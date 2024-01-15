Картонный злодей Медведев, игнор обвинений Зверева, перенос смерти отца Соболенко – новый сезон сериала Netflix не любит правду

«Мой пример доказывает, что если сильно чего-то хотеть и много работать, то твоя мечта сбудется», – говорит Арина Соболенко в финальной серии второго сезона «Брейк-пойнта», теннисного сериала Netflix, выпущенного на прошлой неделе. За 2023-й, на протяжении которого он снимался, белоруска взяла первый «Шлем» и побывала первой ракеткой мира и теперь в кадре пыталась достижения осмыслить.

Это, конечно, неправда. Энди Маррей не выиграл ни один из пяти финалов Australian Open не потому, что не так уж сильно хотел. Динара Сафина, Елена Дементьева и многие другие закончили карьеры без «Шлема», а Мария Шарапова 15 лет не могла обыграть Серену Уильямс не потому, что плохо старались. Но у нового сезона «Брейк-пойнта» такие отношения с правдой жизни: без нюансов и полутонов. И этот манифест Соболенко – даже не самое вопиющее упрощение шести новых серий.

У каждой серии второго сезона очень конкретный и компактный сюжет: в первой Соболенко ломает «проклятие Netflix». Во второй Хольгер Руне стремится в лидеры поколения. В третьей (нашей любимой) остепенившийся Томми Пол становится лучшим американцем на «Шлеме» после того, как запорол старт карьеры тусовками (на US Open-2017 пришел на собственный матч пьяным и потом шесть месяцев сдавал анализы на алкоголь в крови). В четвертой Александр Зверев возвращается после страшной травмы. В пятой Джессика Пегула и Мария Саккари наконец выигрывают титулы. В последней американцы мечтают взять домашний «Шлем». Сюжеты очень теннисоцентричные и раскрываются последовательно и драматично – этим новый сезон, кажется, выгодно отличается от слишком поверхностного первого.

Но стройность повествования часто достигается тем, что факты подгоняются под требования сюжета – как в словах Соболенко выше или в первой серии, где смерть ее папы помещена «через несколько месяцев» после US Open-2021 (на самом деле это случилось в 2019-м). Видимо, и это, и, скажем, припадочный монтаж финала Australian Open сделаны в интересах драматургии и динамичности. Так же центральным конфликтом эпизодов про Фрица, Тиафу и Пола показана их внутренняя конкуренция, и трудно отделаться от ощущения, что это просто потому что, что сразу три топовых американца предоставили команде Netflix самый полный доступ.

Но все это мелочи по сравнению с тем, как в сериале героизирован Зверев – человек, обвиненный в многочисленных эпизодах домашнего насилия двумя бывшими партнершами (по последнему обвинению уже привлечен к ответственности в Германии, и, вероятно, будет суд).

Об этом в «Брейк-пойнте» нет ни слова – зато показано, как Зверев мучительно возвращается после операции, как запустил фонд помощи детям с диабетом, как рыдает после несправедливого поражения от Даниила Медведева в Монте-Карло и как добивается возмездия на «Ролан Гаррос»: Медведев, сраженный испорченной кармой, проигрывает там на старте, а Зверев доходит до полуфинала турнира, на котором годом ранее думал, что его карьера окончена (ужасный момент травмы с заломленным голеностопом и криками показывают не меньше трех раз).

«Вы ошиблись в первом сезоне, – говорит Зверев на старте своей серии. – Надо было сразу снимать меня. Вокруг меня всегда драма». Для тех, кто в курсе происходящего, это звучит насмешкой – как и его последующие рассуждения о карме. (А тем, кто не в курсе, создает о нем ложное впечатление.) Понятно, что он никогда не согласился бы на участие в проекте, привлекающем внимание к обвинениям, но полностью проигнорировать их существование выглядит очень слабым продюсерским решением.

На этом фоне изображение Медведева злодеем разочаровывает не так сильно – но все равно разочаровывает. Дело не в том, что Даниил не заслуживает такую репутацию, – заслуживает довольно часто, включая тот матч в Монте-Карло, где действительно вел себя не очень спортивно. Но «Брейк-пойнт», опять же, не вдается в детали: не переводит хорошо различимое в серии признание Медведева у сетки, что он «вел себя как говно». Не рассказывается и о последовавшем заочном конфликте между Медведевым и Зверевым в медиа, за большим преимуществом выигранном Даниилом, – потому что он тоже умный, смешной и харизматичный, а не просто одномерный подлец.

Удачи в «Брейк-пойнте», конечно, тоже есть: как обычно, камеры показывают то, что мы иначе никогда бы не увидели. Вот мама Пола, врач, прилетает на его четвертьфинал Australian Open в рабочей форме (чтобы успеть, поехала в аэропорт прямо из больницы). Вот Пегула вытирает своих собак уимблдонским полотенцем, а тренер Саккари звонит ее психологу узнать, какие слова использовать после матча. Вот физиотерапевт Соболенко после ее выхода в финал Australian Open отчитывает нового члена команды за то, что тот слишком взволнован, не держит себя в руках и может нарушить эмоциональное равновесие Арины.

Вот Тиафу говорит о Звереве: «Он очень любит себя, но мне все равно нравится», – а следом нарушает золотое правило рассуждений о турнирной сетке – признается, что с самой жеребьевки нацеливался на встречу с ним в третьем круге. Вот теневые MVP всего сериала – девушки игроков – готовят им завтраки, подвозят на корты, мастерски считывают сигналы (партнерша диабетика Зверева София Томалла по его настроению может понять, какой у него в данный момент сахар в крови). Внимательный глаз в чемодане Соболенко в Мельбурне даже различит каблуки Manolo Blahnik, сумку Bottega Veneta и «Черный обелиск» Ремарка. И все-таки главное впечатление от второго сезона «Брейк-пойнта» лучше всего резюмируется словами физиотерапевта Зверева (сказанными в Монако о Медведеве):

«Потерял к нему все уважение».

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Фото: скрины Netflix