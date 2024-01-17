Глаз Народа
Блог

Мирра Андреева + Маррей = забота и почтение. Он за нее вступился, а она хочет поставить твит в рамку

WTA WTA
Australian Open Australian Open
ATP ATP
Мирра Андреева Мирра Андреева
Энди Маррей Энди Маррей
Каролин Гарсия Каролин Гарсия
соцсети соцсети
Теннис Теннис

Одна из первых вещей, которые мы узнали о Мирре Андреевой в прошлом году, – что ей нравится Энди Маррей.

Про трехкратного чемпиона «Шлемов» же мы давно знали, что он любит теннис как болельщик и всегда следит за молодыми игроками.

Каждый раз, когда Каролин Гарсия набирает форму, мы вспоминаем его твит 2011 года, где он провозглашал ее будущей первой ракеткой мира.

Позднее Маррей поправлял репортера, в статистическом вопросе учитывавшего только мужчин, в прошлом году сидел на обычной трибуне на финале «Уимблдона» (который выигрывал дважды), а также в соцсетях прокомментировал неоднозначный игровой эпизод с участием Новака Джоковича, проведя параллели с двумя другими его матчами, один из которых состоялся десятью годами ранее.

На Андрееву Маррей обратил внимание прошлой весной вместе со всеми, когда она накануне 16-летия совершила прорыв на большом турнире в Мадриде. Тогда на заочный комплимент Мирры он ответил: «Представьте, чего она добьется, когда зрение поправит 👀🤣😍».

С тех пор Андрееву при любой возможности спрашивают о Маррее – и она доставляет. При этом 16-летняя Мирра, хоть сегодня и повторила достижения Хингис, Головин и Гауфф, по возрасту пока что ближе к четырем детям Маррея, чем к нему. В ее отношении к сэру еще много почтения и стеснения, что делает всю ситуацию еще более обаятельной.

После сегодняшнего ошеломительного камбэка Андреевой на Australian Open речь до Маррея вполне могла и не дойти, но этого не допустил уже он. По ходу матча, когда Андреева летела в решающем сете 1:5, ему не понравилось замечание комментатора о том, что россиянка слишком строга к себе, и ей нужно это исправлять, – особенно когда Мирра вырвала победу на решающем тай-брейке.

На Australian Open Маррей пять раз играл в финале и уже дважды с турниром прощался: в 2019-м до того, как решился на замену тазобедренного сустава, и в этом, когда буднично вылетел в первом круге. Зато теперь он сможет посмотреть, как Андреева послезавтра сыграет за место в четвертьфинале.

Мирра Андреева! Спаслась при 1:5, вытащила матчбол – и уже в 1/8 финала!

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Omniscius
Гарсию он называл будущей первой ракеткой, но не сбылось, максимум #2 в паре и #4 в одиночке.
Все равно нехило для далёкого прогноза
+41
-1
+40
Андреева и Марей стали фанатами друг друга. Представьте, какежие посты начнет писать Лера Ли, когда зрение поправит.
+29
-3
+26
Где-то рядом уже Ким со скалкой )
+14
-1
+13
Не сотвори себе кумира, банально , но это так. Мирра молодец, воля , характер, все при ней. Такой матч гиблый вытащила. Респектище.
+5
0
+5
Все-таки есть что-то символичное)
Mirra Andreeva
Andrew Murray
+5
0
+5
"С тех пор Андрееву при любой возможности спрашивают о Маррее – и она доставляет". 🤔
Кто-нибудь в курсе - что она доставляет? Кому? И главное - зачем??
+4
0
+4
какая она обаятельная
+4
-1
+3
Гарсию он называл будущей первой ракеткой, но не сбылось, максимум #2 в паре и #4 в одиночке.
+4
-2
+2
Сэр!
Сэр Маррей задержался, чтоб посмотреть игру и победу юной мисс Мирра!
Не поскупился на достойный комплимент.
Доброе напутствие может привести к успеху!
А может и отвлечь.
Ведь он такой красивый!
+2
0
+2
Маленькое душноватое замечание к тексту: мне думается, Андреева и пока что, и во веки веков будет по возрасту ближе к его детям, нежели к нему.
+2
0
+2
Ответ matolckachev
Не сотвори себе кумира, банально , но это так. Мирра молодец, воля , характер, все при ней. Такой матч гиблый вытащила. Респектище.
Сибирский характер))
+2
0
+2
Ответ Omniscius
Гарсию он называл будущей первой ракеткой, но не сбылось, максимум #2 в паре и #4 в одиночке.
Бывает.
+1
-1
0
Ответ Bavarec-Art
Андреева и Марей стали фанатами друг друга. Представьте, какежие посты начнет писать Лера Ли, когда зрение поправит.
Такежие. Красивые!
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий