Ролан Гаррос. Рублев, Хачанов, Джокович, Зверев, Фонсека, Меньшик, Пол, Рууд вышли в 3-й круг, Давидович-Фокина выбыл, Коккинакис, Блокс снялись
В Париже проходит второй круг мужской сетки «Ролан Гаррос».
Андрей Рублев победил Камило Уго Карабелли во втором круге «Ролан Гаррос», Новак Джокович обыграл Валентина Руайе.
Александр Зверев прошел Томаша Махача, Карен Хачанов – Марко Трунжеллити.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
24 мая – 7 июня 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 61 723 000 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
