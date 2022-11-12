Эрве Ренар работал мусорщиком и проваливался в 4-й лиге Англии, а теперь творит историю с Саудовской Аравией

Летом 2022-го Ренар отдыхал на Лазурном берегу, где в 90-х заканчивал игровую и начинал тренерскую карьеру. В один из дней он связался с бывшим одноклубником и напарником по другой работе Джеймом Хиндмарчем. «Можно я приду? – произнес Эрве в трубку. – Я хочу делать то, что делал раньше. На один день. Это освежит меня».

Следующие сутки он начал в 2:30 ночи и 8 часов подряд действительно делал то, что раньше – мыл мусорные баки на улицах. «Это был фантастический день, – признавался Ренар. – Я всегда говорю, что футболисты и тренеры живут на Луне. Футбол – это не реальная жизнь, люди из него не видят проблем обычных людей. В футболе бывает трудно удержаться на ногах».

– Вы не боялись испачкать белую рубашку? – подколол журналист.

– Я надел белую футболку, – засмеялся тренер.

Ренар закончил карьеру из-за Дешама и Зидана, тренировал в пятой лиге и спал 4 часа в сутки, в остальное время убирая квартиры и вынося мусор

Устроившись на день мусорщиком, Ренар не сошел с ума и не пиарился. Он просто такой: помнит корни и здраво оценивает себя. Это проявляется в мелочах (когда его спросили, что бы он поменял в себе, он ответил: «У меня длинный нос, но я к нему привык. Так что ничего менять не буду») и в больших делах. Например, француз закончил карьеру в 30 лет, потому что понял: он не станет даже средним футболистом.

Определиться помогли травма колена и встречи с Зиданом, Десайи и Дешамом. С первым Эрве пересекался в «Канне», где 16-летний Зинедин дебютировал на взрослом уровне. Десайи и Дешам – партнеры Ренара по юношеским сборным Франции. Они стремительно ворвались в большой футбол, а карьера защитника Ренара ограничилась двумя матчами. В 1989-м он сыграл за «Канн» в Лиге 1 против «Парижа», в 1990-м – в Кубке Франции против «Перпиньяна». Остальные появления случились за пределами главных лиг и больших турниров.

«Я столкнулся с лучшими игроками и понял, что не так хорош. Я был третьесортным игроком», – сказал однажды Ренар, который после «Канна» искал себя в «Валлорисе» из третьего-четвертого дивизионов и «Драгиньяне» из пятой лиги.

В «Драгиньяне» в 1999-м он начал тренерскую карьеру. Правда, зарплаты не хватало даже на скромную жизнь, накоплений не было, поэтому в последние годы игровой карьеры и первые – тренерской Ренар трудился на второй работе. С ней помог Пьер Ромеро, который любил футбол и был президентом «Руана».

Ромеро владел клининговой компанией, куда устроил знакомого игрока пятой лиги – простым уборщиком. «Я убирал квартиры, чистил ковры, мыл окна, выносил мусор. График был таким: вставал в 2:30 ночи, работал до полудня, дремал, вечером тренировался, возвращался домой, в 11 часов засыпал, а в 2:30 снова просыпался», – говорил Ренар.

Первые годы он работал один, потом – в паре с Джеймом Хиндмарчем, который в 1998-1999-м пересекался с Ренаром в «Драгиньяне», а в 2002-м ушел из футбола. «Мы встречались в три ночи и начинали работать, моя мусорные баки. С утра мы убирали дома», – вспоминал Хиндмарч, чья карьера даже мощнее, чем у тренера Саудовской Аравии: два матча – в Лиге 1 и два – в Кубке Франции.

В подобном ритме Ренар жил 8 лет и не жалеет об этом: «Это тяжелее, чем играть или тренировать, но я горжусь, что в жизни был такой период. Футболисты и тренеры – привилегированные люди, мы не должны забывать об этом».

Ренар занимал последнее место в четвертой лиге Англии, но игроки до сих пор восхищаются им. Вспоминают тренировки в 6 утра, 2-минутные планки и говорят, что он опередил время

Вероятно, Ренар продолжил бы карьеру в клининге (в один момент они с Хиндмарчем начали работать на себя), если бы не очередная помощь Ромеро из «Руана». В 2001-м они возвращались с очередного матча, в машине Ромеро раздался звонок его друга Клода Ле Руа. Француз, который с 80-х работал в Африке и на Ближнем Востоке, подписал контракт с «Шанхаем» и искал надежного помощника. «Я спросил Эрве: «Тебе интересно?» Он ответил: «Да!» Тем же вечером мы приехали в Авиньон, и он тоже подписал контракт», – пересказывал разговор на троих Пьер Ромеро.

В Китае Ле Руа и Ренар проработали год и вернулись в Европу – маэстро позвал «Кембридж» из Лиги 2 (четвертый дивизион Англии). «Это было необычное назначение, – вспоминал СЕО клуба Гэри Харвуд. – Тогда иностранные тренеры считались редкостью даже в Премьер-лиге, не говоря о низах четвертой лиги».

Несмотря на статус чемпионата, Эрве кайфовал: «Помню первую игру дома с «Челтнем Таун». Стадион был очень маленьким, но стояла фантастическая атмосфера. Зрители находились прямо за скамейкой. Уже через 10 минут мы забили. Просто вау!»

Ле Руа быстро наскучило подземелье: он проводил больше времени на ТВ, чем на тренировках. Первое время его заменял ассистент, который вытащил команду из подвала на 13-е место. После такого успеха его официально утвердили главным тренером.

Сейчас кажется, что старт самостоятельной карьеры Ренара – провал: 4 победы, 7 ничьих и 14 поражений (16% побед), место в зоне вылета и увольнение. Но для оценки результата важно знать, в какой ситуации находился клуб:

– «Кембриджу» настолько не хватало денег, что игроки сами покупали форму. Сменивший Ренара Стив Томпсон рассказывал, что в клубе царил хаос: «Когда я пришел, я не осознавал чудовищности ситуации. Но почти сразу один из игроков спросил меня, может ли он носить футболку с длинными рукавами, потому что в начале сезона ему пришлось выбирать между длинными и короткими рукавами, и он купил длинные».

– чтобы оплатить базовые расходы, «Кембридж» продал землю под стадионом своему директору. Кстати, клуб до сих пор не вернул ее и почти 20 лет платит аренду бывшему сотруднику;

– смена тренера не помогла: «Кембридж» закончил сезон на последнем месте и вылетел в Национальную конференцию.

Даже в таких условиях тренер навсегда запомнился футболистам. «Он делал вещи, которые у других тренеров я увидел только спустя 5-6 лет, – признавался нападающий «Кембриджа» Джермейн Истер. – Он был на другом уровне с точки зрения физической подготовки и питания. Например, он запретил соусы, поэтому еда была пресной, но это помогло снизить процент жира у ребят. Он вообще задействовал много спортивной науки».

Кипер Джон Радди вспоминал, что Ренар хотел играть так, как было не принято в четвертом дивизионе и вообще в Англии. Он просил контролировать мяч, нападающих – высоко прессинговать и участвовать в отборе. В его философии важной вещью была выносливость, поэтому он мощно гонял игроков на сборах и в зале.

«Предсезонка с ним была самой сложной в моей жизни, – продолжает Радди. – Он заставлял нас выполнять планку по две минуты. Помню, я уже трясся как собака, а он смеялся и кричал: «Давай, Джон!» Еще он ввел пятиминутные скручивания, и делал их вместе с нами. Он находился в исключительной форме и, кажется, до сих пор в ней».

Похожие воспоминания – у капитана того «Кембриджа» Энди Дункана. Его личный кошмар – тренировки 3 раза в день, в том числе в 6 утра и по вечерам, чтобы смоделировать предстоящий матч.

В Англии Ренар экспериментировал не только с тренировками, но и с составом. Например, одно из первых его решений – поставить в состав 17-летнего Джона Радди, который рассказывал про двухминутные планки. От этого обалдел даже сам Радди –– дело в том, что он встал в ворота только в 14 лет. «Я был неопытен не только на уровне первой команды, но и как вратарь в целом, – вспоминал он. – В первые 15 минут дебюта я так нервничал, что боялся коснуться мяча. Но потом все наладилось: Эрве умеет вселять уверенность».

В том матче юный кипер отразил пенальти, а через год заинтересовал «МЮ». «Фергюсон позвонил мне, чтобы спросить о нем. Я был очень горд. Я, маленький тренер из Лиги 2, и мистер Фергюсон, который лично звонит, чтобы узнать про одного из моих игроков», – говорил спустя годы Ренар. С «МЮ» не сложилось, но «Эвертон» в 2005-м заплатил за кипера 250 тысяч фунтов.

С «Кембриджем» тренер расстался без претензий: президент объяснил, что команде нужны изменения, чтобы не вылететь. «Так бывает, – рассуждал Ренар. – Но это отличный опыт. Атмосфера английского футбола потрясающая. Помню, как дети ходили в школу в футболках «Кембриджа». Подобное невозможно представить в четвертом дивизионе Франции. В Англии люди обожают свои клубы: мы проиграли 0:3, но болельщики продолжали поддерживать нас. Это невероятно».

Ренара считали физруком даже в Замбии, а он выиграл Кубок Африки. На финал он настраивал игроков, отвезет их на место гибели сборной-1993

После «Кембриджа» Ренар самостоятельно тренировал во Вьетнаме (второе место) и в третьем дивизионе Франции («Шербур»), пока снова не воссоединился с Ле Руа в сборной Ганы. Тандем продержался меньше года: ассистента позвали главным тренером сборной Замбии. Конечно, не без рекомендации маэстро.

«Иногда я очень эмоционально говорю о Клоде Ле Руа, потому что он действительно изменил мою жизнь», – признался недавно Ренар сквозь слезы. – «Он дал мне первую зарубежную работу и всегда верил в меня. Сейчас я на чемпионате мира, и это благодаря ему».

Протекцию восприняли хорошо не все. Ренар был ноунеймом, а его последняя должность в Гане звучала как «фитнес-инструктор». В первом интервью в Замбии француза спросили: как физрук будет управлять национальной сборной? «Я был немного расстроен, но решил, что провокация пойдет на пользу. Сказал себе: «Я покажу вам, на что я способен», – вспоминал Ренар.

С местной сборной физрук сотворил сенсацию. Сначала вывел ее в четвертьфинал Кубка Африки-2010 – лучшее достижение сборной за 14 лет. Во второй приход (спустя год, в который вместилась работа в Анголе и в алжирском клубе) – выиграл Кубок Африки. Такого с Замбией не случалось никогда.

Выход в финал уже считался сенсацией. В 2010-м после поражения по пенальти в 1/4-й Эрве сказал, что его цель через два года – полуфинал. «Этот парень сумасшедший», – отозвались люди. Но он прошел и в полуфинал (вынес Судан – 3:0), и в финал (1:0 против Ганы). Там Замбию ждал мощнейший Кот-д’Ивуар с Яя Туре, Жервиньо, Соломоном Калу и Дидье Дрогба.

В финале все ждали выноса замбийцев, но не Ренар. За день до матча он вывез сборную на пляж недалеко от столицы Габона Либревиля (там проходил финал), чтобы почтить память игроков, погибших в 1993-м. Тогда самолет с со сборной, летевший на игру отбора ЧМ-1994 против Сенегала, упал у побережья. Не выжил никто из 30 пассажиров, в том числе 18 футболистов и главный тренер.

То поколение Замбии считалось самым талантливым в истории. Оно имело отличные шансы попасть на ЧМ, но из-за трагедии команда проводила последние игры резервным составом и финишировала в группе только второй. «Я хотел напомнить игрокам, что в финале мы выйдем играть за них, за погибших в Либревиле», – объяснял поездку на пляж Ренар.

Мотивация помогла. Замбия 120 минут выдерживала напор Кот-д’Ивуара (0:0), а потом победила по пенальти – 9:8. Оценивая триумф, тренер много говорил про командный дух: «У вас может быть 11 лучших игроков в мире, но если они не захотят играть вместе, будет сложно, будет катастрофа. Командный дух в футболе – это все».

На следующем Кубке Африке Замбия не вышла из группы, Ренар понял, что исчерпал себя и согласился на оффер «Сошо» из Лиги 1. С клубом снова не получилось: придя в октябре 2013-го, он не стабилизировал игру и спустя 7 месяцев вылетел во второй дивизион.

Дальше был год в сборной Кот-д’Ивуара – в той самой, которую он обыграл в 2012-м. Ивуарийцы при Ренаре только в последнем туре вышли из группы на очередном Кубке Африке, легко прошли две стадии плей-офф, а в финале устроили новую перестрелку по пенальти – теперь выиграли 9:8 у Ганы Авраама Гранта.

Ренар стал первым европейцем, который выиграл два Кубка Африки и первым тренером вообще, кто делал это с двумя странами. За это он получил прозвище «белый маг».

В мае 2015-го Эрве снова принял клуб из Франции, но «Лилль» уволил его после 13 очков в 13 матчах. «У меня были плохие отношения с президентом, и это позор», – осмыслял он тот период карьеры. –– «Может быть, виноват я, может быть, он, но мне еще нужно оправиться от этого. «Лилль» – очень хороший клуб, но я не добился там успеха. Это одна из худших частей моей тренерской карьеры».

«Лилль» – последний клуб, с которым работал француз. Дальше были только сборные. Когда его спросили, думал ли он в начале пути, что в сборных окажется сильно успешнее, чем в клубах, Ренар отрицательно покачал головой: «Честно говоря, я хотел тренировать в Лиге 1. Я не думал об Африке или Ближнем Востоке. Я не думал о сборных. Но как тренер, ты пытаешься, иногда падаешь. Потом ты должен подняться и идти вперед».

Ренар всегда играет в контроль мяча и высокий прессинг: так он чуть не обыграл Испанию и возил Португалию на ЧМ-2018

ЧМ-2022 – второй в карьере Ренара. Первый случился в России, куда он привез Марокко. Страна квалифицировалась на турнир впервые с 1998-го – и вывел ее туда именно Ренар.

Сборная Марокко ожидаемо не вышла из группы смерти с Испанией, Португалией и Ираном – всего одно очко. Неожиданностью оказались свежесть и смелось, с которыми играли марокканцы. В первом матче они смотрелись лучше Ирана (63% на 37% по владению, 13:8 по ударам), но проиграли, пропустив на 95-й минуте. Во втором матче Криштиану забил уже на 4-й, но затем Марокко давило 86 минут: 57% на 43% по владению, 13:7 по ударам.

Против Испании сборная Ренара дважды вела в счете, но снова пропустила в дополнительное время – на 91-й от Аспаса. Победа не помогла бы выйти из группы, но не пустила бы в плей-офф испанцев. Француз до сих пор переживает из-за упущенных очков: «Не люблю зацикливаться на прошлом, но не думаю, что ВАР нам помог. Даже будучи болельщиком Испании, вы должны признать, что, когда команда забивает с углового, поданного не с той стороны, гол нельзя засчитывать».

После игры Саудовской Аравии против Аргентины и авторы Sports.ru, и вы в комментах удивлялись смелому стилю Эрве Ренара. На самом деле на ЧМ-2018 сборная Марокко играла так же. На любом уровне мужчина ставит футбол, основанный на владении мячом, высоком прессинге и интенсивности. К Аргентине он не придумывал особую тактику, а играл так, как привык. По его Ренара, подобные взгляды в него заложили Жан Фернандеса и Ги Лакомб, которые тренировали его в «Канне»: « С 16 лет у меня был блокнот, куда я записывал идеи игроков и тренеров».

В этот момент можно подумать, что тренер – чудак: да, смелый футбол против Аргентины принес результат, но в 2018-м это не сработало и, скорее всего, не сработает ни против Польши, ни против Мексики. Эрве не согласен и говорит, что почти все, что у него получилось в футболе, произошло за счет настойчивости: «Это мое лучшее качество».

Это подтверждает бывший напарник по клинингу Джейми Хиндмарч: «Я хорошо знал его амбиции стать тренером. Он волевой человек, поэтому я не удивлен всему тому, что случилось. Когда ты просыпаешься в 2:30, а днем тренируешь, потом ты можешь делать что угодно».

Ренар настойчив даже в мелочах – например, в одежде. Последние 12 лет он выходит на матчи исключительно в белых рубашках. Традиция тянется с Кубка Африки-2010, когда во втором туре Замбия проиграла Камеруну. Тогда Эрве был одет в светло-голубую футболку. Наудачу он сменил стиль и в третьем туре появился в белой футболке. Замбия выиграла и вышла из группы, а Ренар понял, в чем дело.

«Конечно, с тех пор я проиграл несколько игр в белом, — смеется француз. – Может быть, даже много проиграл. Но и выиграл много. Мне нравится этот стиль, но для него нужна хорошая погода. Когда я тренировал в Англии , белая рубашка в декабре была невозможна. Может быть, именно поэтому я не добился там успеха».

Особенно круто белая рубашка смотрится на накачанном теле 54-летнего тренера. Один из лучших бомбардиром «Кембриджа» в сезоне при Ренаре сравнивал тело Эрве с телом греческих богов и говорил, что тот без проблем пробегал по 7-8 миль в день».

Пробежка – не только способ держать форму. По пути Ренар открывает для себя новые знания. Когда его спросили про самое красивое место в Марокко, он ответил: «Как-то в с Схирате я отправился на 6-километровую пробежку. Море было в отливе, и я увидел волшебный пейзаж. На следующий день я снова побежал. Море было уже в приливе, и я открыл для себя еще одну не менее фантастическую панораму. Честно говоря, я не знал, что бывает такая красота».

Кстати, именно цвет моря, а не белый – любимый цвет Ренара.

– Если бы ты был цветом, то каким? – спросил журналист.

– Синим, как небо или море.

Интервью с вопросом про цвет и красоту Марокко – одно из самых чувственных. В нем Ренар признается в любви фильмам Клинта Иствуда, говорит, что восхищается «Парк де Пренс», хотя на нем его «Лилль» пропустил 5 голов, описывает любимую специю (имбирь) и говорит про отпуск мечты – в приморском городе Сали в Сенегале. «Это страна и город, где я люблю отдыхать с семьей, с женой и детьми, где готовлюсь к матчам», – делился личным француз.

Жена – это бизнесвумен Вивиан Дье из Сенегала, которого до Ренара была женой тренера местной сборной Бруно Метсу. Того самого, который вывел африканцев на ЧМ-2002. В 2013-м Метсу умер от рака, спустя 5 лет Вивиан встретила Ренара, когда они оба работали в Марокко. Пара официально не расписана.

От прошлых браков у Вивиан есть трое детей, у Эрве – столько же. Все ­– девочки.

***

Из Марокко француза уволили после невыхода из группы на Кубке Африки-2019. Не помогли ни стильная игра, ни подъем с 81-го на 45-е место в рейтинге ФИФА. После этого его хотела назначить сборная Нигерии, но президент местной федерации сказал, что страна не потянет зарплату.

«Работая в Марокко, он был самым высокооплачиваемым тренером в Африке. Зарабатывал от 150 до 200 тысяч евро в месяц. Мы не можем позволить платить столько», – сказал Амаджу Пинника.

Сообщают, что зарплата Ренара в Саудовской Аравии меньше марокканской – 1,1 миллиона фунтов в год (1,3 миллиона евро).

Похоже, он не врет, когда говорит, что деньги для него не на первом месте: «Я всегда боролся с внешностью, даже в юности. Меня часто принимают за надменного, самодовольного человека. Но это далеко не так. Я провел 8 лет, вставая в три часа ночи каждый день, чтобы мыть мусорные баки. Это хорошая школа смирения. Я сохраняю его, даже когда получаю комплименты или негатив. Главное – чтобы болельщики Саудовской Аравии гордились мной».

Фото: Gettyimages.ru/ Aitor Alcalde / Stringer, Richard Heathcote, Gallo Images / Stringer, Julian Finney, ; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com ; bbc.com ; cambridgeindependent.co.uk