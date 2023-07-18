Изучаем детство вундеркинда.

Карлос Алькарас родился в 2003 году в деревне Эль Пальмар на юго-востоке Испании в семье любителей тенниса – по его собственному выражению, теннис у него в крови. 20 годами раньше двоюродный дедушка Карлоса построил в Эль Пальмаре теннисный клуб, и там работали сначала его дедушка Карлос, потом его отец Карлос (играл полупрофессионально и в 1990-м входил в топ-1000).

Из молодого поколения Алькарасов первым начал играть старший брат Карлоса Альваро (сейчас ему 23, три года назад он появлялся в парном рейтинге ATP). Карлос получил первую ракетку, когда ему было четыре, и сейчас вспоминает, что «всегда был талантлив». Отец теннисиста рассказывал, что Карлитос, как его называют в семье, плакал, когда вечером нужно было уходить с корта домой на ужин.

Из младших братьев Карлитоса Серхио (13) и Хайме (11) в теннис играет последний. В прошлом году Карлос даже выходил на корт вместе с Хайме в Греции на турнире IMG для игроков до 12 лет.

Мама теннисистов Вирхиния, еще недавно работавшая консультантом в IKEA, кажется, к теннису равнодушна. Она рассказывала, что крайне редко обсуждает с Карлосом теннис, а смотреть, как он играет, вообще не выносит.

С восьми до 16 лет с Алькарасом работала спортивный психолог Жозефира Кутильяс, позднее вспоминавшая:

«С самого детства он точно знал, кем хочет стать. У него всегда было очень определенное представление о том, как далеко он хочет пройти. Для детей это редкость, потому что их часто бросает из стороны в сторону».

В 12 лет Алькарас уже был чемпионом Испании в своем возрасте, и его подписали экипировщики Babolat и Lotto. В том же году в Париже во время «Ролан Гаррос» он сыграл в детском турнире Longines Future Aces.

Там он дал пророческое блиц-интервью:

С братом Альваро на кортах мадридского «Мастерса»

В 2016-м Алькарас дебютировал на престижном французском детском турнире Les Petits As и прошел один круг. В следующем году в одиночке он прошел на раунд дальше, а в паре с Хольгером Руне они дошли до полуфинала.

С Рафаэлем Надалем в 2016-м

В том же 2017-м вместе со сборной Испании Алькарас выиграл чемпионат Европы и стал вторым на чемпионате мира.

В начале 2018-го 14-летний Алькарас заработал первые очки в рейтинг ATP, выступив на домашнем «Фьючерсе» в Мурсии.

Вскоре после этого экс-первая ракетка мира Хуан Карлос Ферреро, видевший Алькараса на турнирах в своей академии и несколько раз с ним тренировавшийся, предложил стать его тренером. В конце того года они выиграли первый совместный титул.

Ферреро сделал из Алькараса профессионала: это с ним Карлитос впервые стал тренироваться больше одного раза в день, следовать спортивной диете и в целом осознал, что карьера строится далеко не только на корте.

В 2019 году 16-летний Алькарас стал клиентом IMG, дебютировал на юниорских «Шлемах» (сыграл всего два, на «Уимблдоне» дошел до четвертьфинала) и в «Челленджер»-туре, а также выиграл первый профессиональный титул (25-тысячник ITF). Это позволило ему закончить сезон в топ-500.

В 2020-м Алькарас перешел к Nike, выиграл три «Челленджера» и дебютировал в основе ATP. В 17 лет он закончил сезон в топ-150 (начинал 490-м) и был признан новичком года в мужском туре.

В конце июня-2021 Алькарас дебютировал на «Уимблдоне» – дошел до второго круга, где проиграл Даниилу Медведеву (которого несколько дней назад разгромил в полуфинале). Месяц спустя он выиграл первый титул ATP, а полгода спустя получил водительские права. До его первого «Шлема» и вершины рейтинга оставалось семь месяцев.

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Фото: instagram.com/carlitosalcarazz, juankiferri; скриншоты YouTube