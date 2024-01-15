Глаз Народа
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Картонный злодей Медведев, игнор обвинений Зверева, перенос смерти отца Соболенко – новый сезон сериала Netflix не любит правду

Break Point Break Point
WTA WTA
Тэйлор Фриц Тэйлор Фриц
Даниил Медведев Даниил Медведев
Мария Саккари Мария Саккари
Арина Соболенко Арина Соболенко
Джессика Пегула Джессика Пегула
Александр Зверев Александр Зверев
ATP ATP
Томми Пол Томми Пол
Netflix Netflix
Фрэнсис Тиафу Фрэнсис Тиафу
Теннис Теннис

«Мой пример доказывает, что если сильно чего-то хотеть и много работать, то твоя мечта сбудется», – говорит Арина Соболенко в финальной серии второго сезона «Брейк-пойнта», теннисного сериала Netflix, выпущенного на прошлой неделе. За 2023-й, на протяжении которого он снимался, белоруска взяла первый «Шлем» и побывала первой ракеткой мира и теперь в кадре пыталась достижения осмыслить.

Это, конечно, неправда. Энди Маррей не выиграл ни один из пяти финалов Australian Open не потому, что не так уж сильно хотел. Динара Сафина, Елена Дементьева и многие другие закончили карьеры без «Шлема», а Мария Шарапова 15 лет не могла обыграть Серену Уильямс не потому, что плохо старались. Но у нового сезона «Брейк-пойнта» такие отношения с правдой жизни: без нюансов и полутонов. И этот манифест Соболенко – даже не самое вопиющее упрощение шести новых серий.

У каждой серии второго сезона очень конкретный и компактный сюжет: в первой Соболенко ломает «проклятие Netflix». Во второй Хольгер Руне стремится в лидеры поколения. В третьей (нашей любимой) остепенившийся Томми Пол становится лучшим американцем на «Шлеме» после того, как запорол старт карьеры тусовками (на US Open-2017 пришел на собственный матч пьяным и потом шесть месяцев сдавал анализы на алкоголь в крови). В четвертой Александр Зверев возвращается после страшной травмы. В пятой Джессика Пегула и Мария Саккари наконец выигрывают титулы. В последней американцы мечтают взять домашний «Шлем». Сюжеты очень теннисоцентричные и раскрываются последовательно и драматично – этим новый сезон, кажется, выгодно отличается от слишком поверхностного первого.

 

Но стройность повествования часто достигается тем, что факты подгоняются под требования сюжета – как в словах Соболенко выше или в первой серии, где смерть ее папы помещена «через несколько месяцев» после US Open-2021 (на самом деле это случилось в 2019-м). Видимо, и это, и, скажем, припадочный монтаж финала Australian Open сделаны в интересах драматургии и динамичности. Так же центральным конфликтом эпизодов про Фрица, Тиафу и Пола показана их внутренняя конкуренция, и трудно отделаться от ощущения, что это просто потому что, что сразу три топовых американца предоставили команде Netflix самый полный доступ.

Но все это мелочи по сравнению с тем, как в сериале героизирован Зверев – человек, обвиненный в многочисленных эпизодах домашнего насилия двумя бывшими партнершами (по последнему обвинению уже привлечен к ответственности в Германии, и, вероятно, будет суд). 

Об этом в «Брейк-пойнте» нет ни слова – зато показано, как Зверев мучительно возвращается после операции, как запустил фонд помощи детям с диабетом, как рыдает после несправедливого поражения от Даниила Медведева в Монте-Карло и как добивается возмездия на «Ролан Гаррос»: Медведев, сраженный испорченной кармой, проигрывает там на старте, а Зверев доходит до полуфинала турнира, на котором годом ранее думал, что его карьера окончена (ужасный момент травмы с заломленным голеностопом и криками показывают не меньше трех раз).

 

«Вы ошиблись в первом сезоне, – говорит Зверев на старте своей серии. – Надо было сразу снимать меня. Вокруг меня всегда драма». Для тех, кто в курсе происходящего, это звучит насмешкой – как и его последующие рассуждения о карме. (А тем, кто не в курсе, создает о нем ложное впечатление.) Понятно, что он никогда не согласился бы на участие в проекте, привлекающем внимание к обвинениям, но полностью проигнорировать их существование выглядит очень слабым продюсерским решением.

На этом фоне изображение Медведева злодеем разочаровывает не так сильно – но все равно разочаровывает. Дело не в том, что Даниил не заслуживает такую репутацию, – заслуживает довольно часто, включая тот матч в Монте-Карло, где действительно вел себя не очень спортивно. Но «Брейк-пойнт», опять же, не вдается в детали: не переводит хорошо различимое в серии признание Медведева у сетки, что он «вел себя как говно». Не рассказывается и о последовавшем заочном конфликте между Медведевым и Зверевым в медиа, за большим преимуществом выигранном Даниилом, – потому что он тоже умный, смешной и харизматичный, а не просто одномерный подлец.

 

Удачи в «Брейк-пойнте», конечно, тоже есть: как обычно, камеры показывают то, что мы иначе никогда бы не увидели. Вот мама Пола, врач, прилетает на его четвертьфинал Australian Open в рабочей форме (чтобы успеть, поехала в аэропорт прямо из больницы). Вот Пегула вытирает своих собак уимблдонским полотенцем, а тренер Саккари звонит ее психологу узнать, какие слова использовать после матча. Вот физиотерапевт Соболенко после ее выхода в финал Australian Open отчитывает нового члена команды за то, что тот слишком взволнован, не держит себя в руках и может нарушить эмоциональное равновесие Арины.

Вот Тиафу говорит о Звереве: «Он очень любит себя, но мне все равно нравится», – а следом нарушает золотое правило рассуждений о турнирной сетке – признается, что с самой жеребьевки нацеливался на встречу с ним в третьем круге. Вот теневые MVP всего сериала – девушки игроков – готовят им завтраки, подвозят на корты, мастерски считывают сигналы (партнерша диабетика Зверева София Томалла по его настроению может понять, какой у него в данный момент сахар в крови). Внимательный глаз в чемодане Соболенко в Мельбурне даже различит каблуки Manolo Blahnik, сумку Bottega Veneta и «Черный обелиск» Ремарка. И все-таки главное впечатление от второго сезона «Брейк-пойнта» лучше всего резюмируется словами физиотерапевта Зверева (сказанными в Монако о Медведеве):

«Потерял к нему все уважение».

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Фото: скрины Netflix

1 комментарий
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выигранном Даниилом, – потому что он тоже умный, смешной и харизматичный
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
умный 🤣
смешной 🤣
харизматичный 🤣
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