Розовое озеро в Сенегале – 😍. Там финишировал «Дакар», а вода обжигает после 10 минут

В Сенегале – несколько туристических мест и даже достопримечательностей из списка ЮНЕСКО. Но по красоте ничто не сравнится с тем, что в список еще не входит, – Розовым озером.

Розовое озеро, или озеро Ретба, – соленый водоем в 30 километрах от столицы Сенегала Дакара. Раньше он соединялся с Атлантическим океаном и образовывал лагуну. Столетиями ее засыпал песок, который приносили прибрежный дрейф и ветер с дюн. В 14-15 веках исчез последний ручей. Так Ретба стал самостоятельным озером.

Постепенно песок засыпает само озеро. В 1987-м оно имело площадь 4 квадратных километра, в 2006-м – уже менее 3-х.

Сейчас Ретба – овал длиной 3,85 километра и шириной 800 метров. Максимальная глубина – 3 метра.

Оранжево-розовой воду делает Дуналиелла солоноводная – микроскопическая зеленая водоросль, которая обитает в соленых морях. Водоросль вырабатывает астаксантин – оранжевый пигмент из семейства каротиновых (речь про тот самый каротин, который содержится в морковке, тыкве или дыне). Он позволяет лучше противостоять сильным солнечным лучам и концентрации соли.

Дуналиелла солоноводная вырабатывает так много каротина, что ее выращивают в коммерческих целях (не в Сенегале, а вообще). Каротин широко используют в производстве косметики и БАДов.

Водоросль особенно активна в пиковые солнечные моменты, то есть в засушливый период с ноября по июнь. В эти месяцы озеро становится максимально розовым.

В сезон дождей (с июля по сентябрь) розовый цвет почти незаметен.

Дуналиелла солоноводная содержится в других соленых водоемах – например, в озерах Кобейтуз в Казахстане (оранжевое) или Хиллиер в Австралии (розовое; с ним часто путают Ретба), но Ретба – чемпион по соли. Ее концентрация – 380-450 граммов на литр. В 1,5 раза выше, чем в Мертвом море.

Соль в Ретба добывают с 1970-х. Мужчины разбивают киркой отложения на дне, а затем поднимают лопатами. Женщины раскладывают соль по ваннам, чтобы высушить на солнце.

В июне-июле на Ретба работают до 1000 сборщиков соли. За неделю один работник поднимает со дна около тонны. Затем он едет на рынок, чтобы продать тонну за 35 долларов. Соль покупают рыбаки для консервирования рыбы и обычные жители для приготовления национальных блюд. Например, тибудьена из рыбы, риса и томатного соуса.

В соленом озере опасно проводить больше 10 минут – вероятны кожные ожоги. Сборщики соли проводят там по 6-7 часов в день. Их секрет – масло ши, которое смягчает эффект от агрессивной воды.

До 2008 года на берегу Розового озера финишировало ралли «Дакар». Символический последний этап проходил в том числе вокруг Ретба по смешанному грунту, песку и гравию.

В нескольких метрах от озера находится монумент в память о Тьерри Сабине – французском мотогонщике, который придумал «Дакар» с финальной точкой на Ретба, а в 1986-м погиб в крушении вертолета в Мали.

В 2008-м «Дакар» отметили из-за угрозы терактов в Африке, а с 2009-го гонка проходит в Южной Америке или Саудовской Аравии. На место «Дакара» в Сенегал пришел другой ралли-рейд – «Африка Эко Рейс». Он тоже финишировал на Розовом озере.

Сенегал попросил ЮНЕСКО включить Ретба в список всемирного наследия в 2005-м, но все еще ждет ответа.

Просто красота.

Как не влюбиться?

Фото: East News/Paul-Vlad Epure/Solent News, MARCO LONGARI/AFP, HENRI TABARANT / ONLY WORLD / Only France via AFP, AP Photo/Bernard Papon, Presse Sports, MARCO LONGARI/AFP; agsilsenegal.com; Илья Варламов; globallookpress.com/NASA Earth/Keystone Press Agency, Herbert Berger, hutchison