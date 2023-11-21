Глаз Народа
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Александр Шевченко – новая звезда тенниса из России. Правда, скоро будет из Казахстана

ATP ATP
Александр Шевченко Александр Шевченко
Даниил Медведев Даниил Медведев
Анастасия Потапова Анастасия Потапова
Федерация тенниса Казахстана Федерация тенниса Казахстана
Теннис Теннис

На последнем турнире сезона 22-летний Александр Шевченко вышел в финал ATP 250 в Меце и взлетел на 49-ю строчку рейтинга. В начале сезона его команда о таком даже не мечтала – нацеливались только на топ-100. Но в сотне он был уже к апрелю.

Рассказываем главное про новую российскую звезду – которая скоро перестанет быть российской.

Шевченко почти всю жизнь провел в Европе – уехал в Австрию к русскому тренеру, а потом работал с человеком, вырастившим его кумира

Шевченко родился в Ростове-на-Дону и там же начал играть – правда, очень поздно, когда ему было уже восемь лет. Еще он немного занимался футболом и баскетболом, но в итоге выбрал теннис. Спустя всего год родители в него поверили и решились на переезд в Австрию. Деньги были – по словам самого теннисиста, у отца бизнес в Ростове и тот занимается экспортом и арендой.

Шевченко ехал специально к тренеру Александру Сиканову, который до этого работал с Дарьей Гавриловой и Юлией Путинцевой, а потом перебрался в Вену. Но у Сиканова теннисист тренировался, по его словам, «полгода, максимум год». А вот потом перешел в академию Гюнтера Бресника – и там уже остался надолго.

Австриец тренировал многих топ-теннисистов – например, Макинроя и Беккера. Его последнее знаковое и долгосрочное сотрудничество – с Домиником Тимом, которого он вел с детства. Именно Тима Шевченко называет одним из своих кумиров:

«Тима очень уважаю, стараюсь не пропускать его матчи, потому что он очень хорош как человек. Для меня он идол».

Чемпион US Open-2020 ушел от Бресника в мае 2019 года, и расставание не было тихим – дело дошло даже до венского суда, где Бресник пытался отспорить 450 тысяч евро. А летом 2023-го уже Шевченко ушел от Гюнтера – заявил, что ему нужен тренер, который сможет ездить с ним по турнирам. Сейчас россиянин работает в одиночку.

В 2023-м обыграл Фрица, Хачанова, Вавринку, чуть не обыграл – Медведева, Хуркача, Оже-Альяссима

Шевченко начал прорывной сезон-2023 за пределами топ-150 и проиграл в первом же круге квалификации Australian Open. После этого он полгода играл в основном «Челленджеры» и взял на них два титула. Хотя на турниры ATP тоже заходил, но попадал на соперников из топ-20, против которых ему не хватало совсем чуть-чуть.

В Дубае он взял первый сет у Хуберта Хуркача, но проиграл финальный тай-брейк, в Мадриде – уступил Даниилу Медведеву 5:7 в решающем, а на «Мастерсе» в Риме взял второй сет у Янника Синнера. «Думаю, со временем это ко мне придет, и я стану лучше. Обидно было проигрывать такие матчи, потому что мог сделать пару сенсаций, забрать больше очков. Особенно в Мадриде: не знаю, как все обернулось бы, обыграй я тогда Даниила», – говорил теннисист.

Больше всего Шевченко любит грунт и комфортнее чувствует себя на медленных покрытиях, но в конце этого сезона он разыгрался и на харде.  В Базеле обыграл сначала трехкратного победителя ТБШ Стэна Вавринку (6:3, 7:6), а потом и 10-ю ракетку мира Тэйлора Фрица (6:7, 7:6, 7:6). В той встрече он отыграл два матчбол в третьем сете при счете 5:6. Уступил россиянин только будущему чемпиону Феликсу Оже-Альяссиму, причем с матчбола.

Шевченко сохранил настрой и через неделю оформил первый финал ATP 250 в Меце, выбив по дороге Карена Хачанова. Правда, в решающем матче против Юго Эмбера у него особо ничего не получилось. 

Скоро Шевченко будет играть за Казахстан – процесс идет уже год

Переезд в детстве сильно повлиял на Александра: сейчас он говорит, что его дом – Австрия, любимые города – Стокгольм и Вена, а в Россию он возвращаться не планирует и даже не ездит (но в начале декабря сыграет на выставочном турнире в Петербурге).

Еще осенью 2022 года он подал заявку на смену гражданства – ее в итоге подтвердили в Федерации тенниса Казахстана, а сам теннисист сказал, что для него еще «ничего не понятно».

Спустя год никакого развития в ситуации нет, но сейчас появились слова вице-президента казахской федерации о «скором получении гражданства», а президент ФТР Шамиль Тарпищев подтвердил уже и так очевидное желание Шевченко выступать за другую страну.

«Шевченко мы потеряли. Он принял решение выступать за Казахстан и уже год ждет. Он уже даже документы сдал. Это его решение. В принципе мы ничего не вкладывали в Шевченко, практически. Он мог бы быть нашим, но он сам хочет выступать за Казахстан. Это чисто его решение», – сказал Тарпищев «Матч ТВ».

Во время последнего турнира во Франции организаторы сняли с Шевченко видео формата вопрос-ответ за 60 секунд, где он совсем не стесняется камеры и честно ответил на все вопросы. «Списывал ли ты когда-нибудь на экзамене? – Конечно, все так делали», – говорил Александр. Его любимый теннисист – Хуан Мартин дель Потро, а хайлайты своих матчей он пересматривает «по 10 часов в день, даже если это хороший матч, 20 часов». Вечеру с друзьями Шевченко предпочтет романтический вечер, а еще он хотел бы уметь телепортироваться и никогда не спрыгнул бы с парашютом и не поднялся на Эверест.

Из российских теннисистов он общается с Медведевым – они вместе играют в видеоигры. «Помню, в ковидные времена мы играли вместе так много, до безумия. Сперва просыпались, потом шли чистить зубы, завтракать, а дальше садились и играли не знаю сколько часов. Даже не хочется это произносить!» – говорил Шевченко. Медведев же называл его «хорошим виртуальным другом». Впервые они встретились в реальности в январе 2022 во время ATP Cup – тогда Шевченко был членом команды, но на корте так и не появился.

У Шевченко роман с Потаповой – и скоро будет свадьба

У Шевченко все хорошо не только на корте, но и в личной жизни: в конце года Александр планирует жениться на 28-й ракетке мира Анастасии Потаповой. В январе-2023 их стали замечать вместе, а в конце сентября он сделал ей предложение.

Потапова рассказывала, что отношения начались случайно – она просто увидела фотографию из мартини-бара, которую выложил Шевченко. «Короче, я ему ответила: о, мартини, прикольно, мой любимый бар был на Тенерифе. И все, и начали общаться. И до сих пор общаемся», – рассказывала теннисистка на ютуб-канале Дарьи Касаткиной.

Шевченко признавался, что не думал, что так рано решится на брак, но теннисисты знают друг друга с 9 лет – Потапова отметила, что ей «кажется, что мы уже долгое время одна большая семья — десятки лет». Поэтому пожениться они решили сразу по окончании сезона, как только получится совместить графики. Конкретной даты пока нет.

Вся подготовка оказалась на Потаповой: «Если я этим буду заниматься, у нас точно не свадьба будет, а что-то другое», – шутил Александр.

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Фото: Gettyimages.ru/Grant Halverson, Clive Brunskill; instagram.com/moselleopen, shevchenkoo_17, anapotapovaa

3 комментария

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Mif RM
Не очень понятна его мотивация играть за Казахстан…
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Erika_i
спасибо автору за статью, коротко, информативно, интересно и доброжелательно
0
0
0
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pimpumpam
Ответ Mif RM
Не очень понятна его мотивация играть за Казахстан…
Может на Олимпиаду хочет, с Рыбакиной или с Бубликом на медали замахнуться
0
0
0
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