Александр Шевченко – новая звезда тенниса из России. Правда, скоро будет из Казахстана

На последнем турнире сезона 22-летний Александр Шевченко вышел в финал ATP 250 в Меце и взлетел на 49-ю строчку рейтинга. В начале сезона его команда о таком даже не мечтала – нацеливались только на топ-100. Но в сотне он был уже к апрелю.

Рассказываем главное про новую российскую звезду – которая скоро перестанет быть российской.

Шевченко почти всю жизнь провел в Европе – уехал в Австрию к русскому тренеру, а потом работал с человеком, вырастившим его кумира

Шевченко родился в Ростове-на-Дону и там же начал играть – правда, очень поздно, когда ему было уже восемь лет. Еще он немного занимался футболом и баскетболом, но в итоге выбрал теннис. Спустя всего год родители в него поверили и решились на переезд в Австрию. Деньги были – по словам самого теннисиста, у отца бизнес в Ростове и тот занимается экспортом и арендой.

Шевченко ехал специально к тренеру Александру Сиканову, который до этого работал с Дарьей Гавриловой и Юлией Путинцевой, а потом перебрался в Вену. Но у Сиканова теннисист тренировался, по его словам, «полгода, максимум год». А вот потом перешел в академию Гюнтера Бресника – и там уже остался надолго.

Австриец тренировал многих топ-теннисистов – например, Макинроя и Беккера. Его последнее знаковое и долгосрочное сотрудничество – с Домиником Тимом, которого он вел с детства. Именно Тима Шевченко называет одним из своих кумиров:

«Тима очень уважаю, стараюсь не пропускать его матчи, потому что он очень хорош как человек. Для меня он идол».

Чемпион US Open-2020 ушел от Бресника в мае 2019 года, и расставание не было тихим – дело дошло даже до венского суда, где Бресник пытался отспорить 450 тысяч евро. А летом 2023-го уже Шевченко ушел от Гюнтера – заявил, что ему нужен тренер, который сможет ездить с ним по турнирам. Сейчас россиянин работает в одиночку.

В 2023-м обыграл Фрица, Хачанова, Вавринку, чуть не обыграл – Медведева, Хуркача, Оже-Альяссима

Шевченко начал прорывной сезон-2023 за пределами топ-150 и проиграл в первом же круге квалификации Australian Open. После этого он полгода играл в основном «Челленджеры» и взял на них два титула. Хотя на турниры ATP тоже заходил, но попадал на соперников из топ-20, против которых ему не хватало совсем чуть-чуть.

В Дубае он взял первый сет у Хуберта Хуркача, но проиграл финальный тай-брейк, в Мадриде – уступил Даниилу Медведеву 5:7 в решающем, а на «Мастерсе» в Риме взял второй сет у Янника Синнера. «Думаю, со временем это ко мне придет, и я стану лучше. Обидно было проигрывать такие матчи, потому что мог сделать пару сенсаций, забрать больше очков. Особенно в Мадриде: не знаю, как все обернулось бы, обыграй я тогда Даниила», – говорил теннисист.

Больше всего Шевченко любит грунт и комфортнее чувствует себя на медленных покрытиях, но в конце этого сезона он разыгрался и на харде. В Базеле обыграл сначала трехкратного победителя ТБШ Стэна Вавринку (6:3, 7:6), а потом и 10-ю ракетку мира Тэйлора Фрица (6:7, 7:6, 7:6). В той встрече он отыграл два матчбол в третьем сете при счете 5:6. Уступил россиянин только будущему чемпиону Феликсу Оже-Альяссиму, причем с матчбола.

Шевченко сохранил настрой и через неделю оформил первый финал ATP 250 в Меце, выбив по дороге Карена Хачанова. Правда, в решающем матче против Юго Эмбера у него особо ничего не получилось.

Скоро Шевченко будет играть за Казахстан – процесс идет уже год

Переезд в детстве сильно повлиял на Александра: сейчас он говорит, что его дом – Австрия, любимые города – Стокгольм и Вена, а в Россию он возвращаться не планирует и даже не ездит (но в начале декабря сыграет на выставочном турнире в Петербурге).

Еще осенью 2022 года он подал заявку на смену гражданства – ее в итоге подтвердили в Федерации тенниса Казахстана, а сам теннисист сказал, что для него еще «ничего не понятно».

Спустя год никакого развития в ситуации нет, но сейчас появились слова вице-президента казахской федерации о «скором получении гражданства», а президент ФТР Шамиль Тарпищев подтвердил уже и так очевидное желание Шевченко выступать за другую страну.

«Шевченко мы потеряли. Он принял решение выступать за Казахстан и уже год ждет. Он уже даже документы сдал. Это его решение. В принципе мы ничего не вкладывали в Шевченко, практически. Он мог бы быть нашим, но он сам хочет выступать за Казахстан. Это чисто его решение», – сказал Тарпищев «Матч ТВ».

Во время последнего турнира во Франции организаторы сняли с Шевченко видео формата вопрос-ответ за 60 секунд, где он совсем не стесняется камеры и честно ответил на все вопросы. «Списывал ли ты когда-нибудь на экзамене? – Конечно, все так делали», – говорил Александр. Его любимый теннисист – Хуан Мартин дель Потро, а хайлайты своих матчей он пересматривает «по 10 часов в день, даже если это хороший матч, 20 часов». Вечеру с друзьями Шевченко предпочтет романтический вечер, а еще он хотел бы уметь телепортироваться и никогда не спрыгнул бы с парашютом и не поднялся на Эверест.

Из российских теннисистов он общается с Медведевым – они вместе играют в видеоигры. «Помню, в ковидные времена мы играли вместе так много, до безумия. Сперва просыпались, потом шли чистить зубы, завтракать, а дальше садились и играли не знаю сколько часов. Даже не хочется это произносить!» – говорил Шевченко. Медведев же называл его «хорошим виртуальным другом». Впервые они встретились в реальности в январе 2022 во время ATP Cup – тогда Шевченко был членом команды, но на корте так и не появился.

У Шевченко роман с Потаповой – и скоро будет свадьба

У Шевченко все хорошо не только на корте, но и в личной жизни: в конце года Александр планирует жениться на 28-й ракетке мира Анастасии Потаповой. В январе-2023 их стали замечать вместе, а в конце сентября он сделал ей предложение.

Потапова рассказывала, что отношения начались случайно – она просто увидела фотографию из мартини-бара, которую выложил Шевченко. «Короче, я ему ответила: о, мартини, прикольно, мой любимый бар был на Тенерифе. И все, и начали общаться. И до сих пор общаемся», – рассказывала теннисистка на ютуб-канале Дарьи Касаткиной.

Шевченко признавался, что не думал, что так рано решится на брак, но теннисисты знают друг друга с 9 лет – Потапова отметила, что ей «кажется, что мы уже долгое время одна большая семья — десятки лет». Поэтому пожениться они решили сразу по окончании сезона, как только получится совместить графики. Конкретной даты пока нет.

Вся подготовка оказалась на Потаповой: «Если я этим буду заниматься, у нас точно не свадьба будет, а что-то другое», – шутил Александр.

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Фото: Gettyimages.ru/Grant Halverson, Clive Brunskill; instagram.com/moselleopen, shevchenkoo_17, anapotapovaa