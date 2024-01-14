Алина Корнеева в 16 лет выиграла дебютный матч на «Шлеме». У нее появился агент, контракт с Nike и тренер в академии Надаля

В первый день Australian Open 16-летняя Алина Корнеева дебютировала в основе «Большого шлема» и сразу вышла во второй круг, обыграв цепкую и опытную Сару Соррибес-Тормо 4:6, 6:3, 6:2.

Корнеева – действующая чемпионка Australian Open среди девушек и абсолютно лучшая юниорка прошлого сезона: после Australian Open она выиграла еще «Ролан Гаррос» и итоговый и в актуальном рейтинге имеет почти в полтора больше очков, чем идущая второй американка Клерви Нгуну.

После такого мощного успеха в юниорах обычно не задерживаются – чтобы развиваться, нужно играть с более сильной оппозицией, а значит, переходить в профессионалы. Корнеева, дебютировавшая на турнирах ITF (низшем профессиональном уровне) еще осенью-2022, в 2023-м взяла там первые титулы: небольшой вскоре после Австралии в ЮАР и побольше – летом в Португалии.

В октябре Корнеева дебютировала в WTA: прошла квалификацию и один круг основы на турнире в Гонконге (старт турнира совпал с тайфуном, из-за которого были сорваны тренировки). Благодаря этому из хвоста топ-550 в начале года она к концу поднялась на рекордную для себя 156-ю позицию во взрослом рейтинге и планировала начать новый сезон на турнирах WTA в Австралии.

Сыграть ни в Канберре, ни в Аделаиде не получилось, зато все сложилось в Мельбурне: из трех матчей квалификации Корнеева два выиграла 7:5 и 7:6 в решающем, а в матче с №53 WTA Соррибес-Тормо обыграла самую рейтинговую соперницу в карьере. На просьбу сравнить прошлогодние мельбурнские эмоции с нынешними Алина ответила:

«Выиграть юниорский «Шлем» намного важнее, чем просто выиграть матч первого круга взрослого. Ну, как мне кажется. Конечно, я была очень эмоциональна сегодня. Я была очень рада победе. Но если сравнивать с прошлым годом, то пока нет таких эмоций».

Умение дозировать эмоции – важное профессиональное качество. За последние полгода Корнеева вообще обросла атрибутами профессионала: у нее появился агент (до этого всем занимались родители), а с ним и контракт с Nike (до этого выступала в российском бренде Madaia). В команде Алины два московских тренера: Юлия Бекещенко (вместе с ней в Австралии) и Андрей Савин. Предсезонный сбор Корнеева провела в академии Рафаэля Надаля на Мальорке вместе с Анабель Мединой-Гарригес, экс-теннисисткой топ-20 и чемпионкой 11 одиночных турниров WTA.

Весь прошлый год Алина комментировала сравнения с Миррой Андреевой, которую обыграла в финале Australian Open, но которая по итогам сезона стала новичком года в WTA, почти не выступав по юниорам. Как многие современные молодые игроки, Корнеева понимает, что карьера строится не за один и не на один сезон, поэтому резкий взлет конкурентки ее не беспокоит:

«Мне не нужно прямо сейчас выскочить и быть в топе, потому что слишком много было до этого игроков, которые в 20-21 заканчивали из-за травм, из-за психологических проблем. И я хочу шаг за шагом, не спеша, спокойненько все делать, у меня еще много лет впереди».

Во втором круге Australian Open Корнеева сыграет с победительницей встречи Беатрис Хаддад Майи (10) и Линды Фрухвиртовой.

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Фото: instagram.com/aliakorneeva2007; Gettyimages.ru/Darrian Traynor