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«Федотов – справедливый мужик, говорит все в лицо». Интервью Облякова

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Про предложения из Европы и спад ЦСКА.
 

К 24 годам у Облякова набралось больше 150 матчей за ЦСКА, в последних трех сезонах он не выпадал из топ-5 по игровым минутам в РПЛ. Казалось, в этом сезоне все изменилось, но после сложных сентября-октября полузащитник вернулся в стартовый состав и выглядел мощно.

Несмотря на статус одного из лидеров топ-клуба, Обляков – приземленный парень. Например, часто ездит к родителям в родную деревню Вындин Остров (150 километров от Петербурга): встречает там Новый год, работает на огороде и даже играет за местную команду.

Летом 2022-го на Sports.ru вышел пост про игру Облякова в чемпионате Волховского района. Иван сыграл в шестом дивизионе на стадионе среди сосен и оформил 1+2.

С этого мы начали интервью.

Обляков кайфует от деревенской жизни: выходит на картошку, любит баню, ностальгирует по полю с трубами вместо трибун

– За любителей я играю каждый год. Обычно за команду, которую создал отец, но в этом году она не заявилась в чемпионат. Друзья из деревни перешли в команду «Ладога». Как-то мы с ними переписывались, я сказал: «Буду готовиться к сезону в ЦСКА – сыграю за вас». Так и получилось – провел одну игру летом.

Деревенский футбол – прикольный. С каждым годом уровень растет. За некоторые команды Волховского района играют люди из Питера.

– Какие впечатления от стадиона в лесу?

– Спокойные, это все-таки выездной матч в лесу. Больше ностальгии, когда приезжаю домой и вижу из окна стадион, на котором начинал играть в футбол. Он находится буквально в 15 метрах от дома. Само поле – в углублении, над ним на высоте в полтора метра проходит дорога. Обычно люди стоят около нее и смотрят оттуда футбол. Еще по деревне идут трубы с горячей водой, кто-то на них сидит и смотрит. Такие моменты вызывают эмоции.  

– Ты гоняешь в деревню каждый год?

– Конечно. Там живут родители и друзья. Но это не совсем деревня. По названию – да, но не прямо глушь, где только деревянные дома и нет магазина. Все не так. Например, родители живут в квартире в трехэтажном доме. Есть и пятиэтажки.

Отдельный участок у нас тоже есть, на нем находится баня. Очень люблю это место – с него открывается красивый вид на реку. И саму баню очень люблю. Это лучшее, что есть.

– Заметил это по твоим интервью. А можешь объяснить, в чем ее кайф?

– В ней ты максимально расслабляешься. Тебя бьют веничком, делают массаж, потом прыгаешь в холодную воду. Как будто заново рождаешься.

У нас в семье все любят баню. Как кто-то рождается у родственников, через три месяца ребенка ведут в баню. Получается любовь с детства. В Москве она не ослабела. Здесь я хожу в баню раз в две недели или даже чаще. На базе просто греюсь, а за основательной парилкой еду с друзьями в Вешки или в банную усадьбу на Войковской. Там хорошие банщики, мне нравится.

– В деревне ты не только паришься, но и работаешь на огороде. Или видео в инстаграме – постанова?

– Не постанова, все так. Знаешь, что самое ужасное? Полоть картошку. Хорошо, что больше не попадаю в этот период. А раньше всегда приезжал и думал: «Пожалуйста, хоть бы не это». Представь, борозда метров 70 – и ты нагнувшись всю траву и весь шлак выдергиваешь. Если случайно картошку зацепишь – все, родители пихают. Они следят: «Тут сорняк пропустил, тут».

Это нормально, почему бы не помочь? Родители уже немолодые, надо беречь здоровье. Я и так им говорю: «Сажайте поменьше, вам тяжело». Но сложно уговорить, каждое лето половину времени они проводят в огороде: помидоры, капуста, свекла, лук… Полный набор.

Когда еду из деревни в Москву, дают с собой банки с разными соленьями. Самое вкусное – как мама делает квашеную капусту. Особенно люблю с картошкой, ее родители тоже передают из деревни.

Пять лет назад в Уфе со мной жил папа. Сначала у нас дома была своя картошка, потом закончилась, и папа купил в магазине. Я поел ее и понял, что она совсем другая – один крахмал. Сразу заметил разницу: «Нет, это не наша!»

– Ох! Очень странно слышать такие рассказы от человека с зарплатой несколько миллионов рублей.

– А какая разница, какая у кого зарплата? Что, я не могу помочь? Или что, я должен лежать на лежаке, кайфовать и пить коктейль? Я тоже езжу на пляж, но потом приезжаю в деревню, помогаю родителям. Это несложно – уделить час-полтора. Спокойно к этому отношусь.

И ты говоришь про меня, а возьми Панарина. Он зарабатывает не несколько миллионов, а много, но тоже приезжает в деревню и не просто кайфует, а занимается чем-то таким же. Я давно хотел с ним познакомиться, но пока никак. В инстаграме не хочу навязываться, если только общие знакомые сведут.

– Панарин перевез дедушку и бабушку из деревни в Питер. Ты предлагал такое родителям?

– Не видим смысла им переезжать. В деревне живет много родных, вся жизнь там прошла, они почти на пенсии. Тем более могут приезжать ко мне в любое время, я тоже к ним приезжаю. А чего будут в Москве или Питере сидеть?

В деревне они постоянно при деле – огород, отец немного работает. Недалеко от дома построили спортивный комплекс, он проводит там тренировки по футболу.

– Кстати, про деревенский футбол. Когда ты вышел за местную команду, у нас в комментах писали, что это футбол здорового человека, а не медиафутбол. Ты следишь за медиафутболом?

– Немного, потому что хорошо общаюсь с Лешей Гасилиным. Когда встречаемся, он рассказывает про «Амкал», иногда смотрю обзоры матчей. Но полностью видел только игру «Амкал» – «2DROTS».

А почему это не футбол здорового человека?

– Людям нравится, что в условном чемпионате Волховского района играют парни из деревни, все по-доброму. Медиафутбол – это срачи и игроки низкого уровня, которых выкинули из профи.

– Ну да, из-за срачей их и смотрят. Когда они встречаются перед матчами командами и мочат друг друга, подогревая интерес. Но в деревне тоже бывают случаи, когда кто-то грубо сыграет, и футболисты начинают орать матом.

Мне самому не нравится, когда орут из-за фигни – фол, не фол. Но в целом медиафутбол – неплохо. Не сказать, что я фанат, но слежу, потому что там играют люди, с которыми общаюсь.

Обляков женился на любви из детства с необычной профессией. Для работы ей надо уходить в море на месяцы

– После окончания карьеры ты смог бы жить в деревне?

– Раньше думал, что по-любому поеду жить туда, когда закончу. Сейчас уже меньше такого, но есть мысли, что можно поселиться рядом. В целом мне не особо нужен город, но понимаю, что в деревне бывает скучно.

– В позапрошлый Новый год ты сделал предложение девушке в деревне у елки. Почему там?

– Посчитал, что будет романтично и, главное, в кругу семьи. Но я никому не говорил об этом заранее. Наверное, все удивились.

– Вы познакомились в 10-м классе.

– Все так. Она перевелась из другой школы. Сначала просто хорошо общались, в конце 11 класса уже очень хорошо. И как-то в один момент влюбились. С того момента всегда вместе. По сути, мои первые отношения.

– Почему вам круто вместе?

– Мы как-то на одной волне. Нам всегда хорошо – в театре, в кино, дома отдыхать. В последнее время подсели на сериалы. Мне всегда нравились военные, а жене не особо. Но сейчас начали смотреть их вместе, и ей понравилось.

Сериалы в основном русские. Недавно смотрели «Баренцево море», а первый сезон назывался «Черное море». Сюжет о том, как военные раскрывают дела против немцев, совершают диверсии. Еще смотрели про снайперов, про летчиков.

Сериалы про войну – лучшее, что умеет российский кинематограф.

– Самый крутой русский сериал про войну?

– «Диверсант» – первая и вторая части. Дальше уже тяжелее. А первые – прямо топ, я смотрел их раз 10, наверное. Иногда просто сижу дома – и пересматриваю. Уже диалоги знаю, могу за актерами цитировать, но все равно смотрю.

– Почему смотришь про войну?

– С детства привлекала эта тема. Не как Юра Жирков увлекаюсь, ничего не коллекционирую. Но когда учился в школе, были интересны рассказы про Великую Отечественную, история. Сейчас смотрю про это кино.

– За реальной войной следишь?

– Как все – новости читаю. Тяжело об этом думать и говорить. Вообще не хочется, чтобы были войны.

– Почему они все-таки происходят?

– Не думаю, что этот вопрос ко мне.

– Возвращаясь к жене. Самое необычное ухаживание в твоей жизни?

– С этим тяжело, я вообще не романтик. Но когда жил в Уфе, и жена прилетала ко мне, я готовил. Мог сделать красивый ужин. Курочку запекал, варил макароны, нарезал салатик. Все четенько.

Чего-то тяжелого не умею, но простые вещи могу с детства. Сказалось, что часто оставался один. Когда переехали в Питер из деревни, родители на выходные возвращались домой, а я готовил обеды и ужины. Варил картошку, рис, курицу, пельмени. Пельмени у меня вообще отличные, лучше мамы могу их делать. Но не лепить – для этого фарш нужен, тесто. Тут уже нужен звонок маме. Как и с супом – делал его два раза в жизни, для меня это тяжелое.

– Кто готовит в семье сейчас?

– Жена. Меня не подпускает, говорит: «Еще кухню спалишь, ну тебя. Лучше сама сделаю».

– Снимаете квартиру?

– Нет, я купил рядом со стадионом на Ходынке. Небольшую, но вдвоем там нормально.

– Жена работает?

– Нет. Чтобы работать, ей надо в море уходить. Причем не на несколько дней, а бывает, что и на три месяца. Профессия связана с водой – она училась на гидрографа. Они занимаются измерениями определенных данных в морях и океанах и на основе этого составляют карты для безопасного судоходства.

В этой сфере учились ее дедушка и дядя, поэтому она тоже выбрала такую профессию.

Обляков готов уехать из РПЛ, но в Европу никто не зовет. В Португалию и Турцию поедет только в клуб из топ-2

– Летом ты продлил контракт с ЦСКА до 2027 года. Когда я вижу, что люди продлевают контракты сейчас, я их не понимаю. В чем мотивация оставаться в РПЛ, если нет еврокубков?

– А где мне играть? Мне нравится в ЦСКА, я люблю клуб. А из Европы предложений нет. Я же не говорю, что не хочу куда-то стремиться. И что делать – заканчивать с футболом? Нужно продолжать работать, как будто в России я все выиграл.

– Не всегда тебе должны предлагать. Часто агент ищет варианты вне России, предлагает тебя клубам – и кто-то соглашается.

– Ты правильно говоришь. Но ничего нет.

– Ты говорил агенту, что готов уехать?

– Да, разговаривали давно еще.

– И что он отвечает?

– Много чего, но конкретики нет.

– Куда ты готов поехать?

– В средний клуб хорошего чемпионата, который борется за попадание в еврокубки.

– В Турцию и Португалию готов?

– Если туда, то в большой клуб. Хотелось бы тот, который занимает первое-второе место.

– Как Оздоев и как Кудряшов не поехал бы?

– Наверное, нет. Но разговаривать можно много о чем, а надо, чтобы были предложения – тогда и обсуждать будем.

– Еще раз спрошу: а в чем мотивация играть в РПЛ? Сейчас даже нет разницы, какое место ты займешь.

– Понятно, что еврокубки – это престижно, но мне хочется выиграть чемпионат России, Кубок России. Из-за этого для меня глобально ничего не изменилось. По характеру я ненавижу проигрывать. Ты выходишь на поле, чтобы выиграть. Я не согласен, что без еврокубков чемпионат потерял смысл.

– Что не получилось у ЦСКА в конце осени?

– Мы работали как обычно, бились и боролись, но отстали на шесть очков даже от третьего места. Вначале выигрывали, играли здорово. На мой взгляд, и дальше хорошо играли, но уже упускали много очков. Так получилось. Мы тренируемся, делаем все то, что и раньше, но не выигрываем.

– При этом на поле вы стали смотреться хуже.

– Пара поражений – теряешь внутреннюю уверенность. И ничего тут не сделать. По себе знаю – уверенность очень важна.

В начале сезона у меня были игры, когда я чувствовал уверенность. Потом случилась травма, я меньше играл, уверенность пропала. К концу года постепенно пришла, на поле вроде многое получалось, но команда не выигрывала.

Может, каждый человек нормально себя чувствовал, но должна быть еще и общая уверенность. Когда ее нет, ты можешь много всего уметь и играть хорошо, но в важнейших деталях что-то не получается.

– Почему не получается – ноги не бегут?

– Просто принимаешь неправильные решения. Там нужно было отдать, там – придержать, там – пробить, а ты все сделал не так. В простой ситуации ошибся, отдал неточную передачу.

– То есть осенью у команды случилась общая потеря уверенности?

– Да. Плюс страдала реализация. Если не брать игру с Нижним, которая была беззубой, мы создавали много моментов, но не забивали.

– Когда ЦСКА начал проигрывать, на Федотова мощно накинулись. Особенно после истории с Абаскалем – начали называть быдланом.

– Это сказки. Все пытаются за счет него привлечь к себе внимание.

– Расскажи, какой он в жизни.

– Максимально справедливый. Если команда проигрывает, в перерыве скажет все в лицо: «Вы че вышли? Это несерьезно». Абсолютно спокойно разговаривает, шутит. Хороший, человечный мужик.

– Летом ты говорил, что его тренировки больше направлены на физику. Это по сравнению с Березуцким?

– Ну да, у Федотова больше бегали, больше на спринтах. Понятно, что тяжело сравнивать, задания у тренеров разные, но есть вещи, когда проделываешь одинаковую работу. У Федотова ее больше.

– Он как-то сказал, что твой универсализм бывает раз в жизни. Ты можешь выйти шестеркой, инсайдом, латералем. Самому где удобнее?

– Ближе к атаке. С детства я больше атакующий игрок, могу отдать острую передачу, нравится это. В нашей тактике моя любимая позиция – инсайд. Хотя центральный полузащитник – тоже мое.

– Кто лучший инсайд мира?

– Зависит от расстановки. Наверное, Неймар, Винисиус и Месси – за ними смотришь и думаешь: «Так же хочу».

Обляков рассказывает про спад в этом сезоне и отвечает, обиделся ли на Карпина

В прошлом году ты провел 29 матчей в основе. В этом – только 10 из 16. Ты – 11-й в команде по минутам. Что случилось?

– Сначала мешала травма. Когда полностью восстановился, подсознательно, видимо, думал, что надо играть аккуратнее. Из-за этого терялся на поле. Плюс пропал тонус – ушла уверенность. Чтобы ее вернуть, надо меньше об этом думать, настраиваться по-другому. А ко мне в голову лезли разные мысли, которые отвлекали. Сейчас я это понимаю.

– Осенью Карпин не позвал тебя в сборную. Когда спросили, почему, он ответил: «А мне теперь 80 человек вызывать?» Обидно такое слышать?

– Ну а мне что сделать? Я ведь не могу приехать и сказать: «А чего меня не вызвали?» Я играю, делаю все, что зависит от меня. Не вызывали – значит, надо еще больше работать. Обиды на Карпина нет – сказал, значит, так думает.

– Чего тебе не хватает, чтобы вызываться в сборную?

– Всего. Во всем нужно быть лучше. Например, не ошибаться в простых ситуациях.

Когда есть уверенность, ты себя лучше ощущаешь. Поэтому надо работать над психологией.

И еще – быть быстрее. Быстрее двигаться и мыслить. Это вообще самое главное.

«Жил на океане, клуб снял 4-комнатную квартиру – попал как в американский сериал». 30 лет назад форвард из Владимира оказался в Марокко

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков; premierliga.ru; pfc-cska.com; instagram.com/obliakov1998; twitter.com/fctrud_pasha

 

25 комментариев

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Yurio13
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Ответ Издательство “Trust Me, Bro”
Я болельщик ЦСКА. По мне Иван нормальный парень, но как игрок один из самых слабых. Играет на протяжении стольких лет каждый матч в основе и вообще не прибавляет. Хуже него только Мухин. ИМХО !
вообще обляков жуткое полено. И играет на определяющей позиции. Без лимита, этот паспортист бы сидел в дубле.
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Yurio13
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Ей надо выйти в море) Кончено, прямь так легко - взяла и вышла.
Надо еще что бы взяли.
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Yurio13
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Гидрограф?
Парень не знает чем его жена занимается. Скорее речь идет про океанолога.

Вообще конечно интервью показательное - бестолковый парень, такой и же и на поле бестолковый игрок. Очень буду рад, когда это полено покинет мой любимый клуб.
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Shuller18
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Ответ Ковид 07.10.52
Да в Европе ему больше 100000 зеленых никто не платил бы...Все познается в сравнении...
Вряд ли платили бы лям, но уж точно не сто тысяч. Если только в Сербии какой-нибудь.
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munchen_fest
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Ответ Shuller18
Именно так. Ваня умеет всего по чуть-чуть, все на среднем уровне, поэтому до сих пор не имеет четкой позиции на поле и не может прыгнуть на принципиально иной уровень. Видимо роль затычки так и будет преследовать его до конца карьеры. Но такие футболисты тоже нужны.
кстати да, Обляков и Ахметов (который Ильзат) всегда казались мне игроками безликими, то ли инсайды, то ли центрхавы. Везде и нигде в общем.
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sancho81
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Ответ Torkan
Ну в этом сезоне Ваня очень неплохо смотрится. Для меня странно , что не он выходит основным в полузащиту а Мендес с Зделаром. Похоже эти неудачные трансферы не хотят признавать в ущерб игре и результату.
Мендес разыграется. В последней игре чемпионата был очень хорош. Видимо, адаптируется долго. По Зделару - пока непонятно. Очень многое для всех них зависит от первых полноценных сборов. Верю, что добавят.
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Ковид 07.10.52
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Ответ Shuller18
Огромный контракт? У него в районе мульта зарплата годовая, для паспортиста вполне умеренные деньги.
Да в Европе ему больше 100000 зеленых никто не платил бы...Все познается в сравнении...
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sancho81
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Ответ Издательство “Trust Me, Bro”
Я болельщик ЦСКА. По мне Иван нормальный парень, но как игрок один из самых слабых. Играет на протяжении стольких лет каждый матч в основе и вообще не прибавляет. Хуже него только Мухин. ИМХО !
На правильной позиции, инсайда - норм. На замены частенько здорово выходит, как в дерби. Не топ, но игрок обоймы - то, что надо, трудолюбивый и без закидонов.
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Издательство “Trust Me, Bro”
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Я болельщик ЦСКА. По мне Иван нормальный парень, но как игрок один из самых слабых. Играет на протяжении стольких лет каждый матч в основе и вообще не прибавляет. Хуже него только Мухин.
ИМХО !
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punker18
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Ответ IzhStyle
По человечески Ваня кажется нормальным человеком, и вроде бы неглупый парень, да и футболист он не самый плохой, вот и получается, что у него всего понемножку, но не хватает чего-то для качественного прорыва. И наконец научите Ванечку уже подавать угловые, а то сил уже не хватает смотреть на его подачи
улучшение подачи угловых не сделает из него хорошего футболиста. там много чего улучшать надо.
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Shuller18
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Ответ IzhStyle
По человечески Ваня кажется нормальным человеком, и вроде бы неглупый парень, да и футболист он не самый плохой, вот и получается, что у него всего понемножку, но не хватает чего-то для качественного прорыва. И наконец научите Ванечку уже подавать угловые, а то сил уже не хватает смотреть на его подачи
Именно так. Ваня умеет всего по чуть-чуть, все на среднем уровне, поэтому до сих пор не имеет четкой позиции на поле и не может прыгнуть на принципиально иной уровень. Видимо роль затычки так и будет преследовать его до конца карьеры. Но такие футболисты тоже нужны.
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IzhStyle
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По человечески Ваня кажется нормальным человеком, и вроде бы неглупый парень, да и футболист он не самый плохой, вот и получается, что у него всего понемножку, но не хватает чего-то для качественного прорыва. И наконец научите Ванечку уже подавать угловые, а то сил уже не хватает смотреть на его подачи
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punker18
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Ответ Так говорил Батистута
Справедливо, конечно. но процесс этот, увы, достаточно длительный уже. при этом сам Обляков во вью понравился.
вьюхи хорошие, в отличие от его "игры" на поле. не картофельном.
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punker18
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Ответ Torkan
Ну в этом сезоне Ваня очень неплохо смотрится. Для меня странно , что не он выходит основным в полузащиту а Мендес с Зделаром. Похоже эти неудачные трансферы не хотят признавать в ущерб игре и результату.
т.е предыдущие 4 сезона он смотрелся ещё хуже?
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Shuller18
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Ответ Ковид 07.10.52
Мальчик помогает родителям в деревне...и уже герой...дожили...тьфу....Настоящее дитя лимита, как футболист нулевой. но огромный контракт вскружил голову, решил. что он выше среднего европейского уровня...
Огромный контракт? У него в районе мульта зарплата годовая, для паспортиста вполне умеренные деньги.
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punker18
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Ответ tarvitz877
Какой же крутой парень, Ваня! Хочется просто искренне пожелать ему удачи!
чем крут, что картоху копает? может ему в футбол лучше играть? хотя, нет, всё верно. картоху копать у него лучше получается.
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punker18
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"Обляков готов уехать из РПЛ, но в Европу никто не зовет."
"– Чего тебе не хватает, чтобы вызываться в сборную?
– Всего. Во всем нужно быть лучше. Например, не ошибаться в простых ситуациях."
"Когда полностью восстановился, подсознательно, видимо, думал, что надо играть аккуратнее. Из-за этого терялся на поле. Плюс пропал тонус – ушла уверенность."
"– При этом на поле вы стали смотреться хуже.
– Пара поражений – теряешь внутреннюю уверенность. И ничего тут не сделать. "
"– Ты говорил агенту, что готов уехать?
– Да, разговаривали давно еще.
– И что он отвечает?
– Много чего, но конкретики нет."
в этом весь обля!
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Ковид 07.10.52
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Мальчик помогает родителям в деревне...и уже герой...дожили...тьфу....Настоящее дитя лимита, как футболист нулевой. но огромный контракт вскружил голову, решил. что он выше среднего европейского уровня...
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Shuller18
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Ответ Так говорил Батистута
Справедливо, конечно. но процесс этот, увы, достаточно длительный уже. при этом сам Обляков во вью понравился.
Обляков хороший парень, приземленный такой. Такое впечатление, что деньги и известность его никак не поменяли: помочь на огороде, поиграть в деревенский футбол, женат на школьной любви, квартиру купил маленькую...Да и футболист он далеко не самый плохой, как бы всякие злопыхатели не пытались бы доказать обратное, обвиняя Ваньку во всех бедах российского футбола и ЦСКА в частности.
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Так говорил Батистута
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Ответ Shuller18
Сейчас многие никак не могут осознать тот факт, что за последние годы мы очень сильно отстали, в мыслях до сих пор витает, будто бы РПЛ 6-7 лига Европы, хотя она сейчас чуть ли не двадцатку замыкает.
Справедливо, конечно. но процесс этот, увы, достаточно длительный уже. при этом сам Обляков во вью понравился.
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Torkan
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Ну в этом сезоне Ваня очень неплохо смотрится. Для меня странно , что не он выходит основным в полузащиту а Мендес с Зделаром. Похоже эти неудачные трансферы не хотят признавать в ущерб игре и результату.
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Shuller18
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Ответ Так говорил Батистута
Португалия - 6-я лига, с замахом на 5-ю. Но Обляков готов в ней играть в топ 1-2, хотя даже вв девятой (одиннадцатой?) не играет за такой клуб. Ладно Турция. Скажите кто-нибудь Облякову, что в это ЛЧ было три португальских клуба и они почти смогли все выйти в плей-офф, но в итоге все же два из них. Норм парень, но лимитная полынь горькая не нужна. он вообще рейтинг клубов УЕФА видел? Свой и португальских клубов не в топ-2.
Сейчас многие никак не могут осознать тот факт, что за последние годы мы очень сильно отстали, в мыслях до сих пор витает, будто бы РПЛ 6-7 лига Европы, хотя она сейчас чуть ли не двадцатку замыкает.
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tarvitz877
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Какой же крутой парень, Ваня!
Хочется просто искренне пожелать ему удачи!
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banchik1
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За деревню - респект.
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Так говорил Батистута
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Португалия - 6-я лига, с замахом на 5-ю. Но Обляков готов в ней играть в топ 1-2, хотя даже вв девятой (одиннадцатой?) не играет за такой клуб. Ладно Турция. Скажите кто-нибудь Облякову, что в это ЛЧ было три португальских клуба и они почти смогли все выйти в плей-офф, но в итоге все же два из них.
Норм парень, но лимитная полынь горькая не нужна. он вообще рейтинг клубов УЕФА видел? Свой и португальских клубов не в топ-2.
+15
-4
+11
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