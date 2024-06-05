Мирра – самая молодая полуфиналистка «Шлема» за 27 лет!

В первых двух встречах с Ариной Соболенко весной-2023 и весной-2024 Мирра Андреева взяла девять геймов: четыре в первой и пять во второй. Перед третьей в четвертьфинале «Ролан Гаррос» она сказала, что хочет продолжить динамику и взять «еще больше».

Как примерно все, что говорит Андреева, это было мило и непосредственно – но не более того. Соболенко в этом году еще не проигрывала на «Шлемах» (победила на Australian Open), год не проигрывала на «Шлемах» соперницам из-за пределов топ-10, а в четвертьфиналах «Шлемов» не проигрывала вообще (выиграла все восемь). Шансы взять 5+ геймов у Андреевой, конечно, были – но примерно такие же были и не взять.

Дальше произошло очень много всего, в том числе описываемого словами Ильфа и Петрова , – и в результате Андреева победила 6:7, 6:4, 6:4.

Она впервые:

● вышла в полуфинал «Большого шлема»,

● обыграла соперницу из топ-5,

● выиграла 5 матчей подряд в основных сетках уровня WTA,

● выиграла матч, в котором проиграла тай-брейк.

В 17 лет и 1 месяц Андреева выиграла 83,3% матчей на турнирах «Большого шлема» (включая квалификации) и стала самой молодой полуфиналисткой «Большого шлема» за 27 лет – с тех пор, как 16-летняя Мартина Хингис победила на US Open-1997.

Параллели с Хингис на этом не кончаются: она же была последней более молодой, чем Андреева полуфиналисткой «Ролан Гаррос» (в том же 1997-м).

На турнирах «Большого шлема» 25 лет никто моложе Андреевой не обыгрывал соперницу из топ-2 – последней была 16-летняя Елена Докич, обыгравшая Хингис на «Уимблдоне»-1999. На «Ролан Гаррос» последней была 16-летняя Моника Селеш, в финале-1990 обыгравшая Штеффи Граф.

Возвращаясь к Хингис: в том 1997-м она в 16 лет выиграла три «Шлема» и на четвертом сыграла в финале – сценарий, ни в каком виде невозможный сейчас. Но именно это делает показатели Андреевой в 2024-м еще более ошеломительными.

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Фото: Gettyimages.ru /Valerio Pennicino, Clive Brunskill, Chris Hyde