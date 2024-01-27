Медведев первым дважды упустил 2:0 по сетам в финалах «Шлемов». В истории лишь восемь случаев

Так было и у другого Медведева.

Даниил Медведев проиграл финал Australian Open, хотя вел 2:0 по сетам у Янника Синнера.

Он первый, кто отдал так два финала «Шлемов» за карьеру. Таких случаев в современную теннисную эру всего восемь – четверть примеров (и два подряд) теперь у россиянина.

● Насколько же кучнее пошли такие сценарии: первые четыре случая мы собирали 30 лет, следующие четыре – увидели всего за четыре с половиной года. Премьерному камбэку в финале «Шлема» скоро исполнится ровно полвека.

● В половине случаев все решал или поздний брейк (после счета 5:5), или вообще тай-брейк (на US Open он и в пятом сете тогда был обычный, до семи). Разгромная победа в пятой партии всего одна – как раз у Бьорна Борга при первом примере в истории.

● Даниил – второй Медведев, отдававший «Шлем» с 2:0. В 1999-м украинец Андрей Медведев очень уверенно взял два сета у Андре Агасси, но американец переломил и забрал.

● На Australian Open до россиянина такого не было, на «Уимблдоне» не случалось вообще никогда, «Ролан Гаррос» с отрывом лидирует с самого начала.

«Лучше так, чем проиграть раньше», – вывод Даниила Медведева после финала с Янником Синнером.

Справедливо, но все же очень больно.

Фото: Gettyimages/Darrian Traynor