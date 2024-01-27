Глаз Народа
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Медведев первым дважды упустил 2:0 по сетам в финалах «Шлемов». В истории лишь восемь случаев

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Так было и у другого Медведева.

Даниил Медведев проиграл финал Australian Open, хотя вел 2:0 по сетам у Янника Синнера.

Он первый, кто отдал так два финала «Шлемов» за карьеру. Таких случаев в современную теннисную эру всего восемь – четверть примеров (и два подряд) теперь у россиянина.

● Насколько же кучнее пошли такие сценарии: первые четыре случая мы собирали 30 лет, следующие четыре – увидели всего за четыре с половиной года. Премьерному камбэку в финале «Шлема» скоро исполнится ровно полвека.

● В половине случаев все решал или поздний брейк (после счета 5:5), или вообще тай-брейк (на US Open он и в пятом сете тогда был обычный, до семи). Разгромная победа в пятой партии всего одна – как раз у Бьорна Борга при первом примере в истории.

● Даниил – второй Медведев, отдававший «Шлем» с 2:0. В 1999-м украинец Андрей Медведев очень уверенно взял два сета у Андре Агасси, но американец переломил и забрал.

● На Australian Open до россиянина такого не было, на «Уимблдоне» не случалось вообще никогда, «Ролан Гаррос» с отрывом лидирует с самого начала.

«Лучше так, чем проиграть раньше», – вывод Даниила Медведева после финала с Янником Синнером.

Справедливо, но все же очень больно.

Экспресс-рефлексия Медведева после упущенного финала

Все детали этого безумного и грустного финала

Фото: Gettyimages/Darrian Traynor

8 комментариев
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Это как с Акинфеевым. Есть антисерия в ЛЧ, и все наши (именно наши, иностранцы вон до сих пор в шоках, что он вообще играет до сих пор) делают акцент именно на этом. Троллят, иногда доходит до травли.
Так и здесь. Первый, кто проиграл 2жды с 0-2. И что, кроме того, что это просто неприятно?
У нас и так немного поводов радоваться в последнее время. Даже если брать чисто спорт. А тут наш, против которого весь мир на любом матче с самого начала, доходит до финала вопреки всему. Молодец. Но конечно, не все идеально. Взял титул тогда, когда скорее не ждали от него. А после каждый раз думаешь, что вот в этот то раз все получится. Но нет, чего-то не хватает в самый последний момент. И все равно каждый ТБШ ждёшь, как магию. И он один остаётся до конца. Хачанов, Рублев, дамы не дают такой болельщицкой надежды, как он. Ну да, не наш Джокович /Надаль /Федерер, где точно ждёшь титула. Тут финал большая удача. Но даже если больше не будет титулов ТБШ, за это ощущение боления до конца, ему спасибо.
+14
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Медведев, кстати, в 19-м на US Open вернулся после двух сетов и всё равно проиграл. Интересно есть ли такие примеры, чтобы один человек в финале ТБШ проигрывал в пяти сетах и после проигранных двух первых, и после выигранных тоже.
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Заголовок - как отдельный вид искусства
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Ответ Astin
все хорошо, кроме "весь мир против нас" Аж блевануть от таких фраз хочется...
Ну проблюйся, что тебе ещё посоветовать.
На каждом матче стадион болеет за соперника Медведева, да и вообще против любого нашего, и только под конец своей игрой он может переломить симпатии.
Если ты будешь утверждать обратное, то проблюйся ещё раз.
+1
0
+1
Ответ Кирилл Польский
Это как с Акинфеевым. Есть антисерия в ЛЧ, и все наши (именно наши, иностранцы вон до сих пор в шоках, что он вообще играет до сих пор) делают акцент именно на этом. Троллят, иногда доходит до травли. Так и здесь. Первый, кто проиграл 2жды с 0-2. И что, кроме того, что это просто неприятно? У нас и так немного поводов радоваться в последнее время. Даже если брать чисто спорт. А тут наш, против которого весь мир на любом матче с самого начала, доходит до финала вопреки всему. Молодец. Но конечно, не все идеально. Взял титул тогда, когда скорее не ждали от него. А после каждый раз думаешь, что вот в этот то раз все получится. Но нет, чего-то не хватает в самый последний момент. И все равно каждый ТБШ ждёшь, как магию. И он один остаётся до конца. Хачанов, Рублев, дамы не дают такой болельщицкой надежды, как он. Ну да, не наш Джокович /Надаль /Федерер, где точно ждёшь титула. Тут финал большая удача. Но даже если больше не будет титулов ТБШ, за это ощущение боления до конца, ему спасибо.
нет параллелей. Медведева никто не травит. А Акинфеев и без антирекорда в ЛЧ косячил много, плюс вел себя не всегда адекватно...да и троллили его в основном спартачи и питерцы
+3
-3
0
Ответ Кирилл Польский
Это как с Акинфеевым. Есть антисерия в ЛЧ, и все наши (именно наши, иностранцы вон до сих пор в шоках, что он вообще играет до сих пор) делают акцент именно на этом. Троллят, иногда доходит до травли. Так и здесь. Первый, кто проиграл 2жды с 0-2. И что, кроме того, что это просто неприятно? У нас и так немного поводов радоваться в последнее время. Даже если брать чисто спорт. А тут наш, против которого весь мир на любом матче с самого начала, доходит до финала вопреки всему. Молодец. Но конечно, не все идеально. Взял титул тогда, когда скорее не ждали от него. А после каждый раз думаешь, что вот в этот то раз все получится. Но нет, чего-то не хватает в самый последний момент. И все равно каждый ТБШ ждёшь, как магию. И он один остаётся до конца. Хачанов, Рублев, дамы не дают такой болельщицкой надежды, как он. Ну да, не наш Джокович /Надаль /Федерер, где точно ждёшь титула. Тут финал большая удача. Но даже если больше не будет титулов ТБШ, за это ощущение боления до конца, ему спасибо.
Согласен. Спасибо Даниилу за турнир. Временами очень интересная игра прорезалась. Я так думаю, что Медведев в этом году Шлем может и не возьмет, но, Мастерс или два должен зацепить. Хорошо играл в первых 2 сетах, нащупал правильную игру. Так и на других турнирах надо.
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Ответ DAN10101010
нет параллелей. Медведева никто не травит. А Акинфеев и без антирекорда в ЛЧ косячил много, плюс вел себя не всегда адекватно...да и троллили его в основном спартачи и питерцы
Примеры неадекватного поведения Игоря можно привести?
+1
-1
0
Ответ Кирилл Польский
Это как с Акинфеевым. Есть антисерия в ЛЧ, и все наши (именно наши, иностранцы вон до сих пор в шоках, что он вообще играет до сих пор) делают акцент именно на этом. Троллят, иногда доходит до травли. Так и здесь. Первый, кто проиграл 2жды с 0-2. И что, кроме того, что это просто неприятно? У нас и так немного поводов радоваться в последнее время. Даже если брать чисто спорт. А тут наш, против которого весь мир на любом матче с самого начала, доходит до финала вопреки всему. Молодец. Но конечно, не все идеально. Взял титул тогда, когда скорее не ждали от него. А после каждый раз думаешь, что вот в этот то раз все получится. Но нет, чего-то не хватает в самый последний момент. И все равно каждый ТБШ ждёшь, как магию. И он один остаётся до конца. Хачанов, Рублев, дамы не дают такой болельщицкой надежды, как он. Ну да, не наш Джокович /Надаль /Федерер, где точно ждёшь титула. Тут финал большая удача. Но даже если больше не будет титулов ТБШ, за это ощущение боления до конца, ему спасибо.
все хорошо, кроме "весь мир против нас"
Аж блевануть от таких фраз хочется...
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