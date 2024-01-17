Мирра Андреева + Маррей = забота и почтение. Он за нее вступился, а она хочет поставить твит в рамку

Одна из первых вещей, которые мы узнали о Мирре Андреевой в прошлом году, – что ей нравится Энди Маррей.

Про трехкратного чемпиона «Шлемов» же мы давно знали, что он любит теннис как болельщик и всегда следит за молодыми игроками.

Каждый раз, когда Каролин Гарсия набирает форму, мы вспоминаем его твит 2011 года, где он провозглашал ее будущей первой ракеткой мира.

Позднее Маррей поправлял репортера, в статистическом вопросе учитывавшего только мужчин, в прошлом году сидел на обычной трибуне на финале «Уимблдона» (который выигрывал дважды), а также в соцсетях прокомментировал неоднозначный игровой эпизод с участием Новака Джоковича, проведя параллели с двумя другими его матчами, один из которых состоялся десятью годами ранее.

На Андрееву Маррей обратил внимание прошлой весной вместе со всеми, когда она накануне 16-летия совершила прорыв на большом турнире в Мадриде. Тогда на заочный комплимент Мирры он ответил: «Представьте, чего она добьется, когда зрение поправит 👀🤣😍».

С тех пор Андрееву при любой возможности спрашивают о Маррее – и она доставляет. При этом 16-летняя Мирра, хоть сегодня и повторила достижения Хингис, Головин и Гауфф, по возрасту пока что ближе к четырем детям Маррея, чем к нему. В ее отношении к сэру еще много почтения и стеснения, что делает всю ситуацию еще более обаятельной.

После сегодняшнего ошеломительного камбэка Андреевой на Australian Open речь до Маррея вполне могла и не дойти, но этого не допустил уже он. По ходу матча, когда Андреева летела в решающем сете 1:5, ему не понравилось замечание комментатора о том, что россиянка слишком строга к себе, и ей нужно это исправлять, – особенно когда Мирра вырвала победу на решающем тай-брейке.

На Australian Open Маррей пять раз играл в финале и уже дважды с турниром прощался: в 2019-м до того, как решился на замену тазобедренного сустава, и в этом, когда буднично вылетел в первом круге. Зато теперь он сможет посмотреть, как Андреева послезавтра сыграет за место в четвертьфинале.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney