  • Ролан Гаррос. Рублев, Хачанов, Джокович, Зверев, Фонсека, Меньшик, Пол, Рууд вышли в 3-й круг, Давидович-Фокина выбыл, Коккинакис, Блокс снялись
Ролан Гаррос. Рублев, Хачанов, Джокович, Зверев, Фонсека, Меньшик, Пол, Рууд вышли в 3-й круг, Давидович-Фокина выбыл, Коккинакис, Блокс снялись

В Париже проходит второй круг мужской сетки «Ролан Гаррос».

Андрей Рублев победил Камило Уго Карабелли во втором круге «Ролан Гаррос», Новак Джокович обыграл Валентина Руайе.

Александр Зверев прошел Томаша Махача, Карен Хачанов – Марко Трунжеллити.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Бублик играет с Медведевым в нарды
ОтветLars 09
😅😅😅
Все-таки Даня самый принципиальный чувак в туре: обещал бойкот - сделал бойкот
Джокович с нами) Давай Новак, осталось чуть-чуть ещё до финала!
Ответcosset
Айде, Ноле! Идемо дале))
ОтветStas Salesov
Ты прикалываешься?))
Давидович на классе не подал на сет, потом этот сет же и слил, а в след сете уже сливает с брейком… классика ))
ОтветTango442
Это альтернативная испанская школа тенниса. Посмотрите как вчера этим же занимался Ландалус
ОтветДмитрий Воронцов
Тот эпический матч я смотрел ))
Обнимашки аргентинца с линейным, наверное, войдёт в хайлайты турнира
фигасе чех за мои 5к сражался как лев
Всех с победой великого Императора! Ждём следующую жертву!
Красава Ноле ! Дожал Валентина, который был хорош особенно 3-м и 4-м сетах. Новака с трудовой победой и выходом в 3-й круг РГ. Молодец !
Фонсека с Дино в идеале должны 5 сетов катнуть
Ужас конечно .. Карено смэш на матчболе войдет в историю, ведя 4-0 довести до такого еще и в психол яму попал.. с игроком который уже сдался по сути
ОтветAFP1
Аргентинец не похож на сдавшегося человека, он наоборот пытается все доставать как в последний раз
