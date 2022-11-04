Карьера Тимоти Веа – вау: тренировался у мамы (первой леди Либерии), выбирал из 4 сборных, в 22 исполнил мечту отца

Сын, которым гордятся.

После дебютного гола на ЧМ в ворота Уэльса Веа расчувствовался. Написал в соцсетях, что посвящает гол партнерам, Америке, Либерии, Ямайке и семье. В комменты неожиданно пришел Пеле: «Это был классный гол. Не переставай мечтать, мечты сбываются». В ответ Тимоти назвал короля футбола «папа Пеле».

Родной папа Джордж в тот момент находился рядом: сначала с трибуны наблюдал за перфомансом сына на поле, затем поужинал с ним и своей женой. С ужина он выложил совместное фото с подписью «Гордый отец». Веа-старший хоть и выиграл «Золотой мяч», но ни в победном сезоне, ни до или после этого не играл на ЧМ (другой такой обладатель «ЗМ» – Джордж Бест). Ближе всего в попаданию на турнир он был в 2002-м, но в квалификации Либерия отпустила на одно очко Нигерию.

У Веа-младшего получилось с первой попытки: и сыграть на ЧМ, и забить. В эфире «Доброе утро, Америка» он признался, что периодически замечал, как родители сходили с ума на трибуне: «Я даже видел их, когда забивал».

Если бы Тимати выбрал любую другую сборную, ни похвалы Пеле, ни эфиров на американском ТВ, ни гордости родителей у него, скорее всего, не было бы. Выбирать он мог сразу из четырех. Причины максимально логичны: США – страна, где он родился и вырос, Либерия – родина отца, Ямайка – родина мамы, Франция – страна взросления, текущей работы и та, где есть вид на жительство.

Форвард говорит, что особо не думал над выбором: «Корни всегда останутся корнями, но я вырос в Штатах. Здесь моя семья и друзья. Мне не нужно было принимать сложное решение».

Веа-старший так много летал по миру по благотворительным делам, что, возможно, уже сам не помнит, что именно делал в Нью-Йорке в 1993-м. Точно известно только то, что с ямайкой Клэр Дункан Джордж познакомился в банке Chase Manhattan, где она обслуживала клиентов. Клэр была младшей в эмигрантской семье из семи детей, окончила медицинский факультет, работала медсестрой в ямайской больнице в Нью-Йорке, а затем перешла на обычную офисную должность в банк. Джордж тогда играл за «ПСЖ», но социальный разрыв с подругой не напугал его.

В браке у них родилось трое детей. Четвертый – от внебрачной связи, которую президент Либерии подтвердил, пятый – тоже вне брака, но тут пришлось проводить тест ДНК. Измены – они, кажется, тянулись долго, последний скандал вспыхнул в 2018-м – не разрушили отношения. Они по-прежнему муж и жена, а Клэр считается первой леди Либерии. Как и муж, она много вкладывает в социальные проекты, в том числе – в спортивные.

Помощь нуждающимся тянется еще со времен жизни в Нью-Йорке. Став женой футболиста, Клэр не брезговала тренировать детей из неблагополучных семей. 16 лет она проводила футбольные занятия за районных площадках, чтобы занять подростков на улицах и уберечь их от попадания в банды и наркозависимости. На занятия часто приходил Тимати.

Тренировки с мамой наверняка помогли развить футбольные скиллы, но Веа едва ли играть бы на ЧМ, если бы не дар и страсть к футболу. «Тимати был готов работать, несмотря на громкое имя, – говорил про него родственник со стороны мамы Кайл Дункан. – Он всегда был хорош, всегда обладал даром. Некоторые талантливые люди ленивы, но он никогда не ленился».

По словам Дункана, быстро стало понятно: парень вырастет в большого игрока. Кроме дара, родственник отмечал дикое желание стать профессиональным футболистом: «Я на три года старше него, но в детстве даже я не думал о своем будущем, а он знал, чего хочет».

До 14 лет Веа совмещал тренировки с мамой с походами в академию «Ред Буллс». Потом уехал в «ПСЖ», где в 17 подписал первый контракт. Это случилось после хет-трика за сборную в ворота Парагвая – соперник пострадал в 1/8 финала ЧМ U-17. Так Тимати оказался первым в истории американцем любого возраста, который забил три гола в одном матче в плей-офф турнира ФИФА.

Ему принадлежит и другой национальный рекорд: Веа – первый в истории сборной США автор гола, родившийся после 2000 года. Он отличился уже во второй своей игре против Боливии – в 18 лет. С тех пор его статистика за сборную: 26 матчей, 4 гола, в том числе тот самый – Уэльсу.

К 20 годам Тимоти оформил два титула чемпиона Франции с ПСЖ, правда, его вклад в победу почти нулевой (5 матчей за 2 сезона) – мешали травмы и бешеная конкуренция. За развитием и большей практикой он опустился в «Лилль». По словам защитника сборной США Уокера Циммермана, Веа – отличный парень без налета звездности из-за великого отца: «Я знал его еще до того, как понял, кем был и есть его отец, и не мог в это поверить. Этот парень из королевской семьи? Да он все время смеется, приносит хорошее настроение и хорошую музыку в раздевалку. Я могу говорить о нем только как о профессионале».

Похожее про Веа-старшего говорит сам Тимоти: «Мы обычно связываемся по вотсапу.

Мой папа – самый нормальный человек, которого вы когда-либо встречали. Он просыпается и идет играть в баскетбол или футбол».

Пример отца повлиял на Веа-младшего: одна из его целей – основать фонд и построить футбольную академию в Африке. Чтобы не терять связь с континентом предков, он приезжает в Либерию каждый декабрь: «Там есть прекрасные пляжи, отели, дома. Там атмосфера, которая замедляет ритм жизнь. После тяжелого сезона – это отличное место, куда можно поехать, чтобы помедитировать и остаться наедине с землей».

Будет честными: Веа – классный парень, но пока не самый выдающийся форвард. Даже за «Лилль» он забил всего 3 раза в 31 игре. ЧМ-2022, возможно, окажется его единственным заметным достижении во взрослом футболе. Будет обидно, но гол Уэльсу и то, что случилось после него, останутся с ним навсегда.

Фото: instagram.com/timothyweah; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com, IMAGO/LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT, imago sportfotodienst