, потому что он человек хороший?

Саба Сазонов играет в «Динамо». Камни в отца никто не кидает? Сейчас он в Грузии играл на Евро U-21 за сборную, кидали? Так почему в одном месте кидали и было страшно, а в другом – не кидали и не страшно? Или в чем разница, например, с Бегичем, который весной 2022-го приостановил контракт, летом вернулся – и его продали в «Урал»? Почему его бесплатно не отпустили?»

Sports.ru решил проверить, что случилось с машиной Бадри Кварацхелии.

Логичнее всего обратиться к интервью Хвичи и его отца. В июне 2022-го Нобель Арустамян попросил Бадри прокомментировать слова Слуцкого. Ответ:

– Давай не будем говорить об этом. Раз человек написал… Давай об этом не будем. Не хочу вспоминать.

– Хорошо, без деталей. Вам было дискомфортно в те дни?

– Давай без… Мне трудно об этом говорить. Просто не хочу об этом. <…> Было непросто.

Сам Хвича тоже не сказал о поврежденном авто.

В других интервью Хвича и Бадри тоже не рассказывали о камнях в окна и разбитой (сожженной) машине, хотя старший Кварацхелия общался с грузинскими журналистами и даже приглашал домой съемочную группу CBS во главе с Гильемом Балаге. 

Вероятно, ответ есть в новостях. Грузия – небольшая страна, а Хвича даже до перехода в «Наполи» был ее главной футбольной надеждой (просто посмотрите, как толпа в Тбилиси выбежала на поле, чтобы сделать с ним селфи, или как его приезд оживил трибуны в Батуми). Происшествие с семьей такого человека наверняка освещали в медиа. Как, например, освещали ЧП с имуществом менее популярных людей: сожженной машиной мэра 3-тысячного Цаленджиха в октябре 2022-го, сгоревшей машиной неизвестного на трассе в Тбилиси в феврале 2022-го или еще одной сгоревшей машиной на окраине Тбилиси в июле 2022-го.

Но про автомобиль отца Хвичи новостей не было – ни на русском, ни на грузинском, ни на английском.

Возможно, о происшествии знают журналисты? 

«Камни и сожженные машины похожи на бред сумасшедшего, – говорит Sports.ru грузинский журналист из Тбилиси, хорошо знакомый со спортом. – Давление оказывалось ровно такое же, как и на любого другого грузинского спортсмена или артиста, играющего/выступающего в России, – давление общественного мнения. Но ни про какую жесть я не слышал ни разу. Ни применительно к Хвиче и его семье, ни к кому-либо еще». 

«Я не слышала про угрозы семье. Знаю только про осуждение общественности Хвичи из-за того, что он оставался в «Рубине», – ответила Sports.ru грузинская журналистка из Тбилиси, освещающая общественно-политическую жизнь в стране.

Похоже, на Хвиче заработали все, кроме «Рубина»

Собеседники из агентского бизнеса и топ-менеджмента клубов, с которыми пообщался Sports.ru, высказываются об истории Хвичи и «Рубина» однозначно.

«Не может быть такого, что его отпустили бесплатно и заработал только Батуми. Хвича не мог перейти просто свободным агентом, – говорит агент, попросивший об анонимности. – Сайманов – близкий друг Мамуки, они тесно общаются. Всю жизнь футболисты Мамуки играли у Сайманова в «Рубине». 

Плюс сам Хвича ручной. Как Мамука скажет, так он и сделает. По любому вопросу».

Топ-менеджер РПЛ не понимает, как Хвичу отпустили из «Рубина» за ноль евро: «Чтобы совсем бесплатно, «мы тебя дарим»… Это трудно представить. Моего воображения для этого не хватает». 

Собеседник, связанный с агентским миром, не представляет, как клуб мог бесплатно отпустить главный актив: «Он просто разорвал контракт, хотя другие легионеры приостанавливали, ходили в суды. Ни один клуб РПЛ не мог так легко подписать бумагу о разрыве, а «Рубин» просто сказал: «Окей»?»

По его словам, еще в 2021 году «Рубин» хотел продать Хвичу за рекордную сумму в истории клуба: «Но в чем была главная проблема с «Аяксом», «Тоттенхэмом» и остальными? «Рубин» хотел 20 миллионов. Это выкупная цена, прописанная в контракте. Но никто не хотел столько платить. «Аякс» долго торговался, предлагал варианты: 12 миллионов + проценты и так далее».

– Вы допускаете, что «Рубин» отпустил его за ноль из жалости?

– Я не хочу верить, потому что это какой-то бред. Ты же не можешь летом 2021-го сражаться за каждый евро с «Аяксом», «Тоттенхэмом» и остальными, а через полгода сказать: «Ну ладно, чего делать, езжай бесплатно». Как-то не бьется.

Источник, знакомый с деталями агентского бизнеса, говорит, что прежде не встречал ситуации, когда клуб бесплатно отпускал игрока с подобной трансферной стоимостью: «В итоге на нем заработали все. Заработал Мамука (предположительно, получив 9 миллионов), заработало «Динамо», за три месяца получив 4 миллиона. Заработал Хвича, получив хороший контракт. Заработает «Наполи», продав его за 150 миллионов. Все заработали, кроме «Рубина».

– Почему так произошло? 

– Закон сохранения энергии говорит: если где-то убыло, то где-то прибыло. Если убыло в «Рубина», нужно найти, где прибыло. Это нетрудно и очевидно. 

– Если конкретнее, у кого прибыло? 

– Я не могу никого обвинять, но, скорее всего, это бенефициары бесплатного перехода из «Рубина».

Еще до обнаружения финансовых документов «Динамо» Батуми источники Sports.ru в футбольных кругах говориили о схеме «33%+33%+33%», где по трети суммы получили «Динамо», сторона игрока и бенефициар из «Рубина». 

О похожей гипотезе слышали два из четырех собеседников Sports.ru. 

«Отголоски были – примерно так, как ты и сказал. Но точных цифр, конечно, никто не знает, – отмечает один из собеседников. – Вообще, может быть, изначально Мамука и Сайманов своими деньгами участвовали в судьбе Хвичи, когда он переходил сначала внутри Грузии (в 2018-м Кварацхелия перешел из «Динамо» Тбилиси в «Рустави» – клуб, который, по информации «Матч ТВ», курировал Мамука – Sports.ru), потом в аренду в «Локомотив», потом в «Рубин». И договорились: «Давай вкладывать, а потом будет трансфер – заработаем на нем». Я допускаю, что Мамука финансово участвовал. Не так, что приклеился к Хвиче и заработал на нем. Это долгоиграющая история».

Второй собеседник слышал про схему деления денег, но, по его версии, она больше похожа на «5+5»: «Я слышал про 10 миллионов, которые «Наполи» заплатил за Хвичу. Эта сумма в итоге оказалась пополам у стороны футболиста и «Рубина», плюс что-то осталось у Батуми».

– «Рубин» – это клуб или Сайманов?

– Я слышал две версии про «Рубин». Но ты же понимаешь, что «Рубин» одно время был оформлен на Сайманова? Тут как хочешь, так и воспринимай.

Третий собеседник заявил, что слышал о том, что «Рубин» получил часть денег за Хвичу. После уточнения, о клубе или человеке идет речь, добавил: «Так «Рубин» – это и был Сайманов». 

В интервью Нобелю Арустамяну Мамука говорил, что деньги ни при чем: «Рустик – очень хороший менеджер и парню он просто не закрыл дорогу. Здесь был вопрос не в деньгах, это было сделано из уважения. Если ты человек, как ты бы поступил? Сиди здесь, нигде не играй и ковыряйся? Он выполнил просьбу футболиста. Зашел, попросил – и дал добро». 

Sports.ru пытался связаться с Рустемом Саймановым по номеру, предоставленному двумя собеседниками, но он не ответил на звонки и сообщение. Пресс-служба «Ростова», где сейчас работает Сайманов, также не ответила на запрос. 

Если вы подумали, что кто-то из действующих лиц истории нарушил закон, то это не так. Сейчас все объясним

Короткий итог: «Рубин» владел футболистом, за которого собирался получить 20 миллионов евро. После 24 февраля Хвичу можно было продать только с дисконтом, но все-таки это было реально – сразу летом 2022-го или через время. Вместо этого «Рубин» отпустил молодую звезду бесплатно.

В этот момент к руководству клуба должны возникнуть вопросы – по поводу превышения полномочий, присвоения, растраты, мошенничества и других статей УК РФ.

Но «Рубину» и Сайманову не грозят проверки. Причина – форма собственности. Дело в том, что до марта 2023 года «Рубин» был ООО с единственным учредителем и генеральным директором – Рустемом Саймановым (с марта «Рубин» стал автономной некоммерческой организацией и перешел под контроль правительства Татарстана).  

В иной ситуации – скажем, если бы «Рубин» был акционерным обществом – один из акционеров мог бы подать в суд на другого или на генерального директора за нанесение ущерба. Но в «Рубине» действия генерального директора если и нанесли ущерб, то только самому генеральному директору (он же – владелец на тот момент).

Даже в этой ситуации к руководству могли возникнуть вопросы. Например, если бы клуб наполнялся бюджетными деньгами. Только их у «Рубина» не было: якорный спонсор СИБУР платил за рекламные размещения. Если клуб оказал услугу в полном объеме, претензий к нему быть не должно. 

«Это идеальное убийство: никто никому ничего не должен, никто никакого ущерба не нанес, а самый талантливый игрок Европы ушел бесплатно», – говорит один из источников. 

Собеседник, связанный с агентским миром, считает, что на ситуацию можно посмотреть и под другим углом, восхитившись Мамукой: «Я считаю, что с его стороны это была гениальная сделка. У него специфический образ, но на какой риск он пошел! Его футболист проваливал сезон, а он отдал его в Грузию. А если бы он и там сыграл плохо, если бы перестал забивать? В этом случае актив подешевел бы до 3-5 миллионов. А он рискнул. 

Кстати, этим избавил игрока от потенциальных проблем с трансфером. Если бы Хвича летом оставался в «Рубине», европейский клуб сказал бы: «Мы не хотим платить в Россию». И получилась бы возня, как с Захаряном. А тут чувак не испугался, взял на себя риски. Иногда в стрессовых ситуациях надо брать на себя инициативу, если работаешь на пользу игрока, ищешь выход. Мамука пошел на риск, и теперь его игрок – лучший в Серии А и стоит 80 миллионов евро. Значит, он был прав».

По мнению топ-менеджера клуба РПЛ, кейс Хвичи – «грустная история»: «Самый талантливый игрок, выступавший в РПЛ в XXI веке, играл в двух российских клубах. И ни один не смог на нем заработать, хотя с утра до ночи все клубы говорят, что хотят зарабатывать сами и раскрывать звезд. Вот была эта звезда на контракте, что вам еще надо?»

Источник, знакомый с агентским бизнесом, называет историю Хвичи типичным случаем для российского футбола в эпоху принудительного финансирования: 

«Спонсоров нагибают, чтобы они давали деньги. Если им кто-то лишний раз из клуба позвонит, они в обморок падают, потому что на этом ничего не зарабатывают, отдают огромные деньги, а клубы еще стараются их доить. Поэтому спонсор давал условные 20 миллионов в год и просто хотел, чтобы его не трогали. Плюс в 2022-м возникли другие проблемы: у всех паника, ФИФА заморозила контракты, банковский кризис, военные действия. Этим воспользовались. 

Как в «Друзьях Оушена», когда на глазах у всех грабили банк, а никто ничего не понимал».

«Брать пацана 17-летнего? Ты чего, офигел?» Три года Хвичи в России

Фото: ФК «Рубин» Казаньdinamo.geGettyimages.ru/Paolo Bruno, Francesco Pecoraro; РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Федоренко, Максим Богодвид, Павел Лисицын; eastnews.ru/Zurab Tsertsvadze

11 комментариев

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Kabardinka
Портовые грузины из Батуми, неаполитанцы и Сайманов. Кому из них вы бы доверили посторожить свои вещи?)
+34
-1
+33
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DpeMa111
Одного не понял, почему он лучший игрок Серии А, если Осимхен на голову лучше сыграл
+7
-1
+6
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терминатор киборгов
"Пойми, "Рубин", тебя КИ-НУ-ЛИ! Кинули, понимаешь!?" /с/
+6
-1
+5
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Sergio Sarkisyan
Сайманов и Мамука красавцы! Хорошие друзья красиво заработали!!
+3
0
+3
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Pucheslav
Ответ kulakoffigor
Показательно то, что русского он за почти 5 лет в РФ толком не знал, а итальянским уже неплохо владеет. Мутные схемы и русофобия учитывая страну происхождения не удивляют.
Нормально он русский знает судя по интервью.а акцент за 5 лет никуда не денется
+5
-2
+3
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ks1923
Расследование это посмотреть баланс Динамо (Батуми), а дальше потыкать пальцами в сторону Сайманова? Ну так это можно было и без баланса сделать.
+2
0
+2
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Sergio Sarkisyan
Ответ терминатор киборгов
"Пойми, "Рубин", тебя КИ-НУ-ЛИ! Кинули, понимаешь!?" /с/
Рубин сам был не против, чтобы его кинули))
+1
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maximus3737
Как не крути, одна муть в этой истории.
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Роман Захаров
ну ясно же что сайманов поимел добрую половину от этой 10ки. И сказали бы об этом открыто. Как ему позволили сделать ооо под рубин и доить его почти год? пляски на костях рф футбола
0
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David Aprasidze
Ответ DpeMa111
Одного не понял, почему он лучший игрок Серии А, если Осимхен на голову лучше сыграл
Из-за расизма
+1
-1
0
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