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6 лет назад Скалони тренировал детей на Мальорке и еле обыграл Галактионова. Теперь он – лучший в мире

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«Он отличный парень, но не может руководить даже дорожным движением. Как можно отдать сборную Скалони? Мы все сумасшедшие?» – комментировал новость о назначении тренера Диего Марадона.

Легенда мочил конкурента не раз. Вот его слова другому медиа: «У сборной Аргентины есть мальчик Лионель Скалони, который не виноват в том, что его назначили. Проблема в том, что он почувствует себя тренером и захочет поехать на ЧМ. С ним можно поехать на ЧМ по мотогонкам, а не по футболу».

Диего не остановила даже бронза на Кубке Америки-2019: «Я все еще уверен, что Скалони – не тот человек, который поведет сборную Аргентины к большим победам. Мне не понятны его решения, его замены, его тактика. Не думаю, что он задержится в команде».

Скалони задержался минимум на 4 года. С ним Аргентина впервые за 28 лет выиграла Кубок Америки, впервые за 36 лет – чемпионат мира.

После победы над Францией коуч вспомнил про главного критика: «Надеюсь, он получил удовольствие, наблюдая за матчем на небесах».

Достойный ответ, как и вся жизнь Лионеля.

Скалони родился в 4-тысячном городе и до сих пор приезжает туда к родителям. Им он посвятил победу на ЧМ, а местному клубу помогает деньгами

Весной 2019-го мир облетела новость: Скалони попал в аварию на велосипеде, его сбила машина. Подробности о многочисленных травмах звучали жутко. Писали, что при падении тренер получил порезы и ушибы лица, а рана в области брови достигала 10 сантиметров. К концу дня твиттер сборной Аргентины успокоил: мужчину выписали из больницы.

Лионель всегда садится на велосипед, когда приезжает в родной город к родителям. Им он посвятил победу на ЧМ: «У мамы несколько дней назад был очень серьезный момент, но она борется. Папа тоже взволнован, тем более несколько лет назад он перенес инсульт».

4-тысячный Пуджато, где живет семья тренера, затерян в 350 километрах от Буэнос-Айреса и со спутника выглядит максимально скучно: плотно застроенный прямоугольник среди бескрайних полей.

Несмотря на скромные размеры (1,7 километра на 1 километр), Пуджато имеет 4 полноценных футбольных поляны. На них Скалони начинал карьеру. «Он с детства жил футболом, – рассказывает Альберто Джанфеличи, который помнит тренера Аргентины еще маленьким. – Лионель не расставался с мячом, он спал с ним вместо подушки».

По словам Джанфеличи, сейчас Скалони не узнать. Он стал сдержанным, хотя в детстве был похож на пороховую бочку: «Постоянно спорил во время игры, это было ужасно».

В 1994-м Аргентина провалила ЧМ. Во многом – из-за Марадоны, который сдал положительный допинг-тест во время группового этапа. В крови маэстро нашли коктейль из пяти запрещенных веществ.  

Без Диего Арманды сборная проиграла Болгарии (0:2), а затем – Румынии в 1/8 финала (2:3). «Я искал тебя, искал тебя на поле и не мог найти… Я искал тебя весь матч», – говорил об игре без лидера Фернандо Редондо.

До турнира Марадона поддерживал форму в «Ньюэллс Олд Бойз». Туда же в 1994-м пришел 7-летний Лионель Месси. Не из-за Марадоны – просто жил в Росарио. В «Ньюэллс» – и тоже в 1994-м – оказался 16-летний Лионель Скалони. Отец привел его, ориентируясь на расстояние. От Пуджато до Росарио – 40 километров.

В 17 лет Скалони дебютировал в Первом дивизионе, а через год уехал в «Эстудиантес» из Ла-Платы. С детства он играл правого защитника, хотя иногда выходил на позиции полузащитника.

После пары сезонов в «Эстудиантесе» Лионель оказался в Европу, и в Пуджато возвращался только во время отпуска. Став тренером, он не изменил привычек: приехал на родину в 2021-м после победы в Кубке Америке. Там его попросили выступить в школе, которую Скалони когда-то заканчивал. Тренер не отказал.

«Он волновался, – вспоминает приезд Скалони директор школы Мария дель Кармен Д’Аллева. – Он сказал детям никогда не забывать, что самое главное – это их отношение к тому, что они делают: будь то игра, спорт, работа или сама жизнь».

Скалони поддерживает город в том числе финансово. Например, помогает местному спортивному клубу, где его тренировал отец. Сейчас там занимается племянник.

В ответ жители помнят о самом известном соседе. После победы Аргентины в Кубке Америке они установили стелу с его портретом и надписью «Спасибо, Лео».

Игроки «Вест Хэма» ненавидят Скалони: он лишил их титула, подарив мяч Стивену Джеррарду, а потом много плакал

Когда Скалони спрашивают, какой тренер его вдохновляет, он отвечает: «Хосе Покерман».

В молодежке Покермана Лионель выиграл чемпионат мира-1997. Из той команды вышли два его помощника, которых он позвал в штаб в 2018-м, – Вальтер Самуэль и Пабло Аймар.

В 2006-м Покерман взял Скалони на его единственный чемпионат мира. 28-летний полузащитник поехал в Германию вместо Дзанетти и получил 120 минут против Мексики в 1/8-й. Месси, которому в тот день исполнилось 19, вышел на замену на 86-й.

Аргентина прошла дальше, но в 1/4-й споткнулась о хозяев в серии пенальти.  

Нелюбимый тренер Скалони – Хоакин Капаррос. Они пересеклись в «Депортиво» – первом и главном клубе Лионеля в Европе.

17-летний защитник дебютировал за «Депор» против «Спортинга» их Хихона, и это было ужасно. Он вышел на замену, а через 3 минуты сел обратно на лавку. Причина – травма кипера. Вместо травмированного камерунца Сонго’о выпустили его сменщика, пожертвовав самым неопытным полевым.  

Скалони все понял, отвоевал место в основе и не вылезал из нее 8 сезонов подряд. За клуб из Ла-Коруньи аргентинец провел 301 матч, выиграл чемпионат и Кубок и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где минимально проиграл «Порту» Моуриньо – Дерлей забил с пенальти.

Финал Кубка Испании-2002 получился максимально эпичным. «Депор» грохнул «Реал» с Роберто Карлосом, Фигу, Макелеле, Зиданом и Раулем на «Сантьяго Бернабеу», а победу Лионель прокомментировал так: «Ой, кажется, мы только что испортили праздник».

Все сломалось, когда в «Депор» пришел Капаррос. Он не любил работать с аргентинцами, поэтому посадил Скалони на лавку. Тот очень хотел попасть на ЧМ в команду к любимому Покерману, поэтому попросился в аренду за игровой практикой. 31 января 2006-го защитника подписал «Вест Хэм», где уже играли Карлос Тевес и Хавьер Маскерано.

«Изначально я не хотел никого брать в аренду, но когда появилась возможность подписать игрока такого качества, я просто не мог отказаться», – комментировал сделку тренер молотобойцев Алан Пардью.

Скалони моментально влился в состав. В АПЛ усиление не сказалось на таблице (9-е место), зато в Кубке лондонцы дошли до финала и могли выиграть первый трофей за 26 лет.

Решающий матч против «Ливерпуля» начался идеально: после прострела Лионеля Каррагер забил в свои. Дальше он упустил Сиссе – 1:1, но «Вест Хэм» все равно вел – 3:2.

За минуту до конца случилось страшное. Заметив, что на поле корчится Сиссе, Скалони выбил мяч в аут. Дитмар Хаманн вернул его аргентинцу из-за боковой. Тот мог сделать с все что угодно, но поступил максимально странно: запустил парашют в центр поля. Подбор выиграл Джеррард. Стивен закинул мяч в штрафную, Риисе вернул его обратно капитану. Стиви Джи лупанул с 35 метров и вонзил в угол ворот Шаки Хислопа.

Матч перешел в дополнительное время, а в серии пенальти выиграл «Ливерпуль» – 3:1.

«Он плакал после игры, – вспоминает эмоции Скалони сменщик Хислопа Джимми Уолкер. – Я посмотрел на него и подумал: «Конечно, ты должен плакать». У меня не было к нему симпатии, потому что он стоил нам победы. О чем он думал? Все, что ему нужно было сделать, – пнуть мяч на последний ряд».

На пресс-конференции перед ЧМ-2022 Скалони вспомнил тот финал. «Тогда мой мир рухнул, – признался он. – Я проиграл Кубок Англии из-за ошибки, «Вест Хэм» отказался подписывать меня, я вернулся в Испанию. В ночь после финала я больше не хотел играть в футбол».

Боссы «Вест Хэма» обозлились на Скалони. Они действительно отказались от игрока, хотя за полгода в Лондоне он доказал уровень и стал лидером раздевалки. Но как по-другому, если даже спустя 15 лет Пардью то ли в шутку, то ли серьезно говорит: «Я никогда не прощу его». Похожие эмоции у нападающего Дина Эштона: «Он был отличным персонажем, но я не прощу его».

Скалони не винит только Хайден Маллинз, который пропускал финал из-за дисквалификации. «Я бы не сказал, что все зависело от него, – сказал полузащитник, выигравший конкуренцию у Маскерано. – К сожалению, мяч в итоге достался лучшему игроку того времени Джеррарду. Если люди собираются винить Скалони, то могут обвинить кого-то в том, что он не закрыл Джеррарда, или вратаря в том, что он пропустил. Пропущенный гол – точно не вина Лионеля».

После победы на ЧМ Скалони пообещал возглавить «Депортиво» – сейчас клуб обитает в 3-й лиге

Из «Депортиво», где по-прежнему работал Капаррос, Скалони ушел в «Расинг» из Сантандера. Дальше были 5 сезонов в «Лацио» с двумя арендами в «Мальорку» и 3 заключительных года в «Аталанте» с минимумом матчей. «Можно сказать, что он уже хотел быть тренером», – говорил Алехандро Гомес, партнер аргентинца в Бергамо.

Несмотря на скомканное прощание с Ла-Коруньей, после финала в Катаре Скалони неожиданно вспомнил про бывший клуб. «Депор» — это часть моей жизни, все это знают, и это мой дом. Я буду тренировать его, как и обещал», – произнес победитель про команду из 3-го дивизиона.

Может показаться элементом вежливости, но нет. Скалони – фанат «Депортиво». Он ретвитит благотворительные инициативы клуба и следит за изменениями формы (в 2021-м вернулись к вертикальным полоскам), а на обложке его твиттера – футболка с собственной фамилией в цветах «Депора», которую однажды вывесили болельщики на трибуне.

После завершения карьеры Скалони поселился на Мальорке. Прошел тренерские курсы УЕФА и в 2016-м устроился в детскую команду «Сон Калиу», чтобы получить лицензию. «Он связался с нами, потому что живет близко к нашим объектам, – рассказывал директор «Сон Калиу» Рафаэль Леон. – Позвонил и сказал, что готов к любой команде, что ему не нужно быть главным тренером. Просто достаточно тренировать хоть кого-то».

Практика с детьми была недолгой. В том же 2016-м Хорхе Сампаоли позвал Скалони помощником в «Севилью». За год мужчины подняли клуб в топ-4 Ла Лиги и вывели в плей-офф Лиги чемпионов, а летом 2017-м Сампаоли ушел в сборную Аргентину. Помощника забрал с собой.

Совместная работа длилась еще год. Сампаоли уволили после вылета от Франции в 1/8-й в Казани.

Скалони назначили тренером Аргентины от безысходности: все остальные кандидаты отказались принять проблемную команду

После провала на ЧМ Скалони попросил оставить его в местной федерации – отвечать за молодежный футбол. Боссы оказались не против и попросили свозить молодежную сборную (U20) на товарищеский турнир в Испанию.

В финале Аргентина в дополнительное обыграла Россию Галактионова (2:1) с Дивеевым, Липовым и Глушенковым составе, а незадолго до этого Скалони назначили временным тренером основной сборной. Назначили от безысходности и с единственным аргументом «за»: на ЧМ-2018 Лионель разруливал конфликт между игроками и Сампаоли.  

«Никто не хотел тренировать сборную», – признавался Николас Тальяфико. И это правда. Аргентина отталкивала тренеров, потому что выглядела сборищем стареющих звезд с высоким самомнением и главной звездой, которую никак не получается встроить в систему.

Скалони взялся пересобрать механизм. Осенью 2018-го его Аргентина провела 6 товарищеских матчей. 40-летний новичок проверил в них 41 игрока: 16 из них до этого вообще не играли за сборную, половина – провела меньше 20 матчей. Из заявки на ЧМ-2018 в команде остались 10 человек.

Эксперименты помогли: Аргентина выиграла 4 матча из 6, проиграла только Бразилии, забила 11 раз, пропустила – 1.

Пока Скалони занимался командой, президент федерации Клаудио Тапиа искал кого-то поопытнее. Но после отказов Мартино, Почеттино и Симеоне сдался. Считается, что помог разговор с Сесаром Луисом Метонни – тренером, который привел Аргентину к чемпионству в 1978-м.

Скалони официально стал главным тренером, Аймар и Самуэль – помощниками. Контракт заключили на год.

В этот момент Марадона произнес фразу про то, что все сошли с ума, а журналисты накинулись на Лионеля с вопросами про отсутствие опыта. «А вы хотели, чтобы я привез вам титул?» – парировал Скалони, намекая на должность всего лишь ассистента во время ЧМ-2018.

«Меня не удивило, что он согласился, – говорит Альберто Джанфеличи из Пуджато. – В нем с детства было много мужества. Он никогда не боялся испытаний. Когда уже получил должность и приезжал к родителям, сказал мне: «Все решит работа». Он не ошибся».

Пабло Орбаис, с которым Скалони учился на курсах УЕФА, считает, что аргентинцу суждено быть тренером: «Учителя предлагали тему для обсуждения, а у него сразу были аргументы, чтобы объяснить свою позицию». С ним согласен бывший одноклубник чемпиона мира Хосе Гарсия: «У него есть дар, что-то особенное. Игроком он всегда находился с тренером, на поле придумывал новые идеи. Сначала казалось: «Это безумие». А затем: «На самом деле это может сработать». В итоге так оно и было».

В 2019-м Скалони привел Аргентину к бронзе Кубка Америки. Турнир команда провела со скрипом: еле вышла из группы, лишь в последнем туре обыграла Катар, а в полуфинале проиграла Бразилии. С коучем все-таки продлили контракт – других вариантов все равно не было.

Поражение от Бразилии в 2019-м – одно из двух в официальных матчах Лионеля во главе сборной. Следующее случилось в Катаре от Саудовской Аравии. За 3 года команда выдала 36 матчей без осечек и всего на одну игру отстала от международного рекорда Италии.

3 года вместили победу на Кубке Америки-2021 (первую за 28 лет) и идеальный отбор к ЧМ: 11 побед и 6 ничьих. Правда, Бразилия выступила еще лучше.  

Год назад Скалони паниковал, но его успокоил Месси. Тренер нашел ему идеальную роль

На финише отбора в ноябре 2021-го Аргентина играла дома как раз с Бразилией. После не самого успешного матча (0:0) и упущенного первого места Скалони запаниковал. За поддержкой он позвонил Месси. Тот ответил, что нет причин беспокоиться: надо просто двигаться дальше – и все будет хорошо. «А если не пойдет хорошо, то мы хотя бы попытаемся», – заключил лучший игрок мира.

«Это придало мне сил. Благодаря его ответу я понял, что мы все делаем правильно», – рассказал Скалони после финала с Францией.

Самому молодому победителю ЧМ за 44 года, кажется, вообще удалось невозможное.

Он не только объединил Аргентину, которая 4 года назад бунтовала прямо во время турнира.

Он не только омолодил состав, расставшись с возвратными легендами, – в Катар поехали всего 7 человек из заявки на ЧМ-2018.

Он не только на ходу поменял стратегию – восхищаясь Францией, он до последнего думал выпустить 5 защитников, но решился сыграть от себя и вернуть в состав Ди Марию.

Он сделал, вероятно, главное – подобрал идеальную роль для Месси.

В 2016-м Месси объявил об уходе из сборной после поражения в финале Кубка Америки-2016. Тогда детский тренер Скалони написал в твиттере: «Не уходи, Лео».

Спустя 6 лет они вместе выиграли чемпионат мира.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Carlos Ramirez, Christof Koepsel/Bongarts, Ben Radford; commons.wikimedia.org ; East News/FRANCISCO PASO / AFP, AP Photo/Victor R. Caivano, AP Photo/Natacha Pisarenko, Manu R.B./Alter Photos/Sipa USA; REUTERS/Peter Cziborra

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